Wald International представил BMW 7 Series Black Bison Edition

Японский тюнер Wald International известен своей крутой спецверсией внедорожника Lexus LX 570 под названием Black Bison Edition. Однако накануне он представил работу по тюнингу представительского седана BMW 7 Series с таким же названием.

Новинка от компании Wald International отличается новым аэродинамическим обвесом, который занижает автомобиль и визуально увеличивает нижнюю часть кузова. BMW 7 Series получил абсолютно новый передний бампер со строгими вертикальными гранями и светодиодными дневными ходовыми огнями, а также множеством воздухозаборников различных форм. Под бампером располагается широкий карбоновый сплиттер. Широкий бампер плавно переходит в раздутые передние крылья.

Образ нового стиля Black Bison в седане BMW 7 Series продолжают широкие боковые юбки с элементами в контрастной окраске. Также на автомобиле установлены расширители задних дверей и задних крыльев. Бампер сзади также получил множество ниспадающих граней, а еще раздвоенный карбоновый диффузор. Между его частями по центру установлен светодиодный стоп-сигнал в стиле болидов Формулы 1. Из диффузора выглядывают четыре патрубка новой системы выхлопа.

В завершении стоит отметить комплект крупных легкосплавных дисков с уникальным рисунком. Каких-либо изменений силовой агрегат BMW 7 Series Black Bison Edition тюнинг-ателье Wald International не вносили.

Напомним, ранее уникальный BMW X6 M выставили на продажу в Абу-Даби.