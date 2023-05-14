С Prado у нас сложилась немного странная ситуация: вроде бы его называют «крузаком для бедных», а с другой стороны, цены на эти автомобили никак не назовёшь низкими (причём в большей степени это справедливо для вторичного рынка, где за стоимостью Prado не угонятся и Пересильд с Шипенко). Может быть, дело в том, что ближайший технический родственник этого Prado – очень даже недешёвый Lexus GX? Или просто владельцы так любят эти машины, что при продаже осознанно ставят прямо-таки заградительные цены, чтобы нечаянно не продать любимого коня? Может быть, и так. Хотя если почитать отзывы обладателей этих машин, любовь иногда кажется не совсем рациональной: недостатков у Prado 150 набирается не так уж и мало. Давайте изучать, почему эту машину многие любят слишком сильно, а другие демонстративно её презирают.

История техники

Prado 150 – четвёртое поколение внедорожника, появившееся в 2009 году. А история Prado началась ещё в 1990 году, когда в Тойоте решили сделать более компактную версию Land Cruiser 70. Изначально машину назвали Land Cruiser II, потом переименовали в 70 Prado. На конвейере эти машины простояли до 1996 года, и, как оказалось, формат небольшого, но серьёзного внедорожника довольно востребован. Ведь 70 Prado был рамным, мог похвастаться обоими неразрезными мостами, передней пружинной и задней рессорной подвесками. Привод, разумеется, был полным. Уже тогда выбор моторов был весьма богатым: на машине могли стоять бензиновые моторы объёмом 2,4 и 2,7 л, атмосферный дизель объёмом 2,8 литра или турбодизели объёмом 2,4 и 3,0 литра. Коробки передач – механическая пятиступка либо 4-ступенчатая АКП.

Toyota Land Cruiser Prado 70 '1990–1993

Второе поколение – Toyota Prado 90 – отличалось тем, что переехало на новую платформу. Теперь Прадо стали строить не на базе взрослого Land Cruiser, а на базе 4Runner (в данном случае – серии N185). Машина, как и положено внедорожнику, осталась рамной, с постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировками межосевого и заднего межколёсного дифференциалов, но появилось и существенное новшество: передняя подвеска стала независимой. В линейке моторов можно отметить появление бензиновых моторов V6 объёмом 3,4 л, а после 2000-го года – нового трёхлитрового турбированного дизеля.

Toyota Land Cruiser 90 '1999–2002

Третье поколение (Toyota Prado 120, 2002 г.) тоже использовало платформу 4Runner. Prado 120 стал заметно интереснее предшественника. Тут уже могли быть и три ряда сидений (разумеется, только в пятидверном исполнении), и отключаемый полный привод (для стран Ближнего Востока и на машинах с механической коробкой), и адаптивные амортизаторы, и задняя пневмоподвеска. Кроме того, тут появился новый пятиступенчатый автомат, а особой гордостью владельцев Прадо стал тот факт, что теперь немного доработанный внедорожник стали продавать под маркой Lexus GX. А это уже обратный шаг в премиум.

Toyota Land Cruiser Prado 120 '2002–2009

Ну и, наконец, наш герой, Toyota Prado 150, появился в 2009 году. По идее, это очень глубокий рестайлинг 120-й серии, однако изменений много. Даже раму на новом внедорожнике сделали прочнее – на 120-м Прадо у неё была недостаточная жёсткость на изгиб.

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–2013 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–2017 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2017–н.в.

Моторы этого поколения хорошо известны по тому же Hilux. Это бензиновые двигатели объёмом 2,7 литра, дизельные объёмом три литра (как атмосферный, так и турбированные, причём как с механическим ТНВД, так и с Common Rail на 1KD-FTV) и четырёхлитровый 1GR-FE.

Двигатель Toyota 1GR-FE

Коробки передач стали ещё более разнообразными. Тут могли быть как механические пятиступенчатые коробки, так и шестиступенчатые, а автоматы устанавливались трёх версий: от самых старых четырехступенчатых A343F и A340F на ранних машинах до пятиступенчатых A750F и даже шестиступенчатых A761F и A960F на машинах после второго рестайлинга.

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–2017



Ну и, наконец, именно в этом поколении Prado появилась система KDSS от Lexus GX. Это достаточно важный момент, потому что ниже мы узнаем, что это за штука, и она может быть одновременно и поводом любить Prado 150, и искренне его ненавидеть.

Ненависть №5: материалы салона

В лучшие времена три миллиона рублей были той суммой, за которую можно было купить неплохую машину. Можно было даже выбирать из неплохих машин. И каково же было удивление тех, кто выбрал за эти деньги Прадо и внезапно понял, что салон у него сделан далеко не из премиальных материалов. И ладно бы выглядело дёшево, проблема в другом: он очень быстро изнашивается. И отзывы на эту тему полны уныния, отчаяния и безысходности: «... отвратительные материалы салона. Непонятно кем названный "кожей" дешёвый кожзам… Про пластик, в том числе и тот, который "под дерево", даже говорить не хочется. Лишний раз стараешься в машине ничего не трогать, а то поцарапается». А ведь начиналось всё не так плохо: «Салон хоть и кажется на первый взгляд дорогим и люксовым, отделан материалами далеко не самого высокого качества». Увы, понимание сути салона Prado 150 приходило слишком поздно: «Царапки, пластик в салоне царапается от дуновения ветра, через месяц новый автомобиль в салоне выглядит, как трёхлетний, то же самое и с заломами на коже сидений, гнев и возмущение!».



Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–2013

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–2017

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2017–н.в.

Кстати, есть и позитивный момент: в салоне будет трудно скрыть истинный пробег. Это вам не Mercedes-Benz W211, интерьер которого может выглядеть прилично и после полумиллиона километров пробега. Тут перекупщикам придётся здорово повозиться перед продажей.

Ну а владельцам, конечно, обидно. Особенно после такого безобразия: «Как же так, Тойота, руль начал лысеть на пробеге 18 000 км! Сильно заметные на солнце проплешины появились не на 50 000 км, не на 100 000 км, а на 18 000 км! Карл, 18 000!!!!». Тут даже количество восклицательных знаков сокращать не хочется: всё по делу.

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013-2017

Любовь №5: электроника

Электрика Prado 150 не капризная, но в заслугу модели ставят не это. Дело в том, что не всем легко управлять большой машиной с непонятными габаритами: многие жалуются, что без опыта получается так себе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в очень многих отзывах хвалят системы, которые помогают новичкам: «Куча очень удобных электронных примочек: система слежения за мёртвыми зонами, динамическое изменение подсветки салона (и сама, кстати, шикарная подсветка), прекрасная встроенная навигация, камеры кругового обзора, причем боковые – с изменяемыми углами просмотра. На не самом маленьком внедорожнике это очень удобно»; «Очень выручает мониторинг слепых зон при движении в городе».

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2017–н.в. 1 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2017–н.в. 2 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2017–н.в. 3 / 3

Хотя, конечно, радует не только система мониторинга. Многие отмечают, что все системы настроены лучшим образом, но слишком много одинаковых цитат приводить не будем – это скучно. Звучат они приблизительно так: «Очень понравилась камера и датчики движения на боковых стеклах»; «Хорошо реагирует датчик дождя». И всё в том же духе.

Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в.



Ради объективности добавлю, что недовольные некоторыми электронными ассистентами тоже есть. Но их явное меньшинство, и часто они даже боятся сказать что-то против Тойоты: любители имперского качества таких ораторов затыкают быстро и не всегда вежливо.

Ненависть №4: сюрпризы KDSS

Что такое KDSS? Это система активного управления жесткостью подвески через регулировку стабилизаторов. Стойка стабилизатора одним концом закреплена на стабилизаторе, а другим – не напрямую к кузову, как это делают обычно, а к кузову через гидроцилиндр. Гидроцилиндр позволяет изменять диапазон работы стабилизатора. На скорости он становится жёстче, не допуская сильных кренов, а на бездорожье подвеску можно «распустить», увеличивая её ход. Система, конечно, хорошая, но только пока она работает. А работает она у всех по-разному. Кто-то горя почти не знает, а кто-то готов выть от неё волком, поэтому, как написал один из владельцев про KDSS, «соответствующая тема на профильном форуме владельцев Прадиков имеет уже почти четыре сотни страниц обсуждения».



Toyota Land Cruiser Prado 150 2009–2013

Интересно вот такое мнение: «... перекашивает очень и очень многих, спасибо системе кинетической стабилизации подвески Тойота... При этом из тех, кто столкнулся с перекосом, его ещё не победил никто». На самом деле, отремонтировать можно всё. Но не всегда дёшево. Тем, кому не везёт со специалистами совершенно, остаётся только обречённо констатировать: «К моменту второго моего посещения сервиса через ещё три-четыре дня, помимо перекоса, в машине ещё и застучали цилиндры этой самой системы KDSS. На кочках из-под днища стали раздаваться жуткие стуки, издаваемые этими самыми цилиндрами». Далее в отзыве следует не очень интересный рассказ про борьбу с KDSS, который сводится к одному простому факту: ищите, кто знает, как её ремонтировать. Ну а тем, кто планирует покупку подержанного Prado 150, скажу по секрету: KDSS есть далеко не на всех «прадиках» этого поколения. Можно купить машину и без этой системы. Главное, найти подходящий экземпляр и наскрести на него деньги. Потому что… читаем ниже.

Любовь №4: остаточная стоимость

Скорее всего, это очевидный факт, и ничего нового тут сказать не получится: Тойоты у нас дешевеют очень медленно, при этом пользуются огромным спросом. Это какой-то тойотовский феномен, и тайну его, наверное, никто и никогда не разгадает. Владельцы (в том числе и бывшие) этой ценности Тойот очень и очень рады: «Остаточная стоимость при продаже – это, пожалуй, главный плюс Тойоты, я действительно продал авто примерно за те же деньги, что и купил». Само собой, при совершенно баснословных ценах на вторичном рынке Тойоты остаются чрезвычайно ликвидными: «Несмотря на пробег, звонили ежечасно, потом за символические деньги и огромные просьбы пришлось отдать брату». Кстати, у угонщиков они тоже очень популярны, а стоимость полисов каско на новые Prado была астрономической.



Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–13 1 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–13 2 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–13 3 / 3

Не могу не поделиться отзывом человека, который очень не любил свой Prado и жалел, что когда-то его приобрёл: «Ценить его можно только за надёжность и простоту перепродать задорого следующему чудаку». Чего-чего, а чудаков у нас было всегда больше, чем «прадиков». Отсюда, видимо, и хороший спрос.

Ненависть №3: динамика с некоторыми моторами

Конечно, Прадо с четырёхлитровым мотором 1GR-FE едет очень даже прилично. Да и с трёхлитровыми дизелями жить как-то можно. А вот с 2,7-литровым бензиновым мотором 2TR-FE мощностью 163 л.с., особенно в сочетании с четырехступенчатым автоматом A340F, даже паспортный разгон до сотни составляет 13,9 с. Для современного потока этого мало. Например, тот же Hyundai Solaris с мотором 1,4 л и МКП первую сотню набирает за 12,2 с. Конечно, владельцам Прадо с 2,7-литровыми моторами этот факт не даёт спать спокойно. И они жалуются в Интернете: «Абсолютно никакая динамика, 13 сек. до сотни, режим “спорт”, видимо, для красоты, толку нуль, обгон на трассе или в горку – это просто муки, наши Лады со светофоров стартуют пободрее»; «с мотором 2,7 весьма вялый... вот вообще не для гонок... порою меня делают на старте даже Газели Некст…». Пока где-то в мире улыбается один водитель Газели, приведу более развёрнутое и, как мне кажется, объективное мнение: «Проблема машины с этим двигателем, как мне кажется, заключается не в ее динамике, а в завышенных ожиданиях. Как-то не соотносится большой дорогой красивый внедорожник с динамикой, как у обычной тачки, правда? Но, как сказал Андрей Аршавин после провального для сборной России Евро 2012: "Ваши ожидания – ваши проблемы". Всё-таки Прадо – не Солярис. Пока Прадо набирает первую сотню, Солярис успеет задрать цилиндры, заменить сайлентблоки и растянуть цепь, так что переживать не надо. Просто надо быть готовым к тому, что “кто привык к мощным машинам, будет разочарован динамикой разгона”».

Если этот параметр важен, есть смысл поискать машину с любым другим мотором – там жалоб практически нет.

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–17 1 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–17 2 / 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 '2013–17 3 / 3

Любовь №3: проходимость

Есть категория людей, которые покупали Prado не по наитию, а по расчёту. Кому-то хочется в относительном комфорте ездить на рыбалку, кто-то строит загородный дом или дачу, кто-то просто любит отдых на природе. Таким владельцам обычно плевать, как их машина «валит» до сотни или как на неё оглядываются размалёванные, но пока ещё малолетние дамы. Им надо просто ездить там, где могут ездить не все. Скорее всего, без фанатизма, но ездить. Как мне показалось, именно эти люди довольны машинами более других. И отзывы у них соответствующие: спокойные, без криков и визгов. Например, такие: «Легко преодолевает умеренное бездорожье. В тяжелую грязь лезть тяжело прежде всего психологически. Пока не нашел ни одного бордюра, у которого не смог бы припарковаться. С геометрической проходимостью порядок»; «в какие-то моменты мне казалось, что ни меня, ни машину из этого болота никогда не вытащат и не найдут, благо с собою был спутниковый телефон, в итоге выбирался сам». Могут рассказывать приблизительно такое: «Условный покров "по колено" Прадо преодолевает без всяких напрягов, подъём на земляной вал под 45 градусов с первой попытки, ямы, камни, поваленный молодняк (подлесок), "тракторная" колея, всё это и многое другое ему по плечу»; «Снег – не пух, но и не супер слежавшийся, нечто среднее. Едем очень спокойно с отключенной ЕСП. Высота местами 30-35 см, пороги закрывает. Для меня достаточно».

Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в. 1 / 5 Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в. 2 / 5 Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в. 3 / 5 Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в. 4 / 5 Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в. 5 / 5

Важно отметить, что на бездорожье хватает даже 2,7-литрового мотора: тут всё решает трансмиссия, а с этим у Prado всё прекрасно.

Ненависть №2: обзор и аэродинамика

Основная проблема тут в том, что Прадо отличается не только не самой лучшей обзорностью, но и талантом забрызгивать заднее стекло и камеры, которые теоретически очень помогают в тесных дворах. Постоянно отмывать стёкла и зеркала – любимое занятие многих владельцев, особенно тех, кто так и не привык к габаритам своей машины. Иногда они стонут: «Если перед каждым выездом не протирать камеры кругового обзора, обязательно протрешь крыло или бампер рядом стоящего авто». Ну или так: «Очень неудачная аэродинамика, зад всегда в грязи, и обзорность никакая, сидишь очень высоко, просто не видишь поребриков и низких столбиков».

Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в.



Впрочем, некоторые товарищи считают, что если бегемот неповоротливый, то это проблема окружающих, а не бегемота. Выводы они делают кровожадные: «Только сейчас понял, почему владельцы Прадо крепят на бампера эти ужасные трубы!». А что, действительно: подумаешь, одним Матизом на свете стало меньше. Зато Прадо целый.

Любовь №2: подвеска

Если откинуть сложности с активным стабилизатором KDSS, то подвеску Prado можно считать образцом надёжности. В отзывах есть жалобы разве что на ступичные подшипники, но, как правило, жалуются на них те, кто чаще ездит вброд, чем по твёрдой дороге. В остальном всё живёт долго, а в крайнем случае многое можно заменить довольно бюджетно. Конечно, не всё подряд: в первую очередь речь идёт о расходниках, но всё же. Но не это главное. Главное, что на Prado можно ехать там, где остальные еле плетутся: «Поведение подвески привычное для рамных авто – мелкие неровности ощущаются, большие ямы – глотает. Подвеска непробиваема в принципе. Ожидал худшей управляемости и радиуса разворота, в реальности – все не так плохо. В поворотах, конечно, заваливается – но некритично, проблем и дискомфорта это не доставляет». Отзывы довольно однообразные, поэтому в этом пункте добавим ещё пару цитат и пойдём дальше: «Максимально проста, но глотает всё. Все ямы, рельсы. Да, в это время я болтаюсь по сиденью, но никаких пробоев нету»; «главное – комфорт на любых дорогах, грунтовках, рельсах, при дорожном ремонте и т.д». Хорошо, верим, даже завидуем.

Toyota Land Cruiser Prado 150 2017–н.в.​

Ненависть №1: ЛКП

А вот тут, конечно, печаль и даже горе: качество ЛКП на Prado далеко не идеальное. Жалоб на него чрезвычайно много, причём отмечу, что встречаются очень старые отзывы, написанные почти сразу после покупки машины. То есть, речь идёт не только о возрастных проблемах. К сожалению, причина бед именно в плохом ЛКП, а не в возрасте этих машин. Точнее, в толщине слоя и хрупкости покрытия. Об этом рассказывают приблизительно в одинаковых выражениях: «Лак на деталях настолько тонок, что даже не спасает никакая керамика, скорее всего, надо сразу закатывать все авто в пленку, как итог – весь капот в сколах. Кстати, когда продавал, покупатель нашёл на передних дверях маленькие рыжики!!!»; «Ржавчина после двух лет эксплуатации, что будет дальше, страшно подумать».

И ещё хуже, что облезают и ржавеют не только панели кузова (чёрт бы с ними на рамном внедорожнике), но и на самой раме и деталях подвески: «Спустя неполных два года с момента покупки я обнаружил предательские "рыжики" на всех сварных швах элементов рамы, на мосту и корпусе редуктора, на передних рычагах и нише запасного колеса».

Toyota Land Cruiser Prado 150 2013–2017

Очень обидно, что недешёвая машина быстро теряет товарный вид: «Естественно, это не сквозная коррозия (это было бы фиаско), и, конечно же, автомобиль не развалится в ближайшие три года точно, но! Учитывая конструктивную особенность джипа и высокое положение колесных арок, вся эта рыжая ярмарка сверкает на виду после каждой мойки, создавая эстетический дискомфорт для владельца автомобиля». Вот тут не поспоришь: видеть такое на почти новой машине будет неприятно даже самому спокойному на свете автовладельцу.

Любовь №1: надёжность моторов и коробок

Спорим, вы знали, что будет в этом рейтинге на первом месте? А что поделать: это же Тойота! Так что да, будем банальны до безобразия: лучшее, что есть в Прадо, это надёжность. Объяснять и комментировать тут даже нечего: всё уже сказано самими владельцами: «Интересный факт: на профильном форуме прадоводов вы не найдете тем про неисправности двигателя, коробки, ходовки и др. основных узлов и агрегатов. Основные темы про сверчки в салоне, шумоизоляцию и прочую ерунду»; «За 220 тысяч км пробега делал только ТО, и это самое главное достоинство этого автомобиля»; «И можно простить ему и ЛКП, и “кожу”, и отсутствие шумоизоляции, и материалы отделки, зато надёжно, для рабочей лошади большего и не требуется… ». Наверное, это правда.

Двигатель Toyota Land Cruiser Prado 150

На этом можно было и закончить, но из обострённых чувств справедливости и вредности добавлю, что те, кто купил Prado 150 после Prado 120, особого восторга по поводу надёжности автомобиля не испытывают. Обычно его испытывают те, кто пересел на Тойоту после Mercedes-Benz GLK. Правда, во всём остальном, кроме надёжности, они испытывают боль.

Toyota Land Cruiser Prado 150 '2009–2013