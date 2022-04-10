Вы хотите ездить на автомобиле бизнес-класса и пользоваться всеми достижениями прогресса в области автомобилестроения, но финансы, да и ситуация на авторынке не позволяют искать такие автомобили в салонах? Что же, для таких случаев есть вторичный рынок, и Kia Optima – одно из популярных решений. Со временем корейцы смогли не просто завоевать аудиторию в классе, но и потеснить привычных лидеров вроде Volkswagen Passat, a также пережить былых героев вроде Ford Mondeo и Opel Insignia. Так что же, Optima полностью оправдывает свое имя, или в оптимальном наборе качеств все же есть пробелы? Давайте взглянем на мнения владельцев, чтобы это понять.

Название Optima появилось в линейке Kia в 2000 году, и создан этот автомобиль (заводской код MS) практически методами бейдж-инжиниринга, поскольку представлял собой слегка перелицованную модель Hyundai Sonata. Второе поколение (MG), появившееся на свет в 2005, имело уже существенно больше отличий от Сонаты, поскольку было построено на собственной платформе, а к рестайлингу 2008 года приложил руку маэстро Петер Шрайер. Любопытно, что название Optima использовалось только для рынков США и Малайзии, а в большинстве других стран автомобиль продавался как Kia Magentis. Ну а следующее поколение (TF), о котором, собственно, и пойдет речь, разрабатывалось непосредственно под руководством Шрайера. Кроме него над автомобилем работал создатель Kia Cee’d Миклош Ковач, а главным инженером был итальянец Давиде Лимонгелли.

Kia Optima (GD) '2000–05 Kia Optima (MG) '2005–08 Kia Optima (MG) '2008–10

Автомобиль был представлен мировой общественности на автосалоне в Нью-Йорке весной 2010 года. В мире он тоже получил несколько имен: так, например, в Китае и на своей родине, в Южной Корее, он продавался как К5. С технической точки зрения Optima не предложила каких-то прорывных инноваций: передний привод, передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – многорычажная, но вот в части оснащенности разнообразными системами седан мог дать фору иным именитым конкурентам. Модель оснащалась целой линейкой бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейств Nu и Theta II мощностью от 142 до 267 л.с., а также 134-сильным дизелем U II CRDi, но в России официально были предложены только два варианта: 2,0-литровый Nu G4ND мощностью 150 л.с. и 180-сильный Theta II G4KE объемом 2,4 литра. Кроме того, осенью того же 2010 года в Лос-Анджелесе была показана и гибридная версия, но в РФ она не поставлялась. Массовые продажи автомобиля в России начались в 2012 году, когда Optima III сменила модель Magentis на конвейере калининградского «Автотора». Всего с ноября 2012 по декабрь 2015 года было выпущено 9419 автомобилей (причем в кризисном 2015-м было продано 3096 Kia Optima, на 8% больше, чем в предыдущем году), после чего завод освоил сборку следующего поколения модели. И если вас заинтересовал этот вариант, вам будет небезынтересно прочесть, что пишут владельцы Kia Optima TF в своих интернет-отзывах.

Ненависть #5: Имидж бренда

Когда марка KIA выводила на рынок модель Optima третьего поколения, в компании не скрывали: орудие направлено на священную корову российских автомобилистов, мечту любого чиновника среднего уровня – Toyota Camry. В общем, зашли, так сказать, с козырей… И действительно, судя по отзывам, автомобиль у корейской компании получился ничуть не хуже японского бестселлера, а в чем-то даже и лучше, при этом – дешевле: «Если хочется ездить с комфортом на бизнес-классе, а бюджет минимальный, то этот автомобиль полностью вас устроит! Оптима – одноклассник Камри и Мазда 6, но при этом ничем не уступает. В некоторых вещах даже превосходит, например, стоимость автомобиля на вторичном рынке ниже, а обслуживание бесспорно дешевле». Лишь в одном Оптима проиграла Камри – в престижности, и проиграла существенно. Авторы отзывов пишут: «Конечно, марке КИА не хватает имиджа и популярности именно в этом классе. Возможно, это будет единственная причина, по которой люди будут покупать автомобили с другим значком на радиаторной решетке», «Конечно, это не BMW, не Audi и не Lexus. И, наверное, никогда ими не станет», «Оптиму мало кто брал по причине ее непрестижности».

Kia Optima (TF) '2010–16

Можно порассуждать о том, в чем причина такой ситуации, и предположить, например, что одним из факторов стали несомненные успехи марки в массовом сегменте и успехи такой модели, как Solaris. Что делать, бренд ассоциируется прежде всего с доступными и недорогими автомобилями сегмента В…

Так что тем, для кого важна сама возможность говорить «Ну и что, что не новая… Зато это Toyota (или Mercedes, Honda или Volkswagen)», лучше обратить свое внимание на какие-то другие модели. Собственно говоря, среди авторов отзывов немало тех, кто до покупки Оптимы даже и не смотрел в сторону корейских автомобилей, но затем резко изменил свое отношение: «Очень неплохой автомобиль, раньше о "корейцах" думал хуже», «Никогда не рассматривал корейский автопром серьёзно, но как сел за руль Киа Оптима, то, как говорится, случилась любовь с первого взгляда».

Может быть, именно поэтому владельцев так обижает предвзятость и субъективность, с которой нередко можно столкнуться на автомобильных форумах: «Любят на подобных форумах с пеной у рта писать, что они бы корейское ведро за такие деньги никогда не купили, лучше уж взять "немца" или "японца" или любой другой автомобиль», «Если будете писать комменты, воздержитесь от истерик на тему "как дорого за это корейское барахло". Устал уже».

Любовь #5: Дизайн

Зато внешность можно со стопроцентной уверенностью отнести к безусловным достоинствам Kia Optima. Нам не удалось найти ни одного отзыва, в котором авторы высказывались о внешности автомобиля в негативном ключе! Наоборот, почти в каждом отзыве (даже далеко не самом хвалебном) можно найти такие слова: «Выглядит солидно и дорого», «По мне – самый удачный кузов», «Выглядит явно дороже, чем стоит», «Дизайн просто на высоте», «Внешность перевешивает всякие предубеждения», «На дизайне особо останавливаться не буду, и так все видно – она прекрасна!»… Более того, в своих отзывах владельцы отмечают, что даже спустя 10 лет автомобиль не выглядит «ископаемым». Наоборот, Optima III до сих пор смотрится вполне стильно и современно: подтянутые кузовные линии, агрессивная передняя часть, покатая задняя стойка, придающая автомобилю некую «купеобразность». Если дизайн предшествующих моделей Kia получал немало критических замечаний за отсутствие стиля, вторичность, некую «недоделанность» или, наоборот, излишнюю вычурность и нарочитость, то Оптима таких чувств однозначно не вызывает.

Kia Optima (TF) '2010–16

Что и говорить, приход Петера Шрайера в команду Kia сразу поднял общий уровень дизайна на соответствующую высоту, и совершенно не случайно для многих владельцев именно внешность стала тем решающим фактором, который и привел к покупке этой модели: «Купил, потому что понравилась внешне», «Давно я заглядывался на Оптиму – дизайн выше всяких похвал! Как говорится, выбирал сердцем и глазами».

Но, помимо чисто эстетических, кузов Optima III имеет и ряд совершенно практических достоинств. Например, многие отмечают отменную аэродинамику: и зеркала не пачкаются летящей с дороги грязью, и борта долго остаются чистыми. А еще двери закрывают пороги, так что даже после поездок в плохую погоду у водителя и пассажиров есть возможность выйти из автомобиля, не запачкав брюки.

Ненависть #4: Обзорность

Оценки обзорности Оптимы в отзывах владельцев оказались весьма противоречивы. Кто-то пишет, что «обзорность хорошая», кто-то ничего про нее не пишет, кто-то не описывает проблему подробно, а просто заносит обзорность в список недостатков. Но хватает и тех, кто выносит на суд публики вполне конкретные жалобы: «Лично мне в темное время суток при обзоре и повороте налево, когда нужно пропустить пешеходов, мешает стойка с водительской стороны. Приходиться качнуть головой влево и вправо, чтобы убедиться, что стойка никого не загораживает», «Единственное, что мешает, это передние стойки вкупе с зеркалами. Для маневров в городе придется делать некоторые дополнительные движения вперед-назад головой и туловищем».

Kia Optima (TF) '2010–16

Причины этого вполне понятны: большой наклон лобового стекла и требования безопасности заставляют конструкторов увеличивать толщину передних стоек, плюс ко всему рулевая колонка Kia Optima III регулируется только по углу наклона. В результате – проблемы с обзорностью вперед и в стороны, но не у всех владельцев.

Любовь #4: Эргономика, салон, опционное наполнение

Зато в адрес салона Kia Optima III звучит дружное одобрение. Во-первых, владельцам нравится эргономика водительского места. Кресло водителя удобное, с регулируемым поясничным подпором, благодаря которому спина не устаёт даже в поездках на очень большие расстояния: «Могу гарантировать, что при поездках на дальние расстояния ваша спина не будет болеть и не будет чувствовать напряжения», «Сидеть комфортно, никогда спина не уставала и не болела». Сиденья скорее комфортные, чем спортивные, но и не «американский диван». Словом, «усевшись удобно за рулем, понимаешь, что эргономика водительского места и в целом салона организована очень даже неплохо».

Действительно, во многих отзывах авторы отмечают отлично читающуюся при любом освещении оптитронную панель приборов, цветной экран бортового компьютера, развернутую к водителю консоль «а-ля Audi». Сам монитор отличается неплохой графикой и быстрым откликом, все функции интуитивно понятны.

Kia Optima (TF) '2010–16

Вполне положительно владельцы оценивают и качество отделочных материалов: «Качество материалов салона честное и на очень хорошем уровне», «Материалы салона хорошего качества, хотя и не Лексус», «Мягкий и действительно благородный пластик – как у немцев, ну или почти как у немцев». Единственное нарекание – довольно быстро истирающаяся кожа на руле, а также рычаге КП или селекторе автомата: «Кожа "молодого корейского дермантина" начала деформироваться через 15 тысяч километров, заменил по гарантии, однако на новом руле точно такая же. Буду перешивать сам», «После покупки долго думал, что взял автомобиль с откорректированным пробегом, потому что руль и ручка КПП были с потертостями. Зашел на форум и увидел, что примерно 98% владельцев сталкиваются с данной ситуацией».

Kia Optima (TF) '2010–16

И, конечно же, владельцы самым высоким образом оценивают насыщенность автомобиля «опциями комфорта». Чаще всего упоминается подогрев не только всех сидений, но и руля: «В нашем климате это вообще бомба», «За опцию теплый руль – отдельная благодарность!». Единственное, что не очень нравится – это расположение клавиши включения этой функции, поскольку оперировать приходится на ощупь. Ну а в остальном даже средняя комплектация предполагает очень высокое опционное наполнение: электропривод зеркал, электронные настройки регулировки сиденья, парктроники, камера заднего вида, бесконтактный доступ… А в топовой комплектации вы получите еще и панорамную крышу и не только обогрев, но и вентиляцию кресла водителя. А вот функцию автоматической парковки владельцы почти никогда не упоминают, а если и упоминают, то только в стиле «я ей никогда не пользовался», но часто хвалят ограничитель скорости: «Очень удобная функция физического ограничителя скорости, можно забыть про штрафы с камер. При этом когда нужно, без проблем обгонишь».

Очень много хвалебных слов посвящено аудиосистеме Infinity (JBL): «Музыка в машине бомба – все динамики подобраны качественно, звуковое давление тоже отличное», «Ребята, это бомба! BOSE в Теане и Мазде курят в сторонке, и лучше вольвовского Dinaudio. Очень грамотно настроенная система! Подойдет для всех стилей, чистый, насыщенный звук!».

Как бы там ни было, владельцы рекомендуют в случае покупки на вторичном рынке не гоняться за дешевизной, а искать самые полные комплектации: «Если бы отсутствовали плюшки, которые есть в максималке, было бы, наверное, совсем другое отношение».

Ненависть #3: Проходимость

Давайте сразу договоримся: 135-145 мм дорожного просвета Kia Optima III – это не тот показатель, с которым можно уверенно чувствовать себя за пределами городских улиц и асфальтовых трасс. Это подтверждают практически все владельцы: «По городу весьма комфортно ездить, но с дорог лучше не съезжать. На грунтовке или в снегу немного дискомфортно», «С дороги съезжать не стоит. Большие свесы, мягкая подвеска и низкая посадка даже по небольшим колеям и холмам далеко уехать не дадут», «Очень низкая посадка и большие свесы – главные минусы автомобиля».

Kia Optima (TF) '2010–16

Нет, вполне понятно, что опытный водитель может все-таки проехать по засыпанным снегом улицам, добраться до дачи или заветного места пикника на берегу: «Мы на малых скоростях даже по каменистой местности проезжали. Один раз», «Несмотря на размеры и просвет, зимой не слишком напряжно». Но определенные трудности вы будете испытывать даже в городе летом. Например, при перпендикулярной парковке у бордюра: «Длинный капот и низкий передний бампер выглядят красиво, но делают невозможной парковку над поребриком, когда в бордюр упирается колесо автомобиля. Из-за этого и из-за немаленькой длины автомобиль часто торчит и выпирает на парковках», «Габариты хорошо ощущаю, но передний свес не чувствую, особенно когда заезжаю на бордюр». А еще во многих отзывах владельцы жалеют об отсутствии полноприводных версий автомобиля. По их мнению, полный привод существенно облегчил бы их зимнее существование.

Любовь #3: Динамика и ездовой комфорт

Владельцы Kia Optima III обычно заносят динамику в список достоинств своих автомобилей, хотя и с определенными оговорками. Во-первых, динамика двухлитровой версии в лучшем случае считается «достаточной»: «Может, движок объемом 2,4 литра и интереснее, но мы оба не гонщики, и нам вполне хватает». Но кое-кто высказывается несколько жестче: Если рассматривать Оптиму с двигателем 2,0 литра, то будьте готовы, что на светофорных гонках вас будет обгонять даже Рено Логан с 1,6», «Вес у автомобиля большой, поэтому движок 2,0 не очень тянет: на трассе прям мощности не хватало, 2,4 было бы в самый раз». В остальном же все нормально, на дороге автомобиль стоит «как вкопанный»: «Дорогу утюжит, как танк, едет очень уверенно, и плевать ей хотелось на колеи и прочие радости большой дороги!». Так что любителям спокойной и размеренной езды этот вариант вполне подойдет.

Kia Optima (TF) '2010–16

С 2,4-литровой версией все чуть сложнее, поскольку оценки в большей степени зависят от точки отсчета. Одни пишут, что с этим мотором «вполне себе можно тапку в пол нажимать, если есть настроение», что автомобиль достаточно динамичный, 180 сил хватает для быстрой езды, и что в нём явно чувствуется спортивный характер, особенно после чиповки. Но есть весьма значительная доля владельцев, которых и 180 «лошадок» под капотом не устраивает: «После двухлитрового Пассата СС (210 л.с. в паре с ДСГ) автомобиль показался овощным даже после прошивки и удаления катализатора», «Динамика – не скажу, что мне ее не хватало, но и запаса не чувствовалось».

Впрочем, большинство авторов признает в своих отзывах, что Оптима – это, конечно, не Порше и даже не Ауди, и 9 секунд до сотни – не самый выдающийся результат, но возможностей автомобиля более чем хватает для того, чтобы не чувствовать себя обделенным ни в городе, ни на трассе. И все же и эта версия располагает к спокойной езде: и разгоняется машина плавно, и по управляемости – далеко не карт. В результате ехать с потоком и быстрее его легко, но почему-то не хочется. Зато очень многие подчеркивают идеальную согласованность работы двигателя и шестиступенчатого автомата: «Корейцы придумали очень хорошую и надёжную шестиступенчатую коробку-автомат, в сочетании с двигателем – пять балов из пяти», «Передачи подтыкает плавно и незаметно, при резком нажатии на газ сильно не тупит», «Коробка – одна из лучших, не тупит вообще, переключается идеально плавно. Тандем слаженный», «Не могу не упомянуть о работе коробки и двигателя: она шикарна! Машина отзывается на малейшее нажатие на педаль, к этому тоже надо привыкнуть». Так что не стоит удивляться тому, что очень многие владельцы пишут, что по ездовому комфорту «это лучший автомобиль из тех, что у нас были», что в нем «ты не едешь, ты плывешь», и перегон в 1000 км за день не вызывает особого напряжения. Но еще раз повторим: любителям «играть в шашки» и прочим «светофорным Шумахерам» Оптима категорически не подходит: «Нет запаса по динамике. Хочется полетать, а не получается – это информация для гонщиков».

Ненависть #2: Подвеска и рулевое управление

Человека, который попробует по отзывам в интернете понять, какова же на самом деле подвеска Kia Optima, ожидает полное фиаско и когнитивный диссонанс. Вот человек пишет: «Из минусов – не самая комфортная подвеска (в той же Камри гораздо мягче)», «Подвеска, на мой взгляд, мягковата, но при этом долговечна». Ладно, мягковата, зато долговечна… Но в соседнем отзыве автор жалуется: «Раз в месяц меняем что-то – "косточки", резиночки, наконечники, тяги... Устройство подвески изучил с этой машиной!». И тут же рядом такой отзыв: «Я проехал 50 тысяч км на 19-х дисках с резиной 245/35, и подвеска не потребовала никакого вмешательства!».

Kia Optima (TF) '2010–16

Да и с тем, что подвеска мягкая, очень многие готовы поспорить: «Подвеска, конечно, жестковата, чуть-чуть помягче бы», «Очень, очень жесткая подвеска! Особенно это чувствуется на ямках, когда дороги в городе напоминают поверхность Марса – приходится очень аккуратно ехать или выбирать другой маршрут», «Жесткая подвеска – по трамвайным путям не гоняю вообще, больше 30 км/ч колбасит так, аж щеки трясутся», «Очень сильно бьют неровности и ямы. Я ездил на очень жестких спортивных машинах и знаю, что такое жесткость, но тут реально чувствуешь сильный удар снизу на, казалось бы, маленьких неровностях». И буквально в следующем отзыве: «Подвеска порадовала, очень хорошо справляется и с крупными, и с мелкими неровностями». Только успокоишься, как нарвешься на отзыв, в котором сильно достается задней подвеске: «Что не нравится категорически – слабая задняя подвеска. Ехали вчетвером, сзади родители достаточно стройные, на ямках подвеска срабатывает до отбойника. Из поездки вернулся с оторванными задними брызговиками!». Не успеешь расстроиться, как читаешь совсем другую оценку: «Подвеска очень нравится, в меру мягкая и в меру жесткая: жестче чем в Камри, мягче, чем в Аккорде». Словом, дело ясное, что дело темное…

Пожалуй, ближе всего соответствуют истине такие высказывания: «Она просто никакая: по ровным дорогам хорошо, в остальном и шумно, и некомфортно», «Машина, конечно, для идеальных дорог. Когда по таковым едешь – просто супер». А вот на неидеальных, которых у нас, как известно, чуть больше, чем просто много – так себе.

Ну и нельзя не упомянуть еще об одной врожденной болячке Kia Optima – рулевой рейке. «Единственное, что досаждало – это рулевая рейка. Её сначала поменяли по гарантии, затем подтянули, а она все равно постукивала периодически, хотя и некритично», «О печальном: через месяц-полтора после покупки застучала рейка. На Оптиме, как я понял, это больная тема». Действительно, проблемы с рулевой рейкой упомянуты в очень многих отзывах. Впрочем, в большинстве случаев авторы пишут о них как о чем-то незначительном, хотя и раздражающем.

Любовь #2: Вместимость

Одним из важнейших достоинств Kia Optima III авторы интернет-отзывов считают вместимость во всех ее проявлениях. «В салоне места много, больше, чем в Ауди А6 и Мерседесе Е-класса», «Очень доволен размером салона, у многих внедорожников в салоне чувствуешь себя менее комфортно и размашисто», «Места в салоне, как в танке, можно корову запихнуть». Ну, положим, для перевозки коров Оптима совершенно не предназначена, но простор на заднем ряду действительно радует владельцев: «Для нас с супругой важен был комфорт в салоне, большое пространство (у нас двое детей). За время владения автомобилем мы ни разу не пожалели о выборе», «Салон просторный, с моим ростом в 184 см пассажир сзади чувствует себя очень даже комфортно», «Места в салоне просто навалом, когда я сижу за рулем в своей любимой позиции «развалившись», сзади меня еще можно ногу на ногу закинуть!», «Для задних пассажиров много места: ребёнок в кресле и два взрослых человека спокойно размещаются!». Во многих отзывах отмечают удобство посадки и высадки и на первом, и на втором ряду.

Kia Optima (TF) '2010–16

Детей упоминают отнюдь не случайно: большинство владельцев Kia Optima – люди семейные. Именно поэтому их так радует объем багажника: «Багажник просторный, запросто влезет коляска и двухколесный детский велосипед вместе», «Два детских снегоката влезают без проблем», «В багажник входила коляска в сложенном виде». Словом, размер имеет значение. Автор одного из отзывов так и пишет: «Понял, что меньше мне уже некомфортно. Поймите правильно, после такого автомобиля машины B и гольф-класса уже не такие удобные». Особенно остро он почувствовал это после рождения ребенка: «В багажник помещается шасси с люлькой плюс прогулочная коляска». В общем, в большую машину можно положить меньше, а вот в маленькую больше, чем положено, уже не влезет… Упоминают владельцы и об использовании автомобиля для транспортировки стройматериалов, но довольно редко.

Kia Optima (TF) '2010–16

Есть, конечно, и небольшие нарекания. Во многих отзывах авторы упоминают дуги, «съедающие объем внутри багажника», кто-то хотел бы, чтобы конструкторы увеличили на пару сантиметров высоту проема, чтобы было проще грузить детскую коляску, а кто-то и вовсе предлагает корейским конструкторам пойти на радикальные перемены и сделать заднее стекло поднимающимся вместе с крышкой багажника – то есть, по сути, превратить седан в лифтбек при сохранении общего силуэта. Но общей сугубо положительной оценки это не меняет.

Ненависть #1: Шумоизоляция

Пожалуй, основной претензией к Kia Optima можно считать нарекания на шумоизоляцию. Острота недовольства может меняться от «Шумоизоляции, конечно, никакой» и «Шумоизоляция... ну реально ужасна» до относительно спокойных сетований «Шумоизоляция не как у "немцев", но не напрягает» или «Звуковой комфорт оставляет желать лучшего, хотелось бы в машине за миллион получить изоляцию получше». И тут нужно учесть, что в отзывах вы не найдете жалоб на аэродинамические шумы – с этим полный порядок. Высоко оценивают владельцы и шумоизоляцию моторного отсека: «Мотор не слышно в салоне абсолютно, чтобы понять, заведен он или нет, приходится смотреть на тахометр», «На слух кажется, что до 2 тысяч оборотов двигателя просто нет под капотом!».

Kia Optima (TF) '2010–16

Но вот днище и колесные арки нужно «шумить» обязательно. Но тут кто-то оказывается вполне доволен достигнутыми результатами, а кто-то остается неудовлетворенным: «Потратил много сил и средств на шумоизоляцию, но хорошего результата так и не смог добиться, арки дико гудели». И остается только один проверенный рецепт: сделать музыку погромче, тем более что, как уже было сказано, качество стоящей в Kia Optima аудиосистемы просто отменное.

Любовь #1: Надежность и экономичность

Ну а главные достоинства Kia Optima третьего поколения все же лежат в сугубо экономической плоскости. Во-первых, сама по себе цена: подержанную Оптиму в возрасте 7-10 лет можно купить по цене от 800 000 до 1 750 000 рублей, в то время как цены на Toyota Camry тех же лет укладываются в диапазон от 1 до 2,5 миллионов, Mazda 6 – от 1,1 до 2,1 миллиона.

Во-вторых, содержание и эксплуатация автомобиля оказываются не слишком обременительными: запчастей полно – как оригинала, так и заменителей (хотя существует точка зрения, что следует использовать исключительно оригинальные запчасти, а неоригинальные сломаны еще до поступления в магазины). ТО достаточно дешёвое, даже если обслуживать автомобиль не в гаражном кооперативе, а в серьезных сервис-центрах: «Обслуживание автомобиля стоит копейки по сравнению с "немцами"», «Стоимость обслуживания очень радует».

Kia Optima (TF) '2010–16

В-третьих, налог вполне приемлемый, в Москве и Питере – 5250 рублей в год за двухлитровую и 9000 – за 2,4-литровую версию, да и каско стоит довольно дешево. В итоге спишь спокойно, а не глазеешь в окно – не украли ли злодеи твою «ласточку»? В-четвертых, расход горючего более чем приемлемый: для машин с двигателем 2,0 литра он составляет 6,7-7,5 л на 100 км по трассе и 9,5-10 л в городе с пробками, для 2,4-литровых версий – 7,5-9 л и 10-12 л соответственно, и это при том, что двигатели без проблем переваривают 92-й бензин. Тут только стоит учесть, что более мощные версии позволяют летом держать постоянно включенным кондиционер и не чувствовать падения мощности, а вот с двухлитровыми Оптимами этот номер не проходит.

Ну и, наконец, самое главное: в огромном количестве отзывов вы можете прочесть, что за все годы владения автомобиль их ни разу не подвел: «За всё время ни единой поломки», «За 8 лет машина не доставляла никаких забот, глобальных проблем от ТО до ТО не было», «Проехал за почти четыре года около 100 000 км, и в ней не сломалось абсолютно ничего! Даже как-то скучно было, хотя автомобиль ездил каждый день». Конечно, все, что человек сделал, непременно когда-нибудь сломается. Но читаешь список ремонтов за 7-8 лет владения и понимаешь, почему авторы отзывов пишут, что не ломалось практически ничего. Ну разве может кого-то напугать замена рулевых наконечников, ступичного подшипника и двукратная замена тормозных колодок за 8 лет? Мне попался только один отзыв, написанный человеком, нарвавшимся на неудачный экземпляр, да и то произошло это году в 2013-м.

Конечно, при покупке желательно проверить состояние самых уязвимых мест: уже упоминавшейся рулевой рейки, катализаторов, свечей… Ну и обязательно попросить мастеров заглянуть в цилиндры при помощи эндоскопа. Проблема задиров характерна не только для Kia Optima, но и для многих других марок. Главная причина этого явления – перегрев поршней и стенок цилиндров при езде в стиле «тапка в пол от светофора к светофору», забитые радиаторы охлаждения, несвоевременная замена масла либо плохое его качество, а также разрушение катализатора, поскольку забитый катализатор значительно снижает проходимость выпускных газов, что опять же неминуемо приводит к перегреву стенок цилиндров и поршней. Кроме того, в интернете можно прочесть о проблеме проворачивающихся вкладышей коленвала двигателя 2,4 Nu, но эта болезнь характерна для моторов первых лет выпуска. Главная мера профилактики – использование только качественного и «правильного» масла, и при таких условиях эти двигатели спокойно выхаживают по 250-300 тысяч километров. Во всяком случае мне не попалось ни одного отзыва, в котором автор описывал бы столкновение с этой неисправностью.