Не царское дело: тест-драйв Land Rover Discovery HSE Luxury Si6

Не царское дело: тест-драйв Land Rover Discovery HSE Luxury Si6

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В России роскошные автомобили принято дарить за спортивные победы, за скрашивание одиноких бессонных ночей и по всяким прочим поводам. К двум первым категориям я точно не отношусь, но в третью, может когда-нибудь и попаду. Ну что, представлю себя в таком качестве и подумаю, так ли уж сладка дармовщинка?

Итак, я среднестатистический житель мегаполиса, обладатель дачи с асфальтированными подъездами в часе езды от Москвы и мало-мальски терпимого дохода. Свалившийся невесть за какие подвиги черный Land Rover Discovery 5 в почти топовой комплектации HSE Luxury, да еще с допами, уже стоит под подъездом. Допустим, с условием, что продать его я не смогу.

Шести с хвостиком миллионов рублей – примерно столько стоит этот «подарок» с бензиновой 340-сильной трехлитровой «шестеркой» Si6 – мне не видать, так что придется снова жить экономно и столь же экономно эксплуатировать машину. Если, конечно, получится.

И дама в придачу

О «Диско 5» мы рассказали уже практически всё, так что вдаваться в описание его внедорожных свойств я не стану. И о селекторе режимов трансмиссии Terrain Response просто забуду. Что касается всего остального – посмотрим по ходу пьесы.

Начнем с того, что Discovery 5 в городе смотрится весьма эффектно и даже компактно, несмотря на почти пятиметровую длину. Куда эстетичнее, чем тот же самый Land Cruiser: строже, взвешеннее, респектабельнее. И даже интереснее, чем схожий с ним по технике, да и оформлению, Рэйндж Ровер.

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Стоимость Land Rover Discovery HSE Luxury Si6
от 5 676 000 рублей

Этот «британец» придает владельцу значимость, приправленную изыском, а если рядом с ним оказывается дама, то успех обеспечен всем. Ведь под флюидами роскоши, обильно расточаемыми автомобилем, она моментом превращается в знатную особу — может, даже королеву.

То, что леди в жизни не пользовалась электрорегулировками кресла, не беда. Не царское это дело, зато она сообразила, что белоснежная, мягкая на ощупь ручка в дверном проеме предназначена для удобной посадки в машину, которая еще и чуть присела на пневматике, стоило лишь нажать клавишу.

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Но помочь даме с креслом все же придется. Первый вариант – не покидая своего места, перекинуть торс через ее бедра (просто рукой не достать – ширина салона на уровне плеч больше полутора метров) и нащупать заветные джойстики. Второй, если она вам совсем неинтересна, – выйти, открыть пассажирскую дверь и с холодом в глазах произвести все настройки.

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В принципе, спутницу можно посадить на второй ряд, и даже на третий, двухместный, безоговорочно просторный и для меня – мужика рослого. Благодаря мультимедийным мониторам в двух передних подголовниках, а также паре люков в потолке ей будет, куда устремить свой взор при любой посадке.

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Вручить даме пульт, притаившийся в боксе за частью откидной центральной консоли, и заниматься своим водительским делом – проще простого, но в России женщины все чаще предпочитают если не командирские, то уж точно штурманские места даже в джипах.

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Только не шкаф!

Демонстрировать работу электроприводов двух задних рядов, превращающихся в полноценное лежбище длиной 1 930 мм для груза или кого еще, я постеснялся. Холодильник или шкаф в Ленд Ровере будет совершенно неуместен. Более того, намек на то, что на машине по цене московской «двушки» в спальном районе можно отправиться в какие-то леса и провести в ней ночь, может вызвать у дамы рядом полный ступор.

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О том что «подарок» у меня на строгих условиях, пассажирка и не догадывается. А я, перемещаясь в поредевшем июльском потоке, поглядываю больше не в сторону ее умиротворенного созерцанием и поглаживанием натурального мореного дуба и роскошной кожи кресел лица, а на показатели расхода топлива автомобиля. Который, кстати, британским производителем позиционируется как семейный.

Land Rover Discovery HSE Luxury Si6
Заявленный расход топлива на 100 км
Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л
15,5 9,2 11,5

Читаются они на ЖК-дисплее, разместившимся между хардкорными аналоговыми спидометром и тахометром. Они, пожалуй, единственные представители «классики жанра», выжившие на этом автомобиле, не считая подлокотников на передних креслах с массивными механическими крутилками-регуляторами угла наклона.

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Все остальное в этой машине – суперсовременное и электронно-управляемое. От джойстика регулировки руля до автоматизированной крышки багажника. Замечу сразу: максимальный объём багажного отделения – 2,5 куб. м., а ход руля от упора до упора удивительно мал для внедорожника: всего 2,7 оборота.

Об экономии и жлобстве

Первоначально высветившийся мне средний расход топлива в 15,9 л, конечно же, показался совершенно немыслимым. Естественно, для автомобиля со всеми полноприводными фишками, только что не рамного, полной массой в 2 990 кг, при почти полностью алюминиевой конструкции это – мизер. Но не при моих условиях задачи. Как оказалось, аппетит можно дополнительно снизить, чуть сократив свои амбиции и объяснив даме, что на Диско резко стартовать не комильфо, да и вообще в моде сейчас соблюдение скоростного режима.

А вот 11,9 на сотню оказались куда приемлемее. На педаль акселератора, сделанную из пластика, я разве что не дышал, но стрелка тахометра ни разу не вылезла за 2 000 оборотов. Кстати, такой стиль оказался весьма комфортным, а о 340 л.с мощности и спортивном режиме, в котором восемь передач автомата ZF можно перебирать и подрулевыми лепестками, я и не вспоминал.

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Но выкатившись из города на Новорижское шоссе, я не посмел ударить лицом в грязь и все же чуть пришпорил педаль газа. Напомню, что мотор Si6 – это вам не турбодизель. Максимальный крутящий момент в 450 Нм, при котором Дискавери показывает свой подлинный норов, получаем лишь при 3 500-5 000 об/мин, а за них надо платить.

Впрочем, редкие и кратковременные ускорения не влияют критично на средний расход топлива, да и обгонять на этом автомобиле — одно удовольствие. А если сбросить показания расхода, то на ровной трассе вполне можно уложиться и в десятку, включив обычный круиз-контроль.

Каких-то особых изысков для асфальта, за исключением стандартных систем безопасности, контроля схода с полосы и феноменальной шумоизоляции, в Дискавери и не нашлось. Большая часть припасена для бездорожья. Разве что интеллектуальная система полного привода, постоянно распределяющая момент по каждому из колес, да пневмоподвеска, с которой автомобиль реально незаметно проходит неровности, но…

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Но оказывается излишне валким при активном маневрировании на скорости всего лишь под 80 км/ч. «Ой, нельзя ли потише, укачивает что-то…» – вздыхает моя попутчица, пока я стараюсь ускорить приближение точки загородной фотосъемки. Но добавляет, что по прямой ехала бы на Диско сколь угодно долго.

Да, великолепная, комфортная на прямой и бездорожье подвеска в какой-то не лучший для нее момент нагружает вестибулярный аппарат с силой океанской зыби. Волн в привычном для нас понимании вроде и нет, а все равно мутит. А если не экономить и поставить дисковый селектор трансмиссии в спортивный режим? Эх, Семен Семеныч, давно бы так! И проблем бы не было.

36 38

32-1

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На место фотосессии в подмосковное «чисто поле» я бы доехал на любом авто. Затратив бы на это удовольствие процентов на тридцать меньше денег. Да и проехал бы по нему тоже практически на любом городском автомобиле. Конечно же, без британского шика, возможности полистать странички на 10-дюймовом экране мультимедийки, оценить классное звучание акустики Meridian и точность навигации, напоминающей мне названия даже дачных поселков по ходу движения.

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Несмотря на все свои способности и удобство, Land Rover Discovery 5 – это еще и предмет гламура, но не персонального, как, скажем, iPhone, а для всей семьи.

Во многих других автомобилях не было бы и камер кругового обзора, оказавшихся весьма полезными. Стоят они тех лишних потраченных литров бензина? Да, безусловно, если ты пробираешься по краю глубокого кювета, завалиться в который – раз плюнуть. А уж в нем ни система антиопрокидывания, ни способности преодолевать брод в 90 см не помогут.

Но зато ездить в чистом поле на Дискавери – благодать даже на густо заросших бороздах. Комья грязи в арках? Да вымоем, а вот роскошную металлизированную краску лучше не трогать. Эх, эти чертовы ветки кустов вдоль узкого проселка, за которыми никто не ухаживает!

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Они вроде и легонько стегают кузов, но чуть позже я обнаруживаю едва заметные ссадины на лаке, которые придется заполировывать. Да, прерии, пустыни и саванны не изуродуют кузов Диско, но несколько отечественных веток запросто приведут его в весьма печальное состояние.

Едва ли я посоветую кому оклеить весь кузов пленкой и пуститься во все трофи-тяжкие… Если где-то там, далеко за океаном, Land Rover Discovery будет эксплуатироваться по своему прямому назначению хотя бы из-за цены и иного отношения к автомобилям, то у нас главные его козыри – статус и возможность безопасно и комфортно ездить зимой.

Land Rover Discovery HSE Luxury Si6
Краткие технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В):
4 970 × 2 073 × 1 852 мм
Максимальная мощность двигателя:
340 л.с.
Максимальная скорость:
215 км/ч
Разгон 0-100 км/ч:
7,1 с
Трансмиссия:
6-ступенчатая, автоматическая
Привод:
полный
01/3

Отдай на сторону?

И все же основной статьёй расхода назовём не топливо. Что нам покажет калькулятор каско, за которую придется платить хотя бы первое время? Ингосстраховское по позициям ущерб/угон – примерно 232 000 рублей в год, что приблизительно равно стоимости пары разбитых светодиодных фар с автоматикой, а то и меньше. После этого 13 тысяч за ОСАГО и 25-30 тысяч за пару ТО кажутся дорожной пылью…

Впрочем, никто не запрещает мне поставить автомобиль на стоянку, ежегодно оплачивая 54 750 рублей, каждый день приходить на нее, открывать дверь, заводить мотор и просто любоваться подарком. А в случае крайней необходимости просто поселиться в маленьком однокомнатном кузове с трехзонным климат-контролем и кожаными креслами.

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