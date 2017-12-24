Вскоре состоится дебют Volkswagen Arteon в США

Седан Volkswagen Arteon дебютировал в начале весны текущего года на Женевском автосалоне в качестве замены модели CC. Сейчас издание Consumer Reports сообщает, что новая «четырехдверка» будет представлена в Соединенных Штатах в феврале на Чикагском автосалоне и позднее поступит в продажу. Предполагается, что на американском рынке модель будет продаваться по цене от 34 500 долларов (приблизительно 2 013 000 рублей по текущему курсу).

Arteon построен на платформе MQB, которую также используют Golf, Atlas и ожидающаяся Jetta. Предполагается, что американская версия модели будет оснащаться той же двухлитровой рядной «турбочетверкой» мощностью 276 л.с., что и европейская.

В Германии Arteon продается по стартовой цене 35 325 евро (около 2 444 000 рублей по актуальному курсу). За эти деньги покупатель получит автомобиль с двигателем TSI объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Volkswagen готовит версию Arteon R, которую оснастят трехлитровым мотором VR6 мощностью свыше 400 л.с.