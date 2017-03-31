В прошении отказать: тест-драйв Lifan X50 CVT

В прошении отказать: тест-драйв Lifan X50 CVT

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В веселые 90-е приспичило мне отпраздновать день рождения на берегу моря. Тогда ВАЗовская «четверка» заменила мне самолет, кров, бар и даже бумбокс с цветомузыкой, имитированной «аварийкой». Интересно, а сгодился бы на это современный Lifan X50 с его россыпью разноцветных светодиодов?

Уж не знаю, по какой причине этот симпатичный китайский автомобильчик класса B и производитель, и ГИБДД считают универсалом, но 280-литровый объем багажника, если грузить его под рольшторку, и короткий задний свес не оставляют сомнений: перед нами типичный хэтчбек.

А может, в вояж?

Спорить на тему «хэтчбек — универсал» едва ли имеет смысл, да и с 2015 года – именно тогда X50 для России выкатился с конвейера в Черкесске – прошло уже немало времени. Но вот дорожный просвет в 185 мм у него почти кроссоверный, что хоть и не меняет ничего относительно классификации, но расширяет реальные возможности автомобиля.

Первый плюс для путешествия, которое может оказаться не только асфальтовым, у нас есть. Конечно же, на песчаном пляже X50, не имея в багажнике лопаты и троса, быстро превратится в осолоневший переднеприводный монумент китайскому автопрому в России. Но зато куда более эстетичный, нежели творения многих современных скульпторов.

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Сравнивая его с Lifan Breez второго поколения, на базе которого этот хэтч и появился, чувствуешь огромную разницу. Если не считать выдающей породу передней оптики и огромного количества светодиодов – указатели поворотов, стоп-сигналы, габаритные и дневные ходовые огни – X50 вполне бы мог сойти за какой-нибудь европейский продукт. А что, по виду едва ли хуже Renault Sandero в версии Stepway.

Да и бугристые проселки, по меньшей мере, не расквашенные ливнями, ему точно под силу. И даже бордюры, на которые волей-неволей иногда приходится залезать. Не отказал я себе и в удовольствии проведать не очнувшуюся от зимы дачу, пройдя по глубоким обледенелым колеям. И даже на штатной зимней 15-дюймовой резине никаких проблем не возникло.

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Естественно, куча накопившегося за зиму хлама, включая разобранную елку, заняла всё место до самого потолка, но это уже полные 560 л объема, с которыми можно рвануть и на юга. А если разложить спинку и выжать из самого длиннобазного (2 550 мм) в классе хэтча 1 480 л объема багажника, то в него влезут палатки, спальники и недельный запас продуктов. Понятно, что в такой ситуации в вояж отправятся лишь двое. Хотя простору заднего ряда можно только радоваться: двое взрослых плюс ребенок – и почти идеальная рассадка при практически ровном полу.

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Кажется, с Х50 все замечательно: он готов радовать своим экстерьером, мигать светодиодами от счастья хоть под рэп, хоть под шансон, удивлять грузоподъемностью и проходимостью. Осталось лишь выбрать пару свободных дней и отправиться навстречу приключениям. Но сбыться нашему «курортному роману» не суждено, и вот почему.

Тандем – тандему рознь…

Стоимость тестируемого Lifan X50 CVT
679 900 рублей

Парадокс нашего автомобиля заключается в том, что топовая по цене версия с вариатором LUXURY CVT (679 900 рублей, именно такая оказалась у нас на тесте) — вовсе не самая богатая по оснащению. Люк с электроприводом и мультимедийка с навигацией достались вовсе не ей, а комплектации LUXURY с пятиступенчатой «механикой» за 639 900 рублей.

Конечно же, отправляться в дальнюю дорогу можно и без «допов». В древней, упомянутой в самом начале рассказа «четверке», из современных прелестей был разве что огромный багажник. Ни о современной передней панели, чем-то напоминающей немецкие, ни о модной кроваво-красной ЖК-приборке, ни о рейлингах на крыше и тем более о кондиционере тогда и не мечталось.

Не мечталось и о расходе топлива по трассе в пределах 6-7 литров, но я совершенно точно знал: правильно выбранная передача и вовремя надавленный акселератор заставят ехать нехитрую отечественную машину так, как мне надо. Внатяг, с «выстрелом» на обгоне, или вальяжно-размеренно, при куда меньшем количестве лошадиных сил под капотом и примерно такой же, как и сейчас снаряженной массе чуть более тонны.

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Скорее всего, на версии с МКП у меня бы не возникло столь бурных эмоций, но тандем 1,5-литрового 103-сильного двигателя и CVT лучше разводить. Чем быстрее, тем лучше. Первая причина тому – шумность этой парочки при разгоне. Да и назвать разгоном то, что получается при нажатии на газ, можно только с большой натяжкой.

Право же, оказавшись в салоне, где мне вполне комфортно (если не считать запаха почти нового пластика), где практически нет «косяков» сборки, ждешь не идеала на ходу, но все же чего-то большего. В автомобиль поставили и систему стабилизации, и шесть подушек безопасности, и дисковые тормоза на все колеса… Ну же, чуть поднапрячься и довести до ума всё… Так нет же!

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Но даже при таком деликатном обращении с педалью газа я слышу практически все, что происходит под капотом. Всю эту бессмысленную и малопродуктивную перебранку 16-клапанного мотора LF479Q2 и CVT, которые не в состоянии придти к консенсусу до тех пор, пока коленвалом не будут достигнуты те самые 3 500 об/мин, на которых проявятся 133 Нм максимального крутящего момента. А может, просто, как в старые добрые времена, стоило бы проклеить «шумкой» переборку моторного отсека и поколдовать с «мозгами»? Не буду нагнетать страсти — достаточную для штрафа скорость вы так или иначе наберете. У вариатора есть даже режим Sport, который, по идее, должен подстегивать автомобиль. Но увы, накрутка идет лишь по звуку. И опять же, как в случае с кроссовером X60, более плавное обращение с акселератором дает более тихий и эффективный разгон.

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Просто такой автомобиль…

Замечу, что я совершенно не разочарован ни подвеской, ни управляемостью. Давно обкатанная схема: Макферсон спереди и полузависимая балка сзади, без всяких изысков, но на все случаи жизни. Собрана неплохо: скрипов не слышно, да и пробить ее за время теста не удалось ни разу. Чуть жестковата? Возможно, но при полной загрузке этот эффект наверняка уйдет.

Маленький аккуратный руль с удобными клавишами управления музыкой без всяких люфтов, только вот регулируется в одной плоскости – по углу наклона. Но сделан он как-то так, что корректировать его не пришлось, равно как и водительское кресло. Оно, кстати, совсем неплохое: с выраженным профилем, в меру мягкое, обтянутое неплохим кожзамом и отлично держащее спину. В дальнобое такое за счастье, разве что летом его лучше не подставлять под солнце.

Lifan X50 CVT
Краткие технические характеристики
Габариты, мм (Д / Ш / В):
4 100 / 1 722 / 1 540
Мощность, л.с.:
130
Разгон до 100 км/ч, с:
11
Максимальная скорость, км/ч:
160
Трансмиссия:
бесступенчатый вариатор CVT
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Так что, может все же рискнуть и махнуть полторы тысячи верст менее чем за сутки, побаловать себя уикендом в краях, где весной не бывает пурги, а подснежники окружены не подтаявшим настом, а сухими прошлогодними листьями?

Увы, нет. По крайней мере, на версии с CVT, которая совершенно очевидно годится разве что как «оружие ближнего боя». При всех положительных качествах, сочетание мотора и коробки передач оказалось не самым удачным. Так что очередной день рождения придется провести куда ближе, чем хотелось бы. Но для этого вояжа сгодится и LIFAN X50 CVT.

Вам понравится Lifan X50 CVT, если:

  • вам нужен симпатичный и недорогой хэтчбек;
  • вы не совершаете длинных вояжей;
  • вы спокойно относитесь к шуму мотора;
  • вы не умеете управляться с МКП.

Вам не понравится Lifan X50 CVT, если:

  • вы привыкли к динамичной езде;
  • вы не воспринимаете вариаторы как класс;
  • вы скептически относитесь к китайскому автопрому.
Теги: Новые авто , Одиночные , китайские автомобили , китайские хэтчбеки , Lifan , X50
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