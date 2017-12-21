Штраф в размере 1% от выручки, которая получена от реализации автомобильного топлива (не менее 500 000 рублей), вводится одобренным Государственной думой РФ законопроектом за нарушения требований технического регламента в части несоответствия характеристик бензина и дизтоплива.

За повторное выявленное нарушение административным наказанием будет оборотный штраф в размере 3%, (не менее 2 000 000 рублей), или приостановка деятельности на срок до 90 суток с обязательной конфискацией «предметов административного нарушения», отмечает «Интерфакс».

«Нарушения бывают разные, и собственники тоже разные. Для крупных компаний 2 000 000 рублей – это ничто, потому для повторных нарушений мы предложили тоже ввести штраф с оборота. В итоге будет 3% от оборота, но не менее 2 000 000 рублей. В результате анализа информации по крупным компаниям уже сейчас можно сказать, что штраф может составить от 4 000 000 до 6 000 000 рублей», — комментирует депутат ГД Зариф Байгускаров.

Также в законе есть отдельный пункт, касающийся нарушений правил маркировки. Штраф за нарушение требований технического регламента в части маркировки, содержания информации для потребителей, а также в области обязательного подтверждения соответствия составит 100 000 – 300 000 рублей.

Согласно пояснительным документам, доля нарушений по показателям безопасности и несоответствию регламентированных характеристик автомобильного топлива от общего количества нарушений составляла: 75% в 2012 году, 60,5% в 2013 году, 71,1% в 2014 году и 45,5% в 2015 году. При этом сумма наложенных административных штрафов была равна 11,3; 13,7; 12,7 и 68,3 миллиона рублей соответственно.