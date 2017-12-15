Возрожденный Alpine начал производство спорткара A110

Через год планируется выпуск версии Sport Chassis с 300-сильным мотором.

Первую модель спортивного автомобиля Alpine A110 возрожденной под крылом Renault французской марки представили еще весной текущего года на международной выставке в Женеве. И вот накануне стало известно, что ее запустили в серийное производство.

Для исторической связи с оригинальными автомобилями производитель Renault решил выпускать Alpine A110 на том же заводе во французском городе Дьеп, который начал работу еще в 1969 году. Старту производства новинки предшествовали два года модернизации и инвестиции в размере 35 миллионов евро или 2,5 миллиарда рублей по актуальному курсу.

Спорткар Alpine A110 является конкурентом законодателям спортивной управляемости в своем классе Porsche 718 Cayman и Alfa Romeo 4C. Сердцем новинки является 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, расположенный позади кабины. Мощность мотора составляет 252 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/час составляет 4,5 секунды. Этого удалось достичь благодаря легкому алюминиевому кузову. Снаряженная масса автомобиля составляет лишь 1080 килограмм.

Ранее стало известно, что Renault собственную гоночную серию Alpine Europe Cup.