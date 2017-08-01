Сейчас уже трудно вспомнить, кто из автомобильных журналистов первым сказал, что автомобили Audi настолько совершенны, настолько прогнозируемы, точны в управлении и вообще правильно сконструированы, что скучны, как таблица натуральных логарифмов. Может быть, это был сам великий и ужасный Джереми Кларксон, а может быть, кто-то еще… Так или иначе, эта максима кочует из одного теста и издания в другое. Вот только почему-то после встречи с Audi A5 Coupe Quattro мне совершенно не хочется повторять этот трюизм. Возможно, он и имеет какое-то отношение к большим седанам бренда, но в том, что он абсолютно неприменим к этой красной ракете, я уверен на все сто процентов.

Этапы большого пути

Когда впервые подходишь к Audi A5, то как-то сразу ощущаешь, что этот автомобиль является вершиной эволюции двухдверных автомобилей концерна, по крайней мере — на сегодняшний день.

А началась эта эволюция еще в 1935 году, когда на свет родилась модель Audi Typ UW. Правда, эти автомобили выпускались только в кузове кабриолет. А потом была Вторая мировая, которую Германия проиграла, и мучительный период послевоенного восстановления. За время, когда марка Audi входила в состав Auto Union, ей были выпущены два купе: Auto Union 1000 Sp Coupe (1958–1965), и 1000 S Coupe de Luxe (1959–1963). Но в 1965 году Auto Union, являвшийся собственностью компании Mercedes-Benz, был выкуплен концерном Volkswagen, и из всех входивших в эту группу марок (Horch, Wanderer, DKW и Audi, причем Вторую мировую пережили только две последних) для дальнейшего развития была выбрана именно Audi. В качестве магистрального направления этого развития были выбраны спокойные и солидные автомобили, вроде появившегося в 1968 году Audi 100.

На фото: Auto Union 1000 SP Coupe ‘1958–65 и Auto Union 1000 S Coupe de Luxe ‘1959–63

Отдел разработок Audi возглавил Людвиг Краус, который ранее руководил спортивным подразделением Mercedes, и ему хотелось чего-нибудь этакого, так сказать, «для души». Ну а поскольку немец – мужчина серьезный, и когда у него есть цель, остановить его может только глубоко эшелонированная противотанковая оборона, то уже в 1969 году на выставке во Франкфурте была показана очень стильная двухдверная версия Audi 100 Coupe S, мгновенно ставшая бестселлером (всего было произведено около 30 000 таких машин). Пожалуй, именно с этой модели стоит отслеживать генеалогическое древо Audi A5.

На фото: Audi 100 Coupe S ‘1970–76

Следующая этапная модель, Audi quattro, построенная на базе седана Audi 80, появилась в 1980 году. История появления этого детища Йорга Бензингера и роль, которую оно сыграло в мировом автоспорте, заслуживают отдельного рассказа. Но не менее важно и то, вскоре что у полноценного раллийного болида появилась куда более доступная переднеприводная массовая версия, получившая имя Audi Coupe, и вот она-то разошлась по миру тиражом в 170 000 экземпляров!

В 1988 году на конвейер в Ингольштадте встало второе поколение Audi Coupe. На самом деле, этот автомобиль не являлся «купе» в строго техническом смысле этого слова, поскольку имел кузов «хэтчбек» с третьей дверью. Audi Coupe второго поколения выпускались вплоть до 1996 года и могли оснащаться как передним, так и полным приводом quattro. В 1996 году история автомобилей Audi с кузовом купе прерывается на долгие 10 лет: в это время марка предлагала только двухдверные кабриолеты. Лишь в 2007 году на свет появился первый «нечетный» А5. И вот — новое поколение этой модели…

1 / 3 На фото: Audi Coupe '1988–91 2 / 3 На фото: Audi Coupe '1991–96 3 / 3 На фото: Audi A5 Coupе '2007–11

Такой же, но другой

О том, что вершина дизайнерского и технического совершенства действительно где-то рядом, говорит явственное внешнее сходство новинки с Audi A5 предыдущего поколения, разработанного великим Вальтером де Сильва и выпускавшимся с 2007 по 2016 год. После премьеры нынешнего A5 многие журналисты даже высказывали свое разочарование. Мол, они ожидали, что различий будет больше.

Действительно, автомобиль на первый взгляд сохранил и общие пропорции, и основные формирующие образ элементы дизайна: вытянутый капот, массивный шестиугольный щит облицовки радиатора (без разделения на верхнюю и нижнюю часть), клиновидную подштамповку в нижней части кузова, четко, одним движением циркуля очерченные колесные арки, поднимающуюся вверх нижнюю линию остекления и опускающуюся вниз верхнюю. И, конечно же, знаменитую «волну де Сильва»: тянущуюся вдоль всей боковой поверхности грань с изгибами в районе передних и задних крыльев. Вот только все очертания стали жестче, четче, агрессивней.

Агрессивней стал продольный рельеф на вытянувшемся вперед капоте с характерной горбинкой. Агрессивней — резаные очертания светодиодных фар головного света. Четче и агрессивней — контур облицовки радиатора. Резче и агрессивней выглядит даже грань «волны де Сильва»… Дизайнеры, занимавшиеся экстерьером нового купе, Франк Ламберти и Яков Хирцель, добились своего: Audi A5 выглядит стремительно несущимся куда-то даже тогда, когда автомобиль спокойно стоит на своем парковочном месте. Он живой во всем. В озорной анимации оранжевых огоньков, пробегающих по поворотникам, в ленинском прищуре матричных светодиодных фар (которые, кстати, умеют автоматически уводить пучки света от встречных и попутных машин, при этом освещая и обочины, и дорожные знаки), и в 3D-дизайне задней светотехники. Ты подходишь к машине, а она тебе подмигивает: «Ну, давай, поехали! Пора зажечь!» И ты распахиваешь широченную дверь со стеклами без рамок (кстати, запихивая машину в какое-нибудь тесное парковочное пространство, стоит принять во внимание, что двери распахиваются на куда большую ширину, чем в привычных седанах и хэтчах), заглядываешь внутрь и понимаешь — да, придется зажечь.

Придется зажечь!

С одной стороны, интерьер А5 не поражает какими-либо новациями, и многие его элементы хорошо знакомы по последним моделям марки — например, А4 или Q7. Ну а с другой — автомобиль-то оснащен пакетом S-line и явно претендует на эксплуатацию в спортивном режиме. Так что спортивные кресла с регулируемой боковой поддержкой и обивкой из перфорированной алькантары, педали с металлическими накладками и стильная гоночная «баранка» со срезанным нижним сегментом смотрятся абсолютно уместно. В остальном сходство с другими моделями нисколько не огорчает, потому что я абсолютно согласен с утверждением, что в Audi работают лучшие в мире эргономисты. У них, правда, есть странная привычка на некоторых моделях слишком разносить по высоте педали газа и тормоза, но в данном случае педали точно на месте.

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А еще ты сразу понимаешь, что сидишь за рулем автомобиля класса «премиум». Об этом говорит и безукоризненное качество материалов отделки салона, и «яхтенный» селектор коробки передач, и даже то, как организован доступ на задние сиденья. Понятно, что для этого нужно подвинуть вперед подушку переднего сидения и «уронить» спинку. Эту операцию регулярно проделывают владельцы двухдверок самых разных классов и моделей…

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Объем багажника 320 литров

Вот только для того, чтобы усадить назад дополнительных пассажиров, владельцу А5 не нужно будет нагибаться: в его распоряжении дополнительные клавиши управления сервоприводом на спинке сидения. Правда, сам я даже не стал пытаться проникнуть на эту «галерку» — сразу ведь ясно, что сесть «сам за собой» я не смогу. И объем багажника не заслуживает никаких определений, кроме как «скромный». Для двух человек, отправляющихся на уикенд, 320 литров вполне хватит, а вот для трех-четырех уже «маловато будет». И вообще, А5 Coupe — это автомобиль для водителя, и инженеры по эргономике сделали все для того, чтобы ему, уважаемому и обожаемому, было удобно и легко в любых ситуациях: на спортивном треке, в напряженном повороте горного серпантина, в пробке, на уходящей вдаль ленте магистрали, на плотно заставленной парковке около клуба или супермаркета…

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Сага о виртуальном кокпите

В кабине хватает всяких емкостей: есть дополнительный ящичек для мелочей слева от руля, на трансмиссионном тоннеле помимо двух подстаканников имеется ниша, куда аккуратно помещается ключ-брелок, в объемистом боксе-подлокотнике есть беспроводная зарядка для телефонов. Правда, мой фаблет с 6,5-дюймовым экраном на нее все-таки не поместился. Когда ты занимаешь свое законное место за рулем, специальный рычажок-кронштейн подает к твоему плечу замок ремня безопасности, чтобы тебе не нужно было к нему тянуться. Но воспользоваться этой любезностью нужно сразу, потому что иначе рычажок уберется на место, а тебе придется заниматься увлекательной акробатикой: ты ведь в салоне купе, и средняя стойка расположилась далеко за спинкой водительского кресла.

И, конечно же, одним из главных инструментов создания этой атмосферы является виртуальная панель приборов Virtual cockpit. Некоторые мои коллеги не любят слова «виртуальный», считают его употребление модой и рабским подчинением маркетинговым уловкам, а посему предлагают называть такие экраны, заменяющие всю комбинацию приборов, «цифровыми панелями». Не могу с ними согласиться.

На виртуальной панели Audi, например, эмулируются и аналоговый, и цифровой спидометр. Естественно, на нее можно вывести любую нужную вам информацию: хотите – данные по расходу топлива и пробегу, хотите — настройки автомобиля, а хотите — навигационную карту. Ведь на приборную панель смотреть проще, чем на возвышающийся над центральной консолью «планшет». Но главная прелесть системы Virtual cockpit не в этом, а в наличии на левой спице руля кнопочки с надписью View. Одно нажатие — и то, что является для вас критически важным в данный момент, делается крупнее, а менее важное уменьшается.

Скажем, вы хотите поподробней рассмотреть местность, по которой едете. Никаких проблем: тахометр и спидометр съеживаются, уползают в нижние углы дисплея, а всю его площадь занимает карта. Вас не пугает возможность заблудиться, но вы опасаетесь превысить скорость (а за рулем Audi A5 это так просто!) или перекрутить мотор в гоночном режиме — еще одно нажатие, и кругляши виртуальных спидометра и тахометра занимают практически всю площадь дисплея.

Для всего остального действительно есть система MMI с отдельным дисплеем управлением, выведенным на специальную «шайбу», и управлять всем этим богатством и вправду очень удобно. Ну а звук аудиосистемы Bang & Olufsen удовлетворит даже куда более придирчивого меломана, чем я.

Найдите кнопочку

Нет, конечно, некоторые вопросы адаптации и привыкания всё же есть. Например, куда именно нужно «ткнуть», чтобы появилась виртуальная клавиатура, и вы смогли ввести нужный адрес — и я настоятельно рекомендую не заниматься выяснением этих вопросов на ходу. Зато кисть переносится с селектора КПП на шайбу MMI без изменения положения руки… Кстати, о селекторе.

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Господи, какой же он удобный! И даже то, что для перевода коробки в режим Park нужно не переместить рычаг в определенное положение, а нажать на кнопку на задней поверхности Т-образной рукоятки, очень быстро начинает откровенно нравиться, хотя и требует некоторого времени для привыкания. А еще в набор электронных бонусов входит возможность интеграции смартфона через Audi smartphone interface.

Снаряженная масса 1 500 кг

Естественно, А5 Coupe предлагает полный набор всяческих электронных помощников, от активного круиз-контроля и автоматической парковки до контроля за полосой движения и наличием автомобиля в слепой зоне. Но что приятно, управление помощниками не засунуто в многоуровневое меню, а возложено на отдельные органы контроля, позволяющие выключить или включить ту или иную функцию по мере надобности. Я, правда, поначалу удивился тому, что конструкторы не собрали все кнопки в единый блок. Например, кнопка включения слежения за разметкой разместилась в торце подрулевого переключателя, отвечающего за свет и поворотники, а активному круизу и вовсе выделен отдельный подрулевой рычажок. А вот управление режимами подвески и трансмиссии, автоматическое выключение двигателя на остановках, автоматическая парковка и сами датчики парковки действительно образуют единый горизонтальный блок, как раз под блоком управления трехзонной климатической системы. Как оказалось, и первое, и второе, и третье — вполне удобно и логично.

Души прекрасные порывы!

Клиренс 120 мм

За время тест-драйва я вообще старался как можно больше пользоваться активным круизом — и на скоростных городских магистралях, и на загородных трассах. Почему? Да потому, что эти дни прошли в непрерывной борьбе с самим собой и искушением «зажечь», причем по-настоящему. Даже в режиме Comfort ярко-красное купе очень динамично, и постоянно провоцирует тебя продавить «pedal to the metal», то есть педаль газа до самого что ни есть пола. Но как только ты хоть на секунду поддаешься этому искушению («вот, я же первый на светофоре, сейчас разгонюсь до шестидесяти поэнергичней и приторможу, а за интенсивный разгон не штрафуют»), как у тебя возникает следующий соблазн: переключиться в Dynamic, чтобы подвеска стала более упругой (хотя в режиме «Комфорт» ее никак нельзя назвать расхлябанной), а коробка начала переключаться не на двух-трех, а на пяти-шести тысячах оборотов. И вот тогда можно будет пустить Audi вот в этот поворот не подтормаживая, на ровном газу… И молниеносным броском кобры обогнать вот эту «бэху», водитель которой считает, что едет быстро… А уж этот грузовик и сам бог велел…

Стоп-стоп-стоп! Да, велика сила искушения, но так можно превратиться в записного «шашечника», к которым ты сам относишься, мягко говоря, не слишком хорошо. Вот и приходится бороться с искушениями, «душить прекрасные порывы», постоянно контролировать скорость… и включать при первой возможности активный круиз.

О ГОСТе, гармонии и алгебре

Объем топливного бака 58 литров

Но даже при таком самоограничении, самоистязании и прочих моральных страданиях водителя A5 Coupe в режиме Dynamic отличается отменным аппетитом, напоминая в этом вопросе незабвенного барона Пампу, которому после длинной дороги нужно было непременно возместить потерю жидкости. У меня получился расход в районе 17 литров на сотню. Можно, конечно, ограничить темперамент автомобиля режимом Comfort, попытаться наступить на горло собственной песне и катить себе неторопливо в режиме «кафе-круизера». Тогда расход будет литров 9-10… Но соблазн, соблазн! А человек слаб! И ты вновь включаешь Dynamic и срываешься с очередного светофора, чтобы буквально через две-три секунды нажать на тормоз и остановить стремительное ускорение до того, как стрелка спидометра перевалит через ненаказуемую отметку «80». Потому что Audi A5 Coupe — это Моцарт и незаслуженно забытый Сальери, соединенные «в одном флаконе», термоядерная смесь проверенной алгеброй гармонии, эмоций и вдохновения.

А вот парковаться на А5 нужно очень, очень осторожно. С одной стороны, камеры высокого разрешения с режимом «взгляд сверху» и динамической разметкой делают этот процесс простым и понятным. Но человеку, который привык ездить на автомобилях с достаточно большим дорожным просветом, стоит постоянно учитывать, что клиренс A5 Coupe составляет всего 120 мм. И поскольку в соответствии с действующим ГОСТ высота придорожного бордюра может составлять 150-200 мм, отъезжая от бровки или паркуясь под углом к дороге, можно зацепить о камень нижней частью бампера. А купе — это отнюдь не кроссовер, и защиты бампера из неокрашенного пластика у него нет.

Audi A5 Coupe Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В): 4 673 x 1 846 x 1 371 мм Двигатель: бензиновый четырехцилиндровый TFSI, 2,0 л, 252 л.с., 370 Нм Трансмиссия: роботизированная, семиступенчатая Разгон до 100 км/ч: 5,8 с Максимальная скорость: 250 км/ч Привод: полный

Зато есть драйверский азарт и масса позитивных эмоций. Ведь это так здорово — почувствовать, как ты сливаешься с автомобилем в некое единое целое, что он слушается тебя на уровне «ты только подумал, а он уже сделал»… И кто это там талдычит, что Audi скучны, как учебник матанализа? К A5 Coupe это точно не относится. Я даже задумался, знаю ли я автомобили лучше. И тут же понял, что знаю. Например, Audi RS5 Coupe. Двигатель 2,9 TFSI V6 с двумя турбонагнетателями, 450 л.с. мощности и 600 Нм тяги, 3,9 секунды до сотни… Правда, прелесть? Вот только не уверен, что за рулем такого зверя я сумею справиться с соблазнами и искушениями, если уж 252-сильная версия довела меня до морального опустошения. А вы сумеете?

Вам понравится Audi A5 Coupe Quattro, если: У вас стальные нервы, железная воля, бетонный самоконтроль и стопроцентная соблазноустойчивость;

В автомобиле вы чаще всего ездите в одиночку, максимум — с одним пассажиром;

Точность управления вы цените даже больше ураганной динамики;

Вы всегда были оспорить мнение, что Audi делает правильные, но скучные автомобили. Вам не понравится Audi A5 Coupe Quattro, если: Вы легко поддаетесь искушениям, но не любите платить штрафы;

Парковка около вашего дома ограждена высокими бордюрными камнями;

Вы терпеть не можете, когда вам что-то вежливо подают и тут же забирают обратно;

Вы уверены, что у настоящего спортивного автомобиля тахометр должен располагаться по центру приборной панели.