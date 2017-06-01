Закон, запрещающий гражданам с иностранными водительскими правами управлять автобусами, грузовыми автомобилями, коммунальной техникой и такси вступает в силу сегодня, 1 июня 2017 года. Эти изменения направлены на то, чтобы допускать приезжих водителей на дорогу только после сдачи экзамена в подразделении Госавтоинспекции МВД России.

По мнению законодателей, многие иностранцы приезжают работать в РФ из стран СНГ, где достаточно высокий уровень коррупции: они считают, что там легко купить права без обучения. Этот запрет был введён ещё в 2014 году (с отсрочкой вступления до 2015 года), однако впоследствии срок вступления в силу несколько раз переносился, чтобы водители успели сдать экзамены и получить удостоверения.

Согласно данным «Коммерсанта», в сфере пассажирских перевозок в Челябинской области задействовано 846 водителей-иностранцев, не имеющих российских прав; в Новосибирской области зарегистрировано 105 таких сотрудников; в Свердловской области – свыше 900 водителей (однако из них примерно 40% уже обменяли права); на пассажирских предприятиях Казани трудятся 554 иностранца, порядка 90% успели обменять документ.

Сообщается, что специальных рейдов в связи с новым запретом ГАИ не планирует, документы будут проверяться в обычном режиме. Стоит отметить, что у органов Госавтоинспекции МВД России сейчас нет единого мнения о том, кого нужно наказывать: непосредственно водителя с иностранными правами или компанию, в которой он работает.