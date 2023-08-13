Первое поколение спортивных кроссоверов X3 появилось в линейке баварской марки в 2003 году после того, как было решено, что неплохо было бы «подкрепить снизу» оглушительный успех первенца внедорожной линейки BMW, модели X5. Тогда X3, который позиционировался в первую очередь как относительно бюджетная альтернатива X5, получил свою порцию критики: прежде всего – за недостаточную проходимость, а также за несоответствие уровня комфорта и стоимости машины. Но тем не менее кроссовер заработал несколько престижных автомобильных премий, а его тираж превысил 600 тысяч экземпляров. В целом проект был признан вполне успешным, и на Парижском автосалоне 2010 года был представлен следующий «маленький X5» – X3 в кузове F25. Но нас интересует третье поколение этой линии, X3 в кузове G01, которое было предъявлено миру летом 2017 года. Примечательно, что официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте, но до этого прошла официальная «виртуальная премьера» в Интернете.
Новинка, построенная на модульной платформе CLAR, как это водится, стала несколько крупней предшественника, а по длине даже превысила первое поколение X5. Внешность была переработана достаточно радикально: зауженные фары отделили от фирменных «ноздрей» (которые стали еще больше), а «злые» воздухозаборники передних тормозов и вентиляционные решетки за передними колесными арками подчеркнули спортивность облика.
Впервые баварские конструкторы отказались от «спортивной» передней подвески на сдвоенных А-образных рычагах, и предпочли компактные (и бюджетные) стойки МакФерсон. Это определило и невозможность оснащения автомобиля пневмоподвеской. Задняя подвеска традиционно осталась многорычажной.
Гамма двигателей представлена несколькими бензиновыми и дизельными агрегатами: бензиновой «турбочетверкой» B48B20B (184 л.с), а также рядными турбированными «шестерками» (B58B30 мощностью 249 л.с. с одной турбиной и S58B30T0 мощностью 360 л.с – с двумя). Эти варианты обозначались как 2.0i, 3.0i и 4.0i соответственно. Линейку дизелей представляют 190-сильный четырехцилиндровый B47D20 и 249-сильный шестицилиндровый B57D30M0 (обозначенные шильдиками 2.0d и 3.0d). Со всеми этими моторами работал безальтернативный гидромеханический автомат ZF 8HP. Все варианты двигателей (кроме базовой бензиновой «четверки») оснащались фирменной системой полного привода xDrive с системой динамического перераспределения крутящего момента между колёсами.
Главной производственной площадкой по сборке BMW X3 стал завод в американском Спартанбурге (Южная Каролина), но вскоре к нему присоединились заводы в ЮАР, Китае, Бразилии, Индии, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Египте… Ну а для нас важно, что сборка была освоена и на заводе Автотор в Калининграде.
В августе-сентябре 2020 года автомобиль претерпел легкий рестайлинг, который коснулся решетки радиатора и приборной панели. Изменилась также операционная система головного устройства и фактура прострочки сидений.
Третье поколение BMW X3 продолжает оставаться в производственной программе концерна, но в связи со всеми последними событиями официальные поставки в Россию были прекращены. Тем не менее купить новые машины без пробега все-таки можно – вот только стоят они неприлично дорого, от 6,9 до 9,7 миллиона рублей. Но есть ведь и вторичный рынок, и на нем X3 G01 представлены весьма обильно. Но диапазон цен и здесь оказывается широким, от относительно доступных 2,8 миллиона (столько просят за машины 2018 года выпуска с пробегами порядка 100 000 км) до заоблачных 9,2-9,5 миллиона за машины 2022 года с пробегами в 5-10 тыс.км и топовыми битурбомоторами мощностью 340-387 л.с. Но, несмотря на то, что многие из выставленных на площадках вторичного рынка машин стоят существенно дороже, чем они стоили когда-то в дилерских салонах, спрос на эту модель остается стабильно высоким, так что ознакомиться перед покупкой с тем, что пишут про неё владельцы, будет полезно.
Как мы уже поняли, эти кроссоверы остаются дорогими не только на первичном, но и на вторичном рынке. Но и обслуживание этих машин тоже недешево! Цифры владельцы называют разные, но сходятся в одном: средняя цена ТО примерно в два раза выше, чем в случае корейских или японских марок. В общем, «нет денег – лучше смотреть на бюджетные автомобили».
Во-вторых, вам придется столкнуться с изрядным количеством негатива. Хейтеры баварской марки будут цедить сквозь зубы, что BMW «давно уже не торт», что на сегодняшний день это просто понты, причем понты сыпучие и ломучие. Им будут возражать «любители баварского»: «Не слушайте байки про сыпучесть "немцев", это всё берется из гаражных историй про то, как друг знакомого купил уколхоженный смотанный десятилетний БМВ от шестого хозяина и теперь не вылезает из сервисов». Но и среди них найдутся желающие скептически фыркнуть носом: «Х3 – хороший автомобиль для тех, кому не хватает денег на нормальный, но кому хочется попробовать что-то недосягаемое». В общем, «а царь-то ненастоящий»! Понятное дело, что такой тезис грех не оспорить: «Х3 и есть настоящий BMW – продольное расположение ДВС, заднеприводная компоновка, идеальная развесовка 50:50. Просто нужно покупать в правильной комплектации, это касается любой модели BMW».
И насчет комплектации – это чистая правда, потому что разные комплектации X3 воспринимаются чуть ли не как разные автомобили: «Хотите от машины наслаждений, а не разочарования, берите автомобиль в максималке, чтобы потом не писать, что мощности не хватает, сиденья не такие комфортные, люка или панорамы нет, а багажник надо открывать руками, а не ногой».
И уж наверняка придется столкнуться с презрительным отношением части автомобильного сообщества к автомобилям, собранным на заводе Автотор, которые эта самая часть иначе чем «калины» и не называет: «Качество сборки на Автоторе ужасающее. Авто – хлам, продал такой через месяц: обшивка стоек у лобового стекла шатается, кожа на сиденьях – барахло полное»; «G01 автоторовскую ещё в 2018 году покупал, продал через два месяца. Ужасный автомобиль, если BMW – то только не сборка Автотора!». Тут, конечно, начинаются яростные споры. Участники вспоминают, что при аудите, который проводил немецкий концерн, выяснилось, что количество обнаруженных дефектов сборки в Калининграде ниже, чем на заводах в Германии, что все комплектующие приходят в Калининград из США, и никакой специальной тонкой кожи для Калининградской сборки нет и быть не может, что те же проблемы со сход-развалом (мы к ним еще вернемся) есть и у машин американской сборки, и у сборки ЮАР, и «калины» могут быть собраны куда лучше, чем «американки» («У меня есть X3 G01 “калина” и X5 G05 США, так “калина” лучше собрана: у X5 обшивка дверей неплотно сидит, и не хватает винтов крепления нижних молдингов»), и вообще все рассказы про ужасы калининградской сборки – это просто миф.
Но, с другой-то стороны, дыма без огня не бывает! «Когда идет дождь, в салоне вода. Оказалось, лобовое плохо проклеено, и вода под обшивкой в салон попадала. В досудебном порядке решили все вопросы, и получил 250 тысяч сверху, чтобы видео не попало в сеть. Вот тебе и BMW»; «Главным минусом автомобиля, пожалуй, назову качество сборки наружных элементов и некоторых элементов салона. Не везде равномерные зазоры, в частности, мне по гарантии регулировали зазоры между крылом и капотом и лючок бензобака», – таких свидетельств тоже хватает.
Ну и, наконец, придется определиться с отношением к внешности X3, потому что «на вкус и цвет…». Одни пишут, что внешность – ну прямо супер и полный восторг: «Задние фонари сводят с ума, завидую тем, кто едет сзади». Другие считают внешность главным минусом модели: «Понятно, что это вкусовщина, но для меня как бы машина ни была наворочена технологиями, отличным движком и прочим, если она неприятна для глаз, то и радости от нее не будет». Ну а третьи считают, что более-менее автомобиль смотрится только с М-пакетом, а без него он скучный и унылый.
На самом деле, многие мнимые недостатки BMW X3 в кузове G01 прямо вытекают из одного из основных достоинств этой модели, а именно – из сбалансированности и многофункциональности. Это модель адресована людям, для которых понты – это не главное (и тут же слышим фырканье из-за угла: «сам по себе выбор BMW – это и есть понты!», но мы не обращаем на это внимания), поскольку в рамках всего семейства «Иксов» эта модель относится к «младшим», но имеет почти все те же опции и преимущества, что и «старшие». В рамках ценовой категории это одновременно довольно понтовый и, в то же время, неприметный автомобиль.
Дизайн – броский и современный, но наличие на рынке более дорогих Х5 и Х7 даёт понять, что лишних денег у владельца нет, и он, скорее всего, относится к среднему классу с соответствующими финансовыми возможностями. Но в то же время это – BMW, а, по словам владельцев, в автомобилях этой марки они стали куда реже сталкиваться с проявлением неуважения со стороны других участников движения. BMW X3 достаточно компактен для города, но имеет размеры, которые позволяют ему быть хорошим семейным автомобилем.
При этом модель подходит водителю любого возраста и любого пола. Она может быть дерзкой, а может быть пенсионерской – сугубо в зависимости от ваших желаний, но лучше всего эта машина соответствует именно среднему возрасту, поскольку голоса в голове, которые заставляют прыгать по рядам в спортрежиме, звучат в ней не слишком громко и часто. X3 более располагает к спокойной езде, но если хотите отжечь, то она не возражает: «Если вы уже взрослый человек с детьми, но иногда вам хочется драйва, то эта машина – отличный выбор»; «Отличный семейный кроссовер, который может и в магазин отвезти, и по проселочной дороге доехать, и дать жару на М-11».
Опять же, X3 позволяет уверенно чувствовать себя и на улицах города после снегопада, и на нечищенных парковках, на ней можно отправиться в дальнее путешествие, но… «Не питайте иллюзий, что вы везде и всегда проедете хотя бы потому, что резина для этого совершенно не предназначена. Ездил по грязи на Алтае и на летней, и на зимней резине, и не скажу, что разница существенная. На зимней поднимался в крутую горку по разбитой и очень грязной дороге, машина заехала, но очень с трудом. На летней, естественно, всё ещё хуже, колёса просто крутятся, но никто никуда не едет. Какие-то трудные участки можно проехать только с разбега, да и то в серьёзную грязь я бы не полез».
Одним словом, как написал один из влюбленных в свою машину владельцев: «Если вы ищете семейную машину с небольшим расходом топлива, супердинамикой и фирменной бээмвэшной управляемостью, и при этом вы не поддаетесь русской ментальности, которая нашептывает, что надо брать X5, потому что он "круче", то альтернативы X3 просто нет!».
Казалось бы, BMW и отточенная, эталонная управляемость – это почти синонимы, «мы говорим управляемость – подразумеваем BMW, говорим BMW – подразумеваем управляемость». Но знали бы вы, как я был поражен, обнаружив, сколько авторов отзывов о BMW X3 в кузове G01 ругательски ругают и управляемость, и траекторную устойчивость, и настройку подвески этой модели! Не верите? Вот вам несколько характерных высказываний, просто для примера: «БМВ – удовольствие за рулем! Так гласит рекламный лозунг и армия блогеров из Ютуба. Скажу свое личное, (субъективное!) мнение: управление – ужас! Да, к сожалению, именно так, и нужно признать это. Если ездить по городу, не быстрее 80 км в час, то все хорошо, но как только вы выезжаете на трассу (а я именно по ней в основном и езжу), начинается натуральный кошмар»; «На скорости свыше 90 (у нас в Калининграде есть парочка автобанчиков) машину водит. Страшно разгоняться, реально»; «От управляемости какого-то благоговейного трепета, присущего всем БМВфилам, я не ощутил. Есть и крены, есть и рысканье, да и той четкости в управлении, о которой говорят указанные выше лица, нету. Удовольствия за рулем, которое обещает производитель, у меня не было, так что продал и не жалею».
Особенно много жалоб встречается на то, что автомобиль слишком боится продольной колейности, да и вообще любых неровностей, плюс его переставляет при порывах бокового ветра или при разъезде со встречными фурами: «Поехал в Сочи и чуть не плакал: машину носит по трассе, встречные потоки ветра при обгоне фур заставляют ее просто переставляться на полметра то в одну, то в другую сторону»; «Выехав на Ярославку за МКАД и разогнавшись до 100 км/ч, я чуть не поседел: машину начало метать в полосе, как будто пробило аж два колеса».
Но авторы множества отзывов как ни в чем не бывало восторгаются той самой вполне ожидаемой отменной управляемостью! Причин такой ситуации несколько. Первая – шины RunFlat с очень жесткими боковинами (но о них, пожалуй, мы поговорим отдельно). Вторая причина, по словам авторов отзывов, кроется в том, что с X3 сходил с конвейера с неправильно выставленным сход-развалом, причем эту претензию они адресуют не только заводу Автотор: «С завода у большинства БМВ G-поколения кривой сход-развал независимо от страны сборки. Едешь к дилеру, говоришь, что машину кидает, и настаиваешь на проверке углов установки колес. Машина будет управляться превосходно и перестанет чувствовать колею на левой полосе МКАД. Это относится вообще к любой свежей БМВ независимо от кузова».
Наконец, претензии есть и к системе активной рулёжки, которая по умолчанию входит в М-пакет. Кто-то от её работы в восторге («Великолепная опция, у меня разворот есть под Ярославкой на 180 градусов, люблю в него без оттормаживания входить. Держит, не юзит, и в занос не бросает!»), а для кого-то ее работа становится неприятной неожиданностью: «Начинаешь поворачивать (в длинном повороте на трассе это в особенности чувствуется), и машина начинает плавно поворачивать за рулем, но в какой-то момент происходит более резкий поворот колес, хотя руль держишь в том же самом положении. Все время приходится подруливать и доруливать, так что стал уже думать – может, ездить разучился?».
А подвеску ругают и за избыточную жесткость («Ужасные ощущения от работы подвески, очень некомфортно, чувствуются малейшие неровности дороги. На брусчатке в машине резонанс и гул, пробовал ехать пассажиром сзади – вообще ужас, в последний раз такой "комфорт" ощущал на УАЗе»), и за мягкость («В условиях нормальной езды – никаких претензий, но при быстрой езде её не хватает: в повороты на большой скорости не войдёшь, её кренит очень сильно»). Одни пишут, что водить X3, особенно по трассе – это тяжелая работа, что автомобиль не дает ни на секунду расслабиться, и яростно минусуют («Хочется посмотреть в глаза тем инженерам БМВ, которые настраивали подвеску»), другие настаивают, что вождение G01 – это сплошной кайф: «Очень понравилось, как заходит в поворот, это прямо неожиданно круто для большого кроссовера, я в восторге!».
Одним словом, ваши ощущения и впечатления от управляемости этого автомобиля зависят слишком от многих факторов, так что серьезный тест-драйв при покупке (причем желательно не 5 минут на малой скорости вокруг автосалона) просто обязателен.
Зато головной свет BMW X3 заслужил всеобщие восторги и одобрение. Ни одного плохого слова в отзывах: «Отличный адаптивный свет, ощущение настоящего премиума»; «Диодные адаптивные фары светят отменно, автоматический дальний выручает на трассе».
Но главное даже не это, а то, как именно реализована та самая адаптивность. Светодиодные фары с автоматическим дальним светят буквально за горизонт, освещая всю дорогу и обе обочины ровным ярким белым светом. Но при появлении попутной или встречной машины автоматика закрывает их шторками, продолжая светить на эти автомобили ближним, а по всем остальным секторам – дальним светом. В результате другие машины на дороге погружаются в темноту, а фары светят на дорогу и только на дорогу, при этом пучок света поворачивает вслед за движениями руля. «Это космос какой-то!», – восхищаются авторы отзывов, и у них есть на это все основания. С одной лишь оговоркой: если включить передние противотуманные фары, то вся эта хитрая механика работать уже не будет, и при приближении встречного автомобиля дальний свет просто переключится на ближний. Впрочем, этого вполне достаточно для того, чтобы ночью не беспокоиться о том, что ты можешь кого-то ослепить дальним светом.
Нет никаких вопросов и к обзорности: «Такое ощущение, что сижу в автобусе. Настроил сиденье так, что вижу всё на 360 градусов без проблем, слепых зон очень мало», ну а в сложных случаях, при маневрах в стесненном пространстве, выручит система кругового видеообзора. Там, правда, есть некие нюансы, но о них мы поговорим позже.
А вот прочность лакокрасочного покрытия и ветрового стекла владельцы в своих отзывах ругают, причем очень дружно: «ЛКП нежное, как пятая точка у Снегурочки. Малейшее попадание малюсенького камешка – и нате вам скол». Но еще в большем количестве отзывов владельцы сетуют на слишком мягкое и уязвимое ветровое стекло: «Лобовое стекло – существенный недостаток этого автомобиля, оно какое-то "мягкое", от маленького камешка сразу появляется скол».
Есть, конечно, способы борьбы с такой напастью, но владельцы задают резонный вопрос: «Да, понятно, скажете вы, что же ты, лузер, не забронировал капот, бампер, фары, стекло, стойки и часть крыши? Ну можно было бы, отвечу я, и весь автомобиль пленкой обтянуть! А зачем? Ни одну машину до этого не обклеивал, и ничего с ними не было подобного!».
Нередко в отзывах авторы упоминают и страдающие от наших «соленых зим» внешние хромированные детали: «За это время из проблем могу упомянуть только вспучившийся после второй зимы внешний хром»; «Хромированные накладки на выхлопные трубы потеряли свой внешний вид и уже совсем не хромированные». А вот с этим уже ничего не поделаешь – только менять…
Все, абсолютно все владельцы BMW X3 более чем положительно оценивают экономичность своих машин. Довольны даже владельцы мощных 249-сильных бензиновых версий с шильдиком 3.0i: «Летом – 9-9,5 литра на 100 км, зимой за счет функции автозапуска – 10-11 литров. По мне – идеальный расход для такой мощности, лучшее соотношение динамики и расхода в классе». В принципе, расход в городе может доходить до 12-13 л/100 км, а средний расход составлять 9,8-10,2 л, но, право слово, при такой мощности это совсем немного!
Двухлитровые бензиновые машины еще экономичней: «За год накатал 8000 км, в основном – из Москвы на дачу (по городу практически не езжу – берегу нервы). Средний расход за год 7,5 л на 100 км».
Но куда сильнее радуются владельцы дизельных версий. Владельцы 190-сильных 2.0d пишут о среднем расходе в пределах 7-8 литров на сотню: «Расход радует (в особенности после Мазды СХ-7 с ее 18-20 литрами), в среднем город-трасса – 7,4 литра»; «нельзя не отметить расход топлива – 8,7 л/100 км, это с пробками и долгими ожиданиями у подъезда с включенным кондиционером летом и отоплением зимой».
А, пожалуй, больше всех восторгаются обладатели машин с дизельными 249-сильными «шестерками»: «Реальный расход – 7,5 л/100 км. Живу на Новой Риге, трассовый режим 130 км/ч в левой полосе. Запас хода на полном баке 950-1060 км. Очень радует низкой частотой запросов на посещение АЗС»; «город – 8-9 л/100 км, зимой по пробкам с прогревами у меня получалось максимум 11 л, и это в Москве»; «Всегда меньше 8 литров на 100 км при цикле загород/город/пробки/МКАД».
Мне не попалось ни одного отзыва, в которых автор рассказывал бы о каких-то серьезных поломках своего автомобиля, случившихся за три-пять лет владения. Но вот жалобы на всякие мелочи, которые портят и жизнь, и впечатления от машины – этого в отзывах хватает…
Начнем с жалоб на сиденья, установленные в самых базовых комплектациях. Отсутствие электрорегулировок воспринимается как данность, а вот то, что нет поясничного подпора – как конкретное неудобство. Плюс в жару те части тела, что соприкасаются с этими сиденьями, адски потеют. Самые решительные принимают меры: «В итоге через 4 месяца перешил передние сиденья в кожу (точнее, поменяли центральные вставки), все стало хорошо». Попутно авторы нескольких отзывов недоумевают: кому помешал очечник на потолке? Он что, на развесовку влияет?
Постоянно встречаются жалобы на кондиционеры, из которых куда-то девается хладагент. Проблема эта достаточно массовая: «Дилеры заправляют кондиционер и отправляют восвояси, пока опять он не опустеет. Хотят обойтись малой кровью». Радикально вопрос решается заменой испарителя, но, как сами понимаете, это весьма накладное мероприятие.
Регулярно упоминаются проблемы с теми или иными датчиками. Чаще авторы отзывов жалуются на работу датчика уровня масла: «Постоянно горело "масло выше максимума" – глюк датчика уровня масла»; «Датчик масла, сообщающий, что масла выше максимума – это изъезженная тема первых партий машин с этим двигателем. Лечится коррекциями у дилера».
Регулярно попадаются жалобы на работу датчика уровня омывающей жидкости: «Датчик омывайки перестает видеть жидкость после -15 и отключает задний дворник! В сервисе сказали, что нужно покупать фирменную омывайку». Есть жалобы и на саму работу стеклоомывателя: «Омыватель лобового мощный, 3-струйный, но работает только до 60 км в час, а дальше еле льёт на основание стекла»; «Жижа, сметаемая щётками очистителя, ползёт на стекло, на скорости она начинает завихряться в витиеватую спираль и потихоньку насыхать слоями. Короче, необходимо сразу обзавестись водосгоном (резиновым скребком) для оттирания стёкол и… фар».
Действительно, многие выражают сожаление, что ни в одной из стандартных комплектаций в РФ нет омывателей фар. В компании это объясняют тем, что светодиодные фары не нуждаются в омывании, так как не греются и грязь не приводит к перегреву фары изнутри и её разрушению. При этом омыватель фар вроде бы как доступен как платная опция. Но без него есть и плюс – и омыватель из бачка расходуется медленнее, и капот можно реже открывать.
BMW X3 вообще изрядная грязнуля: «Аэродинамика специфическая, машина становится грязной очень быстро, активнее всего заляпываются боковые стекла; антидождь и прочие составы лучше не делают»; «Двери не закрывают пороги, и дети постоянно пачкают штаны». Ну и, естественно, в плохую погоду моментально покрывается грязной пленкой объектив камеры заднего вида: «Задняя камера постоянно грязная». Но даже если все объективы системы «Ассистент парковки плюс» вполне чистые, пользоваться этой системой ночью не очень удобно: «В темное время суток боковые препятствия не видны в принципе, а если ты решил, что места достаточно, чтобы проехать, за 30-40 см до препятствия машина начинает пищать и перекрывать весь обзор на экране разного рода предупреждениями, которые только мешают».
А еще задняя камера может ни с того ни с сего просто перестать работать, а потом столь же внезапно «самопочиниться». Для X3 вообще характерны такие блуждающие глюки – постоянно встречаются упоминания о появляющихся, а затем пропадающих сообщениях Check Engine: «За 18 000 км и 8 месяцев эксплуатации дважды горел "чек" (сам прошел)»; «Трижды горел "чек" – сам прошел, и точно не от топлива, так как дело было в Испании, а оно там стабильно нормальное».
С некоторыми проблемами владельцы сталкиваются только зимой. Например, с тем, что капот не даёт поднять щетки стеклоочистителя, и дедовский способ борьбы с примерзанием «дворников» к стеклу оказывается недоступен. Или при температурах ниже -20 может «заглючить» обогрев руля, и, чтобы он включился, машину приходится несколько раз глушить и снова заводить.
Вообще многие неисправности связаны именно с работой электроники и вспомогательных систем: может перестать работать беспроводная зарядка для телефона, беспроводной ключ может активировать не те профили («Мой ключ может активировать мой профиль, а может – жены, за год было раз 20. Так как настройки сиденья разные – очень раздражает»). Ну и поскольку медиасистема – это, в сути, вполне самостоятельный компьютер, причем с жестким диском, этот жесткий диск нередко выходит из строя при длительной езде по плохой дороге. Так что при покупке обязательно стоит проверить работу навигации и воспроизведение музыки через Bluetooth. Если что-то из этого не работает – весьма вероятно, что именно из-за жесткого диска. Замена его с адаптацией – мероприятие недешевое, особенно если заменить на твердотельный накопитель, менее чувствительный к вибрациям и толчкам.
Начать стоит с того, что по своим размерам BMW X3 в кузове G01 практически дорос до размеров первого X5 (E53), так что нет ничего удивительного в том, что из него получился вполне приличный семейный автомобиль. «Очень вместительный салон и багажник! У нас семья из 4-х человек никогда дискомфорта не испытывала». Есть, правда, определенные оговорки насчет места сзади («С рождением третьего ребенка автомобиль утратил актуальность – мы туда не влезаем от слова совсем»), да и сами задние сиденья нравятся далеко не всем. По крайней мере обладатели комплектаций с нерегулируемой спинкой точно недовольны: «Задние места. В общем-то, все отлично и зависит от комплектации, но очень короткая сидушка, и если спинка не регулируется, то сидишь, как за партой».
Интерьер BMW X3 (G01) '2021–н.в.
А вот багажник владельцы хвалят очень дружно: «Очень большой багажник, убрать можно слона»; «Багажник правильной формы, задние стойки не завалены, к тому же у меня была регулировка спинок заднего дивана, что позволяло погрузить комплект колес, не трогая задние сиденья».
Весьма активно владельцы обсуждают, какие сиденья лучше, «спортивные» с регулируемой боковой поддержкой или «комфортные», с вентиляцией и поясничным подпором. Тут уж каждый должен сделать свой выбор, ну а при покупке автомобиля с пробегом – просто учесть этот момент. К самой архитектуре салона, эргономике, отделочным материалам претензий нет: «Эргономика салона выше всех похвал – все на своём месте, все под рукой»; «Салон приятный, это одно из преимуществ современных БМВ, он явно удался и по дизайну, и по материалам».
Естественно, масса всего хорошего написана по поводу функционального опционного наполнения X3: «Функционал! Есть практически всё и даже то, на что не рассчитываешь и удивляешься…». Перечислять все эти системы можно довольно долго, да и смысла в этом особого нет: оснащенность отдельных автомобилей может различаться весьма кардинально. Владельцы отдельно отмечают проекционный дисплей и работу электронных ассистентов: «Из всех опций меня больше всего удивил контроль слепых зон и удержание в полосе – зачетно все работает!». За исключением ассистента парковки – эту функцию большинство владельцев считает бесполезной: «Понравились проекция, круиз и автоматический дальний свет, но не понимаю, зачем пихают автопарковку – этой функцией воспользовался только на тест-драйве».
Но самым главным достоинством BMW X3, определяющим и задающим уровень комфорта в этом автомобиле, владельцы считают отменную шумоизоляцию. Вот тут восторженные высказывания можно цитировать буквально бесконечно: «Шумоизоляция супер, не слышно даже шипов зимой»; «Шумоизоляция на удивление хорошая, на уровне мерсов, возможно, даже чуть лучше. Я думал, будет хуже». И все это пишут в том числе и владельцы дизельных версий, а ведь дизели априори считаются довольно шумными: «Дизельный двигатель такой тихий – бывает так, что не понятно, заведен он или нет».
И тут мы вновь возвращаемся к вопросу о шинах ранфлэт, которыми штатно комплектуются BMW X3 G01. Именно эти шины стали главным объектом ненависти практически всех владельцев, и именно на них они возлагают как минимум половину вины за проблемы с управляемостью и устойчивостью. Пишут об этих шинах много и довольно зло: «Родной ранфлэт – это ужас. Увы, но немцы считают, что россиянам крайне важно не меняя пробитое колесо доехать до сервиса, хотя ранфлет из-за толстых твердых боковин крайне чувствителен к качеству асфальта»; «Не на ранфлэт – совсем другая машина. Для понимания причин неустойчивости на неровностях потребовалось два года ссор с сервисом и замена резины».
Ну и полное отсутствие штатного запасного колеса хотя бы в виде «докатки» вызывает ничуть не меньший негатив: «Говорят, что производитель предполагает, что все будут ездить на ранфлэте, так что нет ни домкрата, ни ключа! Ну да, на ранфлэте можно проехать с дыркой около 100 км со скоростью 80 км\ч. А потом что делать на трассе?». Вопрос с докаткой в принципе поддается решению, есть такая опция, как пол багажника с нишей под малоразмерное запасное колесо. Но особого энтузиазма такое решение не вызывает: «Спрашивается, почему я должен париться, тратить деньги на замену резины и замену пола в багажнике, если я уже заплатил 5 миллионов рублей за новый автомобиль?». Тем не менее vox populi, то есть глас народа, уверенно утверждает, что после покупки нужно незамедлительно поменять разноширокие колеса и резину runflat, поскольку не для наших дорог они. «И будет вам счастье с этой машиной!».
И все же, несмотря на все казусы со сход-развалом и шинами, BMW X3 – это настоящая «зажигалка», которая дарит владельцу динамику, тот самый драйв и массу позитивных эмоций. Разгонные характеристики вполне устраивают даже владельцев версий со 190-сильными дизелями: «Динамика – огонь! Со светофора рвет!»; «Особенно радует работа движка и КПП, динамики (8 секунд до сотни) более чем достаточно, для ускорения на светофорах и обгонов хватает за глаза».
Довольны и обладатели двухлитровых 184-сильных бензиновых версий: «Хоть двигатель не ахти какой мощности, но едет он при этом бодро, ощутимо подхватывая на трассе с 90 до 140 км/ч при необходимости». Что уж тогда говорить о владельцах машин с шильдиком 3.0i, у которых трехлитровая рядная «шестерка» выдает 249 л.с. По их мнению, в наших условиях динамический потенциал таких машин даже избыточен: «Наверное, можно было обойтись и 2.0i или 2.0d, так как потенциал динамики и скорости явно негде применить».
Но особенно много восторженных откликов опубликовали владельцы дизельных 249-сильных версий (кстати, они быстрей разгоняются до сотни, чем машины с бензиновым двигателем такой же мощности): «Ускорение – отдельная песня. Где-то прочитал, что BMW – это история про мотор, и это действительно так, только не про мотор вообще, а конкретно про этот божественный трехлитровый дизель, который увозит тебя с места за 5,9 с до сотни, обгоняя всех одноклассников».
Многие фанаты скорости рекомендуют покупать BMW X3 именно с этим мотором: «Мой совет – дизель, он как будто создан для этого автомобиля!». И дело не только в особенностях самого мотора B57D30MO, но и в его потрясающей согласованности с 8-ступенчатым автоматом ZF 8HP.
Ну и, по словам владельцев, BMW X3 – это не только драйв и эмоции, но и феерический ездовой комфорт: «Скучно, тоскливо, уныло ехать по городу с разрешённой скоростью – такое ощущение, что едешь со скоростью велосипедиста или бегуна. На МКАД на 120 км/ч уже интереснее, но в машине – тишина и безмятежность, без лимитера штрафы летели бы безлимитно».
Не менее важно, что тормозная динамика полностью соответствует разгонной: «После "японцев" как будто пересел в истребитель – динамика и цепкость и так всем ясны, но какие тормоза! Останавливают с любой скорости, раза в 2 быстрее, чем на моих предыдущих автомобилях. Вспомнил, как в интервью В. Петров, наш гонщик в Формуле-1, рассказывал, что больше всего в болиде его поразила не динамика, а могучие тормоза – вот и меня так же».
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