Saab все-таки странный бренд. С одной стороны – имидж помешанного на безопасности автомобиля обеспеченной интеллигенции, врачей и юристов. Но как это сочетается со взрывным характером турбомоторов и горой сопутствующего тюнинга? Стоматолог и адвокат спешат на помощь? Разобраться в шведских парадоксах нам любезно вызвалось помочь купе Saab 9-3.

Снаружи

Родителей не выбирают. Не виноват этот шведский паренек в том, что зачат он был от кровосмесительного брака Saab с GM, и Opel Vectra ему сестра. Суровое время требовало суровых решений. Никто не мог тогда предсказать, что спасение через несколько лет обернется апокалипсисом, который фактически сотрет с автомобильной карты мира легендарную марку.

С другой стороны, дети не в ответе за грехи отцов. За экстерьер первому 9-3 точно не должно быть стыдно. Скошенный передок с выдвинутой челюстью бампера, изогнутый изящный хвост, в каждой черточке, в каждом обводе экстерьера – отсылка к славным предкам и авиационному прошлому марки. Стопроцентная узнаваемость и пламенный привет знатокам в виде мускулистого обвеса, особых 17-дюймовых колес и россыпи значков Viggen на кузове.

Внутри

Сидя в стилизованном под кабину истребителя салоне, сложно заподозрить 9-3 в порочащих его связях с американским автопромом. Усеянная кнопками передняя панель с вертикальными воздуховодами повернута в мою сторону, как на классическом 900-м. Узнаваемый лаконизм приборной панели с зеленоватой подсветкой, надпись «Fasten belts», замок зажигания позади селектора коробки – добро пожаловать домой, дорогой саабер! В вот тебе и бонус в виде отделки натуральным карбоном и руля с педалями от Hirsch Performance.

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В свое время кресла Saab 900 входили в список лучших образцов автомобильной мебели. Крепко держащие меня в объятиях кожаные сиденья 9-3 с гордостью продолжают эту традицию. Большая площадь задних боковых стекол и завидный запас места в ногах и над головой избавят пассажиров второго ряда от приступов клаустрофобии. Оснащению недостает люка и вентиляции сидений, но и без них уровень оснащения, включающий электроприводы и климат-контроль, не оставляет сомнений – топ-версия.

В движении

Мощность 280 л.с.

Сведущие в хитросплетениях саабовских моделей давно поняли, что с этим купе что-то не так, ибо автомат не ставился на версию Viggen даже в качестве опции. Флагманский 9-3 был доступен с безальтернативной пятиступенчатой механикой. А перед нами его младший брат Aero, который в последние года выпуска по внешности, салону и подвеске был идентичен главе клана. Недостаток в виде отсутствия под капотом 2,3-литровой «четверки» с турбонагнетателем Mitsubishi (избыточное давление 1 бар) исправлен настоящим владельцем.

Благодаря небольшой, едва заметной турбояме до 2 500 об/мин, Saab любезно позволяет интеллигентно тронуться с места. Зато потом! Словно викинг, принявший на грудь добрую чашу отвара мухоморов, 9-3 срывается в места и уносится вперед синей стрелой. Стремительный разгон с места – легкая прелюдия к тому, что начинается, если утопить педаль газа на скорости. Кажется, еще немного – и Saab оторвется от земли, продолжив полет в небе, уподобившись истребителю Saab 37 Viggen. Кто сказал, что четырехступенчатый автомат – препятствие ураганному разгону? Коробка AW50-42 производства Aisin резво меняет передачи и в целом отлично ладит с мотором, стараниями придворного тюнингового саабовского ателье Hirsch Performance развивающего 280 л.с. и 400 Нм.

Спортивная подвеска с амортизаторами Koni Sport далека от зубодробительной жесткости. «Шведа» не пугает одна из главных российских бед, его ходовая похвально отрабатывает неровности. На разбитой дуге купе не норовит соскочить с траектории и уверенно стоит в колее. Но в первом же повороте становится ясно, что этот самолет создан не только для полетов по прямой. В Саабе изрядно потрудились, перенастраивая передний McPherson и заднюю полузависимую балку в поисках оптимального баланса между невозмутимостью на плохих дорогах и хладнокровием в поворотах. И ведь нашли! Купе радует чёткими и быстрыми реакциями на руль, позволяя безошибочно выбрать траекторию и чертить дугу без микроподруливаний.

Saab 9-3 Aero Coupe

Расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 15,3 6,7 12-13

Комфортный для пассажиров, увлекательный для пилота – хочется сказать спасибо шведским авиалиниям за полет первым классом. Спорт в прочтении Сааб оказался делом захватывающим и безопасным: 9-3 укомплектован обширными зонами запрограммированной деформации, салон от пола до крыши укреплен многочисленными ребрами жесткости, а на страже пассивной безопасности стоят боковые подушки и активные подголовники. Сам виновник торжества лишён какой-либо агрессии как во внешности, так и в характере, что не мешает ему при желании показать иному «немцу», что с викингами шутки плохи. Но желание это возникает нечасто. Интеллигенту, даже владеющему в совершенстве карате, нечего делить с дворовым хулиганьем, у него своя жизнь и своя реальность. Увы для Saab она уже несколько лет как параллельная.

История покупки

До 2007 года Илья даже и не подозревал, что есть такой автомобильный бренд как Saab. Все изменила небольшая поездка на 9000 Aero. Выходя из седана, Илья уже точно понимал, какой марки будет его первое авто. И действительно накопив денег, через два года он стал владельцем Saab 9-5 Aero, который несколько лет холил, лелеял и баловал качественным тюнингом. Мысли о смене авто (но не марки) стали посещать Илью в 2015 году. Вскоре нашелся и подходящий кандидат – редкое купе Saab 9-3 Aero, продававшееся в Екатеринбурге.

У этого Saab довольно интересная судьба. Бывший владелец в начале нулевых нацелился на покупку Porsche, но поняв, что финансово не потянет немецкий спорткар, внял совету друга и приобрел новое купе 9-3 Aero. С тех пор почти пятнадцать лет автомобиль был в одних руках. К моменту продажи на одометре значились 123 000 км. Друг Ильи из Челябинска, вызвавшийся помочь с первичным осмотром, подтвердил, что экземпляр за исключением подвески более чем живой. К тому моменту цена на продававшийся уже почти два года автомобиль упала с 370 000 до вполне приемлемых 270 000 рублей.

Оперативно продав свой 9-5 Aero, который пришлось предварительно вернуть в стоковое состояние, Илья вылетел в Екатеринбург. Первая встреча не обманула ожидания, поэтому, рассчитавшись с хозяином, Илья заменил масло, свечи и фильтры и поехал своим ходом в Санкт-Петербург. Дорога длиной в 2 600 км прошла без приключений и только укрепила его уверенность в правильности выбора.

Ремонт

В первую очередь Илья стал приводить в порядок подвеску. Все что можно менялось на новое, включая рычаги передней подвески и все сайлентблоки. Затем настала очередь разобраться с битыми пикселями и неработающими лампочками приборной панели и бортового компьютера. Помутневшие передние фары уступили место оригинальной оптике от Valeo.

На 130 000 км было заменено масло в АКПП, Илья залил Mobil ATF 320. Еще летом была выявлена проблема, которая начала прогрессировать с приходом холодов. Суть в том, что периодически после короткой поездки Сааб отказывался заводиться. При этом никаких ошибок не загоралось. Все решила замена датчика селектора АКПП.

Другой неприятностью стало, то, что штатная магнитола стала сбрасывать настройки, стоило заглушить двигатель. Помогла установка нового блока управления магнитолой.

Тюнинг

Доработки начались с мелочей. Руль Speedparts, педали Hirsch Performance, головное устройство Kenwood, салонное зеркало с автозатемнением – все это досталось купе от прошлой машины Ильи. Постепенно 9-3 обрастал недостающими опциями вроде кожаных подлокотника и чехла ручника от Speedparts. Впору пришлись и оригинальные детали от Viggen: задний спойлер, антенна, сменившая штатный плавник, диски R17 ALU36 3-spoke double и карбоновые накладки салона.

Но целью было максимально приблизить купе к образу топ-модели. Поэтому ухоженный двигатель B205R, успевший к тому моменту пережить легкий чип-тюнинг, уступил место «четверке» 2,3 Turbo от авто 2005 года с пробегом 85 000 км. Ради надежности мотор получил усиленные поршни от Saab 9000, а все остальное, включая прокладки и шатуны – новый оригинал. Перебрана головка блока. Установлен увеличенный коллектор под турбину и алюминиевый интеркулер, новые патрубки наддува и охлаждающей жидкости, новый МАФ, оригинальный радиатор охлаждающей жидкости. Расчетная мощность благодаря прошивке от Hirsch Performance – 280 л.с., соответственно, поставлен бензонасос из расчета на 300 л.с.

Подвеска, идентичная таковой у Viggen, получила увеличенный задний стабилизатор Hirsch, шеститочечную распорку подрамника и распорку рулевой рейки. Выхлоп – шведской фирмы JT Tuning, специализирующейся на системах для Saab 9-3 Aero/Viggen. Тормоза отпескоструены и перебраны на запчастях АТЕ, по кругу установлены армированные шланги. Спереди – диски диаметром 308 мм от Viggen, сзади – на 300 мм от 9-5 Aero.

Эксплуатация

Ввиду частых командировок хозяина пробег Сааба за все время владения составил 20 000 км. Автомобиль давно уже перекочевал из разряда просто транспортных средств в категорию любимых хобби, а когда любишь – не считаешь. По самым грубым прикидкам на данный момент вложения составляют не меньше цены покупки.

регулярное ТО с заменой масла и фильтров (оригинал) — каждые 7 000 км

замена масла в АКПП – каждые 15 000 км

бензин – АИ-95 / 98

Планы

План довести купе до идеального состояния и использовать как средство релаксации по выходным нарушила идея покупки чистокровного Gran Turismo. Поэтому сейчас 9-3 готовится к продаже, но Илья в любой момент может передумать. Просто так выкинуть Saab из сердца еще никому не удавалось.

История модели

Первый 9-3 – результат обновления, настигшего в 1998 году Saab 900, построенный на платформе GM2900. Список доработок, направленных на улучшение управляемости, плавности хода и безопасности, насчитывал более тысячи пунктов.

1 / 2 На фото: Saab 9-3 '1998–2002 2 / 2 На фото: Saab 9-3 Coupe '1998–2002

Гамма двигателей состояла из различных вариаций «четверок» 2,0 (130-205 л.с.), 2,3 (150 – 230 л.с.) и двух версий дизеля 2,2 (116-125 л.с.). Наиболее горячие версии – 205-сильный Aero и выпущенный ограниченным тиражом Viggen мощностью 225-230 л.с. Последний комплектовался исключительно пятиступенчатой механикой, тогда как его более массовый собрат имел четырехскоростной автомат в качестве опции.

1 / 2 На фото: Saab 9-3 Aero '1999–2001 2 / 2 На фото: Saab 9-3 Aero Coupe '1999–2002

1 / 2 На фото: Saab 9-3 Viggen '1999–2002 2 / 2 На фото: Saab 9-3 Viggen Coupe '1999–2002

Жизненный цикл первого Saab 9-3 оборвался в 2002 году.