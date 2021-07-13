Более-менее понятно, что Cayenne, стремящийся к 20-летнему возрасту, является потенциальным генератором затрат на обслуживание, исчисляющихся сотнями тысяч рублей. Также понятно, что это действительно очень хороший сбалансированный автомобиль. Но что насчёт конкретных причин? Что заставляет людей покупать Cayenne 995 и могут ли плюсы перевесить минусы?

Истоки

В середине 90-х годов прошлого века финансовое положение компании Porsche было далеко не самым благополучным. По целому ряду причин, в первую очередь – из-за колебаний курсов мировых валют, продажи спорткаров, которые и вознесли марку на автомобильный Олимп, упали почти вдвое.

Как сказал в одном из своих интервью вице-президент Porsche Ганс-Юрген Вёлер, «стул не может быть устойчивым, если у него только две ножки». А устойчивость производственной программы Porsche опиралась именно что на две «ножки», на Boxter и бессмертную 911-ю. В компании остро ощущалась потребность включить в линейку как минимум еще одну модель, не менее доходную, с высокой маржинальностью, но при этом способную резко расширить клиентскую базу, не нанеся, однако, ущерба элитарному статусу марки. Вот тогда и было принято решение не дополнять линейку еще одной двухдверной моделью из Цуффенхаузена, а создать что-то принципиально иное. Так родился секретный проект Colorado, для реализации которого договорились объединить усилия с Volkswagen.



Porsche 911 Targa 2001–05

Смыслом проекта было решение оседлать волну растущей популярности класса SUV и создать практичный пятиместный семейный автомобиль, тем не менее полностью соответствующий генам Porsche. Для разработки нового автомобиля был организован отдельный конструкторский центр в небольшом городке Хемминген, причем все работы сопровождались самыми строгими мерами по соблюдению секретности: высокий забор, зеркальные окна, через которые было невозможно что-либо рассмотреть…



Именно там, в Хеммингене, рождалась единая для Porsche Cayenne и VW Touareg платформа PL71, там шеф-дизайнер марки Харм Лагаай работал над внешностью первого внедорожника марки. Кроме того, специально под производство этой модели была заложена сборочная площадка в Лейпциге.

Volkswagen Touareg 2005–07

Конечно, серьезные инвестиции в такой необычный проект были большим риском, но, как показала практика, этот риск был оправдан. К августу 2002 года все работы над проектом были успешно завершены, программа испытаний – выполнена, и в сентябре того же года на Парижском автосалоне состоялась официальная премьера новинки.

Автомобиль был встречен с огромным интересом, его популярность взлетела, как баллистическая ракета, и к последнему для 955-й серии 2007 году объемы продаж Cayenne перевалили за 100 тысяч единиц в год и в разы превысили объемы реализации спорткаров.

Техника

Первыми появились в продаже версии, оснащенные мощными V8 объемом 4,5 литра (340 л.с. в случае атмосферного и 450 л.с. – турбированного варианта), получившие обозначения Cayenne S и Cayenne Turbo. Эти моторы были специально разработаны для нового внедорожника и стали первыми V8, использованными компанией после 1995 года, когда было прекращено производство модели 928.

В 2003 году к ним присоединился базовый «просто Cayenne», под капотом которого стоял единственный двигатель, общий для линеек Cayenne и Touareg, VW VR6 объемом 3,2 литра и мощностью «всего» 250 л.с.

В паре с этими моторами работала автоматическая 6-ступенчатая коробка Aisin TR60-SN. Это неплохая коробка, имеющая очень высокую скорость переключения и раннюю блокировку гидротрансформатора, позволяющая ездить не менее динамично, чем с механикой ZF, которая в конце 2003 года стала доступна для Cayenne и Cayenne S. Однако МКП особой популярности не снискала, а у нас в стране вообще практически не встречается.

Porsche Cayenne 2002–07



Автомобиль имел несущий кузов, независимую подвеску всех колес (переднюю двухрычажную, заднюю многорычажную) и честный механический постоянный полный привод с распределением мощности между передним и задним мостом в отношении 38: 62, блокируемым межосевым дифференциалом, понижающей передачей и возможностью опционной установки блокировки заднего дифференциала. Подвеска – либо пружинная, либо пневматическая, причем для Cayenne Turbo пневмоподвеска входила в штатное оснащение, а для прочих версий была опцией.

Рынок

В России Cayenne сразу стал статусным автомобилем, символом престижа и успеха. В таковом качестве он потеснил с пьедестала 600-й Мерседес, так же войдя в фольклор и масс-культуру («... на Кайене, вся в Габбане, по Житомиру гоняю... »). Но время неумолимо: в срок появились второе, а затем и третье поколение Cayenne, а первое широко представлено на вторичном рынке, и цена на фоне современных цен на новые автомобили массовых моделей кажется весьма привлекательной: колеблется от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Porsche Cayenne 2002–07



При этом она слабо коррелирует с годом выпуска: автомобиль 2003 года может стоить 900 тысяч, а 2006-го – всего 400. Но вот стоит ли поддаваться соблазну приобрести подержанный, но все же роскошный внедорожник престижной марки, потратив при этом меньше денег, чем в случае покупки Hyundai Creta или Renault Duster в самых дешевых комплектациях? Давайте разбираться вместе с владельцами, потому что однозначного ответа на этот вопрос не существует...

Ненависть #5: Сложности поиска

С одной стороны, нынешняя ситуация на вторичном рынке действительно позволяет реализовать мечты своего детства или юности и за вполне посильные деньги приобрести автомобиль легендарной марки. Вот только найти тот вожделенный экземпляр, который действительно стоит купить и который не превратит жизнь в непрекращающийся кошмар и не заставит по двадцать раз на дню повторять «вот не было хлопот, так купил себе Cayenne», очень и очень непросто.

Как ни странно, дешевле всего на вторичном рынке стоят самые мощные и когда-то самые дорогие версии с 4,5-литровыми турбомоторами. Причина проста: такие автомобили покупали, чтобы гонять. Действительно, кто будет спокойно ездить на машине с таким мотором? Ну а повышенные нагрузки на коробку передач, раздаточную коробку, тормоза и двигатель быстро приводят к выходу из строя этих важнейших узлов, машина начинает буквально пожирать деньги... В результате автомобиль переходит следующему владельцу, и цикл повторяется.

Porsche Cayenne 2002–07



Но «ушатать» можно и автомобиль с 3,2-литровым мотором. Авторы множества отзывов предупреждают: не стоит покупать такую машину на последние деньги. Пожилой Cayenne наверняка потребует немалых вложений: «Если вы покупаете Кая за 400-500 тысяч, то готовьтесь: в самое ближайшее время вам придется потратить примерно столько же или даже больше, чем стоил автомобиль». Да и вообще, хорошие машины сначала продаются друзьям или знакомым, а уже потом попадают на интернет-площадки.

Так что даже если вам повезло, и вы нашли автомобиль без задиров в блоке цилиндров (или уже прошедший гильзовку), с живым гидроблоком автомата, вам все равно, скорее всего, придется поменять очень многое и вложить тысяч 250-300. Одно утешает: кузов Porsche Cayenne достаточно прочен и долговечен, так что нареканий на него нет практически ни у кого.

Любовь #5: Реализация мечты

И все же их покупают, и в огромном количестве случаев решение о покупке принимается отнюдь не как результат «ума холодных размышлений». «В Каёшку влюбился сразу, как только он появился на российских просторах, но тогда о нём мог лишь мечтать», «Пёр меня именно Кайен, как говорится, хочу – и все тут!», – пишут владельцы.

Эти автомобили покупают ради эмоций, которые они дарят. Один звук выхлопа чего стоит: «Если нажать на педаль газа посильнее, почувствуешь рычание, которое прямо завораживает», «Ну а звук! Его голос слаще соловьиной трели и мощнее тигриного рёва!», «Звук V8 – это стоит отдельного внимания!».

Но, как говорится, не звуком единым привлекателен Porsche Cayenne: «Мне очень нравилось сочетание дикой мощи, безукоризненной, прогнозируемой управляемости и при этом элегантности и комфорта. Cayenne S 955 – он как элегантный бизнесмен, занимающийся спортом: стройный, подкачанный и элегантный», «Шарм Порше присутствует всегда. Этот автомобиль нравился всем, кто только в него садился. А ещё приятно отвечать на вопрос, какой марки у вас автомобиль», «Ну, про внешний вид можно не говорить. Мне кажется, даже бабка узнает в нем морду 911-го. Такую морду не спутаешь ни с кем, машина просто бросается в глаза!».

Porsche Cayenne 2002–07



Что же касается фактора престижа и некоторых понтов, то всё это тоже присутствует, что уж говорить… Хотя жители столицы и крупных городов дружно уверяют, что тут никого ничем удивить нельзя, что в той же Москве на такой машине можно только ездить с удовольствием, особо ничем не выделяясь из общей массы: «Народу пофигу, на чем ты едешь. Режут на Нексиях Крузаки двухсотые, только в путь». Так что эффекта «все боятся меня, всё трепещет кругом» давно уже нет. «Справедливости ради отмечу: в театр приехать или друга (знакомого) какого навестить не стыдно». Но не более», – пишет в своем отзыве один из владельцев.

Но тем не менее они продолжают утверждать, что этот автомобиль дает только положительные эмоции. «От новых "кредиток" вы такого не получите! Это машина из той эпохи, когда над автомобилями думали люди, а не роботы», «11 лет назад я впервые сел за руль своего порша и за 11 лет ни разу не пожалел, что купил его. Это Порше!».

Ненависть #4: Стоимость обслуживания

Большинство владельцев немолодых Cayenne согласны с тезисом, что стоимость обслуживания этих автомобилей, конечно, повыше многих марок, включая премиальные, особенно если в понятие «обслуживание» вкладывать не только замену масла, фильтров и технологических жидкостей, но и необходимый ремонт, включая профилактический. «На содержание Кайена у вас будет уходить порядка 400 000 тысяч в год, это при условии, что не будете в него вкладывать и купите идеальный. Калькулятор очень прост – топливо 30 000 рублей в месяц. Налог порядка 70 000 руб. Ну и масло поменять, резину купить и т.д. Даже больше, чем 400 получится», – пишет автор одного из отзывов. «Из минусов – высокая стоимость обслуживания, жор масла (1 литр на тысячу – это регламент), ну и налог. Мало у кого есть деньги на обслуживание, а потом люди жалуются, что ненадежный автомобиль. За 4 года владения мною было вложено порядка 3 000 000 рублей, но я брал по низу рынка за 600 000».

Porsche Cayenne 2002–07



При этом все дружно утверждают, что очень важно найти «правильный» сервис: мол, можно обслуживаться у «официалов», но это дорого и неэффективно, можно в гараже – это дёшево, но чревато неожиданностями, так что лучше найти клубный сервис, где механики знают и понимают эти автомобили. И будет тогда вам счастье: «Обслуживание не дороже, чем какого-либо Тигуана или подобного небольшого автомобиля, запчастей множество, клубные сервисы выручают при починке за адекватные деньги». Завсегдатаи таких сервисов приводят такой ориентировочный ценник: работа по замене тормозных колодок, например, стоит 400 руб. за колесо, цена на сами колодки – от 850 руб. до 17 000 рублей (за оригинал). Поменять масло в двигателе – около 5000 руб. Ну и, что важно, все запчасти и расходники подходят от VW Touareg первого поколения. Или вот такой расчет на переборку задней подвески с заменой десяти сайлентблоков: 8 резиновых Lemforder, еще два пришлось поставить полиуретановые, так как у Lemforder таких не оказалось. Сами сайлентблоки с развальными болтами – 8500 руб., работа по замене плюс регулировка сход/развала – 9500 руб., итого – 18 000 руб. С одной стороны – существенно, с другой – вроде и посильно… Кое-кто даже пишет, что содержание 955-го Porsche Cayenne обходится дешевле, чем BMW 530 в кузове Е60.

Тем не менее именно дороговизна обслуживания (и вообще содержания) нередко становится причиной продажи этих автомобилей: «Машина, честно, превосходная, но просто содержать ее реально дороговато, да и как-то подотпустило меня, что ли... По большому-то счету такой агрегат в городе не особо нужен».

Любовь #4: Универсальность и практичность

Одна из причин успеха Cayenne кроется в том, что Porsche удалось не просто оседлать волну и воспользоваться растущей модой на внедорожники, но и создать по-настоящему универсальный автомобиль. К числу его достоинств можно отнести объемистый и комфортабельный салон с прекрасным оснащением. Владельцы восторгаются: все, что есть в новых автомобилях ценой около двух миллионов, в нем было почти 20 лет назад!

Во-вторых, у него вполне пристойный багажник объемом 540 литров. Да, есть среднеразмерные внедорожники с более объемистым багажным отделением, но и того, что есть, вполне хватает, чтобы перевезти надувную лодку, мотор, велосипед, детскую коляску, несколько сумок… Причем для того, чтобы бросить в багажник несколько пакетов из супермаркета, не нужно открывать всю пятую дверь целиком: стекло задней двери открывается отдельно. Естественно, задние сиденья складываются, хоть и не без заморочек (нужно снять подголовники, которые потом вставляются в торец подушки сидения), после чего в машине можно увезти содержимое небольшой однокомнатной квартиры.

Porsche Cayenne 2002–07



В городе автомобиль ощущается как достаточно большой, но в пробках его уважают, и если быть достаточно настойчивым, то обязательно пропустят. Радиус разворота нельзя назвать огромным, парковаться удобно, и к габаритам водители привыкают достаточно быстро. Просвет дает возможность залезать на бордюры и не бояться люков на дорогах, но при этом человек за рулем Porsche Cayenne не чувствует себя водителем неуклюжего грузовика. Тем не менее ряд владельцев высказывается в том духе, что автомобиль не слишком удобен для города, более-менее удобен для области, зато является настоящим королем на дальних трассах.

Но главное, что, в отличие от более поздних версий, 955-й – это не кроссовер, а полноценный внедорожник, комфортный танк с честным полным приводом.

Естественно, ему совершенно не страшен снег на городских улицах. Его владелец может без проблем запарковаться в сугробе на нерасчищенной площадке и, что не менее важно, без проблем из этого сугроба выбраться. Словом, в городе он сочетает возможности спортивного седана и внедорожника, «если призовут».

Porsche Cayenne 2002–07



Впрочем, почему только в городе? Среди владельцев Cayenne есть не только «конкретные пацаны» с единственным желанием «отжечь за 200», хватает и любителей охоты, рыбалки и дальних путешествий. «Периодически выбираюсь на приключения в Карелию, на берега Ладоги... Нередко использую возможности блокировки дифференциалов, понижайки и клиренса около 30 см. Подвеской удобно «притаптывать снег» под собой, а в случаях, когда закапывался, путем опускания и поднимания автомобиля выбирался из снега без лишней помощи», «На автомобиле ездил много, по полям в том числе – охота, рыбалка... Очень доволен. Проходимость супер!». Единственное, что огорчает владельцев – это некоторые особенности аэродинамики: «Под конец зимы, когда на трассах слякоть, вся грязь с лобового стекла идет на боковые стекла, что ухудшает обзор нереально».

Конечно, владельцы понимают границы возможностей автомобиля: «Он лихо ездит по разбитым дорогам, полям, грязи. Но, конечно, это не рамный джип – не ждите от него крутых показателей на бездорожье», «У меня есть понижайка и блокировка. По песку едет, по снегу едет, а в болота и грязь я ехать не хочу. Нечего там делать просто», «Заехать в грязь было страшновато, но любопытно же, полез! У меня лично до этого был всего один джип – ММС Паджеро на длинной базе, так вот, Кайен идет по плохой дороге не хуже, это факт!».

Porsche Cayenne 2002–07



Но самое главное, это то, что Cayenne сочетает в себе хорошую проходимость, отменную управляемость, возможность быстрой и динамичной езды (конечно, в разумных пределах, это вам не спорткар) и комфорт. «Этот автомобиль является просто каким-то Универсальным Солдатом!», – написал в своем отзыве один из владельцев, и у него есть для этого все основания.

Ненависть #3: Проблемы со светом и электрикой

Многие владельцы немолодых Porsche Cayenne жалуются в своих отзывах на проблемы, связанные с электрической частью. Например, такая болячка: со временем нарушается гидроизоляция моторного щита, и влага начинает стекать в салон, попадая на жгут проводов под креслами переднего ряда. Последствия могут быть разными – от выхода из строя памяти сервоприводов сидений до отказа автомобиля распознавать ключ. Еще одна распространенная проблема – выход из строя кнопки отпирания лючка бензобака. Эта кнопка расположена в нижней части водительской двери, и при открывании нередко подвергается воздействию дождя и снега.

Porsche Cayenne 2002–07



Нередко выходят из строя бензонасосы. Признаком того, что хотя бы один из двух бензонасосов уже приходилось менять, может быть разрез на ковролиновом покрытии под задним сидением.

Постоянно встречаются жалобы на регулярный выход из строя катушек зажигания, особенно на 4,5-литровых турбомоторах: «Был 955 турбовый, покупал с пробегом 70 000 км, продал с пробегом 210 000 км. Бензонасос менял на 150 000 км, а вот катушки зажигания – примерно через каждые 50-60 тысяч». Оригинальная катушка стоит 4000 рублей, и их восемь штук… Но, в принципе, выйти из строя может что угодно: электромотор вентилятора отопителя, моторчик заднего дворника, стеклоподъемники и кнопки открывания стекол, лямбда-зонд, электроприводы замков дверей, блок контроля давления в шинах… Все эти поломки можно отнести к детским, но раздражают они владельцев вполне по-взрослому, не меньше, чем регулярно перегорающие лампы ближнего света и габариты или подмаргивающая подсветка панели приборов.

Многие владельцы сталкиваются с полностью выгоревшими отражателями фар и решаются на радикальное искоренение проблемы: одновременно с заменой отражателей ставят светодиодные источники. При этом они предупреждают: блоки розжига ксеноновых ламп убрать нельзя, так как они контролируют сами фары и без них бортовой компьютер будет выдавать ошибку.

Porsche Cayenne 2002–07



Но в целом владельцы дружно советуют особенно тщательно следить за состоянием проводки, прочищать дренажные отверстия слива воды под капотом (в том числе – под блоком предохранителей). А вот русификацией меню или чип-тюнингом они заниматься не советуют, поскольку это может окончиться отказом электроники и ремонтом ценой примерно 150 000 рублей.

Любовь #3: Комфорт и качество салона

Высочайший уровень комфорта Porsche Cayenne отмечают авторы практически всех отзывов, даже те из них, кто настроен достаточно критично. Во-первых, почти все отмечают ездовой комфорт даже у версий без пневмоподвески: «Кайен комфортней всех. У меня Q7 и Туарег тоже были без пневмы, так они гораздо жестче. В Кайене – как дома на диване, мягко, ровно, с удовольствием. При этом Туарег внутри вообще далеко-далеко отстал – весь, как ширпотреб дешевый, хотя был 2009 года, то есть на 5 лет младше». Вообще, авторы отзывов однозначно рекомендуют искать экземпляр с пневмоподвеской. Особых проблем она не доставляет, а вот плюсов дает очень много: «Если будете думать, взять ли на пневме или на обычной, то берите пневму: реально более комфортно, к тому же удобно регулировать клиренс. На плохой дороге можно сделать подвеску мягче, чтобы сильно не болтало, ну а если хочется отжечь, то переводишь все на спорт, машину занижаешь и рвешь».

Во многих отзывах авторы отмечают, что особенно хорош автомобиль в дальних поездках, причем хорош он и для водителя, и для пассажиров. Чего стоит один только руль «сервотроник», усилие на котором меняется в зависимости от скорости! «Не устаешь, наслаждаешься поездкой, даже когда спешишь в пункт назначения. Скорость на трассе незаметна, разве только деревья и столбы превращаются в точку в задних зеркалах», «По езде эту машину мало какой из внедорожников переплюнет. Удобная, приемистая, на ней не устаешь ездить на дальние расстояния, очень хорошо ощущаешь автомобиль, в салоне ничего лишнего, радуют ручки-держалки у селектора КПП и отличный обзор».

Porsche Cayenne 2002–07



Правда, встретились мне нарекания и на некую эргономическую странность. Дело в том, что передачи можно переключать кнопками на руле, и передачи в ручном режиме коробка держит четко, не переходя на повышенную, когда не надо. Но, как отмечают владельцы, кнопки «+» и «-» расположены вверх тормашками. Ты интуитивно нажимаешь верхнюю кнопку, чтобы переключиться вверх, а там, наоборот, низшая передача.



Многие отмечают отличный четырехзонный климат-контроль и прекрасную акустику Bose: «О... Это по-настоящему классное звучание!». Понятно, что придется потратить некие усилия на то, чтобы подружить медиасистему с современными носителями информации и форматами аудиофайлов, но эти усилия явно того стоят.

К числу несомненных достоинств модели можно отнести и качество отделочных материалов, включая кожу, которой обтянуты сиденья: «Современная кожа наппа по сравнению с той кожей, из которой сделан салон Кая, – просто дешевый дермантин», «При 130 000 км пробега у Кайена салон должен быть практически "как с завода", руль не должен нигде быть потерт, на коже нигде не должно быть блеска или трещин. Если где-то есть следы эксплуатации, то либо первый владелец не очень аккуратный, что огромный минус, либо вас обманывают». Даже при пробегах в 250-300 тыс. км многие описывают состояние обивки салона как «близкое к идеальному».

Porsche Cayenne 2002–07



Вообще, про салон Cayenne владельцы пишут много, охотно и в основном восторженно: «Везде выверенные усилия: на крутилках и на рычажках, все щелкает и делает свою работу, ничего нигде не гремит и не скрипит», «В отличие от многих других "немцев", салон этого скучным не назовешь. Он очень такой... не знаю, колоритный, что ли. А с каким же благородным звуком тут закрываются двери, так «клоцк!» – и все. Ласкает слух, честное слово! Я представляю, что происходит с людьми, пересаживающимися на Кайен с машин попроще, чем у меня (была BMW 323 E46). Наверное, шок... ».

При этом многие отмечают, что автомобиль отлично подходит на роль семейного: «Очень уютный и удобный автомобиль для семьи! Нам очень нравится, детям (у нас их трое) сзади комфортно, при том что один из детей в автокресле, которое занимает много места. Просторно и светло, супруге тоже очень комфортно было».

Ненависть #2: Главные болезни

Понятно, что немолодые автомобили болеют, и в них ломается то одно, то другое. То умрет механизм стеклоподъемника по причине «закучерявившегося» тросика, и это лечится только заменой механизма в сборе, 11 000 за оригинальную запчасть (а неоригинальных нет) и 2500 рублей за работу. Ресурс тросика составляет лет 10, и после этого срока стеклоподъемники начинают выходить из строя один за другим. То потребует замены ступичный подшипник (тоже примерно 11 000 рублей, вместе с неоригинальными запчастями, работой и регулировкой сход-развала), то отживут свое и потребуют замены пластиковые трубки системы охлаждения (замена их на металлические обходится как минимум в 25 000). Естественно, к определенному возрасту начинает требовать вмешательства передняя подвеска (заднюю же владельцы считают «условно вечной»). Но все эти болячки можно отнести к мелким. Есть куда более серьезные проблемы, с которыми скорее всего придется столкнуться всем, кто решится купить пожилой Cayenne первого поколения.

Начнем, так сказать, с кардиологии, то есть проблем, связанных с сердцем автомобиля – двигателем. 955-е Porsche оснащались тремя видами двигателей, атмосферниками объемом 3,2 и 4,5 литра и 4,5-литровым турбомотором. При этом V8 объемом 4,5 литра (и атмосферные, и турбированные) имеют алюсиловые блоки цилиндров. Автомобили с этими моторами категорически нельзя заправлять плохим топливом, да и октановое число ниже 98 им тоже противопоказано, так как низкооктановое горючее «съедает» алюминиево-кремниевый слой, и на зеркалах стенок цилиндров образуются задиры. Далее вы попадаете либо на замену мотора, либо на его гильзовку, что в обоих случаях дорого. В любом случае, опытные владельцы настоятельно советуют при покупке проверить состояние внутренних поверхностей цилиндров при помощи эндоскопа, а также обратить внимание на состояние прокладок клапанных крышек. Ну и, конечно, грозным симптомом будет «потеющая» маслом турбина...

Porsche Cayenne 2002–07



3,2-литровый двигатель, в отличие 4,5-литрового, считается очень ресурсным и надежным. Цилиндры у него чугунные, как на многих «миллионниках». Но тут во весь рост встает проблема механизма ГРМ с цепным приводом. Замена ГРМ производится на пробеге в 150-200 тысяч км. И все бы ничего, но сложность заключается в том, что цепь расположена со стороны салона, так что при ее замене нужно отсоединять мотор с коробкой от кузова. Если механизм ГРМ заменен относительно недавно, вам повезло. Ну а если предыдущие владельцы оставили эту работу для вас, то готовьте денежки. Раз двигатель все равно надо снимать, то есть прямой смысл поменять все, до чего можно дотянуться: сальники, натяжители, успокоители, прокладки, уплотнители, цепь большую и малую, сальник гидротрансформатора, приводные шестерни, «ваносы» (то есть механизмы изменения фаз газораспределения)... И обойдется это все минимум тысяч в 160-180.

Больным местом всех Кайенов является гидроблок автоматической коробки. Обычно эти гидроблоки меняли по гарантии, но обратить внимание все-таки стоит. В принципе, коробка Aisin, которой оснащались Porsche Cayenne, считается вполне надежной – достаточно сказать, что точно такой же агрегат стоит на Lexus LX570 и Toyota LC100 от 2007 года, но резкие динамические ускорения при весе кузова под 3 тонны она терпит не слишком долго, а ведь именно так, резко и динамично, обычно ездят владельцы турбированных вариантов.

Еще одной распространенной неисправностью является выход из строя подвесного подшипника карданного вала. Проявляется это обычно так: сначала возникает какой-то легкий гул при скорости выше 60 км/ч, затем он усиливается, появляется вибрация... Что касается замены, то есть три варианта. Можно поменять на оригинал, на неоригинал или на восстановленный узел (подвесной подшипник меняется только в сборе с карданом). Естественно, самый дешевый вариант – поставить восстановленный, самый дорогой – установить оригинальный узел, но многие, решившие сэкономить, пишут, что «скупой платит дважды».

Любовь #2: Надежность

Но, несмотря на все эти (причем вполне объективные) нарекания, владельцы считают 955-й Porsche очень надежным автомобилем. Более того, очень многие заносят надежность в число его основных достоинств, естественно, при условии своевременного и качественного обслуживания. «За 110 тысяч только моего пробега он ни разу меня не подвёл», «Вовремя обслуженнный автомобиль не подведёт даже при агрессивной езде», «Если вовремя менять расходники, особо и не ломается ничего», «Машина очень надежная и достаточно неприхотливая», «За 5 лет и 77 000 км эксплуатации в автомобиле вообще ничего не ломалось»… Таких высказываний очень и очень много. Автор одного из отзывов так обосновывает свое решение все-таки купить 15-летний Cayenne первого поколения: «Порш один из самых надежных автомобилей в мире. И все сомнения отпали: цена была невысокая, а автомобиль – отличный, отказаться не мог. И с этой ценой даже через 3-4 года я потеряю максимум 100 тысяч рублей, и купят машину всегда: это же Порш, он не может стоить меньше 600 тысяч».

Porsche Cayenne 2002–07



Заслуживает отдельного упоминания надежность пневмоподвески. Для моделей многих премиальных брендов пневма стала просто пугалом для потенциальных покупателей подержанных машин, мол, всенепременно умрет, а ремонт обойдется в чудовищные суммы. В случае с Cayenne владельцы считают иначе: «Отличная комфортная пневмоподвеска, более 10 лет эксплуатации без ремонта», «Пневма очень надёжна, если, конечно, не летать по ямам на скорости за сотню», «Пневма на Кайене очень надежна, и если за ней правильно ухаживать, то служит больше 200 тысяч км». Вот достаточно типичный рассказ владельца Cayenne с пневмоподвеской: «За 2,5 года я наездил 108 тысяч км: 4 раза в Крым, пару раз в Сочи, в Питер и очень много – по Московской области и другим ближайшим областям. С учетом качества наших дорог, подвеска отрабатывает все, пневма на Кайене вечная, просто надо ее обслуживать регулярно».

В целом глас коллективного разума приходит к таким выводам: если хотите ездить долго и с удовольствием, причем именно на Кайене, и вам не нужна экстремальная динамика, если вы не хотите переплачивать за дорогой ремонт, и вас не устраивает налог в 75 000 рублей в год, то покупайте Cayenne с 3,2-литровым мотором, и обязательно на пневмоподвеске. И налог будет лишь 18 000 тысяч рублей, и комфорт на уровне, и расходы на ремонт в пределах разумного.

Ненависть #1: Расход и налог

Все мы люди здравомыслящие, а потому понимаем, что мощный спортивный внедорожник с его сотнями «лошадок» под капотом и почти тремя тоннами живого веса не может расходовать столько же горючего, сколько массовая малолитражка сегмента B+. Первые владельцы Porsche Cayenne (в смысле те, кто когда-то покупал эти автомобили новыми, в салонах), конечно, могли позволить себе просто не обращать внимание на расход: «Сколько я трачу в месяц на горючее? Понятия не имею. Да я за один вечер в ресторане могу больше оставить», и налог их не беспокоил. А вот сегодняшние владельцы, относящиеся преимущественно к среднему классу, уже не могут оставаться столь же равнодушными к этим вопросам. Действительно, если человеку со средним доходом придется ежемесячно оставлять на бензоколонках по 30-40 тысяч рублей, а в конце года заплатить родному государству еще 75 000, то кому это понравится? Поэтому вопрос о расходе и топливной экономичности так или иначе затрагивается в огромном количестве отзывов.

Porsche Cayenne 2002–07



Понятно, что наиболее экономичным считается 3,2-литровый двигатель (он же является предпочтительней с точки зрения налога), но даже в этом случае полного единства оценок не наблюдается. Кто-то пишет, что если законопослушно ехать по трассе на круизе со скоростью 95 км/ч, то расход не превысит 8-9 литров на 100 км. Но этот же автор указывает, что расход в городе составляет порядка 14-15 л/100 км, а если мчаться по шоссе с «тапочкой в полу» и скоростью за 200, то и расход перевалит за 19-20 литров. Кто-то пишет, что даже средний расход у него получается чуть более 20 л/100 км, а кто-то утверждает, что даже в городе с пробками у него получается расходовать в среднем 14,7 литра на сотню.

Гораздо серьезней ситуация у владельцев машин с 4,5-литровым атмосферником: «Если спокойно ездить по городу, то около 18-21 л/100 км, если пробки, либо педальку часто поднажимать, то уже 23-26 в среднем получается, по трассе 14 литров жрал. Согласитесь, Кайен – не лучший вариант в плане экономии бензина». Впрочем, есть и те, кому удалось добиться среднего расхода на уровне 14 л/100 км.

Еще большим аппетитом отличается турбированный V8: «Расход зимой по городу был со всеми прогревами от 22 до 30 литров на сотку», «Расход топлива по трассе со скоростью 90 км/ч –16 литров 98-го. По городу, если форсить, то 33 литра 98-го, если не форсить, то 20 литров, не меньше».

Porsche Cayenne 2002–07



В общем, дело доходит до того, что кое-кто из владельцев (о, ужас, ужас!) переводит свой Cayenne на газ: «Установил ГБО 4 поколения на свой автомобиль. Работает отлично, просто чаще меняйте фильтры, проверяйте на СТО шланги и работу форсунок. Так как езжу часто по трассе, то выбрал 100-литровый баллон, чтобы заправлять пореже. Насчёт тяги: на газу автомобиль едет даже бодрее, нет провалов при нажатии педали газа, как на бензине, а по расходам на топливо Кай стал сопоставим с малолитражкой».

Еще одна статья расходов, которая беспокоит владельцев Porsche Cayenne, – это расходы на покупку масла. Дело в том, что даже исправные двигатели Porsche в силу конструктивных особенностей требуют регулярной доливки моторного масла, причем официально допускается доливка до 1 литра на каждые 1000 км. А если учесть, что масло требуется высококачественное и дорогое, то это превращается если не в проблему, то как минимум в раздражающий фактор.

Но далеко не у всех это раздражение выливается в решение избавиться от проглота: «И уже стало плевать на налог, иногда – на расход бензина, потому что комфортная езда и уверенность полностью компенсируют все недостатки и цены», – пишет один из владельцев. И такое отношение тоже можно понять и принять.

Любовь #1: Динамика и управляемость

Что любой из водителей будет ждать от автомобиля марки Porsche? Отменной динамики, ураганных ускорений, отточенной управляемости, и все это – в сочетании с роскошью и комфортом. И марка не обманывает ожиданий своих клиентов даже тогда, когда речь идет о массивном автомобиле с понижающей передачей в раздаточной коробке.

Естественно, когда речь заходит о динамике, то владельцы автомобилей с разными моторами оценивают ее по-разному, 250-сильные Кайены с 3,2-литровысм атмосферником особых восторгов не вызывают, и их динамические показатели считают просто «достаточными»: «Что вы хотите от 3,2 с мощностью в 250 л.с.? Какой-то бешеной динамики не будет, Форд Фокус 2,0 со светофора от вас уедет. Но на трассе мощности вполне хватает и на обгонах, и при разгоне», «Про динамику говорить не буду, это самый тихоходный из й – целых 9 секунд до сотни», «Динамика авто у меня невысокая, но мне хватает, на трассе авто ведет себя супер! 3,2 и 250 лошадок – для города, для трассы вполне достаточно. На трассе больше 170 км/ч не надо, на 120 на обгон можно пойти, а в городе хватает всего». Многие сравнивают свои ощущения с другими автомобилями, которыми им приходилось владеть, и это сравнение оказывается не в пользу Cayenne: «По разгонной динамике Кайен с двигателем 3,2 показался, мягко говоря, не очень быстрым по сравнению с RX330», «Да, Кайен 3,2 – это не бумер 4,4 л, машина медленная. Но если пользоваться типтроником (он, кстати, всегда на автомате трогается со 2 скорости), то вроде и ничего».

Porsche Cayenne 2002–07



Но 4,5-литровые версии – это уже совсем другие оценки и эмоции: «Автомобиль, созданный для водителя: 340 кобыл под капотом позволяют чувствовать на трассе уверенно. Мощный старт на светофоре, левый ряд на трассе, дальние поездки – это про Кай». А уж если речь заходит про Cayenne Turbo S с его огнедышащим турбомотором и табуном в 450 коней, то восторги и вовсе зашкаливают: «Ехать на машине просто кайф! Как только купил и первый раз сам уже выехал на дорогу, эмоции просто били через край от такой тяги и ускорения! Реактивный паровоз!».

Что же касается управляемости, то тут владельцы всех версий проявляют редкое единодушие: «Руль информативный, повороты проходит на ура, в городе маневренный – достаточно маленький радиус разворота», «Рулится, как легковой автомобиль. В поворотах не кренится, как некоторые модели», «Машина сбитая, упругая, едет, как спорткар. Она не просто летит по трассе, она бежит, словно атлет, даже если есть волны на асфальте, то ничто её не собьет с траектории», «Управляемость просто идеальная, я лучше не встречал не то что на джипах, а вообще в принципе. Обгоны по трассе – одно удовольствие! Происходит это так: выходишь на обгон, нажимаешь педальку в пол, и машина с диким ускорением быстро стартует вперед (обогнать можно любого и с любой скорости), как локомотив, уверенно и неотвратимо. При этом ты спокойно управляешь машиной: даже при перестроении обратно в свою полосу через все эти колеи Кайен прет по заданной траектории. Идеал, просто идеал!», «Раньше и представить себе не мог, что не седан, а внедорожник так может ехать. И из всех внедорожников так может ездить только Порше! Это действительно машина "два в одном", и спорткар, и внедорожник».

Porsche Cayenne 2002–07



Правда, у такой управляемости и эмоциональности есть и оборотная сторона. В своих отзывах многие владельцы пишут, что подвеска все же достаточно жесткая, и что на неровной дороге пассажиров на задних сиденьях изрядно потряхивает, особенно в автомобилях с пружинной, а не пневматической подвеской. Ну а во-вторых, за рулем даже самых «медлительных» 250-сильных вариантов Porsche Cayenne очень трудно удержаться от перехода к агрессивно-динамичному стилю вождения. «Единственное ощущение, которое автомобиль давать не способен, – это чувство релакса за рулем. Кайен не любит ездить с ненажатой педалью газа», – пишет в своем отзыве один из владельцев, и хотя с ним согласятся не все, в чём-то он всё-таки глубоко прав.