История техники
Astra J – прямой потомок очень успешного Opel Kadett Е. Да и первое поколение Астр (Astra F), появившееся в 1991, тоже имело второе название Kadett. Затем были Astra G (1998-2004) и очень успешное в России поколение Astra H (2004–2007). Во многом своему успеху Astra H обязана локализации сборки в России. Большинство автомобилей четвёртого поколения (то есть нашей Astra J) тоже собраны в России, на заводе General Motors в Шушарах. Правда, там сборка стартовала только в 2010 году, а в Европе выпуск и продажу Astra J начали ещё в 2009-м.
Этот автомобиль был построен на платформе Delta II, и его ближайшим родственником был Chevrolet Cruze. Однако внешне эти машины не похожи. Не хочу называть Cruze страшным, он местами даже симпатичный, но до Astra J ему далеко. Астра многое переняла у более дорогой Opel Insignia, что пошло ей на пользу. В отличие от Круза, тут есть и очень яркий дизайн, и весьма качественный и интересный салон, и очень широкая гамма моторов и коробок. Астра выглядит намного дороже Круза, а кроме того, она привлекала покупателей весьма заманчивыми на то время моторами: тут кроме привычных и многими любимых со времён Astra H атмосферных двигателей объёмом 1,4 и 1,6 л были и турбированные моторы тех же объёмов, но более экономичные и достаточно мощные (правда, не все они получились надёжными, но об этом их владельцы узнали позже).
Помимо этого, Astra J одна из первых в классе могла похвастаться шестиступенчатой автоматической коробкой, что в сочетании с ярким интерьером делало её очень привлекательным вариантом для покупки. И покупали её действительно неплохо вплоть до грустного факта закрытия завода в России в 2015 году. В итоге так получилось, что Astra J стала у нас последней Астрой, и следующее поколение Astra K мы так и не увидели.
Надо признать, что Astra J – автомобиль достаточно противоречивый. У него действительно много достоинств, но и некоторые недостатки довольно серьёзные, и не зря один из отзывов о владении этой Астрой назван автором «Балладой о гангрене». Например, тут практически нет хороших коробок передач, но… Но давайте лучше почитаем, что говорят о своих автомобилях их владельцы.
Начнём сразу с противоречия, не сильно углубляясь в излишние комментарии. Например, салон. Вроде бы им довольны, но есть у него один недостаток, который многих выводит из себя: тут не очень хорошо продуманы места, куда можно было бы засунуть всякую мелочёвку: «Ни фига нет ящичка или хотя бы места мобильный положить. Я уже про сигареты не говорю». Это действительно трудно назвать каким-то серьёзным недостатком, но говорят про него очень часто, хотя и довольно однообразно: «Вот мало подстаканников в салоне и кармашков», «... бардачок маленький и из 2-х половинок – неудобно, нет на панели кармашка, кроме небольшого углубления» . В общем, тут больше сказать нечего. Дальше будет намного интереснее.
Да-да, ещё раз про салон! Только теперь – хорошее. Несмотря на то, что некоторые недочёты в его организации отмечают многие, почти все радуются его качеству: «Нормальные сиденья и хороший пластик», «красиво в салоне, приятная и качественная отделка», «... отсутствует скрип пластика даже в морозы», «Пластик и ткань не выглядят дешёвыми, приятные на ощупь». Продолжать можно бесконечно, но делать этого не буду – скучно. Отмечу только, что некоторое недовольство иногда вызывает кожзам, который в Астре не самого высокого качества. В остальном – красоты и почти лакшери (разумеется, с поправкой на класс автомобиля).
А вот обзор ругают все. Причём что вперёд, что назад. Спереди виноваты широкие массивные стойки кузова: «При эксплуатации минусы – это обзорность: мешают широкие стойки, реально приходится головой крутить, особенно при подъезде к пешеходникам». Бывало, что пешеходов всё-таки не замечали и катали на капотах, поэтому призыв быть внимательнее есть в половине отзывов: «Громоздкие передние боковые стойки, плохая видимость при поворотах (нужно быть повнимательней)».
Причина плохого обзора назад – маленькое заднее стекло. При этом вопросов к зеркалам заднего вида я практически не встречал, и если ими пользоваться, то при движении задним ходом трудностей всё-таки меньше, чем при поворотах и поиске пешеходов, прячущихся за передними стойками. Видимо, в призывах быть осторожным смысл есть.
Так как Astra J построена на одной платформе Delta II с Chevrolet Cruze, то популярность запчастей вопросов не вызывает. Да, в начале появления этих машин на нашем рынке некоторые владельцы плевались от наглости GM с их ценами на детали. Со временем всё устаканилось, появилось большое количество аналогов, и детали стали доступнее. Иногда говорят просто: «Стоимость запчастей и обслуживания очень низкие», но это не совсем так. Некоторые запчасти стоят довольно дорого, и содержать машину бюджетно можно при одном условии: искать детали среди аналогов. И тогда их стоимость будет радовать: «По запчастям покупал в экзисте за нереально низкие ценники, так что вкладываться в неё совершенно было не дорого», «Дешевые запчасти, и их валом!!!». Валом-то валом, но требуется их много и довольно часто. Я бы сказал, регулярно. Потому что…
Вот мы и добрались до интересных вещей. Да, количество хронических болезней у Astra J немного зашкаливает. Часть из них доводит владельцев до бешенства (некоторые поломки неизбежные и довольно дорогие), а некоторые просто расстраивают своим количеством. Их иногда даже не перечисляют (потому что не помнят), а отделываются общими фразами: «Постоянные мелкие некритичные поломки из-за экономии производителя на комплектующих». Кто-то вспоминает что-то конкретное: «На одной задней двери перестали работать колонка, стеклоподъемник, замок – переломились электропровода», «моргает стоп-сигнал – датчик педали тормоза». И почти все с болью заключают: «Постоянно есть, что менять».
Сюда же я отнесу одну очень частую неисправность: регулярно перегорающий модуль зажигания (катушки стоят на одной планке, что повышает стоимость детали). Встречаются с этим очень многие, поэтому с тоской сообщают: «Модуль зажигания – расходник». Добавлю, что расходник этот далеко не дешёвый, хотя при желании можно найти более доступный аналог.
Удивительно, но почти все владельцы Астр довольны и качеством металла, и качеством ЛКП: «Лакокрасочное покрытие отличное, до сих пор не видно сколов», «очень хорошее качество металла, высокая коррозионная стойкость». Обычно жалобы на ЛКП встречаются только в отношении машин первых лет выпуска. На более поздние мало жалоб даже сейчас, когда их возраст уже подбирается к десятилетнему. Да, бывает, что кто-то страдает от сколов, но очень многие при этом замечают, что ржаветь сколы не торопятся.
Отдельно хочется сказать про то, как «опелеводы» оценивают толщину и вес металла. Astra J получилась довольно тяжёлой, но это почти никого не расстраивает: «Сразу подкупила толщина металла кузова, двери массивные, тяжелые по сравнению с одноклассниками, а не как жестянка в корейских и японских авто (да простят меня за горькую правду их владельцы)». Тяжёлые двери и отсутствие видимой коррозии придаёт машине ощущение надёжности, хотя многое другое это ощущение губит на корню.
С чем Астрам этого поколения не повезло однозначно, так это с автоматическими коробками. Их тут бывает несколько, но все они одной крови. С 1,6-литровыми атмосферными моторами стоит АКП GM 6T30, с турбированными 1,4-литровыми – 6T40, с турбированными 1,6 – 6Т45. С двухлитровыми дизелями стоит совсем другая коробка – Aisin TF81SC, но таких машин у нас почти нет. А жаль, потому что все вышеперечисленные АКП GM получились не совсем удачными. Дадим слово владельцам.
«Все положительные впечатления от автомобиля убила коробка автомат. Ощущения при езде такие, как будто двигатель и коробка не созданы для совместной работы: двигатель сам по себе, АКП сама по себе. Про адаптивность коробки я вообще молчу... её нет. Старался ездить аккуратно, не насилуя автомобиль, но за 50 000 пробега 2 раза ремонтировал автомат». Истории про ремонт при пробегах от 50 до 100 тысяч километров не единичны. И это очень грустно.
И ещё один повод для грусти – это то, что ломаются эти коробки часто внезапно, когда этого от них никто не ждёт: «... не успел я нарадоваться прелестями комфорта и ездой на автомате, как встал по середине дороге, за светофором. Астра отказалась ехать, дернула пару раз, коробка буксует. После некоторых усилий появился какой-то скрежет из коробки, и пришлось вызвать эвакуатор. В сервисе вердикт: капремонт АКПП, заклинил барабан». Впрочем, некоторым не нравится и штатная работа коробки: «Пинается коробка, передачи переключаются резко, периодически дергается».
В чём причина поломок? Причин много. У коробок напряжённый терморежим, из-за которого быстро изнашиваются все фрикционы. Соленоиды VFS не переваривают грязного и, что ещё более важно, горячего масла, а с охлаждением у этих АКП тоже есть проблемы. Ну а основная причина описанной выше внезапной поломки – выход из строя стопорного кольца барабана 4-5-6. Предсказать его практически невозможно, приходится ездить и ждать, когда это кольцо развалится.
На фоне этих проблем особенно печально то, что с наиболее популярными моторами (атмосферными объёмом 1,4 и 1,6 л и иногда – с 1,8-литровыми) стоит механическая коробка серии F17. И она тоже неудачная: подводят и дифференциал, и подшипники вторичного вала. В общем, с трансмиссией этой Астре не повезло, и это многих очень расстраивает и даже злит.
По большому счёту, турбированные моторы A14NET, A14NEL и A16LET – это почти те же самые атмосферные A14XER и A16XER с их же основными недостатками. Многие опасались, что малообъёмные 1,4-литровые моторы окажутся недостаточно надёжными, но, как ни странно, страхи не оправдались. Все неисправности у них почти такие же, как у A14XER, но иногда могла ломаться и турбина. А это считали не такой уж высокой платой за неплохую динамику вместе с довольно скромным расходом топлива. Поэтому многие, не скрывая счастья, рапортовали: «Комплектация 1,4 турбо с 6АКПП в сочетании дает экономичный расход при "размеренном движении" и очень "резвый" подъем на разгонах и обгоне». Или: «Достаточно резвый двигатель. Вроде всего 140 л.с., и вес авто 1400 кг, но я никогда не чувствовал себя черепахой в общем потоке». При этом многие радовались тому, кто обычно машины с такими моторами оснащались АКП. Вначале отзывы были оптимистичными: «6-ступенчатая АКПП, благодаря которой даже при активной езде в городе средний расход не превышает 10 л», «работает плавно, без пинков и толчков». Потом радости от этих коробок стало заметно меньше, но динамику и экономичность Астры с турбированным мотором и АКП хвалят почти все. Хотя слова иногда выбирают странные: «Мощности всегда хватает, задиристый двигатель». Да не дай бог! Задирами эти моторы – «ьфу» три раза – не страдают.
Кстати, мощности с атмосферными моторами тоже обычно всем хватает. И это, конечно, хорошо.
Ну, что сказать… Давайте я сначала просто приведу сразу несколько цитат: «Везде течёт, только и успеваешь постоянно всё устранять», «в мороз потекли прокладки термостата и теплообменника», «замена сальника коленвала…течь прокладки термостата и бракованный бачок», «каждые 30 тысяч умирает термостат (1,6 XER)». Складывается такое впечатление, что тут течёт вся система охлаждения. И это не так далеко от правды: очень часто текут теплообменники, термостаты, патрубки системы охлаждения АКП. Вдобавок часто лопаются расширительные бачки. Вот, например, классический пример, который собрал в себя почти всё: «1 раз менял термостат, 2 раза трубки охлаждения коробки автомат (болезнь всех опелей с АКПП, их ресурса хватает на 1 год), менял сальники теплообменника (тоже болезнь данной модели) – проявилось это удивительным образом: появились масляные капли в расширительном бачке системы охлаждения (ужасная недоработка GM). Как может резиновый сальник отделять друг от друга 2 системы (систему смазки и систему охлаждения)???? Удивительно… ». Ну или так: «Со временем начинает течь прокладка теплообменника. Тройник системы охлаждения постоянно сопливит антифризом. Расширительный бачок на 40-60 тыс. км уже весь в трещинах. Лечится только заменой данных деталей». Жалобы на эти детали есть всегда. И все знают, что бой с системой охлаждения получается бесконечным.
Иногда раздаётся радостный победный клич – это кому-то повезло на некоторое время устранить все протечки, заменив термостат на более «холодный». Увы, это тоже не панацея, и лужа антифриза под Астрой – это почти норма.
Никогда бы не подумал, что на первое место поставлю способность автомобиля запускаться в любой мороз. Однако вот – ставлю. Невозможно пройти мимо фраз, которые повторяются почти в каждом отзыве: «Заводиться в любой мороз с первого раза», «заводится в сильный мороз с первой попытки», «заводится в мороз с "пол-оборота". До -30С я вообще авто не прогревал», «в холода заводится без проблем». Часто приводят и какие-то шокирующие цифры: «-38 без прогревов с брелка сигналки, с первой попытки», «спокойно заводится в -30 на "минералке"», «приходилось заводить, когда на улице было -42 без подогрева». При этом удивительно, что пишут это про машины с разными моторами – и с атмосферными, и с турбированными.
Есть, к сожалению, небольшой недостаток: турбированные моторы, судя по отзывам, очень долго прогреваются, и в салоне первые километры приходится помёрзнуть. Что ж, это всё равно лучше, чем идти пешком.
На первое место можно было бы поставить и восхищение дизайном Astra J, но это было бы слишком банально и очевидно, хотя и тоже очень приятно. Жаль только, что всю эту красоту портят коробки передач и склонность протекать и стоя на месте, и в дороге – всё-таки практичность должна стоять выше эстетики, особенно если речь идёт про Opel.
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Причина по сути одна - это ГМ. Я брал в прокате новую астру с пробегом 1,5 тысячи. Ожидая открытия ворот, стою на Драйве с тормозом. Коробка начала сама рывками двигать машину, чуть не врезался. Помогло выключение зажигания. До этого педаль тормоза дожал до асфальта.
Так же как и французов. Но не любят их только деды и гаражные "мастера", которые не осилили даже диагностику.
А так то в своё время этих Опелей было на дорогах, как сейчас корейцев. Астры всех поколений, Омеги, Инсигнии, Зафиры, а коммерческие каблучки до сих пор колесят.