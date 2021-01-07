5 причин покупать и не покупать Kia Sorento XM

У вас большая семья, вы любите путешествовать, у вас есть родственники в деревне, которых вы регулярно навещаете, и, значит, вам нужен большой полноприводный автомобиль с солидным багажником. Но денег у вас хватает только на бюджетный хэтчбек, да и то в самой простой комплектации? Так, может быть, попробовать присмотреть что-то на вторичном рынке, например, Kia Sorento второго поколения?

Истоки

Название Sorento появилось в линейке Kia в 2002 году. Тогда это был рамный внедорожник вполне традиционной конструкции, предназначенный прежде всего для продажи на североамериканском рынке. Автомобиль не хватал звезд с неба, но был сравнительно дёшев при изрядных размерах и обеспечил марке определенное присутствие в сегменте. Со временем стало ясно, что популярность классических внедорожников испытывает серьезный натиск со стороны кроссоверов с несущим кузовом и что марке очень нужна такая модель. И именно такая модель, сохранившая имя Sorento и получившая заводской код XM, была представлена на Сеульском автосалоне в апреле 2009 года.

Kia Sorento 2002–09

Рыночное позиционирование при этом не поменялось – второе поколение Sorento было по-прежнему ориентировано в первую очередь на рынок США. Более того, Sorento стала первой моделью Kia, сборка которой была налажена на территории Северной Америки. В России продажи Sorento стартовали осенью того же 2009 года, и уже за три последних месяца года было продано 1475 машин.



Автомобиль мог выпускаться как в пяти-, так и в семиместном варианте, как с полным приводом, так и с приводом только на передние колеса, но у нас в стране популярностью пользовались преимущественно полноприводные варианты. Из доступной гаммы моторов на рынок РФ поставлялись два: 2,4-литровый бензиновый двигатель Theta II мощностью 175 л.с. и 197-сильный дизель D4HB CRDI объемом 2,2 литра. При этом бензиновые машины могли оснащаться как 6-ступенчатой механикой, так и 6-ступенчатым автоматом, и иметь привод как на все колеса, так и только на передние, а вот дизельные версии имели безальтернативный полный привод и автоматическую коробку. При этом наличие механики и переднего привода автоматически означало и минимальный уровень прочего оснащения.

Kia Sorento 2009–20

Автомобиль завоевал в России определенную популярность, и в 2013 году одновременно с рестайлингом (который стал достаточно неплохо проделанной работой над ошибками) была организована и локальная сборка этой модели на заводе «Автотор» в Калининграде. Но нас интересуют именно автомобили 2009-2012 года, поскольку все они были импортированы из Кореи и могут играть на вторичном рынке ту же роль, которую играли когда-то привезенные из Европы и США десятилетние внедорожники.

Цена на эти машины сегодня укладывается в диапазон от 700 000 до 1 250 000 рублей, причем 700-750 тысяч продавцы просят за автомобили 2009-2010 года с пробегом 200-250 тыс. км, а вот на верхнем конце ценовой шкалы расположились машины 2011-2012 года с пробегами порядка 150 000 км. Как и в те времена, когда Sorento XM продавались в дилерских центрах, дизельные версии, как правило, стоят несколько дороже бензиновых, хотя время несколько стерло эту разницу. Теперь она состоит в том, что в принципе реально найти дизельный Sorento 2009 года за 750 000 рублей, а бензиновая машина за те же деньги может быть несколько моложе и иметь меньший пробег.

Мы уже писали о том, с какими проблемами может столкнуться человек, решившийся на такую покупку. Ну а теперь пора посмотреть, что пишут об автомобиле его владельцы...

Ненависть #5: ржавеющая пятая дверь, уязвимые стекла, ЛКП и пластик

Специалисты говорят, что, покупая коня, не стоит подходить к нему сзади. Но то – живого коня, системы «лошадь обыкновенная». А если речь идет о железном коне, и в качестве такового рассматривается немолодой Kia Sorento, то зайти с тыла не только можно, но и нужно. Более того, именно с этого и стоит начинать осмотр, и на то есть веские причины.

В принципе, кузов Sorento 2009-2012 года в целом обладает достаточной коррозионной стойкостью и не вызывает особых нареканий. Более того, во многих отзывах владельцы упоминают лакокрасочное покрытие в числе достоинств: «Особо хочу отметить отменное лакокрасочное покрытие. Например, у Skoda Yeti того же года выпуска уже во многих местах краска стала пузыриться». Есть те, кто считает, что здесь все на среднем уровне – чуть хуже, чем у немцев, и примерно так же, как у японцев. Но вот пятая дверь почему-то подкачала – не то на ее изготовление шел какой-то другой металл, не то технология оказалась неудачной…

Kia Sorento 2009–20

«Главным минусом автомобиля считаю его ЛКП. С самого момента покупки внимательно слежу и убиваю жучков на корню, причем если на капоте все нормально, то вот задняя дверь требует особого внимания: любой скол моментально превратится в монстра!», «Крышка багажника уже зацвела, хром вздувается, даже знак на крышке багажника ржавеет», «После зимы вспучилась накладка двери багажника», «Спустя 3 месяца владения вспучилась краска на крышке багажника (под стеклом) и начала облезать хромированная накладка»… Во многих отзывах владельцы пишут, что это случалось и с новенькими автомобилями, и двери красили и меняли по гарантии. Но сейчас речь о гарантийном ремонте идти уже не может…

Не меньше жалоб и на качество лобового стекла. В отзывах владельцы пишут, что стекло очень мягкое и покрывается царапинами и множеством микросколов буквально за год-другой. То, что стекло снабжено электроподогревом в зоне дворников – это, конечно, хорошо. Хуже, что подогрев этот нередко выходит из строя, и тогда стекло может треснуть без видимых причин: «Я увидел трещину, думал – поймал камень, но у дилера сказали, что это как раз накрылся подогрев». Такого рода истории в отзывах – далеко не редкость.

Есть вопросы и к внутреннему обустройству, прежде всего – к качеству пластика, которым отделан салон. Во-первых, практически весь пластик в салоне жесткий. Но то, что воспринимается абсолютно нормально в салоне бюджетного хэтчбека сегмента В+, в среднеразмерном кроссовере кажется неуместным. Тут авторы отзывов в выражениях не стесняются: «Пластик: есть один мягкий элемент – это козырек, обшитый кожей. Зачем корейцы его обшили – загадка, обшили бы всю панель... Все остальное просто жуть какое жесткое, первое место по жесткости из всех авто которые я видел. На втором, наверное, “Калина”, но там мягче...».

Kia Sorento 2009–20

И этот «ужас, какой жесткий пластик», ужас, как быстро покрывается царапинами и теряет товарный вид: «Пластик жесткий и царапается просто моментально. У меня за 6 лет весь багажник поцарапан, и внутри салона тоже присутствует немало царапин». А где жесткий пластик, там и сверчки. На них жалуются далеко не все, но то и дело приходится читать, что на плохом асфальте начинает греметь и скрипеть весь салон. Плюс пластик быстро пачкается: «Поразили материалы отделки салона. Жесткий маркий пластик, особенно центральная консоль. Наверное, конструкторы сами никогда не пробовали браться за него немытыми руками. Везде, абсолютно везде остаются пятна и разводы, которые надо постоянно вытирать. В дешевом паркетнике "на каждый день" это выглядит нормально, но корейцы-то хотят выглядеть людьми, которые производят машины не хуже, чем у других. Это ж просто финиш для модели, у которой есть комплектации за почти 2 миллиона рублей!».



В одном из отзывов автор подытожил свои впечатления так: «Брать Sorento можно, особенно б/у, но только если вы не избалованы хорошими салонами. Если избалованы – смотрите другую модель, если вообще не другого производителя. Не стерпится и не слюбится, салон вас задолбает. Качество отделочных материалов раздражало все время, что я на ней ездил, причем это не лечится комплектацией: в верхней еще хуже, чем в нищенской. Из-за качества исполнения салона, наверное, и продал».

Любовь #5: объем салона и багажник

Но ни те, кто десять лет назад покупал Sorento XM в дилерских центрах, ни те, кто приобрел эти автомобили позже, на вторичном рынке, не гнались за престижностью. Им был нужен практичный семейный кроссовер, на котором можно и на работу ездить, и в деревню к бабушке пролезть, и на море большую семью вывезти. А это значит, что на первое место выступает такой параметр, как объем салона.

Этот параметр положительно оценивают буквально все, как те из владельцев, кто остался полностью удовлетворенным, так и те, кто не сошелся с автомобилем характерами и нашел в нем массу недостатков: «Сразу хочу сказать, что автомобиль очень вместительный для своего класса. Для семейного человека с двумя и более детьми – самое то. Третьим рядом сидений пользуюсь в очень редких случаях, да и места там не очень много для взрослого: до получаса езды терпимо, если больше там просидеть, то начинается каторга, для детей нормально». Тут есть, конечно, небольшие замечания: «То, что при складывании заднего ряда образуется ровный пол – большой плюс, а вот то, что в пассажирском варианте они производят небольшой шум при движении порожняком по некачественному дорожному покрытию – это минус. За более чем 40 000 долларов хотелось бы получить достойное качество».

Kia Sorento 2009–20

Конечно, не все отзывы касаются комплектаций с семью посадочными местами, но объем радует всех. В огромном числе отзывов авторы отмечают огромный багажник с вместительным органайзером под фальшполом: «Багажник огромный, вместительный, есть нижний лоток для всякой мелочи, и он тоже немаленький», «Еще раз порадовал размер багажника и “подпол” – при переезде удалось затолкать в машину жену, детей и все вещи сразу».



В отзывах владельцы отмечают, что в Sorento можно перевезти хоть диван, хоть шифоньер, хоть еще что-то габаритное: «В багажнике вместо 3-го ряда сидений есть два объемистых “бардачка”, куда можно засунуть две 20-литровые канистры, и еще место останется. В машине возил шкаф, стремянки, четырехметровую стрелу шлагбаума, 42 кв.м ламината, 15 мешков цемента». Добавьте весьма объемистый бокс-подлокотник на первом ряду, куда вполне помещается ноутбук.



Не менее важно и то, что, сложив второй ряд сидений, вы получаете площадку с ровным полом, которая без проблем превращается в спальное место для двух человек: «Багажник – это отдельная песня. Это спальня! Спать в машине с закрытой дверью багажника удобно (даже с моим ростом около 190 см), пол ровный, надувной матрас входит как влитой». Есть, конечно, любители поворчать: «Багажник огромен, но вечно забит хламом, поэтому положить туда что-либо невозможно, Не имеет хоть каких-нибудь найтовочных устройств (петель) – фиксировать нечем. Глубокий подпол под ним – могила, так как извлечь что-либо при загруженном багажнике невозможно, Резиновый коврик усугубляет проблему многократно».

Kia Sorento 2009–20

Но таких ворчунов среди авторов отзывов все же немного. Большинство же высказывается в том духе, что никаких проблем не вызывает ни поездка в мегамолл в составе семьи из четырех человек, укомплектованной велосипедом, самокатом и детскими креслами с последующей загрузкой множества сделанных там покупок, ни выезд на рыбалку с лодкой и палаткой, ни дальние поездки всей семьей со всем необходимым скарбом.



Ненависть #4: работа климатической установки

Но есть и другие моменты, вызывающие желание поворчать. Например, организация микроклимата. Нет, в принципе, каких-то серьезных нареканий на него нет: печка греет, кондиционер кондиционирует. Более того, владельцы дизельных версий подчеркивают, что зимой в машине тепло и что она довольно быстро прогревается и не остывает в пробках, как некоторые другие дизели. Но некоторые моменты корейские конструкторы явно не продумали…



Вот, например, такой рассказ: «Было тут дело, что в Москве выпал снег. Может, в Корее снег не выпадает, но то в Корее. У нас выпадает. И у нас снег – это как в Корее корейцы, у нас его принято не замечать, ну снег и снег, корейцы и корейцы, эка невидаль. Как раз с такими мыслями я вышел из дома, пару раз махнул щеткой и поехал, по своему обыкновению, на сугробе, ибо что лишнее, то само отвалится. И что вы таки думаете? Черт его знает почему, но этот автобус ни черта не отпотевает. На климате стоит 20 градусов, кнопка "кондей" горит... На предыдущих машинах такого режима хватало, чтобы про запотевание забыть, здесь же стекла целиком не отпотевают никогда. Если воткнуть кнопочку "максимальный продув лобового", то запотевание более-менее ликвидируется, зато становится жарко. Экспериментальным путем было установлено, что проблема кое-как решается прочисткой от снега пространства под дворниками. Судя по всему, кое-кто снега не видел и не в курсе, что снег немножко забивает к чертовой бабушке воздухозаборник, если его реализовать так, как он в Sorento сделан (большое количество узких вертикальных прорезей чуть ниже правого дворника). Что делать? Резать пластик, расширять дыру?».

Kia Sorento 2009–20

Ну или вот такая жалоба: «Лично мне не хватает настройки “лобовое стекло+на водителя”, там есть только “лобовое стекло+ноги”, но тогда часто очень жарко правой ноге, если же включить просто “лобовое стекло”, то или потеют передние боковые стекла, или горячий воздух дует прямо в лицо».



Любовь #4: хорошее опционное наполнение

Если по качеству материалов отделки салона дорестайлинговые Sorento 2-го поколения явно проигрывают своим одноклассникам, принадлежащим более именитым маркам, то по опционному наполнению они не только не уступают, но нередко их превосходят. Ксеноновые фары, ABS, ESP, круиз-контроль, разнообразные подогревы, электропривод сидений, двухзонный комфортный климат-контроль, головное устройство с тачскрином, цветной камерой заднего вида и навигатором, и многое другое.



Одних очень радует панорамная крыша: «Это отдельный плюс, в машине всегда светло, и не чувствуешь давящего на голову потолка. Даже зимой шторки на потолке не закрывал», другим особенно нравится наличие hands-free: «Большой плюс в безопасности – это свободные руки, по телефону разговариваешь по громкой связи через Bluetooth».



Как ни странно, очень многие высказываются в том плане, что функция автоматической парковки, которая достаточно опытным водителям казалась совершенно ненужной, на деле зарекомендовала себя вполне полезной: «Прикольная функция самостоятельной парковки. Пока только развлекаю пассажиров, хотя пару раз парковался в очень маленький карман… Реально удобно и быстро, особенно если за тобой другие тебя ждут, чтоб проехать. Для дам вообще незаменимая функция! Но контролировать по зеркалам и камере все равно надо».

Kia Sorento 2009–20

В плане оценки всех этих функций, конечно, тоже найдутся поводы поворчать. Кого-то огорчает отсутствие дневных ходовых огней, кому-то очень не нравится расход омывающей жидкости: «Омыватели фар срабатывают дважды (!!!) на каждое включение омывателя стекла, что влечет колоссальный расход омывающей жидкости. Учитывая российские реалии, иногда расход омывайки выходит больше расхода топлива, а принимая во внимание ее стоимость.... печалька. На зиму вытаскиваю предохранитель, а ведь наличие омывателей фар было одним из важнейших критериев выбора автомобиля».



С этими омывателями вообще связано много мелких претензий. Например, форсунки омывателей лобового стекла расположены в нише между стеклом и капотом. Вроде и красивей так, и аэродинамика лучше, но именно там скапливается снег, намертво забивающий форсунки. А вот еще одной форсунки, омывающей камеру заднего вида, просто нет, хотя ее установка предусмотрена конструкцией. Вот и пишут владельцы: «Пришлось установить самому, иначе камера бывает слепой именно тогда, когда больше всего нужна. А выходить-то лень!». Ну или такой момент: «Как заканчивается омыватель, на экране борткомпьютера загорается предупреждение, и все! Нет больше борткомпьютера! Закончился омыватель — больше вам ничего знать не надо!».



Поругивают и встроенную навигацию: «Карты ущербные, старые, только Москва и самое ближнее Подмосковье. Где взять обновления и расширения – неясно, да и сама навигация не слишком точна, несколько раз пришлось убедиться. Одна радость, что всегда под рукой и без дополнительных присосок».

Kia Sorento 2009–20

Датчик света работает, как правило, исправно, а вот датчик дождя, как написано в некоторых отзывах, временами «живет своей жизнью». Но даже самые завзятые ворчуны и придиры вынуждены признать, что в целом по насыщенности повышающими комфорт системами десятилетний Kia Sorento выглядит вполне пристойно, даже на фоне современных моделей.



Ненависть #3: расход и динамика бензинового мотора

Нужно сразу сказать – оценки динамики и расхода горючего у владельцев бензиновых и дизельных версий различаются очень сильно, чтобы не сказать – радикально. С одной стороны, вроде бы бензиновых машин купили больше, существенно больше их и на вторичном рынке. Но и претензий к бензиновому мотору тоже больше…



Во-первых, с ним несколько чаще случаются серьезные неприятности. На просторах инета хватает историй про внезапную кончину этого агрегата, и истории эти не лишены оснований. Двигатель действительно требователен к качеству масла, а идея совместить в один агрегат балансировочные валы с масляным насосом многие специалисты оценивают как сомнительную. Нет, не стоит пугаться и думать, что если вы приобретете видавший виды Sorento XM с двигателем Theta II, у вас всенепременно провернутся вкладыши, а шатуны разобьют зеркала цилиндров. Скорее всего, даже двигатель с приличным пробегом проработает беспорочно еще не один год. Но все же стоит понимать, что этот мотор требует от владельца особого внимания.

Kia Sorento 2009–20



Второй момент касается согласованности работы мотора и коробки передач. Авторы отзывов не случайно пишут, что версии с механикой и автоматом воспринимаются и ведут себя очень по-разному. Про механику пишут мало, ну, коробка и коробка, а вот автомат вызывает множество нареканий. Пожалуй, наиболее полно их выразил в своем отзыве один из владельцев: «Начну с самого большого разочарования – АКПП. Тупая и прожорливая. Сильно подозреваю, что дело может быть в американской родословной автомобиля (его делали прежде всего для Америки). Движок нам подсунули самый маленький, а вот алгоритм коробки остался от большого V6. Проблема выражается в том, что коробка очень рано повышает передачи и очень поздно понижает. В итоге – вялая динамика и непомерный расход. В движении, особенно на разгоне, когда на ручном думал бы переходить на третью, переключив с драйва, обнаруживаю уже четвертую, а то и пятую. Поэтому уже привык пользоваться ручным переключением, но и здесь укрылась некая подлость. Дело в том, что коробка не позволяет полностью осуществить ручное управление, причем однобоко. Переключать вверх она сама не будет, несмотря на высоченные обороты, а вот вниз (несмотря на отсутствие необходимости) переключает. В итоге получается следующее: двигаюсь, например, на пятой, перед препятствием торможу, и, рассчитывая на третью, пару раз качаю рычаг на себя, но, обнаружив замедление, коробка тоже хочет снизить передачу и сбрасывает еще одну. Вместо третьей я упираюсь во вторую, что бывает весьма неполезно (а вместо второй, соответственно – в первую, что может быть даже опасно). Поэтому приходится контролировать номер передачи на приборной панели. Но в поворотах, где это особенно актуально, его не видно за спицами руля!».



Вот и получается, что динамики, если верить мнению коллективного разума, хватает на вполне уверенную езду в городе, а вот на трассе запасом мощности похвастаться уже не получится. Тяги на низах маловато, для быстрого разгона требуется солидный пинок, а обгоны требуют некоего расчета. По сути, этот автомобиль рассчитан на спокойное перемещение владельца из точки А в точку Б, и именно в этом качестве он весьма неплох.

Kia Sorento 2009–20

Это подтверждают и цифры расхода горючего, которые приводят владельцы. И все же именно расход бензина вызывает их самое большое неудовольствие.



Понятно, что полного единодушия в этом вопросе не наблюдается. Во-первых, авторы отзывов приводят в своих отзывах весьма серьезно различающиеся цифры. Например, одни пишут, что на трассе автомобиль потребляет 7,5 литров на сотню, другие называют цифры 10-11. Про городскую езду одни пишут, что расход не превышает 11-12 л/100 км, другие пишут, что он может доходить до 19. Ничего странного в этом нет – расход зависел и будет зависеть от манеры езды и «тяжести ноги на педали газа».



Разнятся и оценки: одни считают расход в 14 л/100 км более чем приемлемым (поскольку до этого владели рамным «американцем» с действительно прожорливым V8), других расход в 14 л попросту пугает, поскольку до этого они ездили на малолитражках. Но в целом отношение владельцев к бензиновому Sorento лучше всего характеризует фраза из одного из отзывов: «Бензин – овощ еще тот! Расход как у жеребца, а едет как ослик...».

Любовь #3: расход и динамика дизеля

А вот высказывания владельцев дизельных Sorento XM звучат в совершенно другой тональности: «После дизеля теперь вообще не хочется на бензин пересаживаться», «Ребят, если есть возможность, берите Соренто на дизеле! Расход, динамика просто шикарны!». И дело вовсе не в том, что 197 лошадок – это больше, чем 175. Все дело в крутящем моменте и оборотах, на которых двигатель может его выдать: 2,2-литровый турбодизель D4HB выдает все свои 440 нм момента при 2700 об/мин, а на 420 выходит уже при 1800, в то время как для того, чтобы бензиновый 2,4-литровый мотор вышел на максимальные 220 нм, его нужно раскрутить аж до 4000. Взаимодействие мотора и автоматической коробки получается куда более продуктивным. Коробке не нужно зря напрягаться, щелкать передачами…



Kia Sorento 2009–20

В итоге и в городе, и на трассе водители дизельных Sorento не испытывают никаких проблем с обгонами и энергичными ускорениями, при этом не испытывая мук амфибиогенной асфиксии по поводу удручающего расхода горючего. Собственно, именно они в отзывах отмечают топливную экономичность как одну из основных достоинств модели: «Расход просто радует. На трассе был 5,6 л при скорости до 120 км/ч. По городу 8,6. В общем, не расход, а прелесть!», «Когда гнал машину с юга, помимо ходовых качеств, был приятно удивлен расходом. Прямо вот ехал и улыбался... Крейсерская скорость 120-140, расход 7 литров».



Справедливости ради отметим, что большая часть владельцев называет чуть более высокие цифры, но именно что чуть: 7,5-8 л на трассе при скорости 120-140 км/час и 9-11 л в городе, в зависимости от сезона и пробок, при среднем расходе по борткомпьютеру порядка 8-8,5 литров на сотню. Более того, мне попался даже отзыв, автор которого негодовал по поводу избыточной прожорливости дизельного двигателя: «Вроде дизель, вроде должен быть экономным, а вот ничего подобного! По городу он кушал от 11,5 литров, быстро я не езжу, зимой с пробками под 13-14 выходило. Я не верю компьютеру, поэтому делю литры на километры, и такая цифра получилась. Трасса при круиз-контроле, при скорости 109 км/ч (надеюсь, понятно, почему такая скорость) – 6,5-7 литров на сотню. По трассе – да, приятно было ехать, на датчик топлива смотришь, а он не движется, но город, чего так много-то?». Ну что тут скажешь? Любые оценки – они всегда субъективны.

Низкий расход – это еще и отменная автономность: «Заправились на МКАД (в районе Каширки), бака хватило до Самары – почти 1100 км, на секундочку. Сидел я и пассажир, ну и багажник загружен. Крейсерская скорость – 130-140 (доходило и до 150, конечно, где возможно), было 5-6 участков с ремонтом трассы, реверсы (стояли по 20-30 минут) и все такое». А бак у Sorento – 60 литров.

Kia Sorento 2009–20

Но, как всегда, у любого плюса есть и свои минусы. Больший крутящий момент дизеля может сыграть злую шутку с любителями динамичной езды или езды с большой нагрузкой (например, с прицепом или по бездорожью). Слабым местом в данной ситуации становятся шлицы в чашке дифференциала. Узел этот одинаков как для бензиновых, так и для дизельных автомобилей, но дизельный с его 440 нм расправляется с ними в разы быстрее бензиновых, особенно если в узел проникнет влага и появится ржавчина. Как итог – «слизанные» шлицы, и автомобиль, который вдруг становится переднеприводным.



Есть у дизельного двигателя и свои уязвимые места. Например, шкив коленвала: «Оказывается, что это у них болезнь. Резина внутри шкива просто разорвалась, и сам шкив слетел в сторону, но ремень остался на месте. Так бывало со многими (почитал в интернете). Стоимость шкива у официалов оказалась ужасно дорогой, 22 000 руб., у неофициалов купил за 7500 руб. Неоригиналов их не бывает. Поменял, на всякий случай, с ремнем и натяжителем». Естественно, как и в случае с другими дизельными моторами, в определенном возрасте могут требовать повышенного внимания и форсунки, и свечи преднакала, да и к качеству фильтров и масел дизели более привередливы, чем бензиновые моторы. Но все это меркнет на фоне того простого факта, что дизельные Sorento едут куда лучше, чем бензиновые.

Ненависть #2: эргономические промахи и мелочи, которые раздражают

Эргономика – это наука о взаимодействии человека с техническими устройствами, которыми он пользуется. В случае автомобиля она занимается не только удобством сидений и взаимным расположением органов управления. Кстати, с посадкой водителя – полный порядок, да и на расположение приборов и кнопок никто не жалуется. Но для того, чтобы автомобиль получился совершенным во всех аспектах, корейским инженерам все же не хватило опыта. И что обидно: промахи-то все какие-то мелкие, копеечные.



Ну вот, например, бачок омывателя: «Какой чудак придумал такую заливную горловину для незамерзайки? Это нельзя описать словами. Если рассматриваете эту машину, то просто хотя бы раз попробуйте в темноте попасть из пятилитровой баклажки с незамерзайкой в соответствующее утопленное сопло, причем в темноте, да еще без воронки. Особенное бешенство вызывает тот факт, что под капотом места – на два таких двигателя, и никакого физического смысла делать такой дурацкий приемный патрубок для незамерзайки нет и быть не может. Подумываю теперь часть патрубка срезать и присобачить горловину в другое место (например, на решетку радиатора вместо шильдика, там ей самое место), заменив часть жесткой трубы шлангом подходящего диаметра».



Или взять такой аспект. На работу медиасистемы особо никто не жалуется. Не нравится тот факт, что яркость экрана нельзя отрегулировать: «Несмотря на фоновый черный цвет, ночью сияет так, что в загородных поездках очень раздражает. Заклеиваю суперлипким ковриком».

Kia Sorento 2009–20

Далее: громкость звучания аудиосистемы регулируется ступенчато. Казалось бы, и что в том такого? Но обязательно найдется кто-то, кому это не по душе: «Музыка более чем сносная, мне как "немеломану" очень даже хватает. Баг состоит в уровнях громкости: очень большой шаг – уровень звука ТРИ еще чуть недостаточно, а ЧЕТЫРЕ уже немного громковато».



Или вот сама по себе система Hands-free, соединяющая головное устройство и смартфон через Bluetooth, отмечена многими владельцами как существенный плюс. Но вот алгоритм подключения, точнее то, что процедуру поиска нужно проделывать каждый раз, когда садишься в автомобиль, действительно может вызвать определенное раздражение: «Каждый раз его надо вручную подключать. То есть завел машину – он автоматом не встанет, и я это дело бросил». И еще на экран медиасистемы выводится картинка с камеры заднего вида. Работает она хорошо, изображение дает качественное, и во многих отзывах отмечено ее удобство. Проблема в том, что загрузка системы после включения зажигания и пуска двигателя занимает почти минуту, и если ты сел в машину и тебе нужно выехать с парковки задним ходом, то нужно ждать – камера ничего показывать не будет.



Ну и очень во многих отзывах есть упоминания о ремнях безопасности. «Еще ремень пассажира постоянно стучит о пластик. Подмотал направляющие подголовников изолентой (вспомнил свою вторую машину, “Ниву” из 2002 года). И это в автомобиле за полтора миллиона!». Эта проблема оказалась достойна целого эссе: «Надо быть корейцем из Kia, чтобы понять конструкцию задних ремней безопасности. Фишка в том, что сами по себе, под действием натяжителя, они на мягкое сидение не возвращаются. Выходящий с заднего сидения пассажир оставляет железяку так, что она лежит на жестком пластике (между дверью и сиденьем, на арке заднего колеса). Дальше вы, водитель, трогаетесь, едете и тут же понимаете, что сзади раздается грохот. Вы останавливаетесь, материтесь, выходите из машины, машина пищит (ключ-то в кармане!), доходите до задней правой двери и тут понимаете, что дверь закрыта, закрывается автоматически с началом движения и будет закрыта до тех пор, пока вы ее руками не откроете отдельным нажатием кнопки на водительской двери. Идете обратно к водительской, этажность мата нарастает, а джип здоровый, идти далеко, по этой причине материтесь еще сильнее. Открываете водительскую дверь, жмете кнопку, задние двери разблокируются, закрываете водительскую дверь – машина снова пищит, снова идете к задней правой двери, открываете ее, поправляете пряжку ремня, закрываете, машина опять пищит, еще раз идете к водительской двери, садитесь и едете дальше, в перерывах между матом задаваясь только одним вопросом: какая корейская рожа, матери её долгой жизни, тестировала эту машину? Сколько стоит билет до Кореи и насколько бесценна возможность крепко пожать тестеру горло?».

Kia Sorento 2009–20

Любовь #2: стоимость обслуживания и цена запчастей

В чем владельцы абсолютно единодушны – это в оценке расходов на обслуживание. Дешевизну ТО отмечают и в отзывах, написанных в далеких и докризисных 2010-2012 годах, и в совсем свежих, когда речь идет о вполне возрастных автомобилях, приобретенных на вторичном рынке. «По стоимости расходных материалов – просто бомба! До нее была Mitsubishi, которая ободрала до нитки. Эта же в обслуживании копеечная, да и расход по городу меньше», «Она неприхотливая, и содержать её может даже обычный рабочий, так как запчасти на неё стоят так же, как и на всем известный Солярис или Рио!», «Обслуживание данного автомобиля обходится дешевле немцев на 30-40%», «Обслуживание весьма демократичное, самое дорогое ТО не дотягивало и до 13 000 руб.». И тут не поспоришь: о том, что обслуживание в зависимости от объема плановых работ стоит от 9 до 13 тысяч, пишут очень многие, как и о том, что не имеет смысла тратить время на поиск неоригинальных заменителей запчастей и компонентов, поскольку и оригиналы не сильно бьют по карману.



Особенно радуют цены на компоненты подвески и стойки стабилизатора, менять которые раньше или позже приходится абсолютно всем: «Менял правую шаровую. Цена оригинала (600 рублей) приятно удивила. Мастер, который заказывал, был и сам удивлён». «Шаровые – 360 руб. штука (оригинал), втулки стабилизатора – 150 руб. штука (оригинал), опорники – 960 руб. штука (оригинал)». Конечно, в сервисах могут попробовать выставить и задранные цены, но тут уж интернет вам в помощь. «Где-то на 70 000 км менял подрулевой шлейф. В магазине выставили цену около 15 000 руб. и там же посоветовали порыться в интернете. Нашел во Владике – 1300 руб.! Почитал – отзывы все положительные. Купил, установка 1000 руб. Всё.». Относительно недорог и кузовной ремонт: «Недавно въехали мне в правую заднюю дверь, запчасти оказались в хлам дешевые! Молдинг двери – 263 руб., порог пластиковый – 1500, подкрылок – 600 руб.».

Kia Sorento 2009–20

Эта цитата из достаточно старого отзыва, так что сегодня, скорее всего, цифры стоит умножить на два, но все равно результат окажется более чем приемлемым.



Естественно в ряде случаев ценники на отдельные узлы могут быть существенно выше, а суммы расходов на ремонт могут достигать шестизначных величин: «На 187 000 км заменил впускной коллектор, насос ГУРа, ролики и ремень, радиатор интеркулера, тормозные диски и колодки по кругу, рулевую рейку, почистил форсунки и систему подачи топлива. Потрачено 134 000 рублей, с работой и запчастями. Но на выходе – почти новый и исправный автомобиль! Со 187 000 до 210 000 – только замена масла, фильтров и втулок заднего стабилизатора». А теперь прикиньте, во что обошлись бы аналогичные работы, если бы речь шла об автомобиле того же класса, но более именитого и престижного бренда.



Ненависть #1: жесткая подвеска, не лучшая шумоизоляция

Удивительно, сколько людей у нас считает, что можно накупить на грош пятаков. Иначе никак не объяснить, почему в таком количестве отзывов авторы жалуются на недостаток ездового комфорта, будто бы можно потратить в разы меньше денег, чем на какой-нибудь Audi Q7 или Lexus RX, и получить такой же уровень удобства.



Больше всего жалоб приходится на избыточную жесткость подвески: «Подвеска жестковатая, особенно на мостовых стыках и поперечных дорожных швах», «Подвеска жесткая, особенно на отбой, неаккуратный проезд лежачих полицейских может напугать человека с неокрепшей психикой», «Сама по себе подвеска невероятно жесткая, проезд лежачих полицейских на скорости выше 20 км/ч чреват серьезными травмами позвоночника. В салоне а/м отдается даже выезд на разметку». Однако, по свидетельству владельцев, именно по этой причине автомобиль очень неплохо рулится на хорошем асфальте! Если что и не позволяет дать управляемости высший балл, то это не всегда корректная работа ESP, которая в напряженных поворотах не помогает, а порой только мешает: «ESP – гадость! Точнее, штука, конечно, нужная и даже необходимая, но очень уж примитивная. Потому как никакой курсовой устойчивости она не несет, а тупо душит двигатель при появлении бокового скольжения. Особая мерзость заключается в том, что ее нельзя отключить совсем – она снова включится при следующем старте двигателя. Что само по себе правильно, но столько раз меня подводило, когда в вираже нужно довернуть машину форсажем, а под педалью тупо пустота, потому, что забыл после старта нажать на кнопку... ».

Подвеска вполне эффективно справляется и с мелкой гребенкой, но на крупных повторяющихся ухабах проявляет склонность к вертикальной раскачке. Со временем, когда пружины подвески проседают, пробои задней подвески на загруженном автомобиле становятся вполне очевидными. По этой причине многие прибегают к замене штатных пружин на усиленные.

Kia Sorento 2009–20



У подвески Sorento XM есть и еще одна черта, которая проявляется вне асфальта – очень короткие ходы. Из-за этого автомобиль не любит диагонального вывешивания. «Подвеска жесткая и короткоходная, ход примерно сантиметров 10, может, чуть побольше. Машина заточена под асфальт, не кренится в поворотах, и, несмотря на то что высокая, рулится, как обычный седан. Но трясет. Но устойчивая. Есть обратная сторона медали: зимой в колеях и всяких безобразиях (а у нас зимой в Рязани безобразия в каждом дворе) очень любит вывешиваться на ровном месте и застревать без видимых причин. Стыдно как-то на полном приводе, на ровном месте перед людьми. Сосед с лопатой подойдет, спросит, мол, а чего у тебя, только перед ведущий?».



Еще один важный аспект ездового комфорта – комфорт акустический. Тут авторы отзывов не совсем единодушны, кто-то даже хвалит, кто-то оценивает нейтрально, но большинство все же высказывается в духе «Шумоизоляция ни о чем, ну это беда всех "корейцев"» и настоятельно рекомендует установить дополнительные шумоизолирующие панели: «Комфорт на твердую четверку, но при условии производства двухслойной шумоизоляции салона. После недешевого седана по мозгам неслабо бил шум от 5-й двери и от арок колес при движении по лужам и песчано-гравийным дорогам». Очень раздражает аэродинамический шум, который возникает в районе передних дверей. Воздух на скорости просачивается в салон через верхний уголок двери, и это – конструктивный дефект модели, от которого избавились после рестайлинга. Борются с ним по-разному, в основном, «колхозят» дополнительные резинки и уплотнители, но борьба эта идет с переменным успехом.



Любовь #1: надежность

Но главным достоинством Sorento XM его владельцы считают надежность. Когда-то подтверждением этой надежности была пятилетняя гарантия (которая многих выручала, хотя и имела некоторые ограничения «мелким шрифтом»). На сегодня она точно закончилась, ведь мы рассматриваем автомобили, выпущенные в 2009-2012 годах, но тем не менее авторы отзывов пишут, словно сговорившись: «За все время (130 000 км) менял только фильтры, воздушный и топливный», «Кроме затрат на масло и на бензин, а также на запчасти (втулки стабилизаторов и прочие сайлентблоки), которые нужно менять по регламенту и по пробегу автомобиля, ничего не покупал и не тратился», «За все время эксплуатации в сервисы ездил только на диагностики и замену масла, по ремонту автомобиль не доставлял никаких проблем», «Покупал новым в автосалоне, ездил 7 лет. Никаких поломок не было», «Очень надежный автомобиль. Из всех машин, что у меня были, этот меньше всего просился в сервис. Только регламентные ТО». Такого рода высказывания можно цитировать просто бесконечно, равно как и рассказы о том, что автомобиль неоднократно прокатился из Питера на Кавказ, из Москвы в Карелию и Поволжье, повозил владельца по всей Европе и центральной России.



Kia Sorento 2009–20

Ну а если что-то у людей и ломалось, то, как правило, ремонт не требовал каких-то убийственных затрат денег и нервов: «За 5 лет эксплуатации и 167 тыс. пробега столкнулся со следующими неисправностями: замена опорных подшипников (2 или 3 раза), замена закисшего тросика стояночного тормоза, ремонт каркаса водительского сидения (критично для водителей весом более 100 кг), замена датчика наличия омывающей жидкости (из-за некачественной жидкости) и замена шлейфа в рулевой колонке», «мы с моим другом вместе почти семь лет. Всякое бывало, но серьезно не ссорились. На дороге не подводил, деньги не высасывал – в общем, сложилось полное взаимопонимание и впечатление честного автомобиля. Отмечу, что за все это время за исключением расходников заменил втулки и стойки стабилизатор, передние шаровые и все, больше ничего!».



Владельцы отмечают, что чаще всего достаточно вовремя проходить ежегодное плановое ТО, и автомобиль будет работать без нареканий, а вот если ничего не делать, то на 90-100 тысячах пробега умрёт дифференциал привода задних колес в коробке передач (ремонт сложный, но если грамотно выполнен, то без каких-либо последствий, и обойдется он в 20-30 тысяч). Конечно, как и в случае очень многих других моделей, после 40-50 тысяч км придется каждый год менять пару-тройку каких-нибудь резинок в подвеске, но это и недорого (как уже было сказано), и быстро. И многие сравнивают надежность Sorento с таким эталоном, как автомобили Toyota, которые, согласно легенде, не ломаются.

Kia Sorento 2009–20

Именно поэтому для человека, который несколько ограничен в средствах, не гонится за престижем, но нуждается в большом и объемистом семейном кроссовере, покупка девяти-десятилетнего Sorento XM может оказаться вполне удачным решением: и проблемы перевозки большой семьи будут решены, и машина верой и правдой прослужит еще несколько лет, не превращаясь в черную финансовую дыру.

