У вас большая семья, родня в деревне и планы на следующий отпуск, и вы подыскиваете вместительный и надежный кроссовер с приличным уровнем комфорта и плавным ходом? А «Сервант» смотрели? Да при чем тут мебель… Естественно, мы говорим о Honda CR-V!

Истоки​



CR-V, первый кроссовер от Honda, показали в 1996 году в Чикаго. Для американских потребителей его расшифровывали как Compact Recreational Vehicle, то есть «компактный автомобиль для отдыха на природе», а для японских – как Comfortable Runabout Vehicle («комфортабельный прогулочный автомобиль»). Модель стала вторым в новейшей автомобильной истории кроссовером современного типа, то есть полноприводным автомобилем с несущим кузовом, комфортом и управляемостью легковых машин и возможностью преодолевать легкое бездорожье (первым была появившаяся годом ранее Toyota RAV4). В следующем 1997 году когорту кроссоверов пополнил Subaru Forester, и новый класс начал свое победное шествие по планете… Но нас интересует именно Honda CR-V.



Уже первое поколение модели отличалось от своих конкурентов-одноклассников ориентацией на семейные ценности: объемистым кузовом, большим багажником (в котором был даже штатный столик для пикника и штатный пластмассовый тазик, в котором можно было, например, помыть собранные грибы или пойманную рыбу). При этом конструкторы откровенно ориентировались на американского потребителя: об этом говорил, в частности, селектор АКП в виде традиционной для американского автопрома «кочерги».

Honda CR-V 1995-2001

Шли годы, автомобиль совершенствовался, менялись его поколения, расширялась география производства. К 2012 году, когда появилось интересующее нас IV поколение с заводским кодом RM1-RM4, сборка модели велась на заводах компании в Японии, США, Англии, Канаде, Мексике, Китае и Таиланде. Премьера новинки по традиции состоялась на территории США, на этот раз – на автошоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль подрос, несколько утратил оригинальность, но по-прежнему ориентировался на использование в качестве семейного автомобиля.



На американском рынке автомобиль предлагался с четырехцилиндровым 188-сильным 2,4-литровым двигателем K24Z, а на европейских рынках – с 2,0-литровым R20A мощностью 150 л.с., а также с двумя турбодизелями объемом 1,6 и 2,2 литра мощностью 120 и 160 л.с. (однако в Россию дизельные автомобили официально не поставлялись). Версии с 2,4-литровым мотором плыли к нам через океан, с завода в городе Ист-Либерти, штат Огайо, и им полагался исключительно 5-ступенчатый автомат В5RА, а двухлитровые машины совершали более короткое морское путешествие из английского города Суиндон и могли оснащаться как таким же автоматом, так и 6-ступенчатой механикой. Важной особенностью модели стал интеллектуальный полный привод Real-Time All-Wheel Drive, основой которого стала вискомуфта с электронным управлением.

Honda CR-V 2002-2006

В 2015 году модель претерпела рестайлинг. Появились версии, оснащенные вариатором, ксеноновая головная светотехника, список опций пополнили система предотвращения лобовых столкновений, система предупреждения о сходе с полосы, система удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль. Несмотря на появление в 2016 году следующего, V поколения модели, генерация RM официально поставлялась в российские автосалоны вплоть до 2018 года.

По причине традиционной надежности автомобилей Honda владельцы не спешат расставаться с подержанными CR-V, а высокая ликвидность приводит к тому, что выставленные на продажу автомобили быстро находят новых владельцев. Цены на эту модель на вторичном рынке держатся на довольно высоком уровне: за дорестайлинговые автомобили просят от 1050-1150 тысяч рублей (за машины 2012 года) до 1650-1750 тысяч (за экземпляры, произведенные в 2014 году). Цены на автомобили после рестайлинга укладываются в диапазон от 1550 тысяч до 2050 рублей. При этом цены на 2,4-литровые и 2-литровые версии, а также на машины с механикой и автоматом, практически не различаются.

Honda CR-V 2012-2016

В принципе, репутация марки Honda в нашей стране всегда держалась на очень высоком уровне. Но любой автомобиль – это не Мэри Поппинс, которая, как известно, была идеал и совершенство. Конструкторам всегда приходится искать компромиссы, а значит, любой автомобиль есть и за что похвалить, и за что поругать. Мы уже писали о проблемах подержанных CR-V второго и третьего поколения. Пришла пора посмотреть, за что ругают, а за что хвалят владельцы Honda CR-V поколения номер четыре...



Ненависть #5: Англия или Америка?

Любому человеку, остановившему свой выбор на автомобиле Honda CR-V, вне зависимости от того, покупал он машину в салоне или на вторичном рынке, приходилось столкнуться с одним весьма важным вопросом: брать «англичанку» или «американку»? С одной стороны, автомобили, собранные на заводе в Ист-Либерти, штат Огайо, оснащались более мощным 2,4-литровым двигателем, так что могли обеспечить куда лучшую динамику. Этот мотор как-то лучше соответствовал имиджу марки…



А с другой, автомобили родом из британского Суиндона отличались куда более богатым оснащением. Вот как описывает муки выбора автор одного из отзывов: «Посидел в CR-V 2,0 (английская сборка)... Все понравилось – места много, до потолка далеко (у меня рост 190), ногам ничего не мешает, боковые зеркала как на грузовике – все видно, все на своих местах, эргономика на уровне. Прокатился. Машина идет неплохо, но... Как-то не остается впечатления, что есть запас мощности для ускорений при обгоне и для бездорожья. Инструктор, видя мои колебания, отвез меня на площадку со спецучастком и показал, что машина уверенно идет при вывешивании диагональных колес, залезает в крутую горку и двигается с приличным креном. Прокатился на СР-В 2,4 (американская сборка) – вот тут уже другие ощущения! Машина реально бежит и ускоряется на ура.



Honda CR-V 2012-2016

Однако – пару ложек дегтя: комплектация "англичанина" и "америкоса" разная! У "англичанина" более удобные кресла, есть парктроник сзади и подрулевые лепестки, что дает возможность контролировать двигатель и более уверенно чувствовать себя при обгонах "длинномеров", в нем более приятный пластик и мягкие подушки под колени у передних пассажиров. У "америкоса" дубовый пластик, дубовые подушки под колени, передний бампер с окнами-дырками, в которые пролетит со свистом как камень, так и курица, и кошка, что делает радиатор расходным материалом! Зато АКПП с режимами 1 и 2, что позволяет передвигаться на малой скорости по плохой дороге в режиме полного привода, затонированы задние стекла, и сзади стоит камера, но нет предупреждения об опасном сближении с препятствием, что странно. Так же ручной тормоз имеет "ножной вариант" – неудобно, но не страшно, привыкаешь быстро».



Автор еще одного отзыва высказывается еще жестче: «Почитал буклет про максимальную комплектацию с движком 2,4 – у меня глаз выпал и челюсть отпала! При каталожной стоимости в 1 559 000 рублей в машине отсутствуют ксенон, датчик дождя, омыватели фар, передние и задние парковочные датчики, и присутствует жесткий пластик по кругу!! И это максимальная комплектация! На мой вопрос, за что же я должен заплатить 1559 тысяч, это же барабан голимый, менеджер только извинился. При всем уважении к Хонде я не готов платить за совершенно пустой автомобиль такие деньги, тогда как у их конкурентов, помимо всех опций, которые отсутствуют у Хонды, за примерно эти же деньги есть еще и бесключевой доступ, и электропривод багажника, и мониторинг мертвых зон, и автоматическое переключение дальнего света, и этот список можно продолжать долго!».



Honda CR-V 2012-2016

И вот ведь что обидно: продававшиеся на рынке США автомобили были оснащены куда богаче… А в итоге получается, что тем, кто выбирает динамику, придется мириться с жестким пластиком, с тем, что правое колено будет постоянно биться о жесткий пластик, с необходимостью самостоятельно устанавливать целый ряд опций, которые они считают необходимыми, и привыкать к включению стояночного тормоза при помощи педали. Ну а тем, кто выбирает комфорт и более богатое опционное наполнение, придется смириться с относительно скромными динамическими возможностями. Особо огорчает жесткий угол кожуха трансмиссионного тоннеля на 2,4-литровой «американской» версии, закрытый на «англичанках» мягкой накладкой, и отсутствие датчика дождя: «Если с пластмассой-то вроде бог с ней, выглядит нормально, а руками ее каждый раз, как садишься в машину, не трогаешь, то вот дворники без режима auto расстроили. Приходиться чего-то там регулировать при дожде – вроде мелочь, а напрягает – жуть, я этим уж лет 6 не занимался». А еще «американцы» отличаются явно недостаточной защитой подкапотного пространства от загрязнения снизу: «Открывая капот и глядя под движок, я вижу местами асфальт. Как следствие, я уже 2 раза поменял по гарантии звуковой сигнал от сигнализации».



Но и в случае двухлитровой версии подобрать комплектацию под себя так, чтобы в ней не было того, что тебе не нужно, и было то, что необходимо именно тебе, будет весьма непросто: «Комплектация средняя. Тратиться на другую жаба задушила. Теперь жалею, что не взял. Поэтому нет складывания зеркал, звука с 6 динамиками... У меня всего 4 динамика, и звук – ну просто ужас. Я как будто в КамАЗе на работе!».



Любовь #5: “Семейные ценности” – объем салона и багажника

Собственно говоря, и первое поколение Honda CR-V создавалось и позиционировалось как семейный автомобиль, но и последующие, включая четвертое, остались верны этой идеологии. А какие требования предъявляют владельцы к семейному автомобилю? Прежде всего, салон должен быть «поместительным», ну и чтобы багажник был побольше. И с тем, и с другим у CR-V полный порядок. Вот что пишут владельцы в своих отзывах: «Салон большой, удобный. Сзади втроем сидеть нормально. Спереди – вообще класс! Посадка удобная, порожки невысокие, людям с некоторыми ограниченными двигательными функциями или пожилым людям входить и выходить очень удобно». Действительно, двери у этой модели распахиваются на 90 градусов, и, как написано в одном отзыве, «запрыгнуть в салон можно хоть с разбега», причем «сам за собой» без проблем садится даже водитель ростом 195 см. Хватает и расстояния до спинок передних сидений, и ширины салона: «Ездили на юг, так сноха с внучкой на заднем сиденье спали всю дорогу практически валетиком». Во многих отзывах отмечено, что комфорт на втором ряду повышает ровный пол и регулируемый угол наклона спинок задних сидений.



Honda CR-V 2012-2016



И как минимум в 70% отзывов авторы очень хвалят багажник: «Объем в салоне – как в Газели, можно шкафы возить, не разбирая, с закрытым багажником. Вообще по габаритам для семьи – самое то, багажник огромный!», «Багажник, наверное, самый большой в классе, 589 л. Удобная высота погрузки. Для сравнения: у Prado – 150-621 л», «Места сзади для пассажиров и багажа всегда было с избытком: детские кресла, чемоданы, хоккейный баул, коляска – пожалуйста», «мебель из IKEA привезли, не раскладывая задний ряд сидений». А уж если его сложить… «Багажник здоровый! При сложенных задних сиденьях холодильник влезет. Теперь, видимо, будет сложнее отмазываться, когда кто-то просит помочь с переездом». При этом во многих отзывах отдельно подчеркивается удобство трансформации салона: чтобы сложить спинки задних сидений, не нужно бегать вокруг машины, а достаточно потянуть всего за один рычажок со стороны багажника.



Конечно, есть и определенные нарекания: кому-то не хватает сервопривода открывания пятой двери, кому-то кажется, что в багажном отсеке нужно больше емкостей для мелочей, кто-то ворчит, что багажник такой большой, что на кочках все по нему летает, а штатной сетки для крепления багажа не предусмотрено, и ее приходится покупать отдельно... Но в целом интернет-сообщество сходится на том, что Honda CR-V – это безопасный, вместительный и неприхотливый помощник для всей семьи, при этом не бьющий по семейному бюджету в ходе эксплуатации: «Параллельно с CR-V эксплуатировали Nissan Patrol. Понятно, что вообще разные машины, но CR-V ест в два раза меньше бензина, а по вместительности разве что процентов на двадцать меньше».



Honda CR-V 2012-2016

Ненависть #4: Досадные мелочи

Увы, емкостей для мелочей не хватает не только в багажном отсеке, но и в самом салоне. Владельцы отмечают очень маленький перчаточный ящик (в просторечии «бардачок»), куда, по их словам, не помещается даже конверт с сервисной книжкой и инструкцией, и его приходится класть в карман двери. Абсолютно некуда положить мобильный телефон. Подстаканники на кожухе коробки имеют подсветку (и это хорошо), но не имеют функций подогрева или охлаждения, хотя мимо них проходят воздуховоды климатической установки, ведущие к ногам задних пассажиров. И вот такой еще момент: воздуховоды есть, а розеток, куда задние пассажиры могли бы подключить мобильные устройства, нет.



Особых вопросов к эргономике водительского места нет, но во многих отзывах упоминаются слишком короткие подушки водительских сидений. «Хочется пожелать Хонда Моторс удлинить нижнюю подушку сидений пассажира и водителя – не хватает подпора под бедра, но боковая поддержка – отлично».



Honda CR-V 2012-2016

Да, сам багажник большой и удобный, но у двери багажника отсутствует уплотнитель по периметру, который бы предотвращал попадание стекающих капель на спину. О том, что в дождливую погоду каждое открывание багажника сопровождается порцией грязной воды за шиворот, пишут очень многие. Вообще CR-V – изрядный грязнуля, что, конечно, не радует: «Заднее стекло пачкается с поразительной скоростью, включая камеру заднего вида. Перед парковкой надо выходить и протирать линзу, иначе ничего не видно. Спасают боковые зеркала – удобные и большие». В такой ситуации не лишними могут оказаться и некрашенные нижние детали пластиковых бамперов…



Многих раздражает отсутствие гидроупоров капота, из-за чего приходится по старинке пользоваться стойкой-фиксатором. Ничего страшного, но не слишком соответствует цене машины. На дорестайлинговых CR-V ксенон отсутствовал как класс, в результате ночная езда на скорости выше 100 км/ч оказывается не слишком комфортной, даже в условиях хорошей видимости.



Honda CR-V 2012-2016

Есть вопросы и к медиасистеме: кто-то жалуется на то, что для того, чтобы вставить флэшку, нужно выполнить чуть ли не акробатическое упражнение, кто-то сетует на качество работы микрофона системы hands-free, кого-то раздражает, что Bluetooth «тупит»: если отключаешь одно устройство, то другое, уже синхронизированное, автоматически подключается только через пару минут.



Во многих отзывах можно найти сетования на слишком маленький объем топливного бака, мол, машинка, конечно, довольно экономичная, но 56 литров – все же маловато, а вот литров эдак 70 было бы в самый раз.



Наконец, есть определенные замечания к алгоритму работы 5-ступенчатого автомата, с которым агрегатировался двухлитровый двигатель: «Торможение двигателем при сбросе газа отсутствует как класс. Особо напрягает это на горных спусках: газ сбросил – гидротрансформатор тут же разблокировался, и тяжелая машина летит по инерции, как метеорит сквозь космос».



Любовь #4: Плавность хода, комфорт и управляемость

Ездовой комфорт однозначно относится к числу несомненных достоинств Honda CR-V. Тут авторы отзывов не скупятся на похвалы: «Ездить на ней одно удовольствие, лошадей хватает для ее веса, круиз-контроль работает шикарно», «Мы ездим на ней на юг с 2013 года (и в Абхазию, и в Крым, и на наше побережье) – это одно удовольствие, едешь, и никакой усталости» «Рулится отлично – как седан, дорогу держит уверенно, при торможении не рыскает, по колее при перестроении не прыгает, в меру жёсткая. В поворотах не кренится. При движении по асфальту получаешь максимум удовольствия от четкой реакции руля и хорошо настроенной подвески». Такого рода высказываний в отзывах очень много.



Honda CR-V 2012-2016

Но отменная плавность хода имеет и определенные отрицательные последствия. Во многих отзывах авторы упоминают о раскачке: «Сразу после покупки проехал 200 км по трассе – с непривычки болела шея из-за необходимости стабилизировать голову в дороге. Сейчас привык, и шея не болит, но раскачка по-прежнему бесит», «Управляемость вполне достойная, но валкость присутствует», «При прохождении скоростных поворотов и попадании на волны либо кочки машину очень ощутимо переставляет с траектории... При попадании на поперечные волны на хорошей скорости и при почти полной загрузке неминуем пробой подвески».



В основном, как пишут владельцы, раскачка начинается на высоких скоростях, более 140 км/ч, до этого автомобиль идет достаточно ровно, легко глотает дорожные неровности, и в целом подвеска вполне подходит к нашим дорогам. Скоростную дугу по хорошему асфальту держит уверенно, в том числе и серпантины-перевалы, крены умеренны. Добавьте ко всему сказанному плавность работы и незаметность переключений автоматической коробки, легкий, но достаточно точный руль (правда, эта легкость нравится далеко не всем), а также легендарный звук хондовского движка (а это музыка для ушей тех, кто понимает), и станет понятно, что любят владельцы в Honda CR-V и почему многие из них меняют автомобиль на такой же, но помоложе.



Ненависть #3: Шумоизоляция

Приходится признать, что в огромном числе отзывов авторы пишут, что уровень комфорта Honda CR-V несколько снижает недостаточная шумоизоляция. Нет, оценки типа «полное отсутствие шумоизоляции! Все одноклассники на высоте по сравнению с CR-V!» хоть и встречаются, но все же достаточно редко. Можно встретить и прямо противоположные версии: «Вполне достойная шумка, значительно выше средней». Но в куда большем количестве отзывов авторы оценивают акустический комфорт как посредственный, на троечку с плюсом: шум при движении автомобиля хоть и не делает жизнь совсем уж невыносимой, но все-таки заставляет вплотную заняться этим вопросом.



Honda CR-V 2012-2016



Владельцы описывают ситуацию так: «Огорчила шумоизоляция. Слабовата. Но если руки прямые, и есть 10 тысяч рублей, то этот вопрос можно решить за сутки в гараже с другом и парой бутылок пива», «После покупки через 2 недели сделал шумоизоляцию дверей и арок, а также поменял акустику», «Сделал полную шумоизоляцию, теперь почти как Мерседес».

Можно, конечно, и не проводить столь масштабные работы, а ограничиться чуть меньшим объемом. Так, один из авторов пишет, что ему вполне хватило дополнительной шумоизоляции по днищу, другому хватило укладки виброизола в багажнике и на колесные арки, третий ограничился наклейкой шумоизолирующего слоя на подкрылки… В любом случае, стоит учитывать, что проблема шума для CR-V все-таки актуальна.



Любовь #3: Расход

Зато почти во всех отзывах авторы поют дифирамбы экономичности любимой Хондочки (Сирвочки, Сервантика). Конечно, главным образом это касается владельцев двухлитровых «англичанок»: «Расход бензина – был приятно удивлен, ибо средний расход за все время эксплуатации ни разу не превысил 9 л на 100 км», «Кушает мало топлива, на дачу вообще 8 литров. По городу 10 было. Зима пришла – 11 литров». Так, конечно, получается не у всех, да и ситуация с пробками в городах бывает разная. Так что кто-то отмечает, что расход по пробкам доходит до 13,5-14,5 литров на 100 км летом и 15 л – зимой, а кто-то утверждает, что если ездить исключительно по пробкам, то он может доходить и до 17 л: «Про расход бензина скажу так. По моему стилю езды по городу выходит 14 литров, точно я не засекал. Стараюсь быть в потоке, тупить не люблю. Про 11,5 литров по городу – это сказки! Это как же надо ездить тупо, чтобы экономить до 11,5 л! Да соседи по потоку засигналят...».



С ними спорят «экономисты»: «Расход зависит от залитого масла (лить что-то, кроме 0w-20, не надо), правильной настройки задних колодок ручника (касание барабанов не допускается!), состояния ступичных подшипников, качества топлива, чистоты всех фильтров... Как результат, по трассе в режиме круиз-контроля – 5,8, город – 8 л/100 км. Вот так-то, ибо нечего давить акселератор до пола!». В любом случае и «гонщики», и «экономисты» сходятся на том, что на трассе вполне реально укладываться в 7-8 л /100 км, особенно если не брезговать включать круиз-контроль.



Владельцы 2,4-литровых «американок» несколько более сдержаны в своих восторгах, но и они в основном вполне довольны аппетитом своих машин. Мне попался только один отзыв с совсем уж резкой оценкой: «Хочу сказать про расход. Это просто монстр! Жрет в промышленных масштабах, город в пробке – 17-19 литров летом, при жаре в 30 градусов, в мороз при -15 – та же песня начинается!».

Honda CR-V 2012-2016

Но большинство оценивают расход как «вполне адекватный», особенно если владелец – человек семейный и предпочитает спокойную манеру вождения: «Расход 95-го бензина на трассе 6,9-8 л/100 км, в среднем 7,5 (езжу 110 на круиз-контроле). В городе – 10,5 л/100 км по показаниям компа. Но у меня всегда включён режим ЭКО – большая зеленая кнопка, поэтому реакции машины на нажатия педали акселератора размытые. Кнопку отжать – сразу рвёт резко на все 190 лошадей, но и расход будет значительно больше. Только что смотался Краснодар-Тбилиси-Краснодар, 1700 км с горами и перевалами. Общий расход – 8,1 л/100 км. По деньгам на бензин вообще вышло 5500 руб на 1700 км = 3,24 руб на 1 км. При цене 95-го бензина 42 рубля за литр это получается вообще 7,7л/100 км. Двигатель заточен под 92 бензин, но расход на нём выше и тянет хуже, соответственно, расход рублей на километр получается больше. Ездить на 95-м оказывается приятнее и дешевле. Средний расход 95 бензина – 7,6-8 л/100 км».



В любом случае даже 2,4-литровая версия CR-V оказывается экономичней одноклассников: «Недавно вернулись с Алтая. В команде, читай – в тесте, были три машины. Перед стартом заливали на «отстрел», потом одновременно опять под пробку. Итого расход топлива на 500 км между заправками составил: Hyundai Santa Fe 2,7 c V6 – в бак долили 60 л, Hyundai iX35 2,0 л – 44 л, CR-V 2,4 – 40 л 95-го. Приятная циферка вышла!». Средний расход в смешанном режиме владельцы оценивают примерно в 10 л/100 км, в городе – 12-13 л, на трассе – 8-9.

Ненависть #2: Зимние проблемы и проходимость

Целый ряд всяческих нареканий, иногда серьезных, иногда – не очень, связан с зимней эксплуатацией автомобиля и его проходимостью. С одной стороны, CR-V вполне исправно справляется со снегом умеренной глубины. Во всяком случае выбраться с заснеженной парковки для него проблемы не представляет, а на заснеженном асфальте он четко держит траекторию: «Зимой отлично штурмует сугробы на сельской дороге», «На трассе зимой идет отлично. Полный привод работает зимой, придает уверенности, и создается ощущение, что остальные машины уж слишком перестраховываются», «Снег глубиной 10-20 сантиметров преодолевает без особых проблем. Глубже лезть не стали, жалко стало машину. И в чистом поле сложно найти трактор».



Главное – в сложных ситуациях не забыть отключить ESP, чтобы система не «задушила» двигатель в самый неподходящий момент, и тогда CR-V может приятно удивить: «Каждый день по небольшому "серпантину" поднимаюсь к дому на липучке. А на этой горке, бывает, ребята покрупнее и побрутальнее шлифуют на шипах. Пару раз катер спускал на пляже, достойно справилась с поставленной задачей».



Honda CR-V 2012-2016



Естественно, не стоит слишком долго двигаться «внатяг» по песку или снегу: управляемая электроникой муфта, отвечающая за подключение заднего моста, может перегреться, и автомобиль на какое-то время останется переднеприводным. Но вообще управление муфтой полного привода Honda CR-V сделано очень хорошо. При трогании с места муфта блокируется заранее, и автомобиль начинает движение на полном приводе. После того как машинка решит, что движение стабильное, без пробуксовок, муфта отключается, и далее автомобиль продолжает движение как переднеприводный. При резком нажатии на педаль газа и ускорении муфта также блокируется заранее, то есть работает с так называемым преднатягом.

Но нужно понимать, что кроссовер есть кроссовер, и его внедорожный потенциал ограничивает целый ряд факторов. И главным из этих факторов является небольшой дорожный просвет. В официальных таблицах написано, что он составляет 175 мм. Но настырные российские владельцы, которые привыкли не верить никому и ничему, естественно, полезли эту цифру проверять и намеряли в нижней точке кто 170, а кто и всего 160 мм. Да, за ровный пол в задней части пассажирского салона приходится платить… В общем, главное – не считать, что раз у твоего автомобиля полный привод, то ты автоматически становишься королем бездорожья. Дорог с глубокими колеями и ухабами точно стоит опасаться, а упоминания о слишком маленьком просвете можно найти в каждом втором отзыве.

Honda CR-V 2012-2016



Но для зимней эксплуатации важно не только уверенно двигаться по снегу. Например, в отзывах постоянно звучат жалобы на отсутствие подогрева лобового стекла, даже в зоне покоя щеток стеклоочистителя. В результате эти самые щетки регулярно примерзают к стеклу… А еще и на то, что в морозы форсунки перестают распылять омывающую жидкость. Многие владельцы сетуют на то, что салон прогревается очень долго, мол, «у меня так 99-й ВАЗ грелся, я уже на работе (30 км), а он все холодный», что подогрев руля отсутствует как класс (в то время как им снабжены даже бюджетные «корейцы»), а подогрев сидений в серьезные холода доводит их температуру до приемлемой минут за 5-10.



Любовь #2: Сбалансированность

Когда читаешь отзывы владельцев Honda CR-V, особенно двухлитровых версий, то поначалу впадаешь в состояние, которое сейчас называют «когнитивный диссонанс». Кто утверждает, что двигатель все же слабоват, и обгоны требуют некоего напряжения, кто вообще считает, что CR-V – это «пенсионерская телега», но таким экстремалам тут же возражают, что 150 лошадей доставят Вас из пункта А в пункт Б легко, а если нужно – быстро и с ускорением, и что для обгона колонн фур любой длины достаточно просто научиться пользоваться ручным режимом коробки и подрулевыми лепестками, поскольку вторая передача «отсекается» лишь на скорости 110 км/ч.

На самом деле, правы те, кто считают, что CR-V – это просто отлично сбалансированный автомобиль. Конечно, это не Porsche, но в спорт-режиме он разгоняется вполне пристойно, хотя звезд с неба и не хватает. Мощности двигателя хватает для уверенного движения и в городе, и по трассе, а уж 2,4-литровые «американки» и вовсе позволяют «поддать копоти». На междугородних перегонах вас порадует мягкость и плавность хода, при этом на любой скорости вы не будете страдать от «рысканий», кренов и «заваливания» на поворотах. Руль легкий, но точный и достаточно информативный. Ну а в городе вас приятно удивит отличный обзор (ни одной жалобы на слишком толстые передние стойки!), возможность развернуться буквально на пятачке и габариты, сопоставимые с седаном С-класса. Проходимость, конечно, не как у Defender, но машина точно без проблем проедет там, где спасует обычная легковушка. Словом, можно и каждый день на работу мотаться, и на море с семьей, и к теще в деревню съездить.



Honda CR-V 2012-2016



Внешне автомобиль выглядит вполне симпатично, и даже спустя годы после выхода на рынок не воспринимается как устаревший, «Без понтов, и в то же время солидно». Одним словом, типичный кроссовер, который чем-то похож на разводной ключ: им можно открутить любую гайку, но пользоваться им не всегда удобно.

«Очень сбалансированный автомобиль во всём, кроме его первоначальной стоимости, но и это компенсируется высокой ценой при продаже на вторичном рынке. А так – низкий транспортный налог, низкая стоимость владения, машина из серии "купил и ездишь". Даже неинтересно, ничего не надо делать». Может быть, именно поэтому в отзывах то и дело встречаются такие пассажи: «Это оказался лучший автомобиль из всех, что были за мой более чем пятнадцатилетний водительский стаж», «Смотрели автомобили именно такого класса. Заходили в Форд, Тойоту, Ниссан, Хендэ, Субару. Вроде все они по-своему хороши, но когда я сел в Хонду, мы поняли, что это наш автомобиль». Автомобиль для тех, кто имеет спокойный характер, проявляет заботу о себе и своих близких и не любит слишком часто менять семейное средство передвижения.



Ненависть #1: Цена

Да, именно высокая начальная цена является главным минусом для любого человека, который задумывался о покупке Honda CR-V в прошлом или рассматривает ее в ближайшем будущем. Модель всегда стоила примерно на 20% дороже своих одноклассников, если говорить о сопоставимых комплектациях. Но и обращение на вторичный рынок ситуацию не облегчает: CR-V имеет высокую остаточную стоимость и очень медленно падает в цене. Для продавца это хорошо, а вот для покупателя – не очень.

Honda CR-V 2012-2016

При этом многие владельцы утверждают, что если уж и покупать CR-V, то надо брать его в хорошей комплектации, но там и ценник ого-го! Иначе вас постоянно будут раздражать всякие мелочи, о которых мы уже поговорили, потому что цена-то все равно не низкая! Так что когда в отзывах владельцы возмущаются, мол, куда смотрят маркетологи Honda, почему не локализовали производство, их вполне можно понять. А еще в одном из отзывов, написанном еще в 2015 году, прозвучала мысль: «Думаю, Хонде не выжить на российском рынке с их ценовой политикой». Увы, пророчество оказалось верным. Перед самыми новогодними праздниками компания объявила, что в 2022-м она окончательно покинет Россию. Одной из причин стали низкие продажи: за 11 месяцев 2020 года было продано лишь 1383 кроссовера этой марки, в и немалой степени виновата в этом высокая цена...



Любовь #1: Надежность

А вот в оценке надежности Honda CR-V владельцы как будто сговорились! Во-первых, они дружно считают именно надежность главным достоинством автомобиля, а во-вторых, пишут в отзывах: «За 3 года проблем никаких не было, одно удовольствие от вождения», «За время эксплуатации не вышло из строя НИЧЕГО. Пробег за 4,5 года составил 64 000 км», «За пять лет только расходники», «Владел 5 лет. Никаких проблем», «За 6 лет владения ни разу не подвел!», «Ремонтов не было, только расходники»… И такого рода высказывания можно цитировать еще долго: мол, ничего не ломалось, расходовал только расходники, причем ТО стоило не так уж дорого, в районе 10-12 тысяч рублей или меньше.

Honda CR-V 2012-2016

Очень выносливой оказалась и подвеска: «За 4 года проехал более 120 000 км, из них более 5000 по совершенно разбитым дорогам, о чем свидетельствовали 2 загнутых диска. Но вот что интересно: ходовую не ремонтировал ни разу, не потребовалась даже замена сайлентблоков и стоек стабилизатора». Соответственно, владельцы выражают уверенность в том, что на CR-V ты обязательно доедешь туда, куда нужно, и тогда, когда нужно: «Были длительные поездки по 10 000 км, и всегда ловил себя на мысли, что даже не представляю себя на эвакуаторе». Может быть, именно поэтому многие из авторов отзывов отмечают, что это не первый их автомобиль данной модели, и что следующей их машиной тоже будет CR-V. Ведь автомобиль отличается не только надежностью, но и отменным уровнем безопасности: «Моей предыдущей машиной была тоже Хонда CR-V, только 2014 года выпуска. Один раз попал на ней в ДТП, лобовое столкновение. Машина в итоге получила тотальные повреждения.. Я же отделался только легким испугом, даже синяков не было!». А от добра, как известно, добра не ищут...

