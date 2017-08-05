Volkswagen назвал Tesla главным конкурентом

Об этом сообщил председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс во время интервью корпоративному изданию Inside. В ответ на вопрос о том, кто является основными конкурентами VW, Дисс сказал: «В старом мире это Toyota, Hyundai и французские автопроизводители. В новом мире это Tesla».

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В прошлом году компания Volkswagen продала 5 987 800 автомобилей, тогда как Tesla — 83 922 штуки. Несмотря на огромную разницу в продажах Герберт Дисс признался, что «Tesla является одним из конкурентов у которого есть технологии, отсутствующие у нас».

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Возглавляемая Илоном Маском компания Tesla поставила себе амбициозную цель массово выпускать электромобили. Каждый год производство Tesla расширяется. Это большая проблема для компаний, которые по-прежнему сосредоточены на производстве машин с двигателями внутреннего сгорания.

Герберт Дисс отметил, что около половины инженеров Tesla являются экспертами в области программного обеспечения, тогда как у бренда Volkswagen таких сотрудников намного меньше. У калифорнийского стартапа уже есть мощные электродвигатели, сеть быстрой зарядки, технологии автономного управления и подключение машин к Интернету.

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Герберт Дисс пообещал, что Volkswagen постарается не только догнать Tesla по уровню технологий, но и перегнать её. Несколько месяцев назад, напомним, председатель правления марки Volkswagen заявлял, что «мы можем превзойти всё, что может сделать Tesla».

Совсем недавно компания Tesla презентовала новый компактный электромобиль Model 3 и передала первую партию машин покупателям. Это третий автомобиль в модельном ряду калифорнийской компании. Но несмотря на рост производства и продаж автомобилей Tesla продолжает фиксировать убытки. Тем временем Volkswagen развивает семейство электрокаров I.D. Первый электромобиль немецкой марки должен пойти в серию в ближайшие два года.

