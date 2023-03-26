Она имиджевая, но без лишних понтов. Она динамичная, но не жрёт вёдрами бензин (по крайней мере, на трассе). Она большая и просторная, но не похожа при этом на здоровенный башмак. Её можно назвать действительно многофункциональной, совмещающей на первый взгляд несовместимые вещи. Она во всём (кроме налога) разумно-достаточная. Она – это Acura MDX. Но значит ли это, что она до сих пор остается автомобилем, стоящим внимания на вторичном рынке? Чтобы разобраться в этом, послушаем ее владельцев.

Первая Acura MDX появилась на свет на рубеже двух тысячелетий, в 2000-м. Этот большой кроссовер, разделивший платформу с такими автомобилями, как Honda Accord и Odissey, а также Acura TL и TSX, должен был заменить в линейке не слишком хорошо продававшийся рамный внедорожник Acura SLX (на самом деле представлявший собой, как и его родной братец Honda Horizon, несколько перелицованный Isuzu Trooper). Acura MDX стала первым среднеразмерным (по американским стандартам) премиальным кроссовером с тремя рядами сидений и быстро набрала популярность, вплотную подобравшись по продажам к Lexus RX. В 2006-м Acura развила успех, предложив второе поколение модели с заводским индексом YD2. Именно этому автомобилю было суждено стать самой продаваемой моделью марки, потеснив с первой ступени пьедестала седан Acura TL. Но пока что мы говорим только о североамериканском рынке, поскольку Acura еще не приняла решения о вторжении на рынки Европы. Официально в России MDX второго поколения никогда не продавались (хотя в заметных количествах завозились с американских аукционов).

Acura MDX (YD1) 2000–2006 Acura MDX (YD2) 2006–2013

Но в январе 2013 года на Североамериканском Автошоу в Детройте был показан прототип третьего поколения MDX, а уже в апреле в Нью-Йорке дебютировал и серийный автомобиль с заводским кодом YD3. Как и предшественники, модель была прежде всего ориентирована на североамериканский рынок, так что сборка была налажена на заводе в Линкольне, штат Алабама. Конструкторы постарались сделать автомобиль максимально современным, и он получил множество новейших на тот момент технологических решений. Например, полностью светодиодную фирменную оптику Jewel Eye и V-образную атмосферную «шестерку» J35Y5 объемом 3,5 литра и мощностью 290 л.с. с системой VCI, выключающей при возможности три цилиндра из шести, что позволило добиться небывалой для класса экономичности. Еще одним фактором, влияющим на экономичность, стал сниженный на 16% коэффициент аэродинамического сопротивления. В паре с этим двигателем работала сначала 6-ступенчатая гидромеханика Honda Sportshift, которую вскоре сменила 9-ступенчатая ZF 9HP. Естественно, трансмиссию дополнила система полного привода SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive), которая дебютировала в 2005 году на Acura RL и прекрасно зарекомендовала себя на предыдущем поколении MDX.



Acura MDX (YD3) 2013–2015

Нужно сказать, что к покорению мировых рынков марка Acura приступила еще в 2004 году. Мы в свое время рассказали об истории этого бренда очень подробно, но до России она добралась только десятью годами позже, в 2014, и начала она как раз с кроссоверов MDX и RDX, а также спортседана TLX. Увы, никаких серьезных усилий по продвижению марки предпринято не было (например, в Москве действовали всего два дилерских центра), и с 2014 по 2016 год, когда было объявлено об ее уходе из России, в нашей стране было официально продано всего около 2000 машин, из которых три четверти пришлось на модель MDX. Соответственно, на вторичном рынке Acura MDX тоже представлена довольно скудно. И тем не менее, если человек хочет приобрести большой, надежный, удобный полноприводный кроссовер премиального бренда по вменяемой цене, ему не стоит исключать из поиска Acura MDX третьего поколения, за которые сегодня просят от 1,9 до 2,65 миллиона рублей при средней цене порядка 2,3 миллиона. Много это или мало для автомобилей в возрасте от 6 до 9 лет и с пробегами от 113 до 245 тысяч километров? Давайте посмотрим, что пишут об этих машинах их владельцы.

Ненависть #5: Скучный дизайн и слабая узнаваемость

Отношение к внешности Acura MDX точнее всего описывается словом «неоднозначное». То есть уродом этот автомобиль никто не считает, но и красивым он кажется далеко не всем. Кто-то пишет, что дизайн радует, а кто-то сетует, что он слишком скучный, или безликий, или «слишком азиатский». Кого-то все устраивает, но вот решетка радиатора в виде совиного клюва кажется ему «спорной». Кому-то кажется, что «стремительные линии выглядят просто потрясающе», а кто-то считает, что «сбоку, конечно, бегемот» и что «дизайн предыдущей MDX был намного удачнее».

Одно безусловно: дизайнерам удалось удачно «замаскировать» немаленькие размеры этого кроссовера. Один из владельцев рассказал, что, став владельцем Acura MDX, он перестал покупать алкоголь: «Просто ищете друга на Крузаке и спорите с ним на вискарь, что ваша тачка шире. Берете сантиметр, меряете заднюю ось и забираете бутылку».

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И все дружно жалуются на слабую раскрученность и узнаваемость самой марки. Это в Штатах Acura еще сохраняет определенную популярность, а у нас… «Минус лично для меня – это то, что большинство людей спрашивает: Acura, а что это? И приходится объяснять, что вот есть Тойота – это Лексус, Ниссан – это Инфинити, а вот Хонда – это Акура, и слышать в ответ, что Лексус знаем, Инфинити знаем, а про Акуру никогда не слышали». Дело доходит до того, что порой Acura MDX принимают за китайский автомобиль, тем более что эмблема марки действительно схожа с эмблемой Changan!



Acura MDX 2013–2015



Впрочем, есть и те, кто находит в этом свои плюсы, ведь малая раскрученность означает и отсутствие интереса со стороны угонщиков: «Ну и что, что "китайцем" считают, спокойней спать будешь!». Опять же, редкость этой модели избавляет от «эффекта инкубаторности»: вероятность, что на парковке твоя машина окажется в окружении еще нескольких таких же, стремится к нулю, и можно смело чувствовать себя обладателем некоего эксклюзива, человеком, свободным от стереотипов.

Любовь #5: Объем салона, комфорт и оснащенность

Как уже было сказано, зрительно Acura MDX не воспринимается, как слишком уж большой автомобиль. Но стоит открыть двери, как ты понимаешь, что внутри-то он еще больше, чем снаружи! «Есть приятное дополнение в виде третьего ряда сидений, но правда сзади места столько, что я даже не знаю, когда этот третий ряд мне понадобится. Багажник тоже огромный, если загрузить всю семью, лыжи и поехать в горы, то места хватит с лихвой». Кстати, третий ряд вполне функционален, и даже взрослый человек вполне может провести «на галерке» как минимум пару часов.

Acura MDX 2013–2015​

Но еще приятней то, что, в отличие от многих семиместных кроссоверов, которые в конфигурации с разложенными креслами третьего ряда полностью лишаются багажника, MDX вполне позволяет загрузить семью из семи человек, и в багажном отсеке хватит места для прогулочной коляски и пары сумок. Ну а если сложить третий ряд (причем он складывается в ровный пол), то багажник становится вместительным до неприличия: «Всю зиму катаю два комплекта лыж и тюбу. Летом кемпинговая экипировка помещается полностью».

Acura MDX 2013–2015​

И вообще владельцы Acura MDX искренне восторгаются очень удобным, качественным, комфортабельным салоном, да и в целом оснащенностью автомобиля: «Машина упакована “по самое не балуйся” – камеры, мультимедиа с экранами и наушниками с возможностью раздельного использования, впереди слушаешь музыку, сзади пассажиры кино смотрят в наушниках, третий ряд, климат крутой трехзонный, обогрев всех сидений, обдув передних, все эти системы модные и умные… В общем, если так упаковывать европейские марки, будет плюс 30% к базовой стоимости как минимум, а тут все включено». Перечислять оснащение MDX можно долго: в машине есть почти всё, что в принципе должно быть в дорогих премиальных автомобилях.

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К эргономике и удобству водительского места, как правило, нет никаких претензий. Мне встретилась только одна жалоба: «С моим ростом 187 см, даже отодвинув до конца сиденье, не могу комфортно сидеть за рулём – ногам места не хватает». Ну что же, значит, людям ростом существенно выше среднего стоит проверить свои ощущения… Остальные же выражают полное удовлетворение: мол, за рулем MDX можно проехать даже полторы тысячи километров, не почувствовав особой усталости: «После 10-12 часов за рулём не чувствуешь себя убитым в хлам».

Acura MDX 2013–2015​

Опять же, владельцы очень многих моделей даже вполне премиальных марок нередко жалуются на шумоизоляцию. Многие, но не владельцы MDX! Потому что автомобиль оснащен системой активного шумоподавления и двойными шумопоглощающими стеклами: «Недавно пришлось ехать в Ростов, и могу сказать, что не в пример всем "японцам" здесь очень хорошая шумоизоляция – добрался с двумя остановками на чай/кофе, голова не устала».

В принципе, владельцев вполне устраивают материалы, использованные для отделки салона: «Материалы отличные – дерево настоящее, алюминий настоящий, а не из пластика, и два вида кожи! Только на дверях 6 видов материала: нежная кожа, классическая кожа, дерево, алюминий, мягкий пластик и жесткий пластик». Но вот дизайн салона вызывает куда меньше восторгов: «По салону отличия от Хонды минимальные. Премиума визуального я не вижу». Особое раздражение почему-то вызывает оформление селектора автоматической коробки, кто-то даже написал, что «на него без слез взглянуть нельзя».

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Есть вопросы и к головному устройству. В MDX устанавливают два экрана: тот, что повыше, отвечает за навигацию, текущую информацию и меню, а через нижний осуществляется управление музыкой и климатом. Многим это кажется не слишком удобным: «В своем стареньком Додже благодаря чудесам мышечной памяти я мог произвести любую манипуляцию в одно касание, не отрывая взгляда от дороги. Здесь такой фокус не пройдёт, нужно постоянно отвлекаться на дисплей, чтобы контролировать точность пальцетыкательной функции». Да и качество графики, по оценкам владельцев, «на троечку». Тут ничего не поделаешь, за десять лет наши критерии оценки существенно изменились.

Acura MDX 2013–2015​

Есть и другие замечания: мол, почему спинка заднего дивана не регулируется, ведь пассажиры Honda Pilot имели такую возможность, или почему в недешевом автомобиле нет обогрева лобового стекла. Но общей оценки это не меняет: Acura MDX – это отличный семейный автомобиль, к тому же прекрасно подходящий для дальних поездок в большой компании.

Ненависть #4: Сложно купить, сложно продать

Ситуация с Acura MDX на вторичном рынке весьма непростая. С одной стороны, эта модель представлена там довольно скудно, и найти свежую машину непросто. Да и цены не сказать, чтобы были совсем уж сладкими…А с другой, авторы очень многих отзывов жалуются на то, что продать такой автомобиль тоже непросто: «Лютый неликвид. Плохой её не назовёшь, но может стать памятником. Предпочтешь оставить ее себе навсегда, нежели дёшево продать».

Так что, совсем уж интереса к модели нет? Всех пугает недостаточная раскрученность марки, налог и расходы (об этом мы еще поговорим)? Да тоже все сложней. Есть определенный контингент потенциальных покупателей, которые откровенно гоняются за MDX в хорошем состоянии и готовы ехать на осмотр машины через пол-России. В отчёте одного владельца из Москвы написано, что он недавно продал автомобиль с пробегом под 200 000 км, причем человек приехал специально откуда то из-под Сургута.Такие покупатели, нацеленные именно на данную модель, действительно есть – но их не так уж много, так что шанс «зависнуть» при продаже MDX все же вполне реален. Но если ты покупаешь автомобиль для себя, а не для удачной перепродажи (пусть даже через пару лет), то Acura MDX явно заслуживает определенного внимания.

Acura MDX 2013–2015

Любовь #4: Головной свет

Acura MDX ориентирована прежде всего на североамериканский рынок, и логично было бы предположить, что и свет у нее «американский», то есть посредственный. А вот и ничего подобного! Почти в каждом отзыве владельцев этой машины можно встретить восторги именно по поводу головного света: «нельзя промолчать об оптике, которая просто чума»; «Особое спасибо за передние фары, они бесподобны, красивы и светят лучше всяких Лексусов, БМВ и Мерседесов»; «Свет фар – бомба, круче, чем на Мерседесе, хотя там тоже LED». Да-да-да, MDX щеголяет полностью светодиодной оптикой (за исключением указателей поворотов), и для начала второго десятилетия XXI века это действительно круто.

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Во-первых, эти фары светят очень мощно: «Свет – бомбический, диоды отличаются от ксенона, как ксенон отличается от света фар советских "тазиков"! Попробовал дальний и не понял, зачем он нужен – света на дорогу он не прибавляет, зато подсвечивает знаки на горизонте». А во-вторых, светодиодные фары вы можете со спокойной душой включать и в дождь, и на стоянке, и оставаться в полной уверенности, что фары не лопнут.

Ненависть #3: Жесткая подвеска и вялые тормоза

В принципе, в оснащение Acura MDX входили амортизаторы с изменяемой жесткостью, но, увы, в Россию такие версии официально не поставлялись. При этом настройка подвески была нацелена именно на управляемость, так что многие владельцы восприняли ее как избыточно жесткую: «Про работу подвески могу написать следующее: машина довольно жёсткая, хотя и не совсем дубовая, работа амортизаторов не очень комфортная»; «Честно говоря, я рассчитывал на более комфортную езду – работу подвески очень слышно. Судя по обсуждениям на форуме, это общая проблема для MDX 3-го поколения».

Acura MDX 2013–2015​

Справедливости ради стоит отметить, что встречается и абсолютно противоположная точка зрения: «Жесткость подвески? Вы вообще про что? Я, наоборот, жалею, что в Россию адаптивная не поставлялась – была бы пожёстче в нужный момент»; «Разбитая дорога не доставила дискомфорта, подвеска проглатывает все ямы, в руль отдачи практически нет». И все же гораздо чаще обсуждают задние амортизаторы, «бухающие» при проезде через препятствия. Владельцы объясняют это тем, что при адаптации автомобиля к российским условиям был увеличен дорожный просвет, а вот амортизаторы остались прежние.

А еще владельцы не очень довольны работой тормозов: «У всех "американок", и у Акур тоже, тормоза – шлак»; «Тормоза могу охарактеризовать как ватные. Первую треть хода педали ничего не происходит, потом схватывает»; «При спуске на серпантине перед крутым поворотом, где нужно оттормозиться до 10 км/ч, чувствуется, что тормоза, что называется, "без запасика". И это я дипломатично выразился». Еще и родных тормозных колодок хватает максимум на 8-10 тысяч километров. Есть, конечно, и достаточно сдержанные оценки – мол, тормоза делятся на японские и немецкие, и на этой машине они японские, то есть не лучше и не хуже, чем на остальных «японцах». Но это довольно слабое утешение для владельца автомобиля с табуном в 290 голов под капотом, способного «выстрелить» до сотни за 6,7 секунды…

Acura MDX 2013–2015

Любовь #3: Динамика, управляемость и полный привод

Да, динамика – это то, что владельцы оценивают самыми высокими баллами: «Потрясающая динамика разгона! Работа коробки настолько продумана, что постоянно провоцирует крутить двигатель и гонять, что я и делал»; «Обгон на любой скорости – мгновенный, благо двигатель – честный атмосферник объемом 3,5 литра – позволяет»; «Работа пары движок/АКПП дают чувство уверенности: обгоны происходят легко и непринужденно». Причем многие утверждают, что 6,7 секунды – это разгон «на автомате» (правда, в режиме Sport), но если пользоваться подрулевыми лепестками, то можно разгоняться и быстрей.

Acura MDX 2013–2015​

Немало хороших слов сказано и об управляемости: «Провоцирует ехать быстро, особенно в поворотах»; «В поворотах – как по рельсам, а еще газком докручивать, то вообще песня»; «Курсовая устойчивость, по-моему, просто супер. Не хуже, чем у Q7, и лучше, чем у Х5». И эта управляемость – заслуга не только правильно настроенной подвески, но и системы полного привода SH AWD. Она четко дозирует передачу момента не только между осями, но и на каждое из колес, причем распределение можно контролировать на экране монитора.



Acura MDX 2013–2015​

Однако эта система, конечно же, не предназначена для штурма тяжелого бездорожья. Как написано в одном из отзывов, «Если у Вас в лесу отелилась корова, а на пути – валежник, то SH AWD вам не поможет». Но вот на мокрой или заснеженной трассе она работает просто великолепно! Один из владельцев, раллист со стажем, описал это так: «Там, где на Audi ты еще проскальзываешь передней осью или вынужден грубо дать газ, рискуя выпасть слишком широко на дуге, тут ты просто едешь в поворот – и все. На выход даешь газов, тачан понимает, что “все, разгоняемся” и сильно перебрасывает момент вперед, чтобы активнее распрямляться за передними колесами под газом. В общем, круть крутецкая!». Словом, в массе отзывов встречается утверждение, что MDX – это король заснеженной трассы. Нет, недаром инженеры потратили на разработку SH AWD 18 лет! Они сделали умный полный привод, который, судя по всему, еще и почти не ломается.

Ненависть #2: Расход топлива в городе

Но табун из 290 атмосферных лошадок отличается серьезным аппетитом, и с этим ничего не поделать: «Рекордсмен по пожиранию бензина, стрелка уровня топлива ложится на глазах»; «Жрет бензин ведрами, почти две тонны бензина всего на 10 тысяч городских километров!».

На самом деле, как и всегда в случае атмосферных бензиновых моторов, расход очень сильно зависит от водительских привычек и от интенсивности нажатия на педаль газа. Как правило, владельцы описывают городской расход как 16-18 л/100 км, но многие называют и меньшие цифры: «город 12-13 литров, лично у меня редко получалось больше 13 литров»; «Хочешь экономить – без проблем, не крути мотор выше 3,5 тысяч оборотов. У жены получается 12 литров на сотню по городу!».

Двигатель Acura MDX 2013–2015​

Ну а в целом картина выглядит так: по городу, если не давить, то 13-14 л/100 км, если ехать активно, то 16-18, а если спешишь, то и 23 скушает, не поморщившись. И система VCI, отключающая при равномерном движении половину цилиндров, ничем не поможет, поскольку в условиях городского трафика она практически не работает.

Любовь #2: Расход на трассе

А вот на трассе система VCI, говоря словами Зощенко, «вполне себя оказывает и кругом себя оправдывает». В условиях трассы MDX действительно зарекомендовал себя как весьма экономичный автомобиль: «По расходу меня лично MDX вообще очень удивил – трасса 8-10 литров, в зависимости от дорожных условий»; «Три отключаемых цилиндра делают своё дело: 9 литров по трассе – это реальность».

Acura MDX 2013–2015​

Понятно, что расход и в этом случае будет зависеть от многих факторов – поддерживаемой скорости, частоты обгонов и резких ускорений, но звучит убедительно, когда владелец пишет в своем отзыве: «Очень экономичный, экономичнее только дизельные автомобили. При движении по трассе на скорости 80-100 км/ч легко укладываешься в 8 л/100 км, при 100-120км/ч – в 9л/100км, 10л/100км получаются при скорости 120-140 км/ч, если придавить до 150-160 км/ч, то 14-15 л». Для крупного семиместного автомобиля, при этом быстрого и динамичного, это совсем немного.

Ненависть #1: Налог

Увы, за любое удовольствие приходится платить, в том числе и за удовольствие обладать мощным и быстрым автомобилем. Так что раз в год в стане владельцев Acura MDX раздается дружный зубовный скрежет. Все-таки отдавать государству от 29 000 до 43 500 кровных рублей достаточно обидно… Вот и записывают владельцы сумму ежегодного налога в недостаток номер один.

Именно высокий налог нередко оказывается фактором, который отпугивал и продолжает отпугивать людей при принятии решения о покупке автомобиля: «Вот только налог всё портит!»; «С таким транспортным налогом – ну его»; «Сам рассматривал, но отпугнул транспортный налог».

Конечно, многие относятся к этому вопросу по-философски: «Минус – это налог, но удовольствие от вождения того стоит». Опять же, многие считают, что есть масса моделей с меньшей суммой ежегодного транспортного налога, но при пробегах более 100 000 км все сэкономленное на налоге придется вложить в текущий ремонт двигателей и коробок. Так что, по их мнению, уж лучше заплатить налог за MDX и спать спокойно, поскольку главным достоинством модели является ее надежность, а пробег в 100-150 тысяч километров можно считать просто обкаткой.

Любовь #1: Надежность

Действительно, именно надежность авторы отзывов считают главным достоинством Acura MDX. Этот автомобиль явно относится к той категории, про которую великий и ужасный Джереми Кларксон сказал: «Вы умрете раньше, чем она сломается… ».

Acura MDX 2013–2015​

В отзывах восторги идут, что называется, с нарастающим итогом: «За 105 000 км ничего не ломалось, только Плановое ТО»; «Удивительный аппарат. Пробежал 170 тысяч за три года – только положительные эмоции и восторг!»; «При пробеге 200 000 ни разу не потребовала ремонта, только плановые ТО!»; «Пробег перевалил за 230 тысяч, кроме расходников, ничего не менял. Надежность поражает воображение!».



Основные агрегаты (двигатель, АКП, трансмиссию, рулевую рейку) можно считать чуть ли не неубиваемыми, причем и по дилерской статистике, и по отзывам. Самое проблемное место – это амортизаторы, ресурс которых в наших условиях составляет порядка 100-150 тысяч км.

Как написал один из владельцев в своем отзыве, «По уровню надежности узлов и агрегатов MDX кроет всех, кроме Эскалейда, но Эскалейд она кроет по комфорту салона – второй и третий ряд в Акуре гораздо удобнее и шире». В общем, если вы ищете большой и быстрый кроссовер для всей семьи, при этом приготовив сумму порядка 2-2,5 миллионов, и натолкнулись на автомобиль с честным пробегом в 100-150 тысяч километров, можете считать, что вам крупно повезло. Для этого автомобиля пробег в 100 000 км, можно сказать, ни о чем – покупайте, катайтесь и радуйтесь. Скорее всего, в ближайшие годы ничего серьезного с вашей покупкой не произойдет.

Acura MDX 2013–2015