В медвежьем углу: тест-драйв Skoda Kodiaq

В медвежьем углу: тест-драйв Skoda Kodiaq

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Чтобы не разочароваться в автомобиле, нужно заранее правильно установить уровень своих ожиданий от него. Чтобы сделать автомобиль героем в своих глазах, нужно просто намеренно занизить эту планку ожиданий. Однако для человека, который до этого не ездил в современной Skoda, иногда бывает сложно установить эту планку так, чтобы автомобиль хоть чуть-чуть, да не превзошел ожиданий. Хоть и не во всем.

Для многих петербуржцев Эстония оканчивается Таллином. Возможно, кто-то доезжает до курортного Пярну. Но подлинно заповедным краем страны древних эстов являются острова Сааремаа и Муху. Именно там, в медвежьем углу северной Прибалтики, мы и будем обкатывать новые Kodiaq.

Оговоримся сразу: придется повторяться. Премьерный тест-драйв дал немало тем, кто жаждал оперативных впечатлений здесь и сейчас, и полноценно рассказать об автомобиле, опуская ключевые подробности и детали, которые бросаются в глаза, попросту невозможно. Однако и ухватить что-то новое тоже удалось. Особенно в части того, как автомобиль едет – ведь на тесте были все три версии силовых агрегатов, которые представлены на нашем рынке, и опробовать удалось все три.

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Снаружи

Первые впечатления о новом кроссовере, который в Skoda все же именуют внедорожником, уже сложились – перейдем ко вторым. На деле вживую автомобиль оказывается чуть меньше, чем кажется на фотографиях – сказывается наложение дизайнерского таланта на реальные габариты. Скроен Kodiaq так, чтобы производить максимально «мускулистое» впечатление: широки арки, выдается подоконная линия, бугрится капот, нависает на номерным знаком крышка багажника… Однако тот факт, что он всего на неполные три сантиметра длиннее Octavia, все же раскрывается при личном знакомстве. Это, впрочем, не недостаток – просто замечание тем, кто заочно поместил Kodiaq в категорию большущих автомобилей.

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А вот с дизайном никаких «оптических иллюзий» нет: все так же ладно и складно, как и на рекламных картинках. Двухсегментная головная оптика, судя по всему, постепенно входит в число шкодовских трендов, а резкие острые линии в него уже давно вошли, и Kodiaq стал еще одним «образчиком кубистического дизайна с кристаллическими элементами». Выглядит он и вправду здорово, а поскольку ругать за «непрактичные выштамповки» у нас принято только Весту, явных недостатков у него просто нет. Даже корма, не слишком массивная для семиместного автомобиля, идет ему в плюс: отчасти этому поспособствовало увеличение колесной базы относительно соплатформенного Tiguan на заметные 114 миллиметров.

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Пожурить можно разве что параметры геометрической проходимости: для гордого звания внедорожника углов въезда и съезда в 19 и 15 градусов как-то маловато, а клиренс хоть и составляет почти 190 мм, скрадывается общей длиной и пресловутой колесной базой в неполные 2,8 метра. О внедорожных навыках мы, впрочем, еще скажем пару слов – и они, забегая вперед, вполне соответствуют геометрической проходимости.

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Внутри

Разговоры о планке ожиданий и трудности ее установки, начатые нами во вступлении, в наибольшей мере относятся именно к салону. Здесь можно выделить два ключевых факта: дизайн и удобство. И второе, несмотря на добротную отделку, даже преобладает.

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О дизайне, впрочем, тоже стоит замолвить словечко. Зная, откуда растут ноги у интерьера (а растут они прямо из Volkswagen), удивиться здесь можно мало чему, но поцокать языком и покачать головой – вполне. Так, довольно свежо смотрятся глянцевые вставки на передней панели (здесь традиционная вставка про заляпываемость и тряпочку, которую надо возить с собой), крупные воздуховоды в серебристой окантовке и цветная подсветка салона с десятком вариантов оттенков. Не очень свежо (точнее, просто традиционно) – руль, блоки климата и управления светом и мультимедийная система, которая в Kodiaq отметилась полностью сенсорным управлением. В число же однозначно приятных элементов оформления стоит отнести и сиденья с горизонтальной прострочкой, которые можно отделать не только тканью или кожей, но и алькантарой.

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Эксплуатационные тонкости – вот по какой теме, не выходя из Kodiaq, можно защитить если не докторскую, то кандидатскую точно. А, нет, простите, разок выйти все-таки придется: и не для того, чтобы включить в материалы исследования традиционный скребок для льда на лючке бензобака, а для того, чтобы отметить другой маленький, но очень полезный кусочек пластика, который обнимает кромку двери при ее открытии, защищая ее от повреждений и минимизируя повреждения, наносимые ей самой. Решение куда более простое физически, чем, к примеру, наполненные воздухом вставки в дверях Citroen C4 Cactus, но едва ли менее функционально полезное.

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Садясь обратно в машину, попутно потрепав торец зонта в двери, приступаем к исследованию внутренних «Simply clever» решений. Впереди их нужно поискать – например, заглянув в бокс в подлокотнике. Там можно обнаружить пластиковую конструкцию, в которую, как влитые, встают несколько карт, монеты, бутылка и ключ-брелок автомобиля, причем на дне подстаканника есть специальные выштамповки, благодаря которым крышку бутылки можно открутить одной рукой. Со второго ряда открывается еще одна череда «открытий чудных». Здесь присутствует «набор юного зрителя» в виде индивидуального света, держателя для планшета и откидного столика, шторка на окно и комплект разъемов питания, в числе которых не только 12-вольтовый и USB, но и обычная розетка на 230 вольт, которая, правда, отштампована не круглой, а точно по форме зарядной вилки большинства мобильных устройств.

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Второй ряд сидений регулируется в продольном направлении, что нисколько не удивительно в свете возможной семиместности, но весьма удобно с точки зрения багажной вариативности. Можно отодвинуться до упора назад, поломав багаж и коленки седокам третьего ряда, и закинуть ногу на ногу, а можно наоборот, наступить на горло эго пассажиров второго ряда и забросить в багажник два холодильника вдоль: максимально возможные 1 980 литров позволяют так шутить. А можно и наоборот, угодить пассажирам второго ряда так, как никто: заказать для них специальные подголовники для сна с «обнимающим» голову профилем и теплый плед впридачу. Дождь, кофе, сигареты и «мысли о нем» в комплект не входят.

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В самом багажнике тоже хватает умных решений: традиционная сетка для фиксации поклажи, три отделенных пластиком бокса, продольные «рельсы» на стенках с ездящими по ним крюками и магнитный фонарь. Ну и возможность сложить сиденья из багажника одним щипком за рычаг, разумеется. Нового практически ничего – но лишь для того, что уже ездил, к примеру, в Superb Combi. Ну а если вы влезли в Skoda впервые, то число перечисленных выше мелочей может привести в легкое изумление: и почему так больше никто не делает…

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Третий ряд сидений присутствует если не номинально, то не слишком явственно – прямо как этот посвященный ему абзац. Посадить двух взрослых людей на забавные прямоугольные табуретки, красиво обшитые алькантарой, вряд ли получится, но дети усядутся там без проблем. Только не совсем маленькие: креплений ISOFIX на третьем ряду нет.

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Объем багажника
270 / 2 065 л

Ну а завершая разговор о внутренней обстановке, стоит упомянуть и о недостатках, без которых все же обошлось. Пресловутая дежурная фраза о глянцевых вставках на панели и тряпочке для их протирки здесь дополняется тем, что под вставкой напротив пассажир скрывается дополнительный бардачок – его удобство неоспоримо, но поводов полапать панель с ним становится на два порядка больше. Число «энергетических разъемов» на втором ряду выглядит вполне достаточным, а вот впереди набор из одного USB-порта и одной 12-вольтовой розетки кажется скудноватым, даже при условии наличия площадки для беспроводной зарядки, которой смогут воспользоваться не только лишь все. Задний же зарядный блок, скрывающийся под крышкой, расположен у самого пола, что позволяет недвусмысленно представить себе, во что превратятся вьющиеся по полу провода в условиях слякотной русской осени.

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В движении по Эстонии

Рассказ о ходовых характеристиках автомобилей мы совместим с художественной частью: обойти вниманием прекрасные места, по которым проходил тест-драйв, было бы несправедливым. Итак, усаживаемся на водительское кресло, традиционно легко для немецкой школы эргономики подгоняем все элементы под себя, окидываем взглядом приборную панель и трогаемся.

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Кстати, о приборной панели: здесь, в отличие от Volkswagen, не встретить новомодных экранов с виртуальными шкалами – только аналоговые шкалы. При этом найдется немало людей, считающих это однозначным плюсом, и с ними можно согласиться. Единственным спорным нюансом можно назвать серую оцифровку шкал на сером же фоне – выглядит это стильно, но при беглом взгляде чуть сливается в единую массу. Зато цветной экран между шкалами неплохо оживляет этот сектор обозрения.

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Настройкой мультимедийных тонкостей и салонных регулировок тоже стоит озаботиться до начала движения: как мы помним, согласно последним веяниям моды кнопки по краям экрана тоже сделаны сенсорными. Это исключает возможность чисто тактильного понимания их срабатывания: каждое движение нужно сопровождать взглядом. Частичной компенсацией этого можно считать высокую чувствительность, позволяющую управлять мультимедийкой в перчатках.

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Два абзаца назад мы уже тронулись из аэропорта Таллина в сторону парома – и сделали это, сидя в самом мощном из доступных в России Kodiaq с двухлитровым бензиновым мотором на 180 л.с. Всего вариантов моторов у нас будет три: два бензиновых TSI с рабочим объемом 1,4 (150 л.с.) и 2,0 л (180 л.с.) а также дизель TDI 2,0 мощностью 150 л.с.

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Двухлитровый мотор, выданный с ходу, показался слегка противоречивым: чего ждать от 1,4, если два литра не будоражат тело и дух напористыми ускорениями? С одной стороны, это немного обескураживает, а с другой, ты быстро осознаешь, в какой автомобиль ты сел. В семейный, удобный, практичный и комфортный. И эпитеты «быстрый», «драйверский» и «спортивный» находятся на другой странице другой книги. Здесь мощность – это лишь инструмент для стабильных обгонов, не более. И в этом отношении ее хватает сполна.

Skoda Kodiaq
Краткие технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В):
4 697 x 1 882 x 1 655 мм
Клиренс:
187 мм
Снаряженная масса:
1 551кг
Объём топливного бака:
58 л
Привод:
передний
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Понять вышесказанное еще быстрее помогает подвеска: сбалансированная и скорее мягкая, чем сбитая. Уверенности в поворотах тут достаточно, но не в избытке: легкий крен намекает на то, что пределы возможностей проверять не надо. Зато профиль дороги передается в салон минимально: неровности и ямы успешно сглатываются подвеской. В общем, самый лучший вариант – включить адаптивный круиз-контроль, музыку и расслабленный стиль вождения и наслаждаться дорогой.

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Прибыв в порт, мы въехали на паром, переправа на котором занимает 40 минут. Прибыв на остров Муху, мы выдвинулись к следующей точке нашего маршрута – деревне Когува, где находится дом-музей эстонского писателя Юхана Смуула, позднее переименованный в музей Муху. Сам музей представляет собой образцы хуторской архитектуры Эстонии. Более прочего привлекла внимание экспозиция игрушек и бытовых приборов совсем недавнего прошлого – сердце защемила ностальгия… Стоя перед экспозицией, мы наперебой указывали на экспонаты, твердя «а у меня в детстве такой был!».

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Далее наш маршрут лежал через дамбу с острова Муху на остров Сааремаа в город Курессааре. По пути мы осмотрели метеоритный кратер Каали – маленький образец организации туристического места. Круглое озерцо в лесу, рядом гостиница и ресторан. Вот достопримечательность – вот инфраструктура: все как надо!

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Курессааре встретил нас ремонтом дорог. Навигатор в машине немного запаниковал, но дорожные знаки направили нас на путь истинный, и мы добрались до конечной точки первого дня нашего путешествия.

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На второй день жребий выпал на Kodiaq, агрегатированный 150-сильным бензиновым мотором объемом 1,4 л. Однако день мы начали с осмотра местного замка Аренсбург. Замок является центром культурной жизни всего городка. Здесь проходят выставки и концерты. Основные экспозиции посвящены истории края и музею оккупации. Причем посещение музея вызывает противоречивые чувства: вот этажи 40-80-х годов, тут и товары народного потребления из Эстонии и колхозные трактора и рыбные хозяйства с их баркасами, индустрия… А вот 90-е – и пустые залы с фотографиями на стенах. Закончив с осмотром и выводами и насладившись видами Курессааре с крыши замка, мы вернулись к нашим автомобилям.

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И вот я снова за рулем. Памятуя о вчерашнем опыте с двухлитровой версией, я не ожидал от младшего Кодьяка многого, но… все оказалось не так уж и плохо! Правильнее сказать, почти так же, как и вчера. Полуторалитровый агрегат позволяет столь же энергично набирать скорость, «провисая» лишь после 100км/ч. Шестиступенчатая DSG традиционно порывается переключиться вверх при малейшей возможности, поэтому при частых обгонах или активной езде процесс превращается в череду переключений вверх-вниз. В общем, каждый водитель Kodiaq рано или поздно познает дзен и прелесть адаптивного круиз-контроля…

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Дальнейший маршрут был проложен по трофи-трассе, легендарной «Saarekoll» к самой южной точке Эстонии, маяку Сырве. Но до этого пришлось покататься по извилистой дорожке. Тут автомобиль показал себя хорошо – правда, в поворотах немного не хватает отзывчивости руля, даже в спортивном режиме (да, есть тут такой): приходится подруливать и подгадывать, однако сами повороты Kodiaq держит надежно.

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Асфальтовый серпантин вскоре сменился грунтовкой – пришел черед подвески доказывать свою профпригодность. И она тоже не сплоховала: в салоне почти не ощущалась вибрация, да и шума особо не прибавилось, хотя стоит отметить, что на некоторых особо крупных ямах хода подвески не хватило. И тут мы возвращаемся к упомянутым выше показателям геометрической проходимости, внедорожным способностям и гордому имени «внедорожник»: да, несмотря на приличный клиренс ни о каком настоящем бездорожье речи все же не идет. Доехать до дачи по накатанной колее – всегда пожалуйста, и даже режим Offroad вам в помощь, но если вы выползли туда, где уже не помогает некрашеный пластиковый обвес и пятый Haldex, винить в этом можно только себя самого, а никак не маркетологов, приклеивших к автомобилю громкое название «внедорожника».

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Дизельный Кодьяк был нашим транспортом на третий день. «Дизель наверняка станет лучшим выбором», думалось мне – и он стал бы им безоговорочно, не будь он слегка ленив. Хотя даже с этой небольшой скидкой на истинно дизельное поведение двухлитровый TDI видится одним из предпочтительных вариантов: тяги здесь заметно больше, чем даже у двухлитрового бензинового мотора (340 Нм против 320 у 2,0 TSI и 250 у 1,4 TSI), а расход без сомнения будет ощутимо ниже (наши рваные режимы не позволили оценить его хоть сколь-нибудь точно). Ну а гонять на этом автомобиле… ах да, мы повторяемся уже во второй раз.

IMG_8232

Вам понравится Skoda Kodiaq, если:

  • У вас есть дети, терпение и капелька жертвенности;
  • Вы цените практичность и удобство больше, чем драйверские амбиции;
  • Вы любите, когда для каждого объекта в машине есть свое место.

Вам не понравится Skoda Kodiaq, если:

  • Ездить на автомобиле медленно и спокойно – значит отказаться от сути езды как таковой;
  • Вы рассчитываете, что «внедорожник» – это то, что всерьез умеет ездить вне дорог;
  • У вас нет семьи или хотя бы детей, и вы не понимаете, зачем сзади нужен держатель для планшета.
Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , внедорожник , внедорожники , дизельные внедорожники , иномарки внедорожники , путешествия на автомобиле , чешские автомобили , чешские машины , Kodiaq , Skoda
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Евгений

Хочется прокомментировать некоторые Simply Clever решения:
1. Зонты в торцах дверей - это, конечно, отсылает к Rolls-Royce, но сделано абсолютно бестолково: попробуйте во время дождя открыть дверь и достать зонт не выходя из машины, даже если вам хватит длины рук и вы сможете его достать - дверь к тому моменту будет вся мокрая изнутри (в Rolls-Royce такой проблемы нет, т.к. зонт достаётся в проём двери, а не наружу), решение с размещением зонта под сиденьем гораздо удобнее.
2. Подстаканники в закрытом подлокотнике - это конечно классно, что там есть "пупырки" для открытия бутылок, только вот вы должны выбирать, либо бутылки на панели, либо подлокотник, использование и того, и другого не предполагается. Сейчас кто-то скажет "нашел к чему придраться", но в путешествиях и просто дальней дороге удобные подстаканники не менее важны, чем подлокотник.
3. И в дополнении к предыдущему - в том же блоке слот под ключ, т.е. выбрано такое местоположение, где с вероятностью 99% вы этот ключ забудете.
4. Сенсорные клавиши мультимедиа - это вообще за гранью, никаких причин сделать клавиши механическими вообще не вижу, в таком случае можно было вообще клавиши убрать и увеличить диагональ экрана.
5. Выезжающие ограничители из дверей - очень интересно как эта конструкция будет себя чувствовать нашей зимой, с намерзшим льдом. А вообще не так страшен контакт с соседней машиной, сколько контакт с заборчиками, которые так любят наши муниципалитеты расставлять вдоль бордюров и которые расположены заметно ниже этих пластиковых демпферов. Почему нельзя по контуру двери пустить простой резиновый уплотнитель?

Ну и так, из обычных наблюдений, архитектура передней панели очень напоминает SsangYong New Actyon дорейсталинговый (похожие глянцевые вставки, кстати):

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Тимур Гусейнов

Да, действительно Кодиак оказался большим разочарованием на фоне обещаний Шкоды и рекламы, но в целом - всё равно не плохим автомобилем

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