Полет первым классом: опыт владения Saab 9-3 Aero Coupe

Полет первым классом: опыт владения Saab 9-3 Aero Coupe

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Saab все-таки странный бренд. С одной стороны – имидж помешанного на безопасности автомобиля обеспеченной интеллигенции, врачей и юристов. Но как это сочетается со взрывным характером турбомоторов и горой сопутствующего тюнинга? Стоматолог и адвокат спешат на помощь? Разобраться в шведских парадоксах нам любезно вызвалось помочь купе Saab 9-3.

Снаружи

Родителей не выбирают. Не виноват этот шведский паренек в том, что зачат он был от кровосмесительного брака Saab с GM, и Opel Vectra ему сестра. Суровое время требовало суровых решений. Никто не мог тогда предсказать, что спасение через несколько лет обернется апокалипсисом, который фактически сотрет с автомобильной карты мира легендарную марку.

С другой стороны, дети не в ответе за грехи отцов. За экстерьер первому 9-3 точно не должно быть стыдно. Скошенный передок с выдвинутой челюстью бампера, изогнутый изящный хвост, в каждой черточке, в каждом обводе экстерьера – отсылка к славным предкам и авиационному прошлому марки. Стопроцентная узнаваемость и пламенный привет знатокам в виде мускулистого обвеса, особых 17-дюймовых колес и россыпи значков Viggen на кузове.

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Внутри

Сидя в стилизованном под кабину истребителя салоне, сложно заподозрить 9-3 в порочащих его связях с американским автопромом. Усеянная кнопками передняя панель с вертикальными воздуховодами повернута в мою сторону, как на классическом 900-м. Узнаваемый лаконизм приборной панели с зеленоватой подсветкой, надпись «Fasten belts», замок зажигания позади селектора коробки – добро пожаловать домой, дорогой саабер! В вот тебе и бонус в виде отделки натуральным карбоном и руля с педалями от Hirsch Performance.

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В свое время кресла Saab 900 входили в список лучших образцов автомобильной мебели. Крепко держащие меня в объятиях кожаные сиденья 9-3 с гордостью продолжают эту традицию. Большая площадь задних боковых стекол и завидный запас места в ногах и над головой избавят пассажиров второго ряда от приступов клаустрофобии. Оснащению недостает люка и вентиляции сидений, но и без них уровень оснащения, включающий электроприводы и климат-контроль, не оставляет сомнений – топ-версия.

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В движении

Мощность
280 л.с.

Сведущие в хитросплетениях саабовских моделей давно поняли, что с этим купе что-то не так, ибо автомат не ставился на версию Viggen даже в качестве опции. Флагманский 9-3 был доступен с безальтернативной пятиступенчатой механикой. А перед нами его младший брат Aero, который в последние года выпуска по внешности, салону и подвеске был идентичен главе клана. Недостаток в виде отсутствия под капотом 2,3-литровой «четверки» с турбонагнетателем Mitsubishi (избыточное давление 1 бар) исправлен настоящим владельцем.

Благодаря небольшой, едва заметной турбояме до 2 500 об/мин, Saab любезно позволяет интеллигентно тронуться с места. Зато потом! Словно викинг, принявший на грудь добрую чашу отвара мухоморов, 9-3 срывается в места и уносится вперед синей стрелой. Стремительный разгон с места – легкая прелюдия к тому, что начинается, если утопить педаль газа на скорости. Кажется, еще немного – и Saab оторвется от земли, продолжив полет в небе, уподобившись истребителю Saab 37 Viggen. Кто сказал, что четырехступенчатый автомат – препятствие ураганному разгону? Коробка AW50-42 производства Aisin резво меняет передачи и в целом отлично ладит с мотором, стараниями придворного тюнингового саабовского ателье Hirsch Performance развивающего 280 л.с. и 400 Нм.

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Спортивная подвеска с амортизаторами Koni Sport далека от зубодробительной жесткости. «Шведа» не пугает одна из главных российских бед, его ходовая похвально отрабатывает неровности. На разбитой дуге купе не норовит соскочить с траектории и уверенно стоит в колее. Но в первом же повороте становится ясно, что этот самолет создан не только для полетов по прямой. В Саабе изрядно потрудились, перенастраивая передний McPherson и заднюю полузависимую балку в поисках оптимального баланса между невозмутимостью на плохих дорогах и хладнокровием в поворотах. И ведь нашли! Купе радует чёткими и быстрыми реакциями на руль, позволяя безошибочно выбрать траекторию и чертить дугу без микроподруливаний.

Saab 9-3 Aero Coupe
Расход топлива на 100 км
Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л
15,3 6,7 12-13

Комфортный для пассажиров, увлекательный для пилота – хочется сказать спасибо шведским авиалиниям за полет первым классом. Спорт в прочтении Сааб оказался делом захватывающим и безопасным: 9-3 укомплектован обширными зонами запрограммированной деформации, салон от пола до крыши укреплен многочисленными ребрами жесткости, а на страже пассивной безопасности стоят боковые подушки и активные подголовники. Сам виновник торжества лишён какой-либо агрессии как во внешности, так и в характере, что не мешает ему при желании показать иному «немцу», что с викингами шутки плохи. Но желание это возникает нечасто. Интеллигенту, даже владеющему в совершенстве карате, нечего делить с дворовым хулиганьем, у него своя жизнь и своя реальность. Увы для Saab она уже несколько лет как параллельная.

История покупки

До 2007 года Илья даже и не подозревал, что есть такой автомобильный бренд как Saab. Все изменила небольшая поездка на 9000 Aero. Выходя из седана, Илья уже точно понимал, какой марки будет его первое авто. И действительно накопив денег, через два года он стал владельцем Saab 9-5 Aero, который несколько лет холил, лелеял и баловал качественным тюнингом. Мысли о смене авто (но не марки) стали посещать Илью в 2015 году. Вскоре нашелся и подходящий кандидат – редкое купе Saab 9-3 Aero, продававшееся в Екатеринбурге.

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У этого Saab довольно интересная судьба. Бывший владелец в начале нулевых нацелился на покупку Porsche, но поняв, что финансово не потянет немецкий спорткар, внял совету друга и приобрел новое купе 9-3 Aero. С тех пор почти пятнадцать лет автомобиль был в одних руках. К моменту продажи на одометре значились 123 000 км. Друг Ильи из Челябинска, вызвавшийся помочь с первичным осмотром, подтвердил, что экземпляр за исключением подвески более чем живой. К тому моменту цена на продававшийся уже почти два года автомобиль упала с 370 000 до вполне приемлемых 270 000 рублей.

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Оперативно продав свой 9-5 Aero, который пришлось предварительно вернуть в стоковое состояние, Илья вылетел в Екатеринбург. Первая встреча не обманула ожидания, поэтому, рассчитавшись с хозяином, Илья заменил масло, свечи и фильтры и поехал своим ходом в Санкт-Петербург. Дорога длиной в 2 600 км прошла без приключений и только укрепила его уверенность в правильности выбора.

Ремонт

В первую очередь Илья стал приводить в порядок подвеску. Все что можно менялось на новое, включая рычаги передней подвески и все сайлентблоки. Затем настала очередь разобраться с битыми пикселями и неработающими лампочками приборной панели и бортового компьютера. Помутневшие передние фары уступили место оригинальной оптике от Valeo.

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На 130 000 км было заменено масло в АКПП, Илья залил Mobil ATF 320. Еще летом была выявлена проблема, которая начала прогрессировать с приходом холодов. Суть в том, что периодически после короткой поездки Сааб отказывался заводиться. При этом никаких ошибок не загоралось. Все решила замена датчика селектора АКПП.

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Другой неприятностью стало, то, что штатная магнитола стала сбрасывать настройки, стоило заглушить двигатель. Помогла установка нового блока управления магнитолой.

Тюнинг

Доработки начались с мелочей. Руль Speedparts, педали Hirsch Performance, головное устройство Kenwood, салонное зеркало с автозатемнением – все это досталось купе от прошлой машины Ильи. Постепенно 9-3 обрастал недостающими опциями вроде кожаных подлокотника и чехла ручника от Speedparts. Впору пришлись и оригинальные детали от Viggen: задний спойлер, антенна, сменившая штатный плавник, диски R17 ALU36 3-spoke double и карбоновые накладки салона.

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Но целью было максимально приблизить купе к образу топ-модели. Поэтому ухоженный двигатель B205R, успевший к тому моменту пережить легкий чип-тюнинг, уступил место «четверке» 2,3 Turbo от авто 2005 года с пробегом 85 000 км. Ради надежности мотор получил усиленные поршни от Saab 9000, а все остальное, включая прокладки и шатуны – новый оригинал. Перебрана головка блока. Установлен увеличенный коллектор под турбину и алюминиевый интеркулер, новые патрубки наддува и охлаждающей жидкости, новый МАФ, оригинальный радиатор охлаждающей жидкости. Расчетная мощность благодаря прошивке от Hirsch Performance – 280 л.с., соответственно, поставлен бензонасос из расчета на 300 л.с.

Подвеска, идентичная таковой у Viggen, получила увеличенный задний стабилизатор Hirsch, шеститочечную распорку подрамника и распорку рулевой рейки. Выхлоп – шведской фирмы JT Tuning, специализирующейся на системах для Saab 9-3 Aero/Viggen. Тормоза отпескоструены и перебраны на запчастях АТЕ, по кругу установлены армированные шланги. Спереди – диски диаметром 308 мм от Viggen, сзади – на 300 мм от 9-5 Aero.

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Эксплуатация

Ввиду частых командировок хозяина пробег Сааба за все время владения составил 20 000 км. Автомобиль давно уже перекочевал из разряда просто транспортных средств в категорию любимых хобби, а когда любишь – не считаешь. По самым грубым прикидкам на данный момент вложения составляют не меньше цены покупки.

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  • регулярное ТО с заменой масла и фильтров (оригинал) — каждые 7 000 км
  • замена масла в АКПП – каждые 15 000 км
  • бензин – АИ-95 / 98

Планы

План довести купе до идеального состояния и использовать как средство релаксации по выходным нарушила идея покупки чистокровного Gran Turismo. Поэтому сейчас 9-3 готовится к продаже, но Илья в любой момент может передумать. Просто так выкинуть Saab из сердца еще никому не удавалось.

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История модели

Первый 9-3 – результат обновления, настигшего в 1998 году Saab 900, построенный на платформе GM2900. Список доработок, направленных на улучшение управляемости, плавности хода и безопасности, насчитывал более тысячи пунктов.

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На фото: Saab 9-3 '1998–2002
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На фото: Saab 9-3 Coupe '1998–2002

Гамма двигателей состояла из различных вариаций «четверок» 2,0 (130-205 л.с.), 2,3 (150 – 230 л.с.) и двух версий дизеля 2,2 (116-125 л.с.). Наиболее горячие версии – 205-сильный Aero и выпущенный ограниченным тиражом Viggen мощностью 225-230 л.с. Последний комплектовался исключительно пятиступенчатой механикой, тогда как его более массовый собрат имел четырехскоростной автомат в качестве опции.

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На фото: Saab 9-3 Aero '1999–2001
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На фото: Saab 9-3 Aero Coupe '1999–2002
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На фото: Saab 9-3 Viggen '1999–2002
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На фото: Saab 9-3 Viggen Coupe '1999–2002

Жизненный цикл первого Saab 9-3 оборвался в 2002 году.

Теги: Одиночные , Подержанные авто , купе , мощные купе , шведские автомобили , шведские иномарки , шведские машины , шведское купе , 9-3 , Saab
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6 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
TeriaevZhenia

Очень интересная статья, да еще и про любимый Сааб, спасибо!)

Борис Игнашин

Кстати, вижу, стоит фронтальник, чтобы летом не париться по поводу температуры воздуха в пробках )

s1n86

какой же он афигенный!
замена масла в АКПП – каждые 15 000 км - ну это уже гонево, если честно

Борис Игнашин

нормально, если коробка вместо максимум 320Нм штатных держит 400

Андрей Чепелев

У всех свои крайности 🙂

Petro Zubarev

Был сааб 2,2 тид 9-3 мкпп , была бы возможность оставил бы как второй автомобиль. 125 сил купэ, 2001 года выпуска.

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