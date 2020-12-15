Многие мечтали о нём в «нулевые» – недорогой, вполне практичный и при этом неповторимо оригинальный, ничего подобного в стиле 30-х годов ни один из производителей так и не решился выпустить. Остались ли ещё живые PT Cruiser к 2020 году? Как ни странно, да!

Истоки

В девяностых годах прошлого века в американском автомобильном дизайне стали отчетливо ощущаться признаки кризиса: господствующий биодизайн превратил машины в безликие обмылки, и с этим нужно было как-то бороться. Дизайнеры отчаянно искали новые идеи, и для многих источником вдохновения стал стиль автомобилей 30-40-х годов. Среди них был и главный дизайнер Chrysler Брайан Несбитт – в 1997 году он представил концепт Pronto, который вскоре стал серийным PT Cruiser. Изначально в 2000 году его выпуск был налажен на заводе в мексиканском городе Толука, а в 2002-м к сборке подключился завод Eurostar в австрийском Граце.

Chrysler Pronto Cruizer Concept 1998

Технически автомобиль был построен на той же платформе, что и массовый Dodge/ Chrysler/ Plymouth Neon. От этой модели он унаследовал подвеску и ходовую часть. Основным мотором для американского рынка стала проверенная 2,4-литровая рядная «четверка» EDZ PowerTech мощностью 143 или 152 л.с. – этим двигателем оснащались многие модели входивших в концерн марок. В паре с ним работала гидромеханическая четырехступенчатая трансмиссия Ultradrive 41TE. В Европе ставка была сделана на другой двигатель, двухлитровый 141-сильный ECC, а также на 2,2 литровый дизель EDJ (он же Mercedes OM646). В 2003 году гамму двигателей пополнил 223-сильный турбомотор EDV/EDT, разработанный на базе EDZ (таким же мотором оснащался Dodge SRT-4). Интересно, что в Америке пятиступенчатая механическая коробка Getrag предлагалась только в паре с этим мощным агрегатом. Именно такой связкой оснащались версии GT. Через год появились и несколько менее спортивные варианты с таким же турбомотором, дефорсированным до 180 л.с.

PT Cruiser сразу завоевал популярность и получил неплохие отзывы от экспертов и журналистов. Достаточно сказать, что именно PT Cruiser (при всей любви американцев к крупным формам) был признан автомобилем 2001 года на NAIAS, Североамериканском Автомобильном Шоу в Нью-Йорке. Впрочем, у модели всегда были и хейтеры: так, в 2013 году Top Gear назвал двухдверную открытую версию PT Cruiser «худшим автомобилем, выпущенным за последние 20 лет». Тем не менее PT Cruiser оставался на конвейере в течение 10 лет и разошелся по миру тиражом в 1,35 миллиона экземпляров.

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Автомобиль оказался довольно живучим и представлен на вторичном рынке многих стран, включая Россию. У нас его продают по цене от 160 до 700 тысяч рублей, причем цена далеко не всегда зависит исключительно от года выпуска. Так, цену порядка 400 тысяч продавцы могут просить за автомобили как 2001, так и 2008 года. Вот только стоит ли овчинка выделки, ведь за те же деньги можно найти Kia Rio или Hyundai Solaris в возрасте 5 лет? У этого вопроса нет однозначного ответа, ведь все будет зависеть от того, для каких целей покупается автомобиль. Но в любом случае стоит взглянуть, что пишут про PT Cruiser его владельцы….

Ненависть #5: Возраст и состояние

Что ни говори, а решение купить автомобиль сегмента С в таком солидном возрасте будет очень рискованным. Уже через 5-7 лет то один, то другой узел начинает «уставать», ну а у владельца появляется желание продать своего коника, оставив проблемы (и те, что уже проявились, и те, что неминуемо появятся в ближайшее время) следующему владельцу. Что уж говорить про такой автомобиль в возрасте 10-20 лет!

Все это усугубляется тем, что многие автомобили в свое время были ввезены в Россию с американских аукционов, а в США далеко не все владельцы относятся к вопросу технического обслуживания с должным почтением. Откатал положенное, да и поменял… Ну и производитель работает в полном соответствии с данным подходом. Отсюда проистекают многие проблемы, в особенности связанные с работой электрики и сроком службы пластмассовых деталей.

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Не меньше проблем может быть и с автомобилями, ввезенными из Европы: там они в огромном количестве работали в прокатных конторах. А в прокате автомобиль очень интенсивно эксплуатируется пару лет, а потом поступает на вторичный рынок с большим дисконтом. Так выгоднее… Среди машин на нашем рынке могут оказаться и «утопленники», восстановленные после наводнений, да и пробег может быть скручен: специалистов по этой процедуре полно и в Прибалтике, и в Польше.

В любом случае найти сегодня подержанный PT Cruiser в приличном состоянии очень непросто: имеющиеся в продаже экземпляры обычно уже прилично «укатаны», а от тех, к которым относились как к любимой игрушке, не спешат избавляться. Все это означает, что проверкам при покупке стоит уделить особое внимание. Владельцы советуют, во-первых, не пренебрегать проверкой истории автомобиля по системе Carfax (в случае американского происхождения конкретного экземпляра), тщательно проинспектировать состояние коробки, ремня ГРМ, мотора вентилятора, всех сальников и убедиться в отсутствии склонности к перегреву.

Любовь #5: Прочный кузов

По счастью, самая уязвимая и самая дорогая в ремонте деталь автомобиля, его кузов, в случае с PT Cruiser отличается отменной надежностью. Толстое железо обеспечивает механическую прочность, а сплошная оцинковка – отменную устойчивость против главного врага, коррозии. Владельцы свидетельствуют: «Недавно одну мадам на реношке поцарапала, так у нее чуть ли не дверь всмятку, а у меня нет даже царапины», «Мой "Кузьма" – 2001 года с приличным пробегом, но хлопот не доставляет, ни одной ржавчинки!», «Если машина не битая, то кузов не покроется ржой ни через 10 лет, ни через 20», «У самого коцка была – мелкое ДТП, притирка. Не красил и не грунтовал, 1,5 года – и никакого намека на ржавчину!!».



Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Так что если при покупке на каких-то деталях PT Cruiser обнаружатся следы коррозии, то даже в том случае, когда возраст автомобиля вплотную подобрался к двум десяткам лет, это будет свидетельствовать о попадании автомобиля в серьезное ДТП и достаточно глубоком кузовном ремонте. Понятно, что от покупки в таком случае стоит воздержаться, даже если цена покажется более чем сладкой.

Ненависть #4: Сложность ремонта

В любом случае стоит учесть, что диагностика, ремонт и обслуживание PT Cruiser могут быть связаны с вполне определенными трудностями. Собственно, в свое время мы их описали довольно подробно, но повторение, как говорится, мать учения… Все дело в том, что внешний дизайн предопределил на редкость плотную компоновку всех агрегатов, размещенных в подкапотном пространстве.

В результате для замены ремня ГРМ требуется снятие двигателя. Эта же операция требуется и для замены достаточно часто страдающих опор двигателя, а для такой элементарной операции, как замена свечей, нужно полностью снять впускной коллектор. Да что там, даже замену лампочек в фарах головного света (а они вполне обычные, как на «Жигулях»), лучше производить, вывесив автомобиль на подъемнике. В принципе, можно это сделать и на грунте, вывернув колеса (доступ к лампочкам осуществляется через специальные лючки в колесных нишах), но тогда придется проявлять чудеса гибкости и акробатики.

Chrysler PT Cruiser 2000–2010

Надо ли говорить, что работники очень многих сервисов, едва заглянув под капот, строят невообразимые гримасы и начинают выставлять цены, как на ремонт новейшей модели Mercedes. Например, за замену ремня ГРМ могут попросить 20-25 тысяч рублей, а за замену мотора вентилятора охлаждения – 18-20 тысяч. Плюс ко всему далеко не все нужные запчасти есть в наличии – их приходится заказывать.

В общем, PT Cruiser не слишком хорош в плане экстренного ремонта, хотя плановый особых проблем не вызывает, особенно если прислушаться к голосу опытных владельцев, которые рекомендуют найти «свой» сервис, где мастера будут знакомы с особенностями этой модели. Там цены на ремонт вполне могут оказаться ниже в 3-5 раз: «Впоследствии нашел нормальный сервис с нормальным обслуживанием без претензий по поводу редкости машины, и… вуаля! – бед с ремонтом не знаю».

Плюс ко всему многие проблемы решает встроенная система самодиагностики. Для того, чтобы ее запустить, достаточно трижды повернуть ключ зажигания из положения 0 в предпоследнее. Если все нормально, на экранчике бортового компьютера появится надпись DONE, а если нет – списывайте коды ошибок и ищите, что они означают, в интернете.

Любовь #4: Дешевые запчасти и обслуживание

Но если вы нашли «правильный» сервис, то цены на запасные части и комплектующие вас точно не разорят, даже в тех случаях, когда пробег автомобиля перевалил за 200 000 км: «Несмотря на свой возраст, 2001 г. в., больших вложений не требовал, запчасти в доступной ценовой категории», «Ремонт – редко и дешево. За два года особо без вложений». Оригинальные запчасти стоят умеренно, но если хочется дополнительной экономии, то всегда можно найти подходящую по деньгам замену: по словам владельцев, запчасти на PT Cruiser стоят немногим дороже, чем на ВАЗы.

Например, рулевая рейка (неоригинал) стоит порядка 12 000 рублей, оригинал – 25 000 (для сравнения: за рейку на Opel Astra просят 125 000 рублей, а на Mercedes C-класса – от 80 000 до бесконечности). Втягивающее реле стоит 1000 руб., фильтр АКП – 550 руб., сайлентблоки (неоригинал) – 700 руб., оригинальные – 1300-1900 руб. Подшипник ступицы – 800-1000 руб., фильтры – от 200, свечи – порядка 150, высоковольтные провода – от 500 до 2500 руб. за комплект. Замена масла и всех фильтров обходится всего в 4000 рублей… Одним словом, цены далеко не заоблачные.

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Тут владельцы в выражениях не стесняются – мол, халява, полный коммунизм! Опять же, сложности при ремонте создает только плотность компоновки и теснота под капотом, а в остальном «Петя» – достаточно простой по конструкции автомобиль, и многие операции можно делать самостоятельно: «Менял опоры двигателя, верхнюю и нижнюю, сделал за полчаса, так как там все очень просто. Брал по 1500 за штуку».

Плюс ко всему PT Cruiser не сильно возражает против того, чтобы его «колхозили»: очень многие используют в ремонте детали от Chrysler Sebring, Volga Siber и… «Газелей». Например, радиоприемник от Volga Siber без проблем встает на штатное место, и его установка полностью решает как проблему частотной сетки, так и чтения записей в формате MP3. Ну а для тех, кто хочет сделать внешность автомобиля совсем уж неповторимой, на eBay можно найти огромное количество компонентов для наружного тюнинга, а компания Mopar предлагает три стадии тюнинга мотора и подвески, позволяющие превратить машинку в настоящий хот-хэтч.



Ненависть #3: Слабая подвеска и проблемы с электрикой

В интернете почти нет жалоб на надежность двигателей и коробок PT Cruiser: мотор простой, чугунный, проверенный, коробка – вполне массовая и испытанная на миллионах автомобилей. Если вовремя выполнять все регламентные процедуры, то никаких проблем не предвидится, 200 тысяч пробежали и еще столько же пробегут.



Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Основными проблемами «Крузи» владельцы считают слабую подвеску и часто выходящую из строя электрику. Подвеска действительно рассчитана на хорошие дороги и плохо переносит наши «направления»: «Подвески хватает на 50-80 тыс. пробега, замена всего целиком обойдется от 12 до 20 тыс. руб. (запчасти+работа)», «Подвеска долго не ходит. Сайлентблоки устал менять – обрывает раз в 4 месяца (ставлю оригинал). Загородные дороги не для него», «Ходовая не для наших дорог, требуется более частая замена всяких там "косточек", но мягкость хода исключительная».

Дело в том, что, как мы уже говорили, автомобиль построен на той же платформе, что и значительно более легкий Dodge Neon. В результате возросшая нагрузка приводит к частому выходу из строя задних сайлентблоков передних рычагов, рычага-связки задних поперечных тяг («вертолета»), а стойки переднего стабилизатора вообще превращаются в расходный материал. На хорошей яме их может просто порвать.

Еще одна группа проблем связана с электрикой. Часто жалуются на подрулевой переключатель противотуманок: «Лично у меня он вышел из строя – постоянно горели противотуманки. Решил не заморачиваться – просто вытащил лампы». «Ещё болячка – подрулевой переключатель, противотуманки включаются вместе с фарами, и выключить их не получится», «Была у меня проблема с ПТФ – они просто включались сами и горели даже без ключа в замке зажигания. Просто заменил подрулевой переключатель».

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Иногда случаются просто загадочные, блуждающие дефекты, причины которых остаются неясными. Например, погаснет головной свет и освещение приборной доски, а после перезапуска двигателя лампочки опять загорятся как ни в чем не бывало. Или после наезда на кочку перестанет работать клаксон и неожиданно восстановит работоспособность после следующей кочки. Или перестанет включаться одна скорость вентилятора системы охлаждения. Вроде и не смертельно, но очень раздражает...

Любовь #3: Комфорт и объем салона

Пожалуй, на сегодняшний день PT Cruiser чаще покупают в качестве любимой игрушки, а не единственного транспортного средства в семье. Тем не менее эта игрушка оказывается весьма практичной и удобной, прежде всего – за счет объемистого салона с вертикальной посадкой.



Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Вот довольно типичные впечатления владельца такой игрушки: «Поразил меня салон – отличная музыка, высокая эргономичность, качественный пластик, ничего не скрипит, ничто не слепит, всё удобно и оригинально. Огромное рулевое колесо просто бесподобно, ощущение ретро на 5+, после такого руля мне пассатовский показался просто игрушечным. Кстати, в сравнении с тем же Пассатом (2007 г. в.): обзорность у "Крузера" на порядок лучше, в нем сидишь, а не лежишь. Люк "Крузика" очень удобный. Машина невероятно тёплая, это настоящая Африка, мгновенно греется, и уже на двоечке в лёгком пальто просто жарко. Салон просто огромный, я готов поклясться, что "Крузер" в этом плане, может быть, и уступает чистым внедорожникам а-ля Патрол, но ни один седан бизнес-класса или паркетник средней цены таким простором для пассажиров и водителя похвастаться не может. Это шик вместимости и комфорта – американцы тщательно заботятся о своих задницах. Ну и, конечно же, как обойти вниманием багажник с чудо-полкой: я считаю это отдельным жирным плюсом. Полка творит с багажником чудеса трансформации».

Салон отделан жестким, хотя и качественным пластиком, зато сидения в топовых комплектациях – в натуральной коже, которая и через 19-20 лет эксплуатации выглядит, как новая. Само оформление выполнено в ретро-стиле, от круглых белых циферблатов аналоговых приборов до селектора АКП в виде трости с шариком-набалдашником. Салон настолько стилистически закончен, что любой современный гаджет типа навигатора или мобильника смотрится в нем несколько чужеродно.

При этом во многих отзывах авторы утверждают, что дизайн салона совершенно не надоедает, восторгаются медиасистемой, которая хоть и не имеет AUX-входа и не способна читать MP3 по причине некой архаичности, отличается качеством звука, достойным автомобиля премиального класса, а также отличной климатической установкой, зимой – Африка, летом – Антарктида. Во многих отзывах звучат похвалы в адрес исключительно удобных сидений переднего ряда, с подлокотниками и регулируемым поясничным подпором, в которые садишься, как в любимое домашнее кресло, а также отмечается, что задний диван расположен чуть выше переднего, что очень нравится пассажирам.

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Впечатляют авторов отзывов и возможности трансформации, особенно то, что задние сидения можно с легкостью демонтировать и вынести в сложенном виде, как чемоданы. В таком случае доступный для размещения груза объем составляет почти два кубометра: «Перевозил стройматериалы, плиту и стиралку одновременно (!). Все влезло», «Когда переезжал и когда делал ремонт, перевозил шкафы, холодильники, старый огромный телевизор и многое другое», «Все лето возила в салоне два (!!!) велосипеда!». Впрочем, багажник PT Cruiser и без этого отличается вместительностью: «В багажник влезает большая коляска или складные санки. Проверяла лично, всё запихивается», «Всегда все в нее влезало. Можно было съездить в Икею, в Ленту, на обратном пути заехать в Леруа, захватив при этом еще трех человек».



А еще многие владельцы считают PT Cruiser идеальным автомобилем для пикников: открываешь багажник, вытаскиваешь заднюю полку, ставишь ее на специальную подножку – столик готов, причем сидишь за ним под навесом, который образует огромная пятая дверь. Стало холодно – залез внутрь, опустил передние сиденья – два столика готово!

Ненависть #2: Проходимость и расход

Есть, правда, одна проблема: до места пикника нужно еще доехать, а с этим могут быть проблемы. PT Cruiser – автомобиль городской, дорожный просвет у него отнюдь не геройский. По официальной таблице – 166 мм, чего вроде бы вполне достаточно. Но этот просвет, скорее всего, замерялся как расстояние до грунта в центре кузова, а вот юбка переднего бампера свисает существенно ниже даже зрительно. В результате владельцы пишут: «По бордюрам-поребрикам не попрыгаешь. Но кочки и ухабы – без последствий. Короткие свесы несколько улучшают положение», «На грунтовку съезжал часто. Цепляет передняя юбка, но помогала проехать короткая база и короткий передний свес. Хорошо ползет по свежему снегу, так как дно практически плоское», «Юбка очень низкая, многие "лежачие полицейские" цепляю. Но днищем вроде не ударяюсь». В целом авторы приходят к выводу, что криминала, по сути, нет, просто нужно тщательней смотреть, куда рулишь, но достаточно дружно заносят проходимость в список недостатков модели.



Chrysler PT Cruiser 2000–2010



А вот топливную экономичность, скорее, стоит отнести к спорным показателям. В одних отзывах авторы считают, что все хорошо, другие жалуются на избыточный аппетит, по крайней мере, для автомобиля такого класса, и называют его одной из причин, по которой они решили приобрести другую машину.

Кстати, владельцы 223-сильной турбированной версии вполне спокойно мирятся с высоким расходом: «У меня в городе 15-16 л/100 км, с кондиционером и 20 бывает», «Довольно прожорлив, 13-15 литров в городе. Если притопить, то и больше. Но это ему прощается, так как эмоции от вождения гораздо дороже». Но вот относительно самого распространенного 2,4-литрового мотора единства как не было, так и нет. Одни пишут, мол, ест немного, 10-11 литров на сотню в городе и около 5 литров на трассе, другие – что городской расход составляет 13-15, а то и 17-19 литров, и это неприемлемо много. Одно хорошо: 2,4-литровый мотор пьет абсолютно любой бензин и не чихает.



Любовь #2: Управляемость и динамика

Одним из главных достоинств PT Cruiser его владельцы считают поведение автомобиля на дороге. Прежде всего конструкторам удалось добиться очень правильного баланса между ездовым комфортом и управляемостью: «Подвеска – да, валкая, но по трассе идет как влитая. Ездил по тем же ямам на мерсах и инфинити, так вот – в крузачке комфортнее».

Почти во всех отзывах авторы пишут, что «Петя» не очень-то подходит для гонок, что в быстрых поворотах он все-таки валится, зато отличается отменной траекторной устойчивостью: «Конечно, не BMW, но рулится приятно. Из-за веса и несмотря на свою высоту, дорогу держит очень хорошо», «Рулится идеально. Я подчеркну: идеально! До ПиТиКрузера я юзал Галант 2,5, "европейца", в коже и в полном фарше», «Несмотря на американскую родословную, характер машины более европейский. Подвеска не такая мягкая и энергоёмкая, как на большинстве американских машин. Я б сказал, в меру жёсткая, однако мягче и комфортнее, чем у Хонды Сивик моего друга. Управляемость великолепна. На высокой скорости сохраняется высокая курсовая устойчивость», «Управление мне нравится (если не на запредельных скоростях). Руль не ватный, чувствуется некоторая тяжесть. В поворотах на высокой скорости нужно быть осторожным, конечно, машина короткая и высокая».

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Не меньшее единодушие авторы отзывов проявляют в оценке динамических возможностей. Понятно, что версия GT c 223-сильным турбомотором и паспортным разгоном до сотни за 7 секунд тут вне конкуренции. Владельцам таких машин очень нравится, что на обгонах можно не переключаться вниз, а на трассе – поиграть в «Карла, призрака шоссе», с легкостью оставив в зеркале заднего вида удивленное лицо водителя какого-нибудь Mercedes G500 или Range Rover. Но и обладателей PT Cruiser с более обычными у нас двигателями мощностью 150 и 143 л.с никаких проблем с обгонами нет: «Педаль в пол – и вот уже со 120 вы резво оказываетесь на 170, хотя эта зверюга и 190 едет, "не кашляя"».

Тут, правда, будут и возражения. Во многих отзывах авторы утверждают, что ехать быстрее 120 некомфортно, поскольку автомобиль начинает раскачивать потоком воздуха от встречных фур, да и боковой ветер чувствуется. И очень многие отмечают прекрасную сбалансированность возможностей мотора и 4-ступенчатой адаптивной коробки, которая, несмотря на древность конструкции, разгоняет машину очень плавно и не склонна к пинкам и дерганьям.

Ненависть #1: Радиус разворота

Но ведь вроде как PT Cruiser позиционировался как городской автомобиль? Как обстоят дела в условиях плотного трафика? А вот тут есть определенные проблемы. Нет, динамики ему вполне хватает, но… Про изрядный расход мы уже написали, но главной проблемой автомобиля владельцы считают недостаточную маневренность: «Отвратительный радиус поворота. На Волге 3102 и то, наверное, меньше. Во дворах достаточно сложно парковаться», «Огромный радиус поворота. Особенно это чувствуется на парковках и при разворотах. Чувствую себя женщиной на телеге», «Из минусов можно назвать только угол разворота – такое чувство, что разворачиваешься на КамАЗе», «Радиус поворота просто убийственный для этой машины. Он огромен!».



Chrysler PT Cruiser 2000–2010



Владельцы ворчат, мол, хорошо им там, в Америке: одни хайвеи с фривеями и нет ни Кривоколенных переулков, ни таких дворов-колодцев, как в Петербурге… Особенно огорчает эта особенность прекрасных дам, которых среди владельцев PT Cruiser весьма немало: «Она прекрасна! Кроме одного – у нее огромный радиус разворота. Всё! Других косяков у этой лапочки нет!».

Любовь #1: Дизайн

Ну а главным козырем модели была, есть и еще долго будет оставаться ее незаурядная внешность. Кто-то обожает великий фильм «Однажды в Америке» и другие гангстерские саги, действие которых происходит в эпоху джаза, сухого закона и итальянских гангстеров в шляпах, с неизменной сигарой в зубах, разъезжающих на Cadillac Sixty-Two и Series 70, Buick Special, DeSoto Airflow и Chrysler Royal. Кто-то просто хочет, чтобы его машина не походила на другие автомобили в потоке, поскольку нынешние автомобили утратили свою индивидуальность и стали слишком похожими друг на друга, особенно в бюджетном сегменте. Кого-то радует, что и через десять лет дизайн PT Cruiser не устареет, потому что машина изначально оформлена в стиле ретро, а кому-то очень нравится то, что автомобиль откровенно привлекает к себе внимание девушек, мол, подходят, просят прокатить. Вариантов масса…



«Крузя» относится к числу тех автомобилей, в которые влюбляются сразу и безоговорочно, и таких историй – огромное множество: «Это была любовь с первого взгляда. Еще давно, когда я видела такие автомобили в Москве, даже в голову не приходило, что цена на них может быть весьма адекватной, и уж тем более я даже не мечтала, что когда-нибудь такой красавчик будет и у меня!», «Купил "Кузю" случайно: ехал покупать другую машинку. Этот стоял в сторонке, такой ладный и красивый, черный и лаковый. Ради интереса с женой пошли посмотреть. Открыли дверь и были очарованы ретро-дизайном внутри. Уехали. На следующий день вернулись и забрали».

Конечно, внешность PT Cruiser нравится далеко не всем. В интернете можно встретить и такие оценки: «Помесь послевоенного советского холодильника ЗиС и сумки старухи Шапокляк», «Таким дизайном только детей пугать! Типа, если будешь баловаться и плохо себя вести – то и будешь на такой вот машине ездить».

Chrysler PT Cruiser 2000–2010



В этом нет ничего удивительного: любое незаурядное явление, как правило, вызывает очень разные реакции у разных людей. Но важно не это, а то, что автомобиль практически никого не оставляет равнодушным, он либо нравится до безумия, либо его не принимают весьма категорически. Но в жизнь тех, кому автомобиль нравится, он приносит массу позитивных эмоций: «На меня с "Кузей" оборачиваются прохожие, и тыкают пальцем детишки. Счастливая, как стадо слонов. Езжу почти каждый день и каждый день при виде его чуть ли не прыгаю от счастья», «Я очень люблю своего "Кузеньку" – потому что он не похож на другие автомобили. В нем есть своя, неповторимая изюминка. Глядя на проезжающие мимо машины, вы его никогда ни с кем ни спутаете».



Да, может быть, от этого автомобиля и не стоит ждать чудес в плане динамики и управляемости, но функцию headturner, «сворачивателя шей», он исполнял и до сих пор исполняет просто прекрасно. Вот и пишут владельцы, что «Крузик» – это больше чем машина. Это Личность. Достойная, вальяжная, несколько неповоротливая, но уважаемая и харизматичная. А учитывая, что уже в следующем году многие автомобили этой марки попадут в категорию классических автомобилей, класс янгтаймеров, решение приобрести PT Cruiser не столько для ежедневных поездок, сколько для участия в фестивалях, может быть вполне оправданным.



Понятно, что для доведения покупки до «парадно-фестивального» состояния в нее придется вложить немало труда и денежных средств. Но, во-первых, позитивные эмоции невозможно оценить в рублях, а во-вторых, по сравнению со стоимостью реставрации настоящих раритетов это будут просто копейки. По крайней мере, пока.