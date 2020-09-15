Конечно, тот Кобальт, что GM выкатил на наш рынок, это совсем не тот Кобальт, который продавали в Америке с 2004 по 2010 год. Настолько не тот, что даже второе поколение – понятие условное. Американский Кобальт – это как минимум 2,2 л объёма и 145 л.с., а как максимум – двухлитровый турбированный мотор мощностью 260 л.с. А ещё – весьма достойный салон и почти что хорошая репутация. У нас это – нечто чуть меньше Круза, но чуть больше Авео. У нас это – один-единственный полуторалитровый мотор мощностью 105 л.с. и салон из твёрдых сортов пластика. И всё-таки свои покупатели у автомобиля были. Скажу больше: часть из них своей покупке радовалась и даже писала неплохие отзывы в Интернете. Мы их тщательно изучили, перемещали с очищенными от мата негативными отзывами и готовы поделиться с вами объективной оценкой этого автомобиля, составленной самими владельцами.

Истоки



Как я уже говорил, ничего общего между первым и вторым поколением Cobalt нет. Первое – это автомобиль для американского рынка, построенный на платформе GM Delta. На этой же платформе построены, например, Opel Astra H или Opel Zafira B. Эти автомобили собирали в Огайо, в Канаде и Мексике их продавали под маркой Pontiac, а в России о них почти ничего не слышали. Другое дело – Кобальт второго поколения.

Chevrolet Cobalt 2004–10 первого поколения



Этот автомобиль вышел в 2011 году. Платформа у него тоже GM, но далеко не американская – GM Gamma. Ближайшими родственниками стали Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo или Opel Mokka. Нельзя сказать, что платформа получилась какой-то непопулярной или неудачной с технической точки зрения. В целом всё нормально, но у Кобальта есть пара недостатков, которые его никак не красят: это абсолютная безальтернативность единственного мотора и далеко не самая удачная автоматическая коробка передач. Впрочем, к мотору B15D2 серьёзных нареканий нет. Простенький, не слишком мощный, но и лишних проблем не создаёт. С автоматом GM 6Т30 ситуация не такая. С надёжностью у неё не всё хорошо, но ситуацию спасает её слабая распространённость: Кобальты, как любые другие бюджетные автомобили, обычно покупали с механическими коробками передач. Видимо, по этой причине крокодильих слёз не так уж много, хотя, например, владельцы более престижных (тут стоит смайлик, но его не видно) Cruze с такой же коробкой рефлекторно взрёвывают белугами чуть чаще. Где-то на бэк-вокале раздаются всхлипы владельцев Aveo с этой же GM 6Т30. Впрочем, у Кобальта проблем с коробкой немного меньше: мотор у него не очень мощный, и коробка его крутящий момент более-менее держит. Тем не менее можно встретить рассказы о том, как по гарантии приходилось менять гидротрансформатор. А иногда – и не по гарантии. На этом фоне немного странно наблюдать очень небольшое количество жалоб на эту коробку. Честно говоря, думал, что их будет больше.

Впрочем, пора уже разобраться во всех этих сетевых стонах горя и радости более подробно. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и некоторые недостатки всё-таки тоже есть.

Ненависть №5: динамика

Нельзя сказать, что Cobalt совсем уж медленный. В принципе, для своего класса показатели вполне обычные: 11,7 с до 100 км/ч с механической коробкой и 12,6 – с АКП. Причём за счёт шести передач версия с автоматом разгоняется до 170 км/ч, а с механикой – до 169 (ужас какой). Несмотря на достаточно неплохие цифры, жалобы на динамику встречаются часто. Причём если в городе динамики чаще хватает, на обгон на трассе жалуются регулярно: «... для города вполне достаточно, по трассе мало».



Chevrolet Cobalt 2011–15

Многие оценивают динамику автомобиля адекватно. Мол, для бюджетной машины – на уровне. А кто-то даже находит в этом что-то хорошее: «... медленно. Если ваша жена учится водить – самое то». И такая оценка в стиле «медленно, но чего вы хотели» встречается наиболее часто. Вместе с тем недостаток динамики на трассе злит намного больше. А кому-то не везёт вообще: «Максимальная скорость – 132 км – была показана на Симферопольском шоссе». Что-то и вправду маловато.

Любовь №5: зимняя эксплуатация

Почти все владельцы Кобальтов приятно удивлены тем, как хорошо он переживает зиму. И дело не только в уверенном пуске при отрицательных температурах («Заводится до -36 градусов нормально, ниже попробовать не смог – мороза такого не было»), но и в работе всех систем, делающих зимнее вождение максимально комфортным. Быстро прогревается мотор, салон, не слишком быстро остывает после остановки: «Нравилось, что заводится в любой мороз… Нравилось, что быстро согревался салон – это важно, когда утром везешь ребёнка в детский садик», «Зимой автомобиль прогревается довольно быстро, неплохо держит тепло».



Chevrolet Cobalt 2011–15

Эффективность печки и подогревов тоже многих очень радует: «... печка жарит как в Ташкенте», «Подогрев сидений срабатывает за 20-30 секунд, нагревая седалище до оптимума», «Зеркала с лобовухой отмерзают за 3-5 минут – не успеешь перекурить». Всё было бы прекрасно, если бы не пара замечаний. Во-первых, очень часто жалуются на примерзающую крышку багажника, а во-вторых, довольно часто были жалобы на внезапно севшие заводские аккумуляторы. Да, сделать что-нибудь с крышкой сложно, зато АКБ легко заменить, так что зима Кобальту, скорее всего, действительно не слишком страшна. Правда, один из владельцев рассказывал жуткую историю о том, как в мороз после пуска мотора выдавило сальник коленвала. Думаю, это скорее исключение, да и о характеристиках масла он тоже ничего не рассказал. Если на улице -30, а в моторе – 10W50, выдавить может многое.



Ненависть №4: ЛКП

Плохая краска – это, конечно, плохо. И многим она, само собой, не нравится: «Окраска – просто бяда. Особенно черные машины. Царапинки, затертости возникают от всего подряд: трава, сумка». Особенно сильно страдают дверные ручки, причём поголовно: «...облезла краска с дверных ручек, сошла вместе со снегом». Это печально. Но есть и хорошие новости: даже без краски Кобальт ржавеет не сразу. Поэтому люди говорят так: «... лакокрасочное покрытие очень слабенькое, но сам металл оцынкован, и в местах сколов никакой ржавчины не появляется». А всё потому, что металл «оцЫнкован».



Chevrolet Cobalt 2011–15

В общем, если вовремя подкрашивать сколы, всё будет хорошо. А вот с краской на ручках попрощаетесь в любом случае.



Любовь №4: мотор

К мотору Кобальта претензий нет. Более того, его почему-то очень хвалят. Честно говоря, единственная положительная черта этого двигателя – его относительная надёжность до достаточно большого пробега. Ну и ещё простота конструкции. Но владельцы находят ещё два плюса, которые вызывают чрезвычайно сильный восторг. Это цепь ГРМ и тишина при работе: «Работает стабильно, без посторонних звуков», «Ничего не течёт, мало не естся! За ремень ГРМ не страшно, ибо вместо него ЦЕПЬ! Причём совершенно не ревущая/гремящая», «На Шевроле Кобальт применяется цепь ГРМ, что тоже можно отнести к плюсам за дополнительную надежность».



Двигатель Chevrolet Cobalt 2011–15

А что самое забавное – очень многим почему-то нравится звук этого мотора при нажатии на педаль газа: «В диапазоне до 3000 оборотов движок звучит довольно приятно: не гудит, не ревет, а солидно урчит, не раздражая слух». Скажите мне, пожалуйста, как может солидно урчать рядная четвёрка? Я б послушал.



А если серьёзно, то двигатель B15D2 подходит Кобальту идеально. Недорогой машине такой мотор и нужен: простой, неломучий, с дешёвым обслуживанием. Да, на трассе его не всегда хватает, но что поделать...Вон, 1,4 TSI ЕА111 на трассе живее выглядит, а радости что-то толком не приносит.



Ненависть №3: управляемость

Когда я пытался разобраться, что не так с управляемостью Кобальта, чуть не словил воспаление мозга. Трудно найти что-то более противоречивое. Все отзывы на эти темы – это что-то типа «Молота ведьм» на старославянском. Вроде интересно, но ни черта не понятно. Почти все говорят о том, что Кобальт очень хорошо глотает кочки и ямы. И вместе с тем жалуются: «Ездовые качества – наибольшее зло здесь. Над доводкой никто по ходу не думал». И дальше противоречат себе дальше: «Очень тряская, валкая машина». Одновременно и тряская, и валкая? Это надо постараться. Но и это ещё не всё. Читаем следующие отзывы: «Руль легкий на любой скорости, машина моментально идет вслед за малейшим отклонением руля» и следом: «... руль тяжелый и вялый (могли бы рейку покороче сделать), вообще машина неуклюжая». Ё-моё, так где тут правда? Похоже, надо пробовать самому, иначе истину найти не получится.



Салон Chevrolet Cobalt 2011–15

И всё-таки есть одно общее направление – неудовлетворенность управляемостью. Неважно, мягкая машина или тряская, легко она рулится или нет, следует движению руля или прёт как кирпич – её поведение на дороге критикуют почти все. Впрочем, те, кто не ожидал от Кобальта выдающихся характеристик, довольны. Особенно довольны те, кто сразу заменил заводские шины. Может быть, причина противоречий в них?



Любовь №3: экономичность

Изредка кто-то жалуется на какой-то странный расход по 15-17 л на сто километров. Таких обычно сразу заводят за угол и бьют рессорой от ГАЗ-66: вы все врёте, расход хороший. И приводят свои цифры: «... расход – трасса при 90 км/час около 6 литров, город – 8-10 в зависимости от времени года и твоих пожеланий на дороге».



Важно, что тут нет большой разницы между расходом с механической и автоматической коробками. Рады все: «Очень экономичен, что немаловажно в наши дни с нашим бензином и его ценами. Летом 7,5-8 в городе, на трассе при 100-120 км/ч 6-6,5». Для недорогой машины это очень важно: «... не больше 7 с полтиной литров на сотню. Зачёт, молодец, Колобок, умеет экономить семейный бюджет».



Chevrolet Cobalt 2011–15

Ненависть №2: качество сборки

Качество сборки Кобальта многие воспринимают с какой-то странной обречённостью. Вроде как чего же вы хотели от узбекского GM... А огрехов действительно много. То, что дилеры выдавали машины без установки углов схождения-развала, нас уже не очень интересует – их все выставили. А вот необходимость «после сборки обработать напильником» – это уже интересно: «... сверчков нет, но вот заусенцы всевозможные надоели, нужно наждачкой подработать», «на руле острый обрез пластика – несколько раз укололся, затем его наждаком убрал». Ну и в остальном тоже всё не очень весело: «Пластик под передние колонки отходит, между магнитолой и панелью заложены какие-то картоночки... Ещё из-под панели вывалился болтик, куда прикрутить назад – не нашёл, значит, был лишний или запасной». Кстати, о недокрученных болтах говорят многие: «... качество сборки – недокручены многие болты, непрокрасы кузова». Про непрокрасы тоже встречается, но значительно реже. Обычно говорят о непрокрашенных дверных проёмах.



Любовь №2: надежность

Ломается Кобальт редко. Чаще остального приходится менять стойки стабилизаторов, которые многие считают расходником, но в остальном всё очень неплохо: «94 000, менял только передние тормозные колодки, 2 комплекта (гоняю иногда) и стойки стабилизатора», «... машина не подводила ни разу – не было поломок, которые привели бы к тому, что на ней нельзя было бы ехать», «... это действительно очень надёжный автомобиль… Я его и в хвост и гриву использовал, перевозил на нем 600 кг на расстояние 100 километров, было и бездорожье, и трасса, постоянные пробки».



Chevrolet Cobalt 2011–15

Правда, есть одно замечание: на заре своего появления Кобальт выводил из себя стоимостью своих запчастей и расходников и отсутствием аналогов. Даже передние тормозные колодки стоимостью 5000 (что для такой машины просто ненормально дорого) приходилось иногда ждать неделями. Не везде, конечно. В некоторых городах дилеры работали лучше. Но не дешевле.



Сейчас запчасти на Кобальт вполне доступны. Но покупают их редко: машина надёжная, за что её многие и любят.



Ненависть №1: внешность

Экстерьер Кобальта заставлял владельцев писать такие отзывы, что я обзавидовался их остроумию: «Кобальт – это доказательство того, что можно сделать машину еще более убогую по дизайну, чем Логан». А многим эта машина не нравится и внутри: «Кобальт редкостный урод. Причем как внутри, так и снаружи».

Звучит, конечно, как-то слишком категорично и грустно. Да, красавцем Кобальт назвать сложно. Но есть у него и свои преимущества: «Если смириться с уродством Кобальта и выбирать исключительно из соображений практичности, то вариант хороший. Но с уродством явно переборщили. Кто его рисовал – руки бы оторвать». В общем, придётся идти на компромисс. Тем паче что выводы народ делает однозначные: «Страшная сволочь, но по ходовым качествам и цене – самое то».



Chevrolet Cobalt 2011–15

Любовь №1: очень много места

Размеры Кобальта – это та причина, по которой его в своё время часто выбирали новым, а сейчас покупают на вторичном рынке. Места много везде, и в салоне, и в багажнике: «Очень хороший и объёмный багажник для седана, нет аналогов… Стиральную машинку легко запихнул и ещё кучу пакетов с покупками», «Салон просторный – четверо садятся, и даже за мной не напрягаются», «Мой вес 119 кг, рост 193. Сижу в кобальте как царь и могу сам за собой сесть». Таких отзывов – тонны. В общем-то, все положительные отзывы про Кобальт с размеров и начинаются. А иногда – и заканчиваются.



Chevrolet Cobalt 2011–15 Chevrolet Cobalt 2011–15

Ладно, шучу. Всё-таки многих радует и надёжность, и стойкость к коррозии. Ещё бы собрали нормально – и цены бы Кобальту не было. Если, конечно, садиться в него с закрытыми глазами и рулоном наждачной бумаги.



Chevrolet Cobalt 2011–15