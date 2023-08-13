Первое поколение спортивных кроссоверов X3 появилось в линейке баварской марки в 2003 году после того, как было решено, что неплохо было бы «подкрепить снизу» оглушительный успех первенца внедорожной линейки BMW, модели X5. Тогда X3, который позиционировался в первую очередь как относительно бюджетная альтернатива X5, получил свою порцию критики: прежде всего – за недостаточную проходимость, а также за несоответствие уровня комфорта и стоимости машины. Но тем не менее кроссовер заработал несколько престижных автомобильных премий, а его тираж превысил 600 тысяч экземпляров. В целом проект был признан вполне успешным, и на Парижском автосалоне 2010 года был представлен следующий «маленький X5» – X3 в кузове F25. Но нас интересует третье поколение этой линии, X3 в кузове G01, которое было предъявлено миру летом 2017 года. Примечательно, что официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте, но до этого прошла официальная «виртуальная премьера» в Интернете.

BMW X3 (E83) '2003–2006

BMW X3 (F25) '2010–2014 BMW X3 (G01) '2017–2021

Новинка, построенная на модульной платформе CLAR, как это водится, стала несколько крупней предшественника, а по длине даже превысила первое поколение X5. Внешность была переработана достаточно радикально: зауженные фары отделили от фирменных «ноздрей» (которые стали еще больше), а «злые» воздухозаборники передних тормозов и вентиляционные решетки за передними колесными арками подчеркнули спортивность облика.

BMW X3 (G01) '2017–2021

Впервые баварские конструкторы отказались от «спортивной» передней подвески на сдвоенных А-образных рычагах, и предпочли компактные (и бюджетные) стойки МакФерсон. Это определило и невозможность оснащения автомобиля пневмоподвеской. Задняя подвеска традиционно осталась многорычажной.

Гамма двигателей представлена несколькими бензиновыми и дизельными агрегатами: бензиновой «турбочетверкой» B48B20B (184 л.с), а также рядными турбированными «шестерками» (B58B30 мощностью 249 л.с. с одной турбиной и S58B30T0 мощностью 360 л.с – с двумя). Эти варианты обозначались как 2.0i, 3.0i и 4.0i соответственно. Линейку дизелей представляют 190-сильный четырехцилиндровый B47D20 и 249-сильный шестицилиндровый B57D30M0 (обозначенные шильдиками 2.0d и 3.0d). Со всеми этими моторами работал безальтернативный гидромеханический автомат ZF 8HP. Все варианты двигателей (кроме базовой бензиновой «четверки») оснащались фирменной системой полного привода xDrive с системой динамического перераспределения крутящего момента между колёсами.

Под капотом BMW X3 (G01) '2017–2021

Главной производственной площадкой по сборке BMW X3 стал завод в американском Спартанбурге (Южная Каролина), но вскоре к нему присоединились заводы в ЮАР, Китае, Бразилии, Индии, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Египте… Ну а для нас важно, что сборка была освоена и на заводе Автотор в Калининграде.

В августе-сентябре 2020 года автомобиль претерпел легкий рестайлинг, который коснулся решетки радиатора и приборной панели. Изменилась также операционная система головного устройства и фактура прострочки сидений.

BMW X3 '2021–н.в. 1 / 4 BMW X3 '2021–н.в. 2 / 4 BMW X3 '2021–н.в. 3 / 4 BMW X3 '2021–н.в. 4 / 4

Третье поколение BMW X3 продолжает оставаться в производственной программе концерна, но в связи со всеми последними событиями официальные поставки в Россию были прекращены. Тем не менее купить новые машины без пробега все-таки можно – вот только стоят они неприлично дорого, от 6,9 до 9,7 миллиона рублей. Но есть ведь и вторичный рынок, и на нем X3 G01 представлены весьма обильно. Но диапазон цен и здесь оказывается широким, от относительно доступных 2,8 миллиона (столько просят за машины 2018 года выпуска с пробегами порядка 100 000 км) до заоблачных 9,2-9,5 миллиона за машины 2022 года с пробегами в 5-10 тыс.км и топовыми битурбомоторами мощностью 340-387 л.с. Но, несмотря на то, что многие из выставленных на площадках вторичного рынка машин стоят существенно дороже, чем они стоили когда-то в дилерских салонах, спрос на эту модель остается стабильно высоким, так что ознакомиться перед покупкой с тем, что пишут про неё владельцы, будет полезно.

Ненависть #5: Сопутствующая мифология и неоднозначная внешность

Как мы уже поняли, эти кроссоверы остаются дорогими не только на первичном, но и на вторичном рынке. Но и обслуживание этих машин тоже недешево! Цифры владельцы называют разные, но сходятся в одном: средняя цена ТО примерно в два раза выше, чем в случае корейских или японских марок. В общем, «нет денег – лучше смотреть на бюджетные автомобили».

Во-вторых, вам придется столкнуться с изрядным количеством негатива. Хейтеры баварской марки будут цедить сквозь зубы, что BMW «давно уже не торт», что на сегодняшний день это просто понты, причем понты сыпучие и ломучие. Им будут возражать «любители баварского»: «Не слушайте байки про сыпучесть "немцев", это всё берется из гаражных историй про то, как друг знакомого купил уколхоженный смотанный десятилетний БМВ от шестого хозяина и теперь не вылезает из сервисов». Но и среди них найдутся желающие скептически фыркнуть носом: «Х3 – хороший автомобиль для тех, кому не хватает денег на нормальный, но кому хочется попробовать что-то недосягаемое». В общем, «а царь-то ненастоящий»! Понятное дело, что такой тезис грех не оспорить: «Х3 и есть настоящий BMW – продольное расположение ДВС, заднеприводная компоновка, идеальная развесовка 50:50. Просто нужно покупать в правильной комплектации, это касается любой модели BMW».

BMW X3 (G01) '2017–2021

И насчет комплектации – это чистая правда, потому что разные комплектации X3 воспринимаются чуть ли не как разные автомобили: «Хотите от машины наслаждений, а не разочарования, берите автомобиль в максималке, чтобы потом не писать, что мощности не хватает, сиденья не такие комфортные, люка или панорамы нет, а багажник надо открывать руками, а не ногой».

И уж наверняка придется столкнуться с презрительным отношением части автомобильного сообщества к автомобилям, собранным на заводе Автотор, которые эта самая часть иначе чем «калины» и не называет: «Качество сборки на Автоторе ужасающее. Авто – хлам, продал такой через месяц: обшивка стоек у лобового стекла шатается, кожа на сиденьях – барахло полное»; «G01 автоторовскую ещё в 2018 году покупал, продал через два месяца. Ужасный автомобиль, если BMW – то только не сборка Автотора!». Тут, конечно, начинаются яростные споры. Участники вспоминают, что при аудите, который проводил немецкий концерн, выяснилось, что количество обнаруженных дефектов сборки в Калининграде ниже, чем на заводах в Германии, что все комплектующие приходят в Калининград из США, и никакой специальной тонкой кожи для Калининградской сборки нет и быть не может, что те же проблемы со сход-развалом (мы к ним еще вернемся) есть и у машин американской сборки, и у сборки ЮАР, и «калины» могут быть собраны куда лучше, чем «американки» («У меня есть X3 G01 “калина” и X5 G05 США, так “калина” лучше собрана: у X5 обшивка дверей неплотно сидит, и не хватает винтов крепления нижних молдингов»), и вообще все рассказы про ужасы калининградской сборки – это просто миф.

BMW X3 M40i (G01) '2017–2021

Но, с другой-то стороны, дыма без огня не бывает! «Когда идет дождь, в салоне вода. Оказалось, лобовое плохо проклеено, и вода под обшивкой в салон попадала. В досудебном порядке решили все вопросы, и получил 250 тысяч сверху, чтобы видео не попало в сеть. Вот тебе и BMW»; «Главным минусом автомобиля, пожалуй, назову качество сборки наружных элементов и некоторых элементов салона. Не везде равномерные зазоры, в частности, мне по гарантии регулировали зазоры между крылом и капотом и лючок бензобака», – таких свидетельств тоже хватает.

Ну и, наконец, придется определиться с отношением к внешности X3, потому что «на вкус и цвет…». Одни пишут, что внешность – ну прямо супер и полный восторг: «Задние фонари сводят с ума, завидую тем, кто едет сзади». Другие считают внешность главным минусом модели: «Понятно, что это вкусовщина, но для меня как бы машина ни была наворочена технологиями, отличным движком и прочим, если она неприятна для глаз, то и радости от нее не будет». Ну а третьи считают, что более-менее автомобиль смотрится только с М-пакетом, а без него он скучный и унылый.

BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) '2017–2021

Любовь #5: Общая сбалансированность

На самом деле, многие мнимые недостатки BMW X3 в кузове G01 прямо вытекают из одного из основных достоинств этой модели, а именно – из сбалансированности и многофункциональности. Это модель адресована людям, для которых понты – это не главное (и тут же слышим фырканье из-за угла: «сам по себе выбор BMW – это и есть понты!», но мы не обращаем на это внимания), поскольку в рамках всего семейства «Иксов» эта модель относится к «младшим», но имеет почти все те же опции и преимущества, что и «старшие». В рамках ценовой категории это одновременно довольно понтовый и, в то же время, неприметный автомобиль.

Дизайн – броский и современный, но наличие на рынке более дорогих Х5 и Х7 даёт понять, что лишних денег у владельца нет, и он, скорее всего, относится к среднему классу с соответствующими финансовыми возможностями. Но в то же время это – BMW, а, по словам владельцев, в автомобилях этой марки они стали куда реже сталкиваться с проявлением неуважения со стороны других участников движения. BMW X3 достаточно компактен для города, но имеет размеры, которые позволяют ему быть хорошим семейным автомобилем.

BMW X3 (G01) '2021–н.в.

При этом модель подходит водителю любого возраста и любого пола. Она может быть дерзкой, а может быть пенсионерской – сугубо в зависимости от ваших желаний, но лучше всего эта машина соответствует именно среднему возрасту, поскольку голоса в голове, которые заставляют прыгать по рядам в спортрежиме, звучат в ней не слишком громко и часто. X3 более располагает к спокойной езде, но если хотите отжечь, то она не возражает: «Если вы уже взрослый человек с детьми, но иногда вам хочется драйва, то эта машина – отличный выбор»; «Отличный семейный кроссовер, который может и в магазин отвезти, и по проселочной дороге доехать, и дать жару на М-11».

Опять же, X3 позволяет уверенно чувствовать себя и на улицах города после снегопада, и на нечищенных парковках, на ней можно отправиться в дальнее путешествие, но… «Не питайте иллюзий, что вы везде и всегда проедете хотя бы потому, что резина для этого совершенно не предназначена. Ездил по грязи на Алтае и на летней, и на зимней резине, и не скажу, что разница существенная. На зимней поднимался в крутую горку по разбитой и очень грязной дороге, машина заехала, но очень с трудом. На летней, естественно, всё ещё хуже, колёса просто крутятся, но никто никуда не едет. Какие-то трудные участки можно проехать только с разбега, да и то в серьёзную грязь я бы не полез».

BMW X3 (G01) '2017–2021

Одним словом, как написал один из влюбленных в свою машину владельцев: «Если вы ищете семейную машину с небольшим расходом топлива, супердинамикой и фирменной бээмвэшной управляемостью, и при этом вы не поддаетесь русской ментальности, которая нашептывает, что надо брать X5, потому что он "круче", то альтернативы X3 просто нет!».

Ненависть #4: Управляемость и подвеска

Казалось бы, BMW и отточенная, эталонная управляемость – это почти синонимы, «мы говорим управляемость – подразумеваем BMW, говорим BMW – подразумеваем управляемость». Но знали бы вы, как я был поражен, обнаружив, сколько авторов отзывов о BMW X3 в кузове G01 ругательски ругают и управляемость, и траекторную устойчивость, и настройку подвески этой модели! Не верите? Вот вам несколько характерных высказываний, просто для примера: «БМВ – удовольствие за рулем! Так гласит рекламный лозунг и армия блогеров из Ютуба. Скажу свое личное, (субъективное!) мнение: управление – ужас! Да, к сожалению, именно так, и нужно признать это. Если ездить по городу, не быстрее 80 км в час, то все хорошо, но как только вы выезжаете на трассу (а я именно по ней в основном и езжу), начинается натуральный кошмар»; «На скорости свыше 90 (у нас в Калининграде есть парочка автобанчиков) машину водит. Страшно разгоняться, реально»; «От управляемости какого-то благоговейного трепета, присущего всем БМВфилам, я не ощутил. Есть и крены, есть и рысканье, да и той четкости в управлении, о которой говорят указанные выше лица, нету. Удовольствия за рулем, которое обещает производитель, у меня не было, так что продал и не жалею».

BMW X3 M40i (G01) '2017–2021

Особенно много жалоб встречается на то, что автомобиль слишком боится продольной колейности, да и вообще любых неровностей, плюс его переставляет при порывах бокового ветра или при разъезде со встречными фурами: «Поехал в Сочи и чуть не плакал: машину носит по трассе, встречные потоки ветра при обгоне фур заставляют ее просто переставляться на полметра то в одну, то в другую сторону»; «Выехав на Ярославку за МКАД и разогнавшись до 100 км/ч, я чуть не поседел: машину начало метать в полосе, как будто пробило аж два колеса».

Но авторы множества отзывов как ни в чем не бывало восторгаются той самой вполне ожидаемой отменной управляемостью! Причин такой ситуации несколько. Первая – шины RunFlat с очень жесткими боковинами (но о них, пожалуй, мы поговорим отдельно). Вторая причина, по словам авторов отзывов, кроется в том, что с X3 сходил с конвейера с неправильно выставленным сход-развалом, причем эту претензию они адресуют не только заводу Автотор: «С завода у большинства БМВ G-поколения кривой сход-развал независимо от страны сборки. Едешь к дилеру, говоришь, что машину кидает, и настаиваешь на проверке углов установки колес. Машина будет управляться превосходно и перестанет чувствовать колею на левой полосе МКАД. Это относится вообще к любой свежей БМВ независимо от кузова».

BMW X3 (G01) '2017–2021

Наконец, претензии есть и к системе активной рулёжки, которая по умолчанию входит в М-пакет. Кто-то от её работы в восторге («Великолепная опция, у меня разворот есть под Ярославкой на 180 градусов, люблю в него без оттормаживания входить. Держит, не юзит, и в занос не бросает!»), а для кого-то ее работа становится неприятной неожиданностью: «Начинаешь поворачивать (в длинном повороте на трассе это в особенности чувствуется), и машина начинает плавно поворачивать за рулем, но в какой-то момент происходит более резкий поворот колес, хотя руль держишь в том же самом положении. Все время приходится подруливать и доруливать, так что стал уже думать – может, ездить разучился?».

А подвеску ругают и за избыточную жесткость («Ужасные ощущения от работы подвески, очень некомфортно, чувствуются малейшие неровности дороги. На брусчатке в машине резонанс и гул, пробовал ехать пассажиром сзади – вообще ужас, в последний раз такой "комфорт" ощущал на УАЗе»), и за мягкость («В условиях нормальной езды – никаких претензий, но при быстрой езде её не хватает: в повороты на большой скорости не войдёшь, её кренит очень сильно»). Одни пишут, что водить X3, особенно по трассе – это тяжелая работа, что автомобиль не дает ни на секунду расслабиться, и яростно минусуют («Хочется посмотреть в глаза тем инженерам БМВ, которые настраивали подвеску»), другие настаивают, что вождение G01 – это сплошной кайф: «Очень понравилось, как заходит в поворот, это прямо неожиданно круто для большого кроссовера, я в восторге!».

BMW X3 (G01) '2017–2021

Одним словом, ваши ощущения и впечатления от управляемости этого автомобиля зависят слишком от многих факторов, так что серьезный тест-драйв при покупке (причем желательно не 5 минут на малой скорости вокруг автосалона) просто обязателен.

Любовь #4: Свет и обзорность

Зато головной свет BMW X3 заслужил всеобщие восторги и одобрение. Ни одного плохого слова в отзывах: «Отличный адаптивный свет, ощущение настоящего премиума»; «Диодные адаптивные фары светят отменно, автоматический дальний выручает на трассе».

BMW X3 (G01) '2017–2021

Но главное даже не это, а то, как именно реализована та самая адаптивность. Светодиодные фары с автоматическим дальним светят буквально за горизонт, освещая всю дорогу и обе обочины ровным ярким белым светом. Но при появлении попутной или встречной машины автоматика закрывает их шторками, продолжая светить на эти автомобили ближним, а по всем остальным секторам – дальним светом. В результате другие машины на дороге погружаются в темноту, а фары светят на дорогу и только на дорогу, при этом пучок света поворачивает вслед за движениями руля. «Это космос какой-то!», – восхищаются авторы отзывов, и у них есть на это все основания. С одной лишь оговоркой: если включить передние противотуманные фары, то вся эта хитрая механика работать уже не будет, и при приближении встречного автомобиля дальний свет просто переключится на ближний. Впрочем, этого вполне достаточно для того, чтобы ночью не беспокоиться о том, что ты можешь кого-то ослепить дальним светом.

BMW X3 M40i (G01) '2017–2021 BMW X3 (G01) '2021–н.в.

Нет никаких вопросов и к обзорности: «Такое ощущение, что сижу в автобусе. Настроил сиденье так, что вижу всё на 360 градусов без проблем, слепых зон очень мало», ну а в сложных случаях, при маневрах в стесненном пространстве, выручит система кругового видеообзора. Там, правда, есть некие нюансы, но о них мы поговорим позже.

Интерьер BMW X3 (G01) '2017–2021

Ненависть #3: ЛКП, ветровое стекло и хром

А вот прочность лакокрасочного покрытия и ветрового стекла владельцы в своих отзывах ругают, причем очень дружно: «ЛКП нежное, как пятая точка у Снегурочки. Малейшее попадание малюсенького камешка – и нате вам скол». Но еще в большем количестве отзывов владельцы сетуют на слишком мягкое и уязвимое ветровое стекло: «Лобовое стекло – существенный недостаток этого автомобиля, оно какое-то "мягкое", от маленького камешка сразу появляется скол».

BMW X3 (G01) '2017–2021

Есть, конечно, способы борьбы с такой напастью, но владельцы задают резонный вопрос: «Да, понятно, скажете вы, что же ты, лузер, не забронировал капот, бампер, фары, стекло, стойки и часть крыши? Ну можно было бы, отвечу я, и весь автомобиль пленкой обтянуть! А зачем? Ни одну машину до этого не обклеивал, и ничего с ними не было подобного!».

Нередко в отзывах авторы упоминают и страдающие от наших «соленых зим» внешние хромированные детали: «За это время из проблем могу упомянуть только вспучившийся после второй зимы внешний хром»; «Хромированные накладки на выхлопные трубы потеряли свой внешний вид и уже совсем не хромированные». А вот с этим уже ничего не поделаешь – только менять…

Любовь #3: Расход горючего

Все, абсолютно все владельцы BMW X3 более чем положительно оценивают экономичность своих машин. Довольны даже владельцы мощных 249-сильных бензиновых версий с шильдиком 3.0i: «Летом – 9-9,5 литра на 100 км, зимой за счет функции автозапуска – 10-11 литров. По мне – идеальный расход для такой мощности, лучшее соотношение динамики и расхода в классе». В принципе, расход в городе может доходить до 12-13 л/100 км, а средний расход составлять 9,8-10,2 л, но, право слово, при такой мощности это совсем немного!

Двухлитровые бензиновые машины еще экономичней: «За год накатал 8000 км, в основном – из Москвы на дачу (по городу практически не езжу – берегу нервы). Средний расход за год 7,5 л на 100 км».

Но куда сильнее радуются владельцы дизельных версий. Владельцы 190-сильных 2.0d пишут о среднем расходе в пределах 7-8 литров на сотню: «Расход радует (в особенности после Мазды СХ-7 с ее 18-20 литрами), в среднем город-трасса – 7,4 литра»; «нельзя не отметить расход топлива – 8,7 л/100 км, это с пробками и долгими ожиданиями у подъезда с включенным кондиционером летом и отоплением зимой».

BMW X3 (G01) '2017–2021

А, пожалуй, больше всех восторгаются обладатели машин с дизельными 249-сильными «шестерками»: «Реальный расход – 7,5 л/100 км. Живу на Новой Риге, трассовый режим 130 км/ч в левой полосе. Запас хода на полном баке 950-1060 км. Очень радует низкой частотой запросов на посещение АЗС»; «город – 8-9 л/100 км, зимой по пробкам с прогревами у меня получалось максимум 11 л, и это в Москве»; «Всегда меньше 8 литров на 100 км при цикле загород/город/пробки/МКАД».

Ненависть #2: Мелочи, которые раздражают

Мне не попалось ни одного отзыва, в которых автор рассказывал бы о каких-то серьезных поломках своего автомобиля, случившихся за три-пять лет владения. Но вот жалобы на всякие мелочи, которые портят и жизнь, и впечатления от машины – этого в отзывах хватает…

Начнем с жалоб на сиденья, установленные в самых базовых комплектациях. Отсутствие электрорегулировок воспринимается как данность, а вот то, что нет поясничного подпора – как конкретное неудобство. Плюс в жару те части тела, что соприкасаются с этими сиденьями, адски потеют. Самые решительные принимают меры: «В итоге через 4 месяца перешил передние сиденья в кожу (точнее, поменяли центральные вставки), все стало хорошо». Попутно авторы нескольких отзывов недоумевают: кому помешал очечник на потолке? Он что, на развесовку влияет?

Интерьер BMW X3 (G01) '2017–2021

Постоянно встречаются жалобы на кондиционеры, из которых куда-то девается хладагент. Проблема эта достаточно массовая: «Дилеры заправляют кондиционер и отправляют восвояси, пока опять он не опустеет. Хотят обойтись малой кровью». Радикально вопрос решается заменой испарителя, но, как сами понимаете, это весьма накладное мероприятие.

Регулярно упоминаются проблемы с теми или иными датчиками. Чаще авторы отзывов жалуются на работу датчика уровня масла: «Постоянно горело "масло выше максимума" – глюк датчика уровня масла»; «Датчик масла, сообщающий, что масла выше максимума – это изъезженная тема первых партий машин с этим двигателем. Лечится коррекциями у дилера».

Регулярно попадаются жалобы на работу датчика уровня омывающей жидкости: «Датчик омывайки перестает видеть жидкость после -15 и отключает задний дворник! В сервисе сказали, что нужно покупать фирменную омывайку». Есть жалобы и на саму работу стеклоомывателя: «Омыватель лобового мощный, 3-струйный, но работает только до 60 км в час, а дальше еле льёт на основание стекла»; «Жижа, сметаемая щётками очистителя, ползёт на стекло, на скорости она начинает завихряться в витиеватую спираль и потихоньку насыхать слоями. Короче, необходимо сразу обзавестись водосгоном (резиновым скребком) для оттирания стёкол и… фар».

Действительно, многие выражают сожаление, что ни в одной из стандартных комплектаций в РФ нет омывателей фар. В компании это объясняют тем, что светодиодные фары не нуждаются в омывании, так как не греются и грязь не приводит к перегреву фары изнутри и её разрушению. При этом омыватель фар вроде бы как доступен как платная опция. Но без него есть и плюс – и омыватель из бачка расходуется медленнее, и капот можно реже открывать.

BMW X3 M40i (G01) '2021–н.в.

BMW X3 вообще изрядная грязнуля: «Аэродинамика специфическая, машина становится грязной очень быстро, активнее всего заляпываются боковые стекла; антидождь и прочие составы лучше не делают»; «Двери не закрывают пороги, и дети постоянно пачкают штаны». Ну и, естественно, в плохую погоду моментально покрывается грязной пленкой объектив камеры заднего вида: «Задняя камера постоянно грязная». Но даже если все объективы системы «Ассистент парковки плюс» вполне чистые, пользоваться этой системой ночью не очень удобно: «В темное время суток боковые препятствия не видны в принципе, а если ты решил, что места достаточно, чтобы проехать, за 30-40 см до препятствия машина начинает пищать и перекрывать весь обзор на экране разного рода предупреждениями, которые только мешают».

А еще задняя камера может ни с того ни с сего просто перестать работать, а потом столь же внезапно «самопочиниться». Для X3 вообще характерны такие блуждающие глюки – постоянно встречаются упоминания о появляющихся, а затем пропадающих сообщениях Check Engine: «За 18 000 км и 8 месяцев эксплуатации дважды горел "чек" (сам прошел)»; «Трижды горел "чек" – сам прошел, и точно не от топлива, так как дело было в Испании, а оно там стабильно нормальное».

BMW X3 (G01) '2021–н.в.

С некоторыми проблемами владельцы сталкиваются только зимой. Например, с тем, что капот не даёт поднять щетки стеклоочистителя, и дедовский способ борьбы с примерзанием «дворников» к стеклу оказывается недоступен. Или при температурах ниже -20 может «заглючить» обогрев руля, и, чтобы он включился, машину приходится несколько раз глушить и снова заводить.

Вообще многие неисправности связаны именно с работой электроники и вспомогательных систем: может перестать работать беспроводная зарядка для телефона, беспроводной ключ может активировать не те профили («Мой ключ может активировать мой профиль, а может – жены, за год было раз 20. Так как настройки сиденья разные – очень раздражает»). Ну и поскольку медиасистема – это, в сути, вполне самостоятельный компьютер, причем с жестким диском, этот жесткий диск нередко выходит из строя при длительной езде по плохой дороге. Так что при покупке обязательно стоит проверить работу навигации и воспроизведение музыки через Bluetooth. Если что-то из этого не работает – весьма вероятно, что именно из-за жесткого диска. Замена его с адаптацией – мероприятие недешевое, особенно если заменить на твердотельный накопитель, менее чувствительный к вибрациям и толчкам.

Любовь #2: Салон, багажник, оснащенность, шумоизоляция

Начать стоит с того, что по своим размерам BMW X3 в кузове G01 практически дорос до размеров первого X5 (E53), так что нет ничего удивительного в том, что из него получился вполне приличный семейный автомобиль. «Очень вместительный салон и багажник! У нас семья из 4-х человек никогда дискомфорта не испытывала». Есть, правда, определенные оговорки насчет места сзади («С рождением третьего ребенка автомобиль утратил актуальность – мы туда не влезаем от слова совсем»), да и сами задние сиденья нравятся далеко не всем. По крайней мере обладатели комплектаций с нерегулируемой спинкой точно недовольны: «Задние места. В общем-то, все отлично и зависит от комплектации, но очень короткая сидушка, и если спинка не регулируется, то сидишь, как за партой».

Интерьер BMW X3 (G01) '2021–н.в.

А вот багажник владельцы хвалят очень дружно: «Очень большой багажник, убрать можно слона»; «Багажник правильной формы, задние стойки не завалены, к тому же у меня была регулировка спинок заднего дивана, что позволяло погрузить комплект колес, не трогая задние сиденья».

Багажник BMW X3 (G01) '2017–2021 1 / 2 Багажник BMW X3 (G01) '2017–2021 2 / 2

Весьма активно владельцы обсуждают, какие сиденья лучше, «спортивные» с регулируемой боковой поддержкой или «комфортные», с вентиляцией и поясничным подпором. Тут уж каждый должен сделать свой выбор, ну а при покупке автомобиля с пробегом – просто учесть этот момент. К самой архитектуре салона, эргономике, отделочным материалам претензий нет: «Эргономика салона выше всех похвал – все на своём месте, все под рукой»; «Салон приятный, это одно из преимуществ современных БМВ, он явно удался и по дизайну, и по материалам».

Интерьер BMW X3 xDrive30d M Sport (G01) '2021–н.в.

Естественно, масса всего хорошего написана по поводу функционального опционного наполнения X3: «Функционал! Есть практически всё и даже то, на что не рассчитываешь и удивляешься…». Перечислять все эти системы можно довольно долго, да и смысла в этом особого нет: оснащенность отдельных автомобилей может различаться весьма кардинально. Владельцы отдельно отмечают проекционный дисплей и работу электронных ассистентов: «Из всех опций меня больше всего удивил контроль слепых зон и удержание в полосе – зачетно все работает!». За исключением ассистента парковки – эту функцию большинство владельцев считает бесполезной: «Понравились проекция, круиз и автоматический дальний свет, но не понимаю, зачем пихают автопарковку – этой функцией воспользовался только на тест-драйве».

Торпедо BMW X3 xDrive30d M Sport (G01) '2021–н.в.

Но самым главным достоинством BMW X3, определяющим и задающим уровень комфорта в этом автомобиле, владельцы считают отменную шумоизоляцию. Вот тут восторженные высказывания можно цитировать буквально бесконечно: «Шумоизоляция супер, не слышно даже шипов зимой»; «Шумоизоляция на удивление хорошая, на уровне мерсов, возможно, даже чуть лучше. Я думал, будет хуже». И все это пишут в том числе и владельцы дизельных версий, а ведь дизели априори считаются довольно шумными: «Дизельный двигатель такой тихий – бывает так, что не понятно, заведен он или нет».

Ненависть #1: Шины ранфлэт и отсутствие запаски

И тут мы вновь возвращаемся к вопросу о шинах ранфлэт, которыми штатно комплектуются BMW X3 G01. Именно эти шины стали главным объектом ненависти практически всех владельцев, и именно на них они возлагают как минимум половину вины за проблемы с управляемостью и устойчивостью. Пишут об этих шинах много и довольно зло: «Родной ранфлэт – это ужас. Увы, но немцы считают, что россиянам крайне важно не меняя пробитое колесо доехать до сервиса, хотя ранфлет из-за толстых твердых боковин крайне чувствителен к качеству асфальта»; «Не на ранфлэт – совсем другая машина. Для понимания причин неустойчивости на неровностях потребовалось два года ссор с сервисом и замена резины».

BMW X3 M40i (G01) '2017–2021

Ну и полное отсутствие штатного запасного колеса хотя бы в виде «докатки» вызывает ничуть не меньший негатив: «Говорят, что производитель предполагает, что все будут ездить на ранфлэте, так что нет ни домкрата, ни ключа! Ну да, на ранфлэте можно проехать с дыркой около 100 км со скоростью 80 км\ч. А потом что делать на трассе?». Вопрос с докаткой в принципе поддается решению, есть такая опция, как пол багажника с нишей под малоразмерное запасное колесо. Но особого энтузиазма такое решение не вызывает: «Спрашивается, почему я должен париться, тратить деньги на замену резины и замену пола в багажнике, если я уже заплатил 5 миллионов рублей за новый автомобиль?». Тем не менее vox populi, то есть глас народа, уверенно утверждает, что после покупки нужно незамедлительно поменять разноширокие колеса и резину runflat, поскольку не для наших дорог они. «И будет вам счастье с этой машиной!».

Любовь #1: Динамика и драйв

И все же, несмотря на все казусы со сход-развалом и шинами, BMW X3 – это настоящая «зажигалка», которая дарит владельцу динамику, тот самый драйв и массу позитивных эмоций. Разгонные характеристики вполне устраивают даже владельцев версий со 190-сильными дизелями: «Динамика – огонь! Со светофора рвет!»; «Особенно радует работа движка и КПП, динамики (8 секунд до сотни) более чем достаточно, для ускорения на светофорах и обгонов хватает за глаза».

Довольны и обладатели двухлитровых 184-сильных бензиновых версий: «Хоть двигатель не ахти какой мощности, но едет он при этом бодро, ощутимо подхватывая на трассе с 90 до 140 км/ч при необходимости». Что уж тогда говорить о владельцах машин с шильдиком 3.0i, у которых трехлитровая рядная «шестерка» выдает 249 л.с. По их мнению, в наших условиях динамический потенциал таких машин даже избыточен: «Наверное, можно было обойтись и 2.0i или 2.0d, так как потенциал динамики и скорости явно негде применить».

BMW X3 xDrive20d xLine (G01) '2017–2021

Но особенно много восторженных откликов опубликовали владельцы дизельных 249-сильных версий (кстати, они быстрей разгоняются до сотни, чем машины с бензиновым двигателем такой же мощности): «Ускорение – отдельная песня. Где-то прочитал, что BMW – это история про мотор, и это действительно так, только не про мотор вообще, а конкретно про этот божественный трехлитровый дизель, который увозит тебя с места за 5,9 с до сотни, обгоняя всех одноклассников».

Под капотом BMW X3 xDrive30d M Sport '2021-н.в.

Многие фанаты скорости рекомендуют покупать BMW X3 именно с этим мотором: «Мой совет – дизель, он как будто создан для этого автомобиля!». И дело не только в особенностях самого мотора B57D30MO, но и в его потрясающей согласованности с 8-ступенчатым автоматом ZF 8HP.

Ну и, по словам владельцев, BMW X3 – это не только драйв и эмоции, но и феерический ездовой комфорт: «Скучно, тоскливо, уныло ехать по городу с разрешённой скоростью – такое ощущение, что едешь со скоростью велосипедиста или бегуна. На МКАД на 120 км/ч уже интереснее, но в машине – тишина и безмятежность, без лимитера штрафы летели бы безлимитно».

Не менее важно, что тормозная динамика полностью соответствует разгонной: «После "японцев" как будто пересел в истребитель – динамика и цепкость и так всем ясны, но какие тормоза! Останавливают с любой скорости, раза в 2 быстрее, чем на моих предыдущих автомобилях. Вспомнил, как в интервью В. Петров, наш гонщик в Формуле-1, рассказывал, что больше всего в болиде его поразила не динамика, а могучие тормоза – вот и меня так же».

BMW X3 xDrive30e (G01) '2021–н.в.