Говорить об этом горько и обидно, но «цешка» этого поколения – первая «цешка», которая живёт благодаря репутации предыдущих поколений, а не своим собственным достоинствам. Само собой, она осталась типичным Мерседесом: материалы отделки, управляемость, комфорт, надёжность – всё точно на том же уровне, что и более дорогие ровесники классом повыше. А значит, и материалы отделки, и надёжность стали чуть хуже, чем были у того же W203 до рестайлинга. Ну, а о надёжности W202 «цешки» в кузове W204 остаётся только мечтать. Хотя едет он всё так же замечательно – так, как и положено Мерседесу.

Истоки



W204 – третье поколение С-класса. Первой официальной «цешкой» был Мерседес в кузове W202, вторым – W203. А вот их предшественник Mercedes-Benz 190 (кузов W201), известный как «бэби-бенц», формально к С-классу не относится, хотя и стал первым компактным представительским легковым автомобилем. Наверное, нет смысла рассказывать обо всех возможных версиях всех поколений: их было очень много. Даже у довольно простой первой «цешки» W202, появившейся в продаже в 1993 году, было на выбор четыре бензиновых мотора (М111, М112 и М104 и М113 у AMG) и четыре дизельных (ОМ601, ОМ604, ОМ605 и ОМ611). Причём только у бензиновых М111 было шесть модификаций, отличающиеся объёмом и наличием или отсутствием компрессора. Одним словом, моторов было много сразу. И среди них не было ни одного плохого.

Коробок передач было тоже несколько: механические пяти- и шестиступенчатые, а также две автоматические – четырёхступенчатая 722.4 и пятиступенчатая 722.6.

W202 запомнился по двум причинам. Первая – это его очень высокая надёжность. Не бессмертность, а именно надёжность. А вот вторая причина намного более печальная: на тесте EuroNCAP он разбился хуже всех остальных автомобилей компании. А ведь его считали очень безопасным: тут уже были и подушки безопасности, и ABS, и интегральная защита бокового столкновения. Но кузов подвёл: его конструкция на краш-тесте показала себя удивительно плохо.

Mercedes-Benz C-Klasse (W202) 1997–2000

В 2000-м на конвейере появился новый С-класс в кузове W203. Изначально технически он во многом повторял предшественника. До рестайлинга можно было встретить моторы М111 и М112, стоявшие ещё на Е-классе W210. Автоматическая коробка передач 722.6 (5G-Tronic) тоже переехала сюда с W202. А вот подвески отличались: на W203 спереди стояла уже обычная подвеска типа МакФерсон, а на W202 подвеска была двухрычажной. Задняя подвеска осталась прежней – с пятью рычагами на каждое колесо.



После рестайлинга 2004 года ситуация сильно изменилась. В линейке моторов появились двигатели М272 (а двумя годами ранее – М271), а старую-добрую АКП 722.6 на некоторых версиях заменила более новая семиступенчатая коробка 722.9 (7G-tronic).



Mercedes-Benz C-Klasse (W203) 2001–04

Традиционно для Мерседеса новое поколение в кузове W204 получило радикально новую внешность, но уже не новые агрегаты с предыдущего поколения. Поэтому на W204 чаще всего встречаются те же моторы, что и стояли на W203 после рестайлинга: серии М271 для версий С180, С200 и С250 (с наддувом для версий Kompressor), V6 серии М272 и М276 и редкие V8 серии М156 для AMG.



Об особенностях этих моторов рассказывать не буду: про М271 можно почитать в техническом обзоре на W204, а про М272 – в отдельной статье, посвященной этой серии. Поэтому постараемся не лезть в металлические технические дебри, а почитаем, что пишут о своих машинах их обладатели. Небольшой спойлер: пишут обычно хорошо, потому что тысяч 100 на ремонт мотора им выкинуть не жалко. Это ж Мерседес!

Ненависть №5: шумоизоляция

Конечно, W204 – это не Honda Civic, и шумоизоляция у него приличная. Но претензии к ней периодически проскакивают. Я бы выделил две категории людей, которым W204 кажется шумным: это те, кто ездил на предыдущем W203, и те, кто ездил на E-klasse. Интересно, что у первой категории есть ещё и претензии к материалам салона. Мол, стало всё проще, дешевле и «попсовее». Но встречаются такие отзывы редко. Чаще о шумоизоляции говорят так: «Шумка хороша для среднего класса. У Е-класс лучше». Да, надо полагать, так оно и есть. На то он и Е-класс. Ну, а что конкретно не так у W204?



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Больше всего жалоб на недостаточную звукоизоляцию арок колёс: «Шумоизоляция не самая лучшая, на самом деле от Мерседеса ожидаешь больше... Слышен шум от колес. Надо однозначно дополнительно обрабатывать арки и днище. На разных типах покрытия может достать». На некоторых типах, видимо, всё в порядке.

На звук двигателя жалуются редко, а если жалуются, то в основном на компрессор: «Двигателя не слышно, но слышен компрессор при ускорении», «...шумоизоляция не очень». Правда, иногда уточняют, что колёса шумят не везде: «Шум от резины, на некоторых очень характерный звук турбомотора в салоне присутствует».



В целом ничего серьёзного, но докопаться очень хочется.



Любовь №5: бренд

Что и говорить: Мерседес – мечта многих. Мечта не всегда осознанная, не всегда рациональная, иногда просто бестолковая. Но когда она сбывается, люди ликуют. И я их понимаю. Ликование приводит к несколько запутанным мыслям, которые выражаются очень забитыми и заезженными фразами типа «есть машины, а есть Мерседес» или «Мы-то на Мерсе уже все успели, нам торопится некуда». Кто-то менее «прошаренный» рубит правду-матку, открывая Америку в каждой букве: «... марка Мерседес всю свою сознательную жизнь позиционируется как премиальная для людей с хорошим достатком», «Mercedes-Benz в нашей стране всегда относился к отдельной касте автомобилей».



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Ну, а некоторые просто радуются, что им уступают дорогу: «Мерин – это эстетика, комфорт, статус, на дороге относятся с уважением, не подрезают, пропускают».



Не очень понимаю, с какого перепугу такой пиетет по отношению к «цешке», но пусть будет. Человеку-то приятно.



Ненависть №4: теснота салона

Позвольте начать с цитаты, которая мне запала в душу: «Если водительское сидение отодвинуто максимально, а это в моём случае именно так, то сидеть сзади меня может разве что кот. У людей туда ноги не помещаются, а если и помещаются, то через 15 минут поездки я слышу с заднего сидения стоны и всхлипы».



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



В принципе, на этом можно остановиться. Ситуация понятна: ездить трём мужикам на заднем сиденье тут сложно. Что особенно обидно – это недостаточное пространство в ногах у задних пассажиров. Конечно, наиболее заметно это становится, если за рулём сидит рослый водитель, который сильно сдвигает своё кресло назад. Но и в других ситуациях этот недостаток заметен. Например, если стоит детское кресло: «Места сзади очень мало, ноги у среднего человека не упираются в спинку, но запас почти нулевой. При размещении детского кресла на диване оно занимает почти 2/3 заднего пространства».

Хорошо, что владельцы W204 воспринимают эту особенность не как недостаток автомобиля, а как мотивацию купить более просторный Е-класс. Наверное, так и должно быть. Но если хотите использовать эту «цешку» как семейный автомобиль, три раза подумайте: очень маленький салон, только для себя любимого и миниатюрных друзей. Для семьи никак. Да и в остальных случаях «за мной садятся негабаритные пассажиры, крупные влезают с трудом или не влезают вообще. Салон маленький как ни крути».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Может, и правда лучше сразу W212?

Любовь №4: работа электронных помощников

Мы уже привыкли, что в любой мало-мальски приличной машине должна быть куча электроники, которая помогает ездить. Это и ABS, и система курсовой стабилизации, и круиз-контроль, и автопарковка… Много всякого есть у современных машин. Вот только работает это не всегда корректно и обладает более маркетинговым характером, чем практическим.



W204 – машина, мягко говоря, не новая. Её выпускали с 2007 по 2014 год, так что можно было бы ожидать, что электроника там уже не кажется супер передовой. Но, кажется, ситуация ровно обратная: все владельцы отмечают просто прекрасную работу электронным ассистентов. И, разумеется, часто говорят об этом в отзывах: «Системы стабилизации работают предельно корректно и очень надежно (некоторые можно отключить – для любителей ехать боком, оценил прелесть заднего привода!), нравится функция круиз-контроля», «... системы курсовой устойчивости работают очень корректно и изумительно».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Правда, иногда на электронику ругаются: мол, бывает, что она глючит. Но таких отзывов очень мало, и написаны они пятыми-шестыми владельцами машин с пробегами за 200 тысяч и сомнительными историями.

Ненависть №3: блокировка руля и прочие мелочи

Если электроника глючит редко, это не значит, что W204 не имеет своих косяков. Имеет. И много имеет, если честно. О самом главном расскажем ниже, а пока – несколько типичных болячек, с которыми сталкиваются все. А потом ругаются и плюются.



Итак, самая типичная неисправность – поломка блокировки руля. Сначала это очень сильно расстраивало, но со временем коллективный разум нашёл способ решения проблемы без визита к дилеру. Вроде бы он не самый дешёвый, но дилерский ремонт получается ещё дороже: «Блокировка руля с замком – болячка тоже известная, у местных кулибиных удалось починить за 30 тыс. руб, официалы – 70-100 тыс. р». Кроме того, дилеры иногда решают вопрос слишком долго: «Около 140 000 км отказал блокиратор руля. 40 000 – с работой. Защелка руля выходит из строя в интервале 60-100 тысяч км, ремонт у официалов – 60 тыс. рублей и не меньше месяца ожидания, т. к. приходится выписывать прописной ключ с завода». Жалобы на блокировку есть почти у всех, и они не блещут разнообразием: «... первое, что случилось после 70 000 км пробега, – заклинил замок зажигания вместе с рулевой колонкой (цена замены 1000 eur)», «ELV модуль, он же – замок руля, 50 000 р. Болячка W204».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Второе хроническое слабое место – рулевая рейка. Её приходится ремонтировать намного раньше, чем хотелось бы. Но с этим в непрофильных сервисах, похоже, справляются лучше, чем с замком. Во всяком случае, преждевременный выход из строя рулевой рейки владельцев «цешек» огорчает не так уж сильно: «Рейку поставил новую. Старую можно восстановить (10-15 тыс.)», «... 30 тыс., и рейка новая у моего уже Мерса».

Кроме этого есть ещё несколько более мелких «болячек», которые частенько бесят. Очень часто перегорают лампочки, потеют и сгнивают платы задних фонарей, часто приходится менять ступичные подшипники. Ради справедливости отмечу, что эти поломки в целом не слишком дорогие.

Любовь №3: динамика даже с маленьким мотором

Разумеется, самые популярные версии W204 – это С180 и С200 с моторами серии М271 объёмом 1,6 и 1,8 л. Это самые маленькие по объёму моторы, но, судя по всему, даже с ними динамика оказывается вполне приличной. Ну, а почему бы ей быть плохой, если, например, компрессорный 1,6-литровый мотор выдаёт 156 л. с., а 1,8-литровый – целых 184? С учётом того что обычные (не AMG) версии W204, как и положено приличным Мерседесам, заточены под солидных мужчин, а не мамкиных шумахеров, все остаются довольны динамикой автомобилей с маленькими моторами: «Несмотря на небольшой объем движка, 156 кобыл под капотом, и со светофора уверенно идешь».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Скорее всего, один из комментаторов прав относительно момента: «Несмотря на малый объем, он имеет неплохой крутящий момент 230 Н/м, если сравнить с опелем или хондой того же объема – 180 Н/м. И именно момент делает эту машину динамичной. Для себя могу отметить – эта мощь самый минимум для комфортной и безопасной езды». Вот тут уже прозвучало слово «минимум»... Но минимальнее уже некуда (если, конечно, не рассматривать C 180 CDI с мощностью 120 л.с., хотя момента там ещё больше – 300 Нм), так что жаловаться не на что. И люди не жалуются: «До 170-180 км/ч машина разгоняется очень неплохо, ускорение с ходу идет очень бодрое за счет наддува», «Хочется отметить звук мотора – пожалуй, самый грозный и приятный из всех рядных четверок, какие я слышал. Сравните у любой марки рядную четверку».



Допустим, рядная четвёрка — это совсем не грозно. Хотя надо пойти послушать. Ну, а вдруг?



Ненависть №2: стоимость ремонта

Ездить на Мерседесах любят почти все, а вот платить за ремонт не любит никто. Хотя надо признать, что регламентное ТО на W204 не слишком дорогое. А вот если что-то ломается… Многие негодуют: «Дорогой в обслуживании – 300 тыс. рублей за три года», «Главный недостаток – это космос-цена на запчасти», «Неоправданно дорогой в обслуживании».



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



И всё-таки пусть торжествует справедливость: подгорает обычно у тех, кто купил за копейки убитую машину и теперь пытается привести её в порядок. Если же за машиной следить, у неё почти ничего дорогого не ломается (почти – потому что есть одна штука, которая ломается всегда и делает это как раз дорого). А вот те, кто хотел за две копейки что-то отремонтировать, возмущаются громко: «Б/у детали из-за спроса стоят адских денег. Передние фары 50 000 рублей за б/у – это перебор».

Конечно же, в вопросы ценообразования сервиса вмешивается и марка: «Ремонт и обслуживание реально дороже, просто потому как СТОшники видят Мерс».

В общем, обидно, но «... это машина не для среднего класса». Кажется, не видать мне её никогда. Ну и ладно.

Любовь №2: эргономика

Сразу дадим слово владельцам: «Садишься в машину – как пиджак удобный надел, не костюм, не куртку, а именно пиджак – удобный, стильный, с заплатками на рукавах. Все на своих местах, чертовски удобно и приятно как визуально, так и на ощупь!». «Очень продуманная эргономика. Тянуться никуда не надо».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Наверное, добавить нечего. Единственное замечание к салону, как я говорил выше, теснота второго ряда. Всё остальное вызывает исключительно положительные эмоции. Порода, знаете ли: «Садишься в машину и чувствуешь, что это Мерседес. Сиденья очень удобные, обзор отличный».

Ненависть №1: привод ГРМ моторов М271

О проблемах цепи ГРМ и звёзд фазорегуляторов на моторах М271 не писали только ленивые. Мы не ленивые, поэтому писали о них подробно. Но я всё-таки надеялся, что проблема не настолько массовая. Надеялся зря. В одном отзыве из многих десятков владелец рассказывал о том, что он не менял цепь ни разу до пробега за 150 тысяч километров и так машину и продал. Этот человек – счастливчик, потому что проблема действительно существует, и она массовая. Описывают её приблизительно так: «... шестерни распредвалов (они же звездочки и фазорегуляторы)... начинают стачиваться из-за растянутой цепи». Приблизительно так оно и есть. Выход существует только один – немедленный и дорогой ремонт. И на каком пробеге он потребуется, никто не знает: «На 100 тыс. не завелся, приговор – цепь, клапана, муфты распредвалов. Сумма кругленькая, не уследили», «Проблема с цепью заявила о себе на 75 тыс.км. Ценник озвучили в районе 100 руб., если менять две звезды и цепь».



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



Стоимость ремонта зависит от региона и колеблется в довольно больших пределах – тысяч от 70 до 130. При покупке W204 с таким мотором не стоит рассчитывать, что чаша сия вас минует. Не минует.

Впрочем, моторы М272 ещё хуже: у них есть не только проблемы с износом звездочек балансирного вала и заслонками впускного коллектора, но и с задирами алюсилового блока. На фоне этого мелкие шалости цепи М271 кажутся безобидными пустяками.

Любовь №1: подвеска

Вот тут один товарищ правильно сказал: «Если кто спросит, что такое Мерседес, я скажу: это подвеска. На самом деле конструктивно ничего сверхъестественного в ней нет, но инженерам удалось совместить то, что не совмещается в принципе. Автомобиль нельзя назвать эталоном мягкости и плавности, и тем не менее он очень мягкий, но плотный и собранный. Повороты на нем проходить одно удовольствие, достаточно чуть качнуть рулем, и ты уже повернул. Причем в любой сложности поворот и практически на любой “разумной” скорости. Кренов как будто для него не существует». Не знаю, надо ли тут что-то добавлять… Всё так и есть: «За рулем Mercedes-Benz ты получаешь и плавность, и управляемость одновременно. Именно этот момент управления делает Мерседес тем, что он есть».



Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15



При этом очень многие отмечают, что работа подвесок хороша не только на гладком асфальте, но и на дорогах с не самым лучшим покрытием: «Подвеска, которая кажется довольно мягкой, когда медленно едешь по проселочной дороге, на высоких скоростях позволяет совершать резкие маневры. Никаких кренов и раскачиваний». Особенно это ценят те, в чьих городах есть проблемы с асфальтом: «На ужасных ямах, которых в изобилии на наших дорогах, подвеска отрабатывает на 5+. Не успеваешь среагировать, думаешь, ну все, ппц...а она, гадюка, так мягко проходит, что потом в шоке».

При всём при этом не надо забывать, что клиренс у машины не самый большой, так что съезжать с дороги на W204 всё-таки не стоит. А ещё зимой он требует хорошие шипованные шины: по снегу на «липучках» многие владельцы не смогли выехать даже из двора. Что поделать: Mercedes и Россия – вещи часто несовместные. Хотя, например, Gelandewagen может убедить в обратном.