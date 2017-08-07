Volkswagen представляет новую версию Touareg в России

Немецкий концерн анонсировал продажи нового исполнения флагманского кроссовера под названием Wolfsburg Edition, при покупке которого выгода превысит 500 000 рублей.

Новая комплектация Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition уже доступна для заказа в дилерских центрах. Стартовый ценник новой версии составляет 3 199 000 рублей – покупатель при покупке получает выгоду в размере до 545 000 рублей.

«Вольфсбургская» версия Туарега доступна с 249-сильным бензиновым мотором или дизелем в двух версиях мощности – 204 и 245 л.с. Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. Кроме того, для комплектации с 245-сильным дизелем доступна продвинутая система полного привода 4XMotion.

Кроссовер Touareg Wolfsburg Edition получает 19-дюймовые серебристо-черные колеса Moab, бампер Chrome&Style, черные корпуса боковых зеркал, затемненные светодиодные задние фонари, тонированные боковые и задние стекла (65%), черные рейлинги и фирменные шильдики c гербом города Wolfsburg на средних стойках.

Салон автомобиля оформлен в теме Moonrock Grey-Titanium с черной отделкой потолка, а также стальными накладками на педали и пороги. Сиденья имеют комбинированную черно-серую кожаную обивку Vienna (доступна однотонная черная по желанию клиента) с вентиляцией передних кресел и обогревом сидений первого и второго ряда. Передние также оснащаются электроприводом регулировок с функцией запоминания.

Список оборудования Volkswagen Touareg Wolfburg Edition включает: пневмоподвеску, подушку безопасности для колен водителя, боковые подушки для задних пассажиров, ассистент дальнего света, систему мониторинга слепых зон и камеру заднего вида. Кроме того, покупатель новой версии получает систему бесключевого доступа в салон, систему автоматического включения фар головного света, электронастройки рулевой колонки и внешних зеркал, обогрев лобового стекла и систему контроля давления в шинах. В комплектациях с дизельным мотором кроссовер дополнительно оснащается стояночным отопителем и топливным баком на 100 км.

Кстати, ранее стало известно, что Volkswagen намерен прекратить продажи Touareg в Соединенных Штатах после смены поколения. Его место на американском рынке займет новый Atlas.