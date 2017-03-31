Верховный суд России дал разъяснения о том, что водители не имеют права передавать инспекторам ДПС документы, которые прикреплены цепью к салону автомобиля. Отметим, некоторые автомобилисты используют этот метод (так называемый «железный аргумент»), чтобы не дать сотруднику ГАИ возможности унести документы в патрульную машину.

Согласно разъяснениям ВС, сотрудники вправе штрафовать таких нарушителей или даже подвергать их аресту. Отметим, решение Верховного суда касается случая, происшедшего 8 января прошлого года в городе Югорске (ХМАО): водитель передал документы зажатые фиксатором и закрепленные на цепочке. По этой причине инспектор оформил материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полицейского), в итоге суд выписал автомобилисту штраф на 1 000 рублей.

Водитель с наказанием не согласился и дошёл до Верховного суда, однако ВС на этот раз встал на сторону ГИБДД. «Факт неповиновения требованию сотрудников полиции и воспрепятствования исполнению ими служебных обязанностей объективно подтверждён совокупностью собранных по делу доказательств и сомнений не вызывает», — цитирует «Коммерсант» постановление ВС.

Известно, что запрет на применение цепочек и иных подобных мер в скором времени планируется прописать в новом регламенте МВД по взаимодействию инспекторов ДПС с водителями. Ранее предполагалось, что он вступит в силу с 1 апреля 2017 года, однако в пресс-службе ГАИ сообщили о том, что по итогам общественного обсуждения документ будет редактироваться, поэтому дата начала его действия переносится.