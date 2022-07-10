Над каждым покупателем подержанного автомобиля, как дамоклов меч, висит вероятность того, что на приведение покупки в чувство потребуются солидные финансовые вложения, а в ходе дальнейшей эксплуатации она превратится в насос по выкачиванию денег из хозяйского кармана. Тем не менее есть марки и модели, в случае которых риск такого развития событий можно считать минимальным. Например, Honda CR-V третьего поколения. По крайней мере, если верить их владельцам — давайте почитаем их отзывы и выясним, за что они хвалят эту модель, а за что ругают.

Около года назад мы подробно рассказали и об истории кроссоверов Honda CR-V, и о том, что пишут владельцы четвертого поколения этой модели. Вот только с тех пор на автомобильном рынке произошли абсолютно тектонические потрясения, и цены на многие популярные модели выросли, причем более чем чувствительно. Например, теперь за рестайлинговые CR-V четвертого поколения продавцы хотят 2.2 — 2.9 миллиона рублей, и для очень многих потенциальных покупателей такая сумма наверняка окажется неподъемной. Так может быть, стоит обратить свое внимание на ту же Honda CR-V, но предыдущего, третьего поколения?

Honda CR-V IV '2012–16 1 / 2 Honda CR-V IV '2012–16 2 / 2

“Третий” CR-V (заводской код RE) был представлен осенью 2006 года. Автомобиль сохранил главную идеологическую концепцию «семейного автомобиля для активного отдыха», но кузов был выполнен в радикально новой стилистике. Дизайнер Дайсуке Саваи сделал его более «легковым» — ниже, шире и короче предшествующего поколения. Кроме того, задняя дверь теперь открывалась вверх, а не вбок, а запасное колесо перекочевало под пол багажного отсека, что понизило центр тяжести и улучшило поведение в поворотах.



С технической точки зрения изменения были скорее эволюционными, нежели революционными. Под капотом стояли последние версии рядных 2.4-литровых “четверок” серии К (K24A, 166 л.с.) Европейскую линейку моторов дополняли двухлитровые 150-сильные бензиновые R20A и 140-сильные дизели i-CTDI N22A объемом 2.2 литра.

Новинка мгновенно завоевала огромную популярность, прежде всего — на американском рынке, где уже в 2007 году CR-V вошёл в топ-10 самых продаваемых автомобилей, а в сегменте SUV (куда американцы относят и кроссоверы, и внедорожники) он потеснил с верхней ступени пьедестала Ford Explorer, который бессменно удерживал титул бестселлера на протяжении 15 лет.

В 2010 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг: изменились передний и задний бамперы, облицовка радиатора и задние фонари. Европейские версии получили ксеноновую оптику, 18- и 19-дюймовые колёсные диски, навигационную систему, панорамную крышу и хромированные дверные ручки. Правда в Россию, куда официальные поставки осуществлялись с конвейера завода в английском Суиндоне, шли машины без большинства этих опций. Не поставлялись к нам и автомобили с дизельными двигателями.

Honda CR-V III '2006–12

Так стоит или нет обращать внимание на CR-V третьего поколения? Ведь цены на них вторичном рынке достаточно высоки, особенно если ограничиться версиями после рестайлинга, в возрасте 10-12 лет: продавцы хотят за них от 1 до 1.8 — 1.9 миллиона рублей, а это уже сопоставимо с ценами некоторых новых китайских кроссоверов… Вопрос не простой, и тем, перед кем он стоит, стоит тщательно изучить отзывы владельцев в Сети.

Ненависть #5: имидж «пенсионерского автомобиля»

Любой человек, решившийся на покупку автомобиля той или иной марки и модели, хочет он этого или нет, обязательно учитывает такую неуловимую характеристику, как имидж. И если для покупателя важно, что скажут «пацаны на районе», то он обязательно примет во внимание, что потрепанную «бэху» пацаны одобрят, старенький «мерин» — тоже, да и тот же Accord или даже Civic скорее вызовет одобрительное похлопывание по плечу, а вот при взгляде на Honda CR-V они будут морщить нос — «да ну, дедушкин сервант». В общем, с точки зрения тех, для кого главное в жизни — это понты, CR-V поколения RE — не то, совсем не то…



Впрочем, гипотетические пацаны могут и не иметь никакого значения. Просто для того, кто ищет в автомобиле прежде всего эмоциональность, CR-V третьей генерации тоже не станет оптимальным выбором: слишком уж сильны заложенные в автомобиль «семейные ценности», в особенности, если речь идет о версиях с автоматической коробкой. «Коробка настроена очень мягко, и когда в пробке вы пытаетесь поспеть за машиной впереди вас — образуются разрывы, и в них лезут соседи по потоку», «Провинциальные двухполосные дорожки ему уже менее удобны, по причине посредственной динамики, даже с двигателем 2.4, и затрудненных обгонов», «Динамика ни о чем, при обгоне хотелось подтолкнуть, чтоб ехала» — жалуются радикально настроенные владельцы. Но и владельцы двухлитровых аппаратов на механике тоже не слишком-то довольны: «Машина не скоростная», «Динамики маловато со старта».

Honda CR-V 2006–12

Для человека, жаждущего обрести «гаджет на колесах» CR-V III тоже станет сплошным разочарованием, ведь для этой машины еще не были предусмотрены ни активный круиз-контроль, ни системы удержания в полосе и предотвращения столкновений, н прочие электронные «свистки и бантики».

Соответственно, в интернете можно найти немало высказываний такого плана: «А что в нем есть, кроме надежности? Ничего! Ни динамики, ни комфорта, ни вместительности, убогий салон. Для дальняка не подходит, для внедорожья не подходит, для города не лучший вариант — ну нет у него достоинств в наше время!» С некоторыми из этих положений можно согласиться, некоторые точно не соответствуют действительности, но самое главное — достоинства у этого автомобиля все-таки есть. И пусть он лучше всего подходит для перевозки рассады, детей и внуков на дачу и обратно, обязанности семейного автомобиля он до сих пор исполняет спокойно, с чувством собственного достоинства. А еще его дизайн и в наши не дни не вызывает отторжения и не выглядит слишком уж устаревшим. Недаром кроме прозвища «сервант» Honda CR-V получила еще одно, «Царевна».

Любовь #5: вместительность и прочие семейные ценности

Каким главным требованиям должен соответствовать семейный автомобиль? Он должен быть безопасным, достаточно комфортабельным, и, конечно, максимально универсальным. Ведь ему придется и кататься по городу, и возить семью на пригородную дачу и за тысячи километров в отпуск, и транспортировать домой покупки из магазинов, в том числе — стройматериалы для ремонта. А это означает, что у автомобиля должен быть объемистый салон и большой багажник. И вот этим требованиям CR-V III отвечает в полной мере.



«Когда первый смотришь в салон CR-V — приятно удивляет внутренний простор! Вроде с виду автомобиль не очень большой, а места внутри — просто вагон!», «Просторный и "воздушный” салон», «Салон гигантский. Все продумано» — восторгаются владельцы. Особенно радует их тот факт, что задний диван регулируется. Хочешь — добавишь места задним пассажирам, хочешь — увеличишь объем и без того немаленького багажника.

Honda CR-V 2006–12 1 / 10 Honda CR-V 2006–12 2 / 10 Honda CR-V 2006–12 3 / 10 Honda CR-V 2006–12 4 / 10 Honda CR-V 2006–12 5 / 10 Honda CR-V 2006–12 6 / 10 Honda CR-V 2006–12 7 / 10 Honda CR-V 2006–12 8 / 10 Honda CR-V 2006–12 9 / 10 Honda CR-V 2006–12 10 / 10

«Для своих габаритов кроссовер очень вместителен, что было полезно и в поездках за город с ребёнком, коляской и кучей вещей, да и путешествия на дальние дистанции вчетвером, с багажом и даже сноубордом в салоне, не доставляли никому дискомфорта», «Путешествуем много - и поездки выходного дня, и дальние поездки. Можно взять с собой и палатку, и лодку, и все что полагается для активного отдыха. Все умещается с лихвой», «На своей — и на дальняк, и за грибами, трансформация салона супер, все влезает. Ездим на горные лыжи с семьей за 1000 км, летом вожу лодку с мотором в сдутом состоянии - со сложенным вторым рядом помещается без проблем».

Нужно перевезти трехметровые плинтуса — нет проблем, комплект колес на сезонное хранение — все поместится. Кому-то важно, что в багажнике есть дополнительная 12-вольтовая розетка: можно автохолодильник подключить или свет в организовать во время выезда на пикник. Дополнительную полку-разделитель используют не все («Так и не понял, для чего она нужна»), но многим она нравится. Единственное, что огорчает владельцев, это отсутствие дополнительных ниш для мелочей.

И что еще важно, во многих отзывах владельцы пишут, что по удобству и комфорту второй ряд ничем не уступает первому. Плюс ко всему, отмечают и температурный комфорт в салоне: всей семье будет тепло зимой и прохладно летом.

Ненависть #4: недоступность множества привычных опций

Я уже написал, что поклонники «гаджетов на колесах» вряд ли найдут в третьем CR-V воплощение своего идеала, да и в отношении более простых и привычных опций Honda не демонстрирует «аттракцион неслыханной щедрости».



«Вроде максимальная комплектация, есть всё необходимое для комфортной езды, но... всё же это японец, брутальный и укомплектованный технологиями ровно на свою цену. Не хватает мелочей: подогрева руля, зоны щёток, вентиляции сидений .. Может это и придирки, но лично мне этого не хватает», «В максималке она абсолютно пустая: нет видео, навигации, камер, нет электропривода пассажирского сиденья, багажной двери, нет подогрева заднего ряда, сабвуфера.. В общем, она ничем по сути не отличается от Civic, разве что сиденья кожаные (вернее, там имитация кожи). Спасибо на том, что есть разъём AUX» — жалуются авторы отзывов, причем, прошу заметить, абсолютно положительных.

Honda CR-V 2006–12 1 / 4 Honda CR-V 2006–12 2 / 4 Honda CR-V 2006–12 3 / 4 Honda CR-V 2006–12 4 / 4

Тут, конечно, надо уточнить, что речь идет об автомобилях, официально поставлявшихся на российский рынок с завода в c завода в британском Суиндоне. Машины, предназначенные для других рынков, могли быть укомплектованы существенно богаче. Причины такой политики российского представительства Honda вполне понятны: там посчитали, что если «нафаршировать» автомобиль всем, чем возможно (полным набором обогревов и электроприводов, обивкой из натуральной кожи, навигацией с голосовым управлением и прочая), то и без того не самая низкая цена станет совсем уж заоблачной в сравнении с европейскими, японскими и корейскими конкурентами.

В какой-то момент такая ситуация привела даже к снижению ликвидности модели на вторичном рынке: по мнению многих владельцев, всем хотелось иметь машины с более богатым оснащением, нежели CR-V в третьем поколении. Впрочем, выбор множества людей определяется не только насыщенностью разнообразными опциями.

Любовь #4: эргономика и обзорность

Но самом деле в своих отзывах владельцы мало пишут об эргономике Honda CR-V, зато дружно отмечают удобство водительского места в числе важнейших достоинств этого автомобиля. А что писать, если все хорошо, и можно провести за рулем не один час без малейших признаков усталости.



Отмечают они и некую вариативность посадки: «Водитель за рулём может устроить себе имитацию рабочего места водителя туристического автобуса — максимально поднять сиденье и руль, поставить спинку вертикально и включить круиз-контроль», ну и ехать себе расслабленно.

Honda CR-V 2006–12



Некоторую критику вызывают подлокотники кресел переднего ряда: «Автобусные подлокотники сидений первого ряда неудобны для тех, кто любит «развалиться по домашнему». Широко закинуть свой локоть водитель сможет разве что на подлокотник пассажира, если пассажир не едет рядом, а подлокотником водителя можно пользоваться разве что усевшись поплотнее». Зато пространство между ручником и селектором АКП — наоборот, можно использовать, например, поставить туда небольшие сумки или какую-нибудь другую поклажу, которую не хочется размещать на заднем диване или в закидывать в багажник.

Очень положительно оценивают владельцы и обзорность: «В зеркала-лопухи всё видно назад, а в огромные окна — по сторонам и вперёд», «Обзор прекрасен, за исключением одного обстоятельства — за толстыми стойками может спрятаться пешеход на переходе, так что будьте внимательны». Словом, «Хонда — это Хонда: все разумно, удобно и продуманно, солидно и интеллигентно, минимум пафоса, зато красиво».

Ненависть #3: шумоизоляция

За что еще владельцы поругивают Honda CR-V RE? Естественно, за недостаточный уровень шумоизоляции. Правда, в самих отзывах об избыточном уровне шума в салоне пишут мало, а если пишут — то далеко не в самых резких формулировках: «Из недостатков — шумоизоляция», «Шумоизоляция немного слабоватая, но она есть», «Шумоизоляция традиционно отсутствует — машина японского бренда». Одна из владелиц и вовсе написала: «С неким удивлением узнала, что CR-V славятся пониженной шумоизоляцией — не замечала».



Honda CR-V 2006–12



Впрочем, все это не помешало владельцам поставить ситуацию с уровнем шумоизоляции на первое место в списке недостатков этой модели.

Любовь #3: управляемость и ездовой комфорт

Оценивая управляемость Honda CR-V третьего поколения, авторы отзывов вполне единодушны: «На трассе ведет себя достойно, дорогу держит великолепно, в повороты вписывается уверенно», «При относительно большой высоте машины и ее клиренсе в 18 см, в повороты входит очень неплохо!», «Очень устойчивая машина на дороге — не разбалтывает, в занос не идёт».



Honda CR-V 2006–12



Очень неплохо работает и система стабилизации: «Машина ни разу не уходила в занос, сколько я ни пытался намеренно её закрутить», «Отлично работает курсовая устойчивость при заносе, выравнивает четко», «Зимой в гололед все без проблем, все работает. Курсовая устойчивость на высоте».

Неплохо чувствует себя CR-V III и на грунте: «Машине очень «нравится» ездить по неровностям, она на скорости глотает все кочки и выбоины, при этом опыт моей эксплуатации не привёл к какому-либо ремонту подвески».

Honda CR-V 2006–12



Honda всегда умела делать автомобили, которые прекрасно рулятся, причем настраивать подвеску так, что она воспринималась и как исключительно комфортная, способная поглотить даже достаточно крупные неровности, и как «плотно сбитая», исключающая болтанку и крены в поворотах. А ведь именно эта золотая середина и нужна семейному автомобилю! Так что в том, что одни пишут, что у CR-V RE «самая мягкая подвеска из автомобилей такого же класса», а другие радуются, что «У подвески отсутствует излишняя мягкость», нет никакого противоречия.



Ненависть #2: обидные мелочи: пластик, АКБ, лампочки, топливный бак…

Как известно, абсолютным совершенством могут быть только сказочные или литературные персонажи, вроде той же Мэри Поппинс, а вот у реальных автомобилей, даже самых лучших, обязательно есть недостатки. Вот и авторы отзывов о Honda CR-V третьего поколения, несмотря на общий благожелательный и позитивный тон, высказывают немало замечаний, которые, правда, касаются не самых критических аспектов эксплуатации.



Нередко встречаются нарекания на стойкость материалов, которыми отделан салон, в первую очередь — жесткого пластика. Причем жалуются владельцы не на жесткость как таковую, а на то, что он слишком легко повреждается и теряет товарный вид: «Пластик в интерьере жесткий, сильно царапающийся, и при дневном солнечном свете он плохо смотрится из-за цвета: он и не чисто серый, и не совсем чёрный, а какой то серый с синевой. Торпеда тоже отделана не лучшими материалами, на которых везде остаются следы от прикосновений. Все эти моменты портят впечатление от салона и нагоняют какую то будничную скуку», «Один недостаток — это слишком маркий пластик в салоне, его легко ободрать при погрузке чего либо», «Не понравилось, что пластик салона жестковат и в связи с этим царапается». Не отличается долговечностью и обивка из эко-кожи, по крайней мере, в некоторых местах: «Эко-кожа на подлокотниках водительского места была протерта за 4 года эксплуатации, в остальных местах всё в порядке и через 8 лет. Могли бы сделать подлокотники на водительском месте из натуральной кожи».

Honda CR-V 2006–12



Довольно много жалоб на слишком слабый аккумулятор. Изначально емкость штатной аккумуляторной батареи составляет 40-45 ампер-часов, и этого мало для уверенного запуска в сильные морозы: «Хотелось бы более мощный аккумулятор, в связи с нашими зимами». Плюс ко всему, установка дополнительного оборудования приводит к быстрому ее «осушению»: «Маленький размер аккумулятора не подходит автомобилю, особенно если установлена спутниковая противоугонка, которая «съедает» его за несколько дней простоя». Казалось бы, какие проблемы — на рынке полно АКБ хоть на 65, да хоть на 85 — 100 а/ч, но… И сама батарея, и штатное посадочное место имеют очень маленькие и не совсем типичные размеры, так что даже АКБ емкостью 55 а/ч найти очень непросто, а большей емкости — просто нереально.

Есть и другие «электрические» проблемы. Немало упоминаний о регулярно, как минимум, раз в год, перегорающих лампочках ближнего света, ну и о теряющих герметичность противотуманных фарах, в которых после попадания влаги осыпается зеркальное покрытие рефлекторов. Во многих отзывах упоминаются выходящие из строя парковочные датчики.

Немало сетований на слишком маленький объем топливного бака, что в сочетании с не самым маленьким расходом позволяет говорить о том, что CR-V не слишком хорошо подходит для дальних поездок: «Мизерный, просто чертовски маленький топливный бак. Фактическая вместимость — 50 литров от последнего деления шкалы до полной заправки, а учитывая расход с двигателем 2.4 л по трассе 10-11, в городе 14-17 л/100 км, вы становитесь частым гостем на заправке».

Есть и чисто эксплуатационные неудобства. На форумах владельцы частенько жалуются на то, что ручка багажника вечно покрыта слоем грязи, а при его открывании после поездки в плохую погоду вы непременно получите струйку грязной воды за шиворот.

Honda CR-V 2006–12



Ну или вот как автор одного из отзывов описывает процесс заливки жидкости в бачок стеклоомывателя: «Узкая, диаметром с палец, горловина. Размер ее крышки не вызывает нареканий — он стандартный, а вот сама трубка ниже горловины сужается в разы и уходит под крыло практически перпендикулярно. Если вы хотите зимой в ветреную погоду заполнить бачок, то грязными от прикосновения к капоту руками вы не отделаетесь. Сперва обольёте все что находится рядом с горловиной, потом будете наливать жидкость тоненькой струйкой, чтобы она не поперла обратно мыльной пеной, и эту тоненькую струйку ветер будет все время сдувать. Польете сильнее — жидкость снова попрет обратно. Это бесит!».

Любовь #2: общая сбалансированность и универсальность

В очень многих отзывах CR-V RE оценивается как «лучшая машина в своем классе и ценовом диапазоне»: «Да, есть более комфортабельные автомобили за эти деньги, с лучшей отделкой салона, шумкой, динамикой, управляемостью и тд... Но мало кто сможет конкурировать по цене содержания в год. А сэкономленные деньги — это заработанные!»,« Лучший выбор в классе! В цене не теряет, не ломается, экономично, удобно, комфортно, эргономично!».



Действительно, в очень многих отзывах подчеркивается именно экономический аспект «Выбор был абсолютно осознанным, то есть акцент был сделан не только на стоимость покупки, но и на стоимость дальнейшей эксплуатации», «При эксплуатации у CR-V расходы не выше , чем у наших " тазиков " — у меня третья Хонда, и я полностью отвечаю за свои слова».

Но самое главное даже не это, а то, что CR-V, как и положено приличному кроссоверу, «годен и в пир, и в мир». Ну да, не призовой гоночный скакун. Но в принципе, большинство владельцев вполне довольны мощностью и динамикой, потому что им большего и не надо. Их вполне устраивает поведение автомобиля и в городе, и на шоссе, и на грунтовых дорожках: «Мощи хватало, не испытывал недостатка лошадок, как держит дорогу устраивало на все сто процентов», «Отличная управляемость, достаточная мощность двигателя при совершении маневров, непробиваемая подвеска,», «Дорогу держит очень хорошо в любых дорожных условиях», «В жару не перегревалась даже в горах на "ослиных тропах" при плюс сорока за бортом. Если коротко — надежный семейный автомобиль для спокойной езды».

Honda CR-V 2006–12



Нет особых претензий и к проходимости, хотя довольно многие авторы хотели бы иметь дорожный просвет чуть больше, не 180, а хотя бы 200 мм. Но в городе этого точно хватает: «Клиренс для города в самый раз, но даже для паркетника 180мм маловато», «Машинка классная, только клиренс у неё маловат. Если бы было 200, то лучше машины в своём классе было бы не найти. Небольшой клиренс, пожалуй, единственный минус».

Тем не менее, владельцы считают, что в сочетании с автоматически подключаемым полным приводом CR-V вполне способна справиться со всеми стоящим перед автомобилем задачами: «Проходимость, конечно, не джиперская, но и не нужно лезть куда не надо, тогда все будет хорошо. На речку, в лес отдохнуть — вполне хватит», «Проходимость — без нареканий (конечно, я не заезжал в супербездорожье, все таки это паркетник)», «И по грязи, и по ямам, и по сугробам проедет спокойно», «Зимой очень проходимый автомобиль. Благодаря своему небольшому весу может посоревноваться с большими внедорожниками. Ни разу нигде не застрял», «Достаточно вместительна и проходима для выездов за город».

Есть, конечно, владельцы с абсолютно бескомпромиссными хотелками, которые считают, что если машина не способна переть, как танк, по полуметровой снежной целине, то и проходимость у нее никакая: «Полный привод в машине номинальный, если вы желаете выбраться зимой в снег, за пределы накатанной дороги или колеи, то вас ждёт застревание — привод здесь полностью автоматический, без возможности ручного вмешательства или переключения режимов. Даже заехать на снежный бархан во дворе вы не сможете». Но это уже можно счесть придирками, ведь если вам нужна настоящая проходимость, нужно покупать не кроссовер, а рамный внедорожник.

Ненависть #1: расход горючего

Пожалуй, меньше всего радости владельцы CR-V III выражают по поводу топливной экономичности, причем это относится и к двухлитровому, и к 2.4-литровому моторам. Что касается двухлитрового R20A, то владельцы машин с ним только радуются, что расход в городе удается вписать в 11-12 л/100 км, а на трассе не жечь более 7-8 литров на сотню. Действительно, не так уж и много. Вот только в очень многих отзывах авторы сетуют, что с динамикой у таких машин — полный швах: «Автомобиль отличный, все болячки известны и легко лечатся, вот только не едет он… В движении с 50 до 100 ещё как-то, а старт вообще унылый».



Ну а про 2.4-литровый K24A и вовсе пишут: «тот еще бензожор», хотя на трассе (при размеренной езде и скорости 110-130 км/час) расход обычно не превышает те же 8 литров на сотню. Но вот в городе… Тут все может быть довольно печально. «Даже если вы ездите один и без груза — расход в пробках легко превысит 15 л/100 км», « В городе летом около 11-12 литров, зимой до 15 литров», «Если все сделано и исправно работает, трасса при 110 у меня лично — 8.2. А город — как будешь шпилить. Может быть 12.3, а можно и в 16.5 литров на сотню не уложиться.

Honda CR-V 2006–12



Основную вину за такой немалый аппетит авторы отзывов возлагают даже не на сам двигатель, а на тандем двигатель-коробка: «Тут две стороны медали. С одной стороны, коробка настроена отлично, переключается в самый нужный момент, когда надо обогнать — не тупит, когда обогнал и сбросил газ, она подумала секунду, что ты дальше обороты не прибавляешь — и переключилась на повышенную. С другой стороны в коробке всего 5 передач, от чего обгоны по трассе совершаются на 3-й передаче при начальной скорости 100. При движении на круизе по холмистым участкам, где требуется «в гору» поддерживать 110-120 км/ч, коробка опять же может переключиться на 3-ю. Это все сказывается на топливной экономичности, которой в итоге у данной машины нет».

Любовь #1: надежность, неприхотливость, стоимость содержания

Ну а самым главным достоинством Honda CR-V третьего поколения авторы отзывов дружно считают выдающуюся надежность автомобиля. Именно она, эта надежность и выносливость, все и определяет — и высокую остаточную стоимость, и относительно невысокую стоимость владения, и, в конечном итоге, осмысленность приобретения легкового автомобиля в возрасте десять и более лет.



Прежде всего, образцом надежности считаются хондовские моторы: «Движки считаются супернадежными. Главное — найти автомобиль в хорошем состоянии, чтобы предыдущие хозяева обслуживали должным образом, и тогда ресурс под 300 тыс.км — не вопрос!», «Двигатель и коробка долговечны. при своевременно обслуживание знакомые проезжали более 300-500 тыс. км», «Покупался с пробегом 62 тыс. км, и за четыре с половиной года я накатал более 130 тыс км без каких либо проблем. Главное — выполнять условия производителя для двигателя 2.4л: использовать зимой масла 0w20, летом — 5w30, клапана регулировать каждые 35 тыс пробега, а также менять все остальные масла и жидкости по регламенту. Тогда эта машинка будет служить Вам верой и правдой».

Honda CR-V 2006–12

Что же касается автоматической коробки, то известно, что она не любит перегрева. АКПП (в том числе BZYA, MZHA и MZJA, которыми оснащались CR-V третьего поколения) Хонда делает сама. Они очень компактны, но из-за маленького размера имеют повышенный температурный режим работы. В сочетании с некоей конструктивной уникальностью (мы подробно рассказывали, чем вальные автоматические коробки отличаются от планетарных) все это приводит к тому, что и масло требуется менять чаще, чем в других автоматах, желательно 1 раз в 40-50 тысяч. Меняется оно простым сливом и заливкой нового. Фильтр масла здесь внешний. Но если все делать в соответствии с регламентом, то авторы отзывов уверенно утверждают, что «коробка — вечная».

Отличается отменной живучестью и подвеска. Вот пишет в своем отзыве владелец CR-V 2012 года: «2020 год, я все так и езжу на ней. 166000 км без нареканий, ни одной поломки, вообще, от слова совсем. Где мы только не бывали и что не возили, какие только дороги не видели… но даже подвеска, как ни странно, родная. Сколько не упрашивал сервисменов найти деталь под замену - всегда все Ок». Единственная, хорошо известная владельцам «сервантов № 3» неприятность — это проблема “домика”. Нет-нет, речь идет вовсе не о домике для машины, то есть гараже, а о том, что со временем пружины задней подвески ослабевают, и колеса «встают домиком».Но решается эта проблема либо «по-колхозному», то есть установкой проставок под пружины, либо радикально — установкой регулируемых задних рычагов.



Ну и в целом CR-V третьего поколения, по мнению владельцев, автомобиль исключительно надежный, можно даже сказать, практически вечный. «Историей ремонтов поделиться не могу, так как её не было. Машина ездила и ничего себе не требовала», «За всё время меняли только масло с фильтрами, да и колодки разок», «Владею уже больше 7 лет. И такое ощущение, что у машины ещё куча ресурса», «Пробежала 150 000. Все менял в срок. Ничего серьезного не ломалось», «За 5 лет ни одной поломки. На расходники - минимальные деньги! Главное — своевременное ТО, и машина вас не подведёт!», «CRV 2008 года. Пробег 315000. Не делал вообще ничего» Такого рода высказывания можно цитировать практически бесконечно.Даже те, кому автомобиль по каким-то причинам пришелся не по душе, и считающие, что в наше время особых достоинств у него нет, вынуждены признать — «кроме надежности».

Honda CR-V 2006–12



В результате оказывается относительно невысокой и общая стоимость владения, «на уровне наших тазиков», как написал автор одного из отзывов. И даже относительно высокая стоимость отдельных запчастей и комплектующих бьет по карману не слишком сильно: «Действительно, оригинальные запасные части стоят недешево, но они служат очень долго. В сравнении с теми же корейцами любая запчасть Хонды прослужит как минимум в два раза дольше, при том, что стоят запчасти почти одинаково».