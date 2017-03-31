Volkswagen выплатит властям десяти штатов США 157 миллионов долларов

Из-за «дизельного скандала» Volkswagen выплатит 157 000 000 долларов властям десяти американских штатов, об этом сообщают представители филиала компании в США. Денежные средства будут потрачены на урегулирование исков, которые подали против компании в связи с обвинениями в нарушении экологических норм.

1 / 3 На фото: Volkswagen Jetta 2 / 3 На фото: Volkswagen Jetta 3 / 3 На фото: Volkswagen Jetta

«Volkswagen достиг соглашения с генеральными прокурорами десяти штатов США с целью урегулирования претензий, относящихся к «дизельному скандалу» в Соединенных Штатах, — отмечается в сообщении производителя. — Volkswagen согласился выплатить 157,45 миллиона долларов, которые будут распределены между штатами Коннектикут, Делавэр, Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Вашингтон».

Отметим, этот этап урегулирования конфликта касается лишь тех претензий, которые связаны с автомобилями, оснащёнными двухлитровыми дизельными моторами. Ранее концерн отдельно согласился выплатить 603 000 000 долларов властям 44 штатов США, столичного округа Колумбия и ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико. В обмен на это они обещали отозвать иски в связи с нарушениями, которые были выявлены в машинах с «дизелями» объёмом 2,0 литра.

Немецкий концерн в прошлом году согласился выплатить в общей сложности 15,3 миллиарда долларов за нарушения экологических норм в США. Из них порядка десяти миллиардов предполагались на починку или выкуп примерно 475 000 реализованных на территории государства машин с двухлитровыми дизельными двигателями. Помимо этого концерн обязался потратить 2,7 миллиарда долларов на ликвидацию экологического ущерба и направить два миллиарда на разработки ТС, которые меньше загрязняют атмосферу.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Volkswagen построит крупную инфраструктуру для электромобилей в США. Сообщается, что дочернее подразделение планирует открыть более 500 зарядных станций по всей территории страны.