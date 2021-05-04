Стильный, как все MINI, но куда более практичный. Способный доставлять радость и выживать на зимних российских дорогах. Прикольная, но довольно-таки ломучая игрушка, способная тем не менее оказать реальную помощь при переезде на дачу. Мы собрали все «за» и «против» от реальных владельцев.

Когда первый «Кантрик» появился в 2010 году, с технической стороны поклонники марки увидели не так уж много нового. Под капотом Countryman разместились все те же рядные «четверки» семейства Prince мощностью от 98 до 218 л.с., а также два варианта турбодизеля BMW N47 объемом 1,6 л (мощностью 90 или 112 л.с) и 2,0 л (11 или 143 л.с). С ними могли агрегатироваться 6-ступенчатая механика или адаптивный 6-ступенчатый автомат Aisin TF-61SN.



MINI Cooper S Countryman All4 2011

Главной новацией стала полноприводная трансмиссия ALL4. Её сердце, электро-гидравлический дифференциал, в нормальных условиях движения распределяет мощность двигателя между передними и задними колесами в отношении 50/50, а в экстремальных условиях может направить все усилия на задний мост.

Первоначально в производство пошли модели Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper One, Cooper D, Cooper D ALL4 и One D. В 2011 к ним добавились Cooper SD, Cooper SD ALL4, Cooper D Automatic и Cooper D ALL4 Automatic, а в 2012 в серию пошли версии John Cooper Works с 218-сильными моторами и существенно измененными настройками подвески и рулевого управления.

MINI Cooper SD Countryman 2011–13

Главным производственным центром для Европы стали заводы Magna-Steyr в австрийском Граце, но сборка модели производилась также в Ченнаи (Индия), Арагуари (Бразилия), Районг (Таиланд) и Кулим (Малайзия).

Далеко не все рынки получали полную линейку всех возможных версий MINI Countryman. Так, в США и в Россию поставлялись только варианты с бензиновыми моторами. В любом случае, модель быстро набрала популярность и стала второй по объему продаж после классической модели Hardtop. В 2011-2013 годах на Clubman приходилась примерно треть всех проданных автомобилей марки MINI!

В 2014-м модель претерпела небольшой рестайлинг, а в 2017-м публике было представлено второе поколение MINI Countryman (заводской код F60). В этом автомобиле было исправлено многое из того, на что сетовали владельцы Clubman R60, а первое поколение перекочевало на вторичный рынок.

MINI Cooper SD Countryman All4 2014–16

Автомобили MINI никогда не претендовали на массовость, во многом – из-за сочетания малых размеров и высокой цены, но у них всегда была постоянная и очень лояльная аудитория. Сегодня вторичном рынке за MINI Countryman просят от 750-800 тысяч рублей (за машины 2011-2012 года) до 1 750 000-2 000 000 рублей за относительно свежие экземпляры 2016 года выпуска. При этом за один миллион с небольшим вполне можно найти 184-сильный Countryman Cooper S 2014 года, правда, с пробегом 120-150 тысяч км. Но стоит ли покупать такой автомобиль? Давайте посмотрим, что пишут о нем его владельцы.

Ненависть #5: Шумоизоляция

Нет буквально ни одного отзыва в интернете, в котором владельцы не пнули бы MINI Countryman за плохую шумоизоляцию: «Шумка очень плохая. Уже на 120 км/ч надо делать музыку погромче», «Шумоизоляция никакая. Мне пришлось обклеивать днище багажника. Там просто был голый метал», «Единственное, что хотел добавить в автомобиль, так это шумку. Иногда, когда едешь на нем при выключенной музыке и вентиляторе, то слышишь, как при торможении колодки сжимают тормозные диски». И так далее, и тому подобное… Дело даже не в нестерпимо высоком уровне шума, который превращает поездку в пытку – это, конечно же, не так. Просто уровень шумоизоляции, по мнению владельцев, не соответствует ни цене, ни премиальному статусу марки.



MINI Cooper S Countryman 2014–16

Любовь #5: Дизайн

О внешнем дизайне MINI Countryman можно говорить очень долго, а можно вообще ничего не говорить, потому что всем всё ясно. Да, автомобиль привлекает внимание, он заставляет оборачиваться, привлекает взгляды и создает настроение, но его вряд ли можно назвать красивым. Его неповторимый стиль идет вразрез с трендами прихотливой автомобильной моды и потому оказывается неподвластен времени. В нем непонятным образом сочетается милота котенка с агрессией разозленного кобеля породы «боксер».



Но вся эта внешняя агрессия не спасает от вечерних историй в стиле «как меня сегодня гад один не пропустил» и «он выехал передо мной и даже не посмотрел» – да-да, «Кантрик» очень часто покупают именно для супруги. Но в любом случае именно незаурядная внешность очень часто оказывается главным фактором, предопределяющим покупку этого автомобиля, причем у этой незаурядной внешности есть и вполне практические недочеты. По словам владельцев, аэродинамика у модели не очень-то хороша, и машина собирает вообще все камешки на дороге, из-за чего капот и стекло вечно оказываются покрыты сколами.

MINI John Cooper Works Countryman 2012–14

Не случайно в одном из отзывов его автор пишет: «Вообще эта машина не для всех. Общение с владельцами показало, что склонность к покупке этой марки имеют именно профессиональные дизайнеры. Для непосвященных: дизайнеры – это такие люди, которые любят радоваться вещам, для большинства незаметным. Например, если цвет ноутбука сочетается с цветом стола, на котором он стоит, это уже маленькое счастье, а если он еще и формой гармонирует с креслом, то даже несоответствие системным требованиям и невозможность им пользоваться не заставят их убрать этот ноутбук со стола». Автор другого отзыва и вовсе рубит с плеча: «Помните: вы покупаете дизайн, не машину».

Ненависть #4: Эргономика, удобство, обзор

С одной стороны, в отзывах владельцев MINI Countryman можно найти множество хороших слов, высказанных в адрес салона автомобиля. Авторы отзывов отмечают и качество материалов, и удобные кресла с отличной боковой поддержкой и массой регулировок («даже с больной спиной можно подобрать очень комфортное положение, проверено»), причем, по их мнению, удобное положение может подобрать и миниатюрная барышня, и её спутник ростом за 180 и весом под сотню. Во многих отзывах упомянута внутренняя подсветка с возможностью выбора цвета и, конечно же, сам внутренний дизайн, неизменно производящий «вау-эффект»: «для людей, садящихся в автомобиль в первый раз, это вполне ожидаемый шок». Ах, эти переключатели в виде толстых хромированных рычажков! Ах, этот спидометр в центре панели размером с миску для бультерьера, похожий на иллюминатор космического корабля из фантастического фильма! Ах, эти блестящие трубочки, на которые так удобно вешать фирменные аксессуары!



Но… Во многих отзывах авторы не только хвалят, но и критикуют всю эту красоту. «Мне в салоне неудобно. Зеркала маленькие, особенно боковые – надо вертеть головой. Посадка такая, что слева на двери для руки подлокотник слишком низко, а "подоконник" – слишком высоко. Стеклоподъемниками управлять из центра мне тоже неудобно. Глубокие ниши пола с высокими порогами – спотыкаюсь».

MINI Cooper S Countryman All4 2010–13

Считывать показания скорости с огромного чудо-спидометра практически невозможно – оцифровка мелкая, сливается с не самой легкоразличимой стрелкой, так что многие владельцы отмечают, что не зря конструкторы решили продублировать (в цифровом виде) показания спидометра еще и в центре тахометра.

Открывать дверь изнутри неудобно: либо нужно изгибать левую руку невероятным образом, либо пользоваться правой. А расположенные в центре консоли рычажки стеклоподъемников имеют очень странный алгоритм работы: короткое нажатие задействует автоматический режим, а длинное – дискретный, хотя в большинстве автомобилей всё сделано строго наоборот. Да, в 2014 году управление стеклоподъемниками переехало на более привычные всем места на дверях, но алгоритм-то остался!

Что же касается обзорности, то перекрытие секторов передними стойками их не беспокоит, но боковые зеркала кажутся слишком мелкими (хотя и очень стильными), а вот салонное – слишком большим, перекрывающим существенную часть довольно узкого лобового стекла.

MINI Cooper S Countryman All4 2010–13 MINI Cooper S Countryman All4 2011

Нет единства и в плане оценки материалов, использованных в отделке салона. Одни заносят их в список несомненных достоинств: «Современный автопром отличается тягой к дешевым материалам в отделке, а если салон приличный, как у Финика, значит, за стойкой лобовухи КамАЗ может спрятаться. Так что сегмент рынка в виде представителей творческих профессий по-прежнему верен МИНИ». А кто-то может написать, что «... рассматривал такой автомобиль для жены, но аскетичность салона перечеркнула и так небольшое количество плюсов».

Одним словом, решение о покупке подержанного Countryman стоит принимать только после тест-драйва и вдумчивой примерки автомобиля именно на себя.

Любовь #4: Пространство для пассажиров и практичность

На первый взгляд MINI Countryman кажется автомобилем очень небольшим, да и официально он считается «компактным кроссовером». Но внешность бывает обманчива… «Я думал, он маленький, дорогой, неудобный. По факту в нем места, как в Мазде 3, и больше, чем в Ниссан Джук», – пишет автор одного из отзывов. Да, вполне встречаются и жалобы на некую тесноту – салон достаточно узкий. Но места для задних пассажиров в нем вполне хватает!



«При моем росте 180 сам за собой я сижу, как в бизнес-классе. По ощущениям места больше, чем в Мерседесе Е-класса. На самом деле, так оно и есть», «Мой рост 188 см, сам за собой сажусь легко и комфортно», «Задние сидения являлись раем для двоих детей», «Главное – удобно сажать назад стареньких родителей (дай Бог, чтоб о нас так детки думали)» – в отзывах владельцев хватает такого рода высказываний.

MINI Cooper S Countryman 2014–16

И самое удивительное, что большинство владельцев вполне положительно оценивает объем багажника, прежде всего по причине того, что, передвигая задний ряд, можно изменять объем грузового отсека в пределах от 220 до 340 л. «Багажник: не великий, но никогда не возникало проблем с поклажей, все прекрасно помещалось. Однажды ехали вчетвером на новогодние каникулы на дачу, естественно, набрав с собой полно всякого скарба, и поместилось всё!».

Countryman – автомобиль молодежный, основу его аудитории составляют люди в возрасте до 40 лет, а значит, во весь рост встает вопрос перевозки детских колясок, саночек и прочих вещей, без которых невозможно растить детей. Ответ на этот вопрос можно найти в отзывах владельцев: «У Кантрика небольшой багажник, но коляска Хартан в сложенном виде влезает легко, и не приходится сдвигать задние сиденья», «В багажник влезает одна большая коляска, или две YoYo. В принципе, я перевозила на нем полквартиры при переезде».

MINI Cooper Countryman 2010–13 MINI Cooper Countryman 2010–13

Ненависть #3: Двигатель

MINI Countryman первого поколения оснащались исключительно рядными «четверками» Prince (они же EP6, они же N18) объемом 1,6 л в нескольких вариантах форсировки: 98, 122, 184 и 218 л.с. Отношение владельцев к этим моторам можно описать как «очень неоднозначное». С одной стороны, о моторах пишут как об очень бодрых, эластичных и экономичных, а с другой, считают их не самым удачным совместным экспериментом BMW и Peugeot. Мы уже довольно подробно рассказали об основных проблемах этих двигателей, но если судить по отзывам, то больше всего огорчений вызывает такое явление, как растяжение однорядной цепи системы ГРМ. Цепь редко дохаживает до 100 000 км, и куда чаще её заменой приходится заниматься при пробегах порядка 60-80 тысяч км. Владельцы пишут об этом так: «Слабая цепь ГРМ – я менял каждые 80 000 км (комплект для замены 25-35 тыс. руб)». И это очень хорошая цена: «Цепь стала звенеть-свистеть. Отдал в сервис и получил счет на 65 000 руб. за замену цепи ГРМ, натяжителя цепи ГРМ, приводного с натяжителем, звездочки ГРМ и маслосъёмных колпачков (ну, последнее уже была моя инициатива)».



MINI Cooper S Countryman All4 2011

Другой распространенной бедой мотора является «масложор». Регламент предписывает замену масла каждые 10 000 км, все дружно рекомендуют проделывать эту операцию не реже, чем через 9000 км, но и это может не спасти от критических ситуаций: «На 110 000 пробега она выела все масло меньше, чем за 5 тысяч пробега». А всё дело в клапане вентиляции картерных газов, который забивается масляными отложениями, в двигателе возникает избыточное давление, что и приводит к утечкам масла через прокладку клапанной крышки и сальники коленвала. Увы, замена клапана не предусмотрена, и приходится менять клапанную крышку в сборе.

Многих раздражает гул, который издает система Valvetronic. Кому-то может показаться, что этот шум говорит о разрушении какого-то подшипника, но на самом деле «это не баг, а фича».

Любовь #3: Габариты и маневренность

MINI Countryman – автомобиль действительно компактный. Длина его кузова составляет 4097-4133 мм в зависимости от версии, так что когда владельцы пишут, что машина эта «юркая», что она может «пролезть в любую дырку» и что для нее найдется место даже на забитой парковке, у них на это есть все основания. Кроме того, авторы отзывов отмечают, что клиренс Countryman, конечно, абсолютно никакой (даже в рамках класса кроссоверов), всего 149 мм. Но этих миллиметров вполне хватает для того, чтобы спокойно подъезжать к любому бордюру, не опасаясь повредить бампер.



MINI Cooper SD Countryman All4 2014–16

А еще понятие «юркая» включает в себя и удобство управления тягой, прежде всего – на городских скоростях. Ни в одном отзыве мне не встретились жалобы на задумчивость коробки, зато очень многие отмечают легкость, с которой машина выполняет перестроения в потоке.

Ненависть #2: Жесткость подвески

Даже авторы абсолютно положительных отзывов, считающих MINI Countryman чуть ли не верхом совершенства, аккуратно отмечают, что, по их мнению, подвеска всё-таки жестковата. На хорошем асфальте, по их словам, все просто отлично, а вот стоит выехать на грейдер или просто плохой асфальт, как весь парадиз заканчивается, и начинаются испытания на вибростенде.

Владельцы чуть ли не соревнуются, кто ярче опишет то, что они чувствуют на плохой дороге: «При наезде на всякие трещины и ямы Кантрика становится просто жалко. Он не только не гасит удары, он их приукрашивает!», «Долбит на ямах знатно! Алекс Иссигонис (создатель марки MINI) в гробу, наверное, переворачивается, когда я в машине на дороги ругаюсь».

Wetterauer MINI Cooper S Countryman All4 2011

При этом владельцы отмечают, что виноваты в этом расколбасе не только настройки подвески, но и тяжеленные низкопрофильные шины Runflat, так что одним из самых простых способов избавиться от тряски и повысить ездовой комфорт многие считают замену шин Runflat на обычные. Но довести плавность хода MINI до уровня Mercedes все равно не получится – ведь жесткую подвеску не зря считают родной сестрой спортивной управляемости, а управляемость – главным достоинством модели.

Любовь #2: Всесезонность и универсальность

Одними из важнейших качеств MINI Countryman, за которые его ценят владельцы (и особенно владелицы), является его всепогодность и всесезонность. У нас в России, как известно, бывает зима, и вот с этим испытанием достойно справляются далеко не все легковушки, особенно со спортивной ноткой.



Во-первых, владельцы отмечают отличный зимний пакет: подогрев ветрового и заднего стекла, боковых зеркал, передних сидений. Во-вторых, они дружно хвалят работу климатической установки – мол, все очень адекватно, да и прогревается салон очень быстро. Объем-то достаточный для таких габаритов, но в абсолютном выражении – чай, не Cadillac Escalade…

MINI Cooper SD Countryman All4 2013–14

Но самое главное, это то, что Countryman не боится снегопадов, особенно, если речь идет о полноприводных версиях ALL4. «Зимой он король! Пока всех тащит и заносит, он уезжает в точку, как по рельсам. Полный привод умный и сам перебрасывает момент, распределяет усилие, колдует. Просто давишь на педаль, а он там сам договаривается с покрытием», «Автомобиль реально дарит радость от вождения, особенно сейчас, когда на дороге много снега. Полный привод отличный, проходимость супер, пока ни разу не застряли. Стартует со светофора по снежной каше просто волшебно (особенно в режиме DSC OFF)», «Полный привод Мини – это чудо! Помимо удовольствия от вождения, полный привод позволяет, не задумываясь, эксплуатировать машину зимой и в городе и на трассе». И это лишь малая толика восторгов, посвященных особенностям зимней эксплуатации автомобиля. Кстати, среди зимних подвигов автомобиля бывают и очень неожиданные. Например, в одном из обзоров автор описывает, как после хорошего снегопада вытаскивал из сугроба Pajero Sport!



Ненависть #1: Затраты

Главные претензии к MINI Countryman можно выразить фразой из одного из отзывов: «Если соберётесь брать, даже с минимальном пробегом, даже свежий, готовьте денежки на обслуживание и закладывайте время на сервисы. Беспроблемно кататься на MINI, увы, не получится».



Да, хватает и отзывов, в которых владельцы пишут, что за годы владения меняли только расходники, ну, может быть, кондиционер зарядят или втулки стоек стабилизатора поменяют. Ну так и что? Countryman – машина-игрушка, машина-настроение, а за него не жалко и потратиться на какие-то втулки стабилизаторов, тем более что речь идет о вполне обозримых суммах.

Во многих отзывах владельцы утверждают, что если вовремя (или несколько чаще) проходить ТО, ну и не штурмовать лежачих полицейских на полной скорости, то и проблем особых не будет.

Расходы на горючее также не входят в список проблем, тревожащих владельцев: 122-сильные версии потребляют 8-9,5 л/100 км даже в жестких пробках, да и расход наиболее популярных 184-сильных вариантов колеблется от 7 литров на трассе до 11 в городе.

MINI Cooper S Countryman 2014–16



Но… Покупка подержанного MINI Countryman – это всегда лотерея с вероятностью выигрыша 50/50. Потому что хватает в сети и таких отзывов: «За почти год эксплуатации вложил около 200 тысяч, и это при том, что главные узлы (коробка, двигатель, подвеска были в порядке)». Далее человек пишет, что при пробеге в 65 тысяч развалилась раздатка (65 000 руб за б/у). Далее ему пришлось потратиться на свечи, электромагнитный клапан на впуск, обе передние ступицы, диски и колодки по кругу, новые аккумулятор и генератор (причем для замены последнего пришлось нужно разобрать половину автомобиля).

Автор другого отзыва рассказывает, что за два года поменял стартер, генератор и аккумулятор и советует внимательнее следить за состоянием стоков панорамной крыши: «Передний правый забился, и вода при сильных ливнях попадала на пассажирское сиденье. Пришлось разбирать, чистить и менять кусок стока».

По словам невезучих владельцев, основные проблемы начинаются, когда пробег автомобиля переваливает за 100 000 км: «После 100 тыс. км понеслось: 105 тыс. – втулки стабилизатора и термостат, 115 тыс. – замена подшипника приводного вала, переднего сальника коленвала, пыльника ШРУСа и втулки заднего стабилизатора, ремонт клапана масляного насоса, 120 тыс. – датчик уровня омывайки, 138 тыс. – ремонт моторчика заднего очистителя, 149 тыс. – подошла ступица, опоры передних амортизаторов и снова втулки заднего стабилизатора, 160 тыс. – замена гофры глушителя и сальника коленвала».

Кто-то и вовсе описывает историю владения так: «Сразу после приобретения начал ездить в сервис и уже не заканчивал до момента продажи. Кто-то ходит раз в месяц к парикмахеру, а кто-то в сервис со своим MINI».

Очень много нареканий на работу электрики, причем глюки всё какие-то мелкие, но от этого не менее противные: то подогрев сидений перестанет работать, то появится глюк в работе стеклоподъемника, который повадится самопроизвольно открываться, дойдя до верхней точки, то начнутся проблемы с центральным замком, причем щелкают, но не закрываются то одна дверь, то другая.

MINI Cooper SD Countryman All4 2014–16

Может не повезти и с коробкой (хотя жалобы на этот узел встречаются достаточно редко, 6-ступенчатая гидромеханика Aisin TF-61SN считается достаточно надежной и выносливой). Тем не менее всякое бывает. Вот и пишут невезучие владельцы: «Вроде работает-работает, вроде все хорошо, а потом заводишь машину с утра, щелкаешь "D", а она р-раз, и как будто на ручной коробке без сцепления первую скорость воткнул – дернется и глохнет». Или вдруг в пробке возьмет и так переключит скорость, что аж натяжитель ремня сработает.

А вот с кузовом MINI Countryman никаких проблем не отмечено, и даже старые сколы радуют отсутствием ржавчины.

В целом коллективный разум рекомендует быть особенно внимательными при покупке на вторичном рынке автомобилей, выпущенных до 2013 года. Эти автомобили вроде бы как наиболее выгодны с точки зрения цены приобретения, но именно для них характерны проблемы с ТНВД турбомоторов, и именно про них пишут, что «если начались проблемы, то сыпаться будет постоянно». В любом случае стоит точно оценить свою готовность заплатить за владение стильным автомобилем, доставляющим массу эмоций, не только деньгами, но также временем и нервами. Этот выбор каждый делает самостоятельно.

Любовь #1: Управляемость, динамика и удовольствие от вождения

Но все-таки главное, за что владельцы любят MINI Countryman, это те эмоции и то удовольствие, которое дарит управление этим автомобилем. «Машина дарит вагон впечатлений. Фантастически управляемая! Входить в повороты, маневрировать – отдельный кайф», «Движение – это песня! Такое наслаждение от руля я получал только на Субару Импрезе. Для сравнения брали на тест БМВ 1. Она пуляла, конечно, лучше Мини, но поворачивала хуже. На Мини хочется даже на скорости 40 км/ч объезжать каждый окурок на дороге! Все как по рельсам», «Я утверждаю: никакая другая машина не входит так в повороты. Он просто ввинчивается, и это мега-удовольствие. Слегка газку на выходе, и я улыбаюсь сам себе от наслаждения!».



Причем речь идет не только о классическом прохождении быстрых поворотов на асфальте. Countryman вполне позволяет пошалить. Повороты боком автомобиль проходит вполне контролируемо и предсказуемо (хотя шалить таким образом все-таки лучше тем, кто умеет это делать, и там, где это не угрожает другим участникам движения).

Так или иначе, дифирамбы управляемости можно найти в подавляющем большинстве отзывов. Именно за эти эмоции, за то, что автомобиль воспринимается как туго зашнурованные ботинки с роликами, а другие машины после него начинаешь ощущать, как растоптанные тапки, Countryman и любят. Владельцы называют его «ракетой с функциями семейной машины» и «картом с объемом для жизни», и нисколько не кривят душой.

MINI Cooper S Countryman 2014–16

Кстати, о динамике. Понятно, что она различается у версий с разными моторами, и что даже Countryman JCW – это не Ferrari. Но динамики более чем хватает и для города, и для обгонов на трассах, автомат работает безупречно, ручной режим переключения передач вполне понятен, а для прочих ситуаций есть режим «Спорт».

Ну и завершу рассказ еще одной восторженной цитатой: «Самое большое удовольствие от вождения, каков ход, каковы тормоза, каков старт, вхождение в повороты... просто сказка. При вождении Мини присутствует чувство единения с дорогой. Приобрели MINI Cooper S Countryman как вторую семейную автомашину, первый автомобиль – BMW 750. Но после года эксплуатации Мини стал первым». Вообще рассказы о том, что Кантрик был куплен для супруги, но через некоторое время стал основным автомобилем главы семейства, встречаются совсем не редко.