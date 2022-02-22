Скажем честно: Opel в России не очень любят. Над ним смеются, про него рассказывают анекдоты, качеству юмора которых позавидует Петросян, Мартиросян и прочие их коллеги. Зря, между прочим. Большинство тех, кто на этих машинах ездил, вспоминают их с теплотой. Конкретно про Astra J тоже говорят много хорошего, хотя надо признать, что и ругают её за дело. За какое именно дело – расскажем ниже.

История техники



Astra J – прямой потомок очень успешного Opel Kadett Е. Да и первое поколение Астр (Astra F), появившееся в 1991, тоже имело второе название Kadett. Затем были Astra G (1998-2004) и очень успешное в России поколение Astra H (2004–2007). Во многом своему успеху Astra H обязана локализации сборки в России. Большинство автомобилей четвёртого поколения (то есть нашей Astra J) тоже собраны в России, на заводе General Motors в Шушарах. Правда, там сборка стартовала только в 2010 году, а в Европе выпуск и продажу Astra J начали ещё в 2009-м.

Opel Astra Hatchback (H) 2004–07

Этот автомобиль был построен на платформе Delta II, и его ближайшим родственником был Chevrolet Cruze. Однако внешне эти машины не похожи. Не хочу называть Cruze страшным, он местами даже симпатичный, но до Astra J ему далеко. Астра многое переняла у более дорогой Opel Insignia, что пошло ей на пользу. В отличие от Круза, тут есть и очень яркий дизайн, и весьма качественный и интересный салон, и очень широкая гамма моторов и коробок. Астра выглядит намного дороже Круза, а кроме того, она привлекала покупателей весьма заманчивыми на то время моторами: тут кроме привычных и многими любимых со времён Astra H атмосферных двигателей объёмом 1,4 и 1,6 л были и турбированные моторы тех же объёмов, но более экономичные и достаточно мощные (правда, не все они получились надёжными, но об этом их владельцы узнали позже).



Помимо этого, Astra J одна из первых в классе могла похвастаться шестиступенчатой автоматической коробкой, что в сочетании с ярким интерьером делало её очень привлекательным вариантом для покупки. И покупали её действительно неплохо вплоть до грустного факта закрытия завода в России в 2015 году. В итоге так получилось, что Astra J стала у нас последней Астрой, и следующее поколение Astra K мы так и не увидели.

Opel Astra (J) 2009–15



Надо признать, что Astra J – автомобиль достаточно противоречивый. У него действительно много достоинств, но и некоторые недостатки довольно серьёзные, и не зря один из отзывов о владении этой Астрой назван автором «Балладой о гангрене». Например, тут практически нет хороших коробок передач, но… Но давайте лучше почитаем, что говорят о своих автомобилях их владельцы.

Ненависть №5: организация места в салоне

Начнём сразу с противоречия, не сильно углубляясь в излишние комментарии. Например, салон. Вроде бы им довольны, но есть у него один недостаток, который многих выводит из себя: тут не очень хорошо продуманы места, куда можно было бы засунуть всякую мелочёвку: «Ни фига нет ящичка или хотя бы места мобильный положить. Я уже про сигареты не говорю». Это действительно трудно назвать каким-то серьёзным недостатком, но говорят про него очень часто, хотя и довольно однообразно: «Вот мало подстаканников в салоне и кармашков», «... бардачок маленький и из 2-х половинок – неудобно, нет на панели кармашка, кроме небольшого углубления» . В общем, тут больше сказать нечего. Дальше будет намного интереснее.



Opel Astra (J) 2009–15

Любовь №5: качество материалов салона и его дизайн

Да-да, ещё раз про салон! Только теперь – хорошее. Несмотря на то, что некоторые недочёты в его организации отмечают многие, почти все радуются его качеству: «Нормальные сиденья и хороший пластик», «красиво в салоне, приятная и качественная отделка», «... отсутствует скрип пластика даже в морозы», «Пластик и ткань не выглядят дешёвыми, приятные на ощупь». Продолжать можно бесконечно, но делать этого не буду – скучно. Отмечу только, что некоторое недовольство иногда вызывает кожзам, который в Астре не самого высокого качества. В остальном – красоты и почти лакшери (разумеется, с поправкой на класс автомобиля).



Opel Astra (J) 2009–15



Ненависть №4: обзор

А вот обзор ругают все. Причём что вперёд, что назад. Спереди виноваты широкие массивные стойки кузова: «При эксплуатации минусы – это обзорность: мешают широкие стойки, реально приходится головой крутить, особенно при подъезде к пешеходникам». Бывало, что пешеходов всё-таки не замечали и катали на капотах, поэтому призыв быть внимательнее есть в половине отзывов: «Громоздкие передние боковые стойки, плохая видимость при поворотах (нужно быть повнимательней)».

Opel Astra (J) 2009–15

Причина плохого обзора назад – маленькое заднее стекло. При этом вопросов к зеркалам заднего вида я практически не встречал, и если ими пользоваться, то при движении задним ходом трудностей всё-таки меньше, чем при поворотах и поиске пешеходов, прячущихся за передними стойками. Видимо, в призывах быть осторожным смысл есть.

Opel Astra (J) 2009–15

Любовь №4: если искать, то дёшево

Так как Astra J построена на одной платформе Delta II с Chevrolet Cruze, то популярность запчастей вопросов не вызывает. Да, в начале появления этих машин на нашем рынке некоторые владельцы плевались от наглости GM с их ценами на детали. Со временем всё устаканилось, появилось большое количество аналогов, и детали стали доступнее. Иногда говорят просто: «Стоимость запчастей и обслуживания очень низкие», но это не совсем так. Некоторые запчасти стоят довольно дорого, и содержать машину бюджетно можно при одном условии: искать детали среди аналогов. И тогда их стоимость будет радовать: «По запчастям покупал в экзисте за нереально низкие ценники, так что вкладываться в неё совершенно было не дорого», «Дешевые запчасти, и их валом!!!». Валом-то валом, но требуется их много и довольно часто. Я бы сказал, регулярно. Потому что…



Opel Astra (J) 2009–15



Ненависть №3: мелкие поломки

Вот мы и добрались до интересных вещей. Да, количество хронических болезней у Astra J немного зашкаливает. Часть из них доводит владельцев до бешенства (некоторые поломки неизбежные и довольно дорогие), а некоторые просто расстраивают своим количеством. Их иногда даже не перечисляют (потому что не помнят), а отделываются общими фразами: «Постоянные мелкие некритичные поломки из-за экономии производителя на комплектующих». Кто-то вспоминает что-то конкретное: «На одной задней двери перестали работать колонка, стеклоподъемник, замок – переломились электропровода», «моргает стоп-сигнал – датчик педали тормоза». И почти все с болью заключают: «Постоянно есть, что менять».

Opel Astra (J) 2009–15



Сюда же я отнесу одну очень частую неисправность: регулярно перегорающий модуль зажигания (катушки стоят на одной планке, что повышает стоимость детали). Встречаются с этим очень многие, поэтому с тоской сообщают: «Модуль зажигания – расходник». Добавлю, что расходник этот далеко не дешёвый, хотя при желании можно найти более доступный аналог.

Opel Astra (J) 2009–15



Любовь №3: ЛКП и металл

Удивительно, но почти все владельцы Астр довольны и качеством металла, и качеством ЛКП: «Лакокрасочное покрытие отличное, до сих пор не видно сколов», «очень хорошее качество металла, высокая коррозионная стойкость». Обычно жалобы на ЛКП встречаются только в отношении машин первых лет выпуска. На более поздние мало жалоб даже сейчас, когда их возраст уже подбирается к десятилетнему. Да, бывает, что кто-то страдает от сколов, но очень многие при этом замечают, что ржаветь сколы не торопятся.

Opel Astra Hatchback (J) 2012–15

Opel Astra Sports Tourer (J) 2010–15



Отдельно хочется сказать про то, как «опелеводы» оценивают толщину и вес металла. Astra J получилась довольно тяжёлой, но это почти никого не расстраивает: «Сразу подкупила толщина металла кузова, двери массивные, тяжелые по сравнению с одноклассниками, а не как жестянка в корейских и японских авто (да простят меня за горькую правду их владельцы)». Тяжёлые двери и отсутствие видимой коррозии придаёт машине ощущение надёжности, хотя многое другое это ощущение губит на корню.

Opel Astra Sedan (J) 2012–15

Opel Astra GTC (J) 2011–15



Ненависть №2: АКП

С чем Астрам этого поколения не повезло однозначно, так это с автоматическими коробками. Их тут бывает несколько, но все они одной крови. С 1,6-литровыми атмосферными моторами стоит АКП GM 6T30, с турбированными 1,4-литровыми – 6T40, с турбированными 1,6 – 6Т45. С двухлитровыми дизелями стоит совсем другая коробка – Aisin TF81SC, но таких машин у нас почти нет. А жаль, потому что все вышеперечисленные АКП GM получились не совсем удачными. Дадим слово владельцам.



«Все положительные впечатления от автомобиля убила коробка автомат. Ощущения при езде такие, как будто двигатель и коробка не созданы для совместной работы: двигатель сам по себе, АКП сама по себе. Про адаптивность коробки я вообще молчу... её нет. Старался ездить аккуратно, не насилуя автомобиль, но за 50 000 пробега 2 раза ремонтировал автомат». Истории про ремонт при пробегах от 50 до 100 тысяч километров не единичны. И это очень грустно.

И ещё один повод для грусти – это то, что ломаются эти коробки часто внезапно, когда этого от них никто не ждёт: «... не успел я нарадоваться прелестями комфорта и ездой на автомате, как встал по середине дороге, за светофором. Астра отказалась ехать, дернула пару раз, коробка буксует. После некоторых усилий появился какой-то скрежет из коробки, и пришлось вызвать эвакуатор. В сервисе вердикт: капремонт АКПП, заклинил барабан». Впрочем, некоторым не нравится и штатная работа коробки: «Пинается коробка, передачи переключаются резко, периодически дергается».



Opel Astra (J) 2009–15

В чём причина поломок? Причин много. У коробок напряжённый терморежим, из-за которого быстро изнашиваются все фрикционы. Соленоиды VFS не переваривают грязного и, что ещё более важно, горячего масла, а с охлаждением у этих АКП тоже есть проблемы. Ну а основная причина описанной выше внезапной поломки – выход из строя стопорного кольца барабана 4-5-6. Предсказать его практически невозможно, приходится ездить и ждать, когда это кольцо развалится.



На фоне этих проблем особенно печально то, что с наиболее популярными моторами (атмосферными объёмом 1,4 и 1,6 л и иногда – с 1,8-литровыми) стоит механическая коробка серии F17. И она тоже неудачная: подводят и дифференциал, и подшипники вторичного вала. В общем, с трансмиссией этой Астре не повезло, и это многих очень расстраивает и даже злит.



Любовь №2: турбомоторы и АКП

По большому счёту, турбированные моторы A14NET, A14NEL и A16LET – это почти те же самые атмосферные A14XER и A16XER с их же основными недостатками. Многие опасались, что малообъёмные 1,4-литровые моторы окажутся недостаточно надёжными, но, как ни странно, страхи не оправдались. Все неисправности у них почти такие же, как у A14XER, но иногда могла ломаться и турбина. А это считали не такой уж высокой платой за неплохую динамику вместе с довольно скромным расходом топлива. Поэтому многие, не скрывая счастья, рапортовали: «Комплектация 1,4 турбо с 6АКПП в сочетании дает экономичный расход при "размеренном движении" и очень "резвый" подъем на разгонах и обгоне». Или: «Достаточно резвый двигатель. Вроде всего 140 л.с., и вес авто 1400 кг, но я никогда не чувствовал себя черепахой в общем потоке». При этом многие радовались тому, кто обычно машины с такими моторами оснащались АКП. Вначале отзывы были оптимистичными: «6-ступенчатая АКПП, благодаря которой даже при активной езде в городе средний расход не превышает 10 л», «работает плавно, без пинков и толчков». Потом радости от этих коробок стало заметно меньше, но динамику и экономичность Астры с турбированным мотором и АКП хвалят почти все. Хотя слова иногда выбирают странные: «Мощности всегда хватает, задиристый двигатель». Да не дай бог! Задирами эти моторы – «ьфу» три раза – не страдают.

Opel Astra (J) 2009–15



Кстати, мощности с атмосферными моторами тоже обычно всем хватает. И это, конечно, хорошо.

Ненависть №1: всё течёт

Ну, что сказать… Давайте я сначала просто приведу сразу несколько цитат: «Везде течёт, только и успеваешь постоянно всё устранять», «в мороз потекли прокладки термостата и теплообменника», «замена сальника коленвала…течь прокладки термостата и бракованный бачок», «каждые 30 тысяч умирает термостат (1,6 XER)». Складывается такое впечатление, что тут течёт вся система охлаждения. И это не так далеко от правды: очень часто текут теплообменники, термостаты, патрубки системы охлаждения АКП. Вдобавок часто лопаются расширительные бачки. Вот, например, классический пример, который собрал в себя почти всё: «1 раз менял термостат, 2 раза трубки охлаждения коробки автомат (болезнь всех опелей с АКПП, их ресурса хватает на 1 год), менял сальники теплообменника (тоже болезнь данной модели) – проявилось это удивительным образом: появились масляные капли в расширительном бачке системы охлаждения (ужасная недоработка GM). Как может резиновый сальник отделять друг от друга 2 системы (систему смазки и систему охлаждения)???? Удивительно… ». Ну или так: «Со временем начинает течь прокладка теплообменника. Тройник системы охлаждения постоянно сопливит антифризом. Расширительный бачок на 40-60 тыс. км уже весь в трещинах. Лечится только заменой данных деталей». Жалобы на эти детали есть всегда. И все знают, что бой с системой охлаждения получается бесконечным.



Opel Astra (J) 2009–15



Иногда раздаётся радостный победный клич – это кому-то повезло на некоторое время устранить все протечки, заменив термостат на более «холодный». Увы, это тоже не панацея, и лужа антифриза под Астрой – это почти норма.

Любовь №1: зимний пуск

Никогда бы не подумал, что на первое место поставлю способность автомобиля запускаться в любой мороз. Однако вот – ставлю. Невозможно пройти мимо фраз, которые повторяются почти в каждом отзыве: «Заводиться в любой мороз с первого раза», «заводится в сильный мороз с первой попытки», «заводится в мороз с "пол-оборота". До -30С я вообще авто не прогревал», «в холода заводится без проблем». Часто приводят и какие-то шокирующие цифры: «-38 без прогревов с брелка сигналки, с первой попытки», «спокойно заводится в -30 на "минералке"», «приходилось заводить, когда на улице было -42 без подогрева». При этом удивительно, что пишут это про машины с разными моторами – и с атмосферными, и с турбированными.



Есть, к сожалению, небольшой недостаток: турбированные моторы, судя по отзывам, очень долго прогреваются, и в салоне первые километры приходится помёрзнуть. Что ж, это всё равно лучше, чем идти пешком.

Opel Astra (J) 2009–15



На первое место можно было бы поставить и восхищение дизайном Astra J, но это было бы слишком банально и очевидно, хотя и тоже очень приятно. Жаль только, что всю эту красоту портят коробки передач и склонность протекать и стоя на месте, и в дороге – всё-таки практичность должна стоять выше эстетики, особенно если речь идёт про Opel.