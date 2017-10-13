Как папа в маму: тест-драйв Mazda CX-9

Как папа в маму: тест-драйв Mazda CX-9

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После двухгодичного перерыва на российский рынок возвращается крупный кроссовер Mazda CX-9 во втором поколении. Новый облик, новая платформа, новый двигатель и три ряда сидений – еще до начала продаж «Колеса» испытали гостя из Хиросимы в небольшом автопробеге по живописным дорогам Грузии.

Облик машины по-маздовски одновременно и броский, и лаконичный. С мощной радиаторной решеткой контрастируют изящные глазки LED-фар с крошечными огоньками LED-ходовых огней. «Фасад» изобилует дерзкими гранями и кромками, неплохо и гармонично смотрится задок с раскосыми фонарями. Вид в профиль – динамичный, хищный. Достаточно щедро, но уместно используется в отделке экстерьера (да и интерьера тоже) хром – им, к примеру, красиво подчеркнуты пороги и контуры стекол, но не опошлены дверные ручки и зеркала… Кромки колесных арок отделаны матовым пластиком в духе бюджетных утилитарных кроссоверов, но это правильное в целом решение, и многим понравится своей практичностью.

Вся оптика CX9 – светодиодная. Головной свет, к сожалению, не удалось опробовать «на дальняке» — темнота встретила нас уже в Тбилиси. В городе к LED претензий не было – на средней дистанции плотная белая световая заливка ничем не уступала ксенону.

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В отделке салона много металла (ну, или металлизированного пластика). Блестящие детали смотрятся очень аккуратными и выверенными, никакого китча. Мультимедийный дисплей на консоли установлен фиксированно – не выезжает из торпедо, как можно сперва подумать. Экран, разумеется, сенсорный, но во время движения сенсор отключается для безопасности. В этом случае управление функциями всего и вся берет на себя блок возле рукоятки КПП – крупная ручка-крутилка, несколько кнопок и отдельная мини-ручка громкости аудиосистемы.

Панель приборов при этом – традиционная, стрелочная. Лишь одно круглое окошко справа представляет собой ЖК-дисплей для разных попутных индикаций. Блок управления климатом – миниатюрный, узенький, расположенный за рукояткой селектора в углублении, с намеком, что лучше всего – автоматический режим…

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Очень красиво сделан переход от внутренней накладки двери к сложному профилю рамки вентиляционного дефлектора в углу торпедо.

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Ниш и отсеков для вещей в салоне немного – за их изобилием лучше обращаться к Шкоде. Карманы в дверях, скромной емкости перчаточник, подстаканник на два гнезда, очечник и забавно открывающийся бокс для мелочей в подлокотнике – двумя створками, как американский холодильник. Смысла особого в этом, правда, нет – обе дверцы ведут в один отсек. Разве что залезть в бокс пассажиру, не беспокоя локтя водителя…

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Множество мелких деталей в салоне CX-9 не отмечены в спецификации и в рекламных проспектах, однако, по словам производителя, являются плодом упорной и продолжительной работы специалистов по эргономике.

Дверная ручка снаружи выглядит совершенно заурядной, но ее профиль долго дорабатывался для того, чтобы у большинства людей она легла в руку «с ощущением безупречности». То же самое касается ручки открывания изнутри – ее форма и угол выверены до миллиметра, чтобы ладонь попадала в нее, не глядя, и ложилась, «как папа в маму».

Длительные изучения причин водительской усталости показали, что существенное влияние оказывает угол между тазобедренным суставом и голенью, который должен находиться в определенных пределах – и поэтому сиденье CX-9 спроектировано так, чтобы необходимый угол соблюдался у людей самой разной комплекции и роста. То же самое касается педалей – они расположены строго по оси тела, поскольку даже небольшое смещение педального узла порождает напряжение ног, а они, в свою очередь, влияют на напряжение шеи. Таких незаметных и не афишируемых моментов в салоне CX-9 – десятки.

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Пассажирам заднего дивана просторно – комфортно сидеть люди средней комплекции смогут даже при полностью отодвинутых назад передних креслах. Если же кресла отодвинуты не полностью, сзади хоть пляши! Также пассажирам второго ряда доступен собственный блок климата с регулировкой температуры и направления обдува (в лицо/в ноги), трехступенчатый подогрев сидений и подлокотник с подстаканниками, отсеком для телефона с двумя USB-гнездами на 2 ампера каждое.

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Проход на задний ряд – через отодвинутые вперед сиденья второго ряда и наклон их спинок. Двигается все легко и удобно, но посадка «в багажник» требует некоторой верткости – дам в узких юбках туда сажать не стоит, а вот тещу загнать – в самый раз! Впрочем, даже с поправкой на то, что третий ряд все же вспомогательный, сиденья там вполне приличные, ненамного проигрывающие по мягкости и удобству дивану второго ряда. Плюс даже при моем высоком росте я разместился там без упора головой в потолок.

Из элементов комфорта пассажирам третьего ряда сидений доступны только подлокотники справа и слева с интегрированными выштамповками под стаканы-бутылки, а также пара небольших динамиков акустической системы.

Обеспечить относительную свободу ног жителям «галерки» могут пассажиры второго ряда – их сиденья для этого регулируются продольно. Также заваленные вперед спинки кресел второго ряда могут при нужде стать столиками для третьего – при условии, что на втором не сидят, разумеется…

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Багажник (крышка с электроприводом) имеет три версии объема — с поднятыми сиденьями третьего ряд, с опущенными, а также с опущенными креслами второго ряда, образующими солидный трюм с ровным полом. «Городской», «дачный» и «для холодильника». Под фальшполом живет докатка, в которой расположился сабвуфер.

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Подвеска «девятки» аналогична «пятерке» — разве что слегка изменено расположение задних амортизаторов и усилены сайлентблоки в связи с увеличением колесной базы и массы. Дорогу держит безупречно, в повороты вписывается «вкусно». Эффект высокого кузова, конечно, ощущается, но минимально. Не седан, но почти, почти…

Для серьезного бездорожья CX-9, разумеется, не предназначен – на шинах Bridgestone Ecopia 255/50 R20 мы без труда полазили по грунтовке в попытке похитить с виноградной плантации гроздь ягод, покатались по пастбищу, но апокалиптичного вида придорожная эстакада, сохранившаяся с советских времен и предназначенная для помощи автопутешественникам на Жигулях и Москвичах, вызвала у CX-9 затруднения.

Частично заехать удалось только задом, да и то бампер из-за внушительного переднего свеса уперся в землю, а из-за солидной колесной базы порог лег на горб эстакады. Очевидно, что машина предназначена не для буераков, а для типичных городских и дачных препятствий в виде грунтовых колей и небольших сугробов. При этом машина практически бесшумно глотает призванные создавать вибрацию кузова сигнальные полосы перед пешеходными переходами, стыки мостов и любые иные неровности среднего размера.

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У Mazda CX-9 новый мотор, SkyActive 2,5L Dynamic Pressure Turbo – да-да, Мазда снова вернулась к турбомоторам, впервые после фиаско с турбированным 2,3 на CX-7. Причём мотор единственно возможный — иных бензиновых, и тем более дизельных, не предлагается. Форсировка умеренная: двигатель выдаёт 231 силу на 5 000 об/мин, крутящий момент – 420 Нм на 2 000 об/мин. Характеристика момента очень ровная, с тягой с самых малых оборотов, без турбоямы. Аппетит – весьма умеренный. Достигнуто подобное нешуточным усложнением конструкции.

Обычно турбированные моторы имеют степень сжатия 9-9,5. У SkyActive 2,5L степень сжатия – 10,5. Это обеспечивает чрезвычайно эффективное сгорание топлива, но также влечет за собой и рост температуры в камере сгорания, что порождает риск детонации, способной очень быстро убить мотор. С детонацией в SkyActive 2,5L борются две весьма сложные технологии – эжекционная очистка цилиндров от отработавших газов и охлаждение газов в системе EGR.

Двигатель
SkyActive 2,5L Dynamic Pressure Turbo, 231 л.с.

На такте выпуска поршень выталкивает из цилиндра раскаленные перегретые газы. Чтобы избежать детонации при высокой степени сжатия, нужно понизить температуру в камерах сгорания, более полно и более быстро очищая цилиндры от отработавшего выхлопа. Хитрая геометрия выпускного коллектора и порядок работы цилиндров «1-3-4-2» позволяют газам из одного цилиндра увлекать за собой газы из соседних.

Это эффект эжекции — когда поток газа, движущийся с большой скоростью, увлекает за собой газ из соседних областей, смешиваясь с ним. На этом принципе работает всем известный окрасочный пульверизатор – поток воздуха в нем подхватывает капли краски, измельчая их до мелкодисперсного аэрозоля и придавая им высокую скорость.

Еще один источник лишнего тепла в цилиндрах – дожигание выхлопных газов в системе EGR. Эта система – порождение борьбы за экологию, двигателю она не нужна, производители ставят ее на все моторы не от большого желания, а вынужденно. EGR берет часть газов из системы выпуска, и направляет их снова на впуск для дожигания. Иными словами, вместо чистого свежего воздуха в цилиндры попадает часть раскаленного дыма с минимумом кислорода, опасно увеличивающего и без того высокую температуру в камерах сгорания. В SkyActive 2,5L система EGR имеет дополнительный интеркулер в своем составе. Если уж выхлоп надо дожигать, то пусть он хотя бы будет не такой горячий…

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Теперь, собственно, о второй части названия мотора — Dynamic Pressure Turbo. Линейную отдачу без провалов дает турбина сложной конструкции. В SkyActive 2,5L она имеет два канала – широкий основной и узкий вспомогательный. Когда обороты низкие, основной канал перекрыт заслонкой, и поток воздуха идет по меньшему каналу, где скорость воздуха возрастает до достаточной. При наборе оборотов автоматически приоткрывается канал с большим сечением.

Ну и вся эта технолирика простыми словами. За без малого 300-километровый грузинский забег мотор CX-9 показал себя очень достойно для 2,5-литрового объема. «Ракетного ускорения», вжимающего в кресло, двухтонному кроссоверу он не дает, но отыгрывает именно той самой линейностью, обеспечить которую помогает классическая 6-ступенчатая гидромеханическая коробка, переключающаяся, по заявлению производителя, «быстро, как преселектив, и плавно, как вариатор» (и это, надо сказать, вполне правдиво!) Разгоны и, что самое важное, обгоны – ровные и предсказуемые. Ускорения и подхваты прогнозируемые в любом режиме — с места, с городских скоростей, со скорости около 120-130. Микрозадержка в отклике на газ, вызванная электронной педалью, тут едва ли не самая малая из всех, что мне встречались.

Обещанный расход на 100 км – 12,7 литров в городе, 7,2 литра по трассе, 9,2 в миксе. На трассе при равномерном движении со скоростью 90-100 и периодическими динамичными обгонами деле, с учетом необкатанных моторов, он по нашим наблюдениям, составил около 10 литров. Опять же по трассе, но с частыми обгонами и постоянными резкими ускорениями, в режиме работы педалью газа «вкл-выкл» – около 16 литров. Это в целом вполне предсказуемо и нормально.

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Также надо отметить, что CX-9- один из самых тихих автомобилей, и самый тихий среди одноклассников. Разговор в салоне не требует повышения голоса на любой скорости, а прослушивание музыки превращается в настоящее, а не условное удовольствие. Причина тому – обилие шумоизоляции и множество мер, призванных снизить аэродинамические шумы кузова. Все места, где потоки воздуха вызывают завихрения, свист и гул, выполнены так, чтобы эти завихрения устранить. Дополнительные уплотнения дверных проемов, сглаженная ступенька между стойкой и лобовым стеклом, передние стекла в виде сэндвича с вибропоглощающим слоем, особый профиль крышки капота, уменьшенные зазоры, особая форма тоннеля пола, устранение лишних отверстий в дверях и кузовных панелях, а также добрых несколько десятков прочих принятых мер создают без преувеличения очень комфортную акустически машину. Результат – уровень шума близкий к 67 децибелам: самый близкий, но все же отстающий по этому параметру – BMW X3. Отстают и F-Pace, и X5, и Q7.

Поэтому CX-9 явно заинтересует автомобильных аудиофилов. Для прослушивания музыки автомобиль хорош как сам по себе, так и в качестве заготовки под концертный зал на колесах или машину для соревнований по SQ. Кстати, в свое время многие автозвуковые издания прочили успех Mazda 2, которая тоже заявлялась как очень тихая машина с превосходной аэродинамикой и шумоизоляцией… Правда, о ее успехах на соревнованиях по автозвуку я не слыхал – малышка-«двойка» продавалась не слишком бойко, на дорогах встречалась нечасто, и, видимо, поэтому в руки серьезных саунд-тюнеров не попала… У куда более универсального CX-9 засветиться на мировых турнирах шансов больше.

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Как считают в руководстве Mazda, рынок больших кроссоверов растет. Логика такова: всё больше владельцев SUV среднего класса через 3-4 года задумываются о машине бо́льших габаритов в том же форм-факторе. Иными словами, если владелец CX-5 не найдет в ассортименте любимого бренда что-то посолиднее, он уйдет к конкурирующему производителю. Впрочем, уже не уйдет – в салонах Mazda снова появился CX-9…

Колесная база
2 930 мм

Он на 525 мм длиннее «пятерки» (5 075 мм), на 129 мм «ширше» (1 969 мм), на 230 мм больше колесная база (2 930 мм). В «девятке» 7 мест на трех рядах сидений плюс 810-литровый багажник, что объемистее «пятерки» на 386 литров. В сравнении с первым поколением существенно снижен вес, в том числе и за счет использования алюминия – из него выполнены передние крылья и капот. В общем, «старший брат», каким ему и положено быть… Машина собирается в Японии, на хиросимском заводе, и не планируется к сборке на «Соллерсе» в Приморье, что не может не порадовать поклонников аутентично-японского автопрома.

Комплектации и цены

Автомобиль будет предложен российским покупателем, как и CX-5, в двух комплектациях – Supreme и Exclusive. Первая оценивается в 2 890 000 рублей, вторая – в 3 100 000 руб. Во всех версиях имеется кожаный салон, диодный головной свет, 20-дюймовые диски, подогрев руля, бесключевой доступ, передний и задний парктроники, трехзонный климат, электропривод задней двери и ручного тормоза, системы динамической стабилизации и боковой устойчивости, мультимедиа Bose с 12 динамиками и камера заднего вида.

В «эксклюзиве» из существенного добавится система автоматического торможения, распознающая пешеходов и препятствия спереди и сзади, функция поддержания движения по полосе с автоматическим подруливанием, проекция информации на лобовое стекло и мониторинг мертвых зон. Из минусов подбора комплектаций стоит отметить отсутствие подогреваемого лобового стекла (обогреваются только зоны щеток дворников), опциональную навигацию, а также отсутствие активного круиза из-за несоответствия его рабочих частот российской карте распределения радиодиапазонов.

Теги: Новые авто , Одиночные , городские кроссоверы , городской кроссовер , кроссовер , японские автомобили , японские кроссоверы , японский кроссовер , CX-9 , Mazda
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