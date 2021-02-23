Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась в рекламной тени своего кузена по имени Highlander. Но продано было почти 10 тысяч автомобилей, которые регулярно появляются на вторичном рынке. Стоит ли к ним присмотреться?

Истоки и техника



Название Venza получено путем скрещивания двух слов: Venture (рискованное предприятие, авантюра, затея, начинание) и Monza (надеюсь, что людям, регулярно читающим автомобильную прессу, не нужно объяснять, что такое автодром Монца и чем он знаменит). Идея вывести на рынок США доступный по цене автомобиль, который сочетал бы в себе достоинства кроссовера, универсала и минивэна, действительно выглядела рискованным предприятием.



Тем не менее к 2008 году в техническом центре Toyota в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, и в калифорнийском дизайн-бюро компании были выполнены все работы по «вестернизации» локальной модели Harrier (у которой уже был глобальный братец марки Lexus, а именно – модель RX поколения AL10). Новинка, получившая заводской код AV10, была показана на NAIAS в Детройте в январе 2008-го, а осенью стартовало и ее серийное производство на заводе компании в городе Джорджтаун (штат Кентукки).



Toyota Harrier 2003–13

Автомобиль, построенный на платформе Toyota K (вместе с Camry, Avalon, Previa, Highlander, Alphard, а также Lexus ES и RX), технически получился достаточно простым. И передняя, и задняя подвеска – стойки McPherson, реечное рулевое управление – с электроусилителем. Модель выпускалась как в переднеприводном варианте, так и с автоматически подключаемым приводом на все колеса.

Доступных моторов было два: 3,5-литровый бензиновый V6 2GR-FE мощностью 268 л.с. и 182-сильная рядная «четверка» 1AR-FE объемом 2,7 литра. В паре с ними работали шестиступенчатые автоматы Aisin серии U660E (на моторах 3,5 и части 2,7) и U760E (только на 2,7).

В конце 2012 года Toyota провела рестайлинг, который коснулся преимущественно опционного наполнения модели. Обновленная Venza была продемонстрирована на автосалоне в Нью-Йорке, и одновременно с началом продаж в США было принято решение о старте официальных поставок автомобиля в РФ. При этом первые Venza в нашей стране появились еще в 2009-м, сразу после начала продаж в Америке – их завозили «серые дилеры». Следует отметить, что завод в Джорджтауне так и остался единственным предприятием, откуда Venza поступала и на североамериканские рынки, и на экспорт, в том числе – в Китай. При этом в Россию приходили уже «европеизированные» автомобили со светотехникой, адаптированной под наши стандарты, и рядом других изменений в оснащении. У нас продавались только версии с 2,7-литровым мотором и преимущественно с полным приводом.

Toyota Venza North America 2008–12

Несмотря на рестайлинг, продажи Venza так и не достигли запланированных показателей, и в 2015 году продажи автомобиля в США были прекращены. В РФ о прекращении продаж было объявлено в январе 2016 года: в компании сочли нерентабельным продолжение завоза этой модели в условиях очередного кризиса.

Однако на вторичном рынке модель пользуется устойчивым спросом и имеет довольно высокую ликвидность. Владельцы не спешат избавляться от автомобиля и менять его на что-то другое. Цены на Toyota Venza начинаются с 1 миллиона рублей за привезенные из США машины 2009-2010 года выпуска и заканчиваются цифрой в 2 миллиона за официально приобретенный автомобиль 2015 года с относительно небольшим пробегом и прозрачной дилерской историей.

В общем, покупка такого автомобиля на вторичном рынке за 1,3-1,7 миллиона рублей может оказаться вполне рациональным решением. Не так давно мы уже рассказывали подробно о том, с какими проблемами может столкнуться человек, решившийся на такое «рискованное предприятие». Ну а теперь давайте посмотрим, что пишут об этом автомобиле его владельцы.

Ненависть #5: класс автомобиля

Стоит отметить, что Venza – это не кроссовер в обычном понимании этого слова и тем более – не внедорожник. Это универсал повышенной проходимости (которые, правда, многие все-таки относят к сегменту кроссоверов, но в качестве отдельного подкласса). Но в отличие от классических представителей этого подкласса, таких как Volvo XC70, Audi Allroad и Subaru Outback, в которых были использованы кузова обычных «легковых» универсалов, конструкторы Toyota сделали на той же платформе новый кузов, но не с «внедорожными», а с легковыми пропорциями. По такому же пути пошли в свое время создатели Mercedes R-class.



Toyota Venza 2008–15



И тут кроется некая засада. Покупатели «классических» кроссоверов, как правило, хотят, чтобы их автомобиль выглядел и был практичным как внедорожник, но ехал как легковушка. Покупатели универсалов повышенной проходимости (УПП) – чтобы их легковой автомобиль мог кое-что на бездорожье. В итоге Venza оказывается где-то посередине. В общем, и не рыба, и не мясо, а чудо-юдо-рыба-кит. Кстати, в одном из отзывов автор так и написал: «Venza напоминает какого-нибудь большого доброго кита или кашалота». Но и сам по себе баланс качеств, задаваемых принадлежностью к классу УПП, подходит далеко не всем.

Любовь #5: стоимость владения

Во многих отзывах их авторы упоминают, что остановили свой выбор на Toyota Venza, подыскивая «антикризисный вариант», поскольку содержать Range Rover или VW Touareg в условиях экономической нестабильности оказалось слишком уж накладно. И дело не в начальной стоимости: за Toyota Highlander U40 тех же лет выпуска на вторичном рынке просят практически столько же. Вот только Highlander – это 3,5-литровый V6 и 273 «лошадки» под капотом, с соответствующим уровнем транспортного налога. Во многих областях он составит более 40 тысяч рублей. Налог на Venza мощностью 182 л.с. – менее 10 тысяч. Едем дальше.

Venza имеет низкую привлекательность для угонщиков, а значит, и КАСКО на эту модель стоит дешевле, а если уж совсем прижмет, то можно и вовсе отказаться от этого вида страхования. А вот ликвидность Venza достаточно велика, и с возрастом цена на него падает достаточно медленно.

Toyota Venza 2008–15



Не запредельно дорого обходится и техническое обслуживание, да и бесконечными внезапными поломками автомобиль не страдает (впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся). Наконец, Venza отличается умеренным аппетитом. Тут, правда, мнения владельцев расходятся довольно сильно. Одни утверждают, что летом расход бензина на трассе составляет 7,5-8 л/100 км, а в городе остается в пределах 10-11 литров на сотню. Другие категорически это отрицают: «Расход 11/100 – это нереально, не обманывайте людей, рассматривающих данный (всё же неплохой вариант) для покупки, под 15/100 однозначно!». В некоторых отзывах мне даже попадалась цифра 18 л/100 км! Тем не менее в очень многих отзывах топливная экономичность числится в числе достоинств модели.

Владельцы, не склонные к категорическим оценкам, объясняют это тем, что расход всегда зависит от манеры вождения, и в случае Venza это проявляется особенно ярко. Едешь по трассе спокойно, в рамках ПДД – получаешь 7,5-8 литров. Гонишь быстрее ста сорока, воспринимаешь задние габариты любой машины как приглашение к обгону – получи те самые 15, 16, а то и 18 литров на сотню. Аналогичная картина и в городе: если «тошнить» в потоке, то в 10 л/100 км точно уложишься, будешь постоянно рвать со светофоров и вообще «валить на все деньги», автомобиль будет жрать в три горла.

А еще стоимость владения Venza несколько увеличивает стоимость установленной на нем резины. Попробуйте-ка найдите шины размерности 255/45R19 дешевле 11-12 тысяч рублей за колесико, ну а популярные модели и вовсе обойдутся тысяч в 70-75 за комплект...

Ненависть #4: городская эксплуатация (габариты, радиус разворота, расход)

Во многих отзывах о Toyota Venza встречается определение «противоречивый». Действительно, определенная противоречивость присутствует. С одной стороны, Venza – это городской семейный автомобиль, и именно для эксплуатации преимущественно в городе его и покупают. А с другой, в городе ему мешают и габариты, и большой радиус разворота. Упоминают это противоречие многие, но вот оценивают очень по-разному.

Toyota Venza 2008–15



Одни пишут, что никаких проблем с габаритами не ощущают, мол, привык быстро, благо не первый подобный чемодан, а вот другие упоминают габариты и недостаточную маневренность в числе серьезных минусов. Особенно существенным этот параметр оказывается для семей, где машину водят оба супруга: «Жене автомобиль пришелся не по душе в плане управления и габаритов, так как живем мы в центре Питера, где множество узких улиц, плотно заставленных автомобилями», «Супруга за руль так и не села».

Есть и другие факторы, усложняющие городскую эксплуатацию: и достаточно высокий расход в рваном режиме плотного городского трафика (о котором мы уже поговорили), и некоторые конструктивные особенности, которые мы обсудим позже.

Любовь #4: объем салона и багажника, комфорт

Каким должен быть семейный автомобиль? Не ошибусь, если предположу, что очень многие ответят, что объемистым и вместительным. И вот тут авторы отзывов представляют Venza в самом выгодном свете: «Салон гигантский, больше, чем в Прадо или Туареге. Сзади для пассажиров места больше даже, чем в Рендж Ровере, только с Мерседесом эс-класса можно сравнивать, и это не шутка. За передним пассажиром можно сидеть нога на ногу!». «На заднем ряду дети могут просто ходить между сиденьями. С легкостью помещаются три полноценных детских кресла». «Спереди, по ощущениям, места больше, чем в Lexus RX. Для задних пассажиров настоящий комфорт, центральный тоннель, конечно, немного портит ситуацию, но, скажем, двое взрослых и достаточно крепких мужчин плюс один подросток лет 17 будут чувствовать себя комфортно».



Toyota Venza 2008–15



Такого рода высказываний очень много. В частности, в целом ряде отзывов владельцы подчеркивают, что маленькие пассажиры, сидящие в детских креслах на заднем ряду, не дотягиваются ногами до спинок передних кресел и не пачкают их, а кто-то рассказывает, что после поездки на заднем сидении товарищ, солидный мужчина ростом 190 см, сравнил свои ощущения с полетом в бизнес-классе.

Радует владельцев и объем багажника. Кто-то рассказывает, что при поездке в Крым с тремя детьми в багажник влезло все, включая совсем не маленькую коляску, кто-то отмечает, что туда легко помещаются три огромных чемодана. Ну а уж если сложить задний диван, то можно перевезти вообще всё, от девяти колес на шиномонтаж до трех дверей или кровати для строящейся дачи.

Не в обиде и любители отдыха на природе: «В багажник входит собранная двухместная лодка длиной 3 м, лодочный мотор 5 л.с, три спасжилета, 10-литровый казан, 30-литровая канистра, четыре спальника и четыре рюкзака по 70 литров – и это только половина багажного отсека, разумеется, без шторки».

Toyota Venza 2008–15



Во многих отзывах авторы особо отмечают, что наиболее полно достоинства салона Venza раскрываются в дальних поездках. Тут к месту оказывается все: и очень удобные сидения, в которых можно без особых проблем провести не один час и преодолеть тысячу-полторы километров, и обилие мест для хранения мелочей (включая бокс-подлокотник объемом 14 л, имеющий функцию холодильника), и откидные столики в спинках передних сидений, позволяющие без проблем накормить детей на маршруте. Естественно, в машине можно и на ночлег устроиться.

Наконец, можно отметить отличное наполнение самыми разнообразными функциями, повышающими комфорт. «Когда я увидел машину в объявлении, думал, она в максимальной комплектации, так как у неё было двойное остекление, люки, доводчик багажника, отъезжающее при выходе сиденье водителя с памятью, но оказалось, что это средний вариант».

Toyota Venza 2008–15



Кто-то может назвать салон Venza «простецким», но многие готовы описывать его исключительно в восторженных выражениях: «Сижу и релаксирую – впечатление такое, что развалился на любимом диване перед теликом. Шикарное удобное кресло, светлая, качественная кожа с ровной строчкой, вставки под темное дерево, хромированные элементы, панорамная крыша, офигенно удобный задний диван, гигантский салон – короче, полное лакшери. Рычаг АКПП – изящная никелированная шпилька, увенчанная деревянно-кожаным набалдашником. Хочется постоянно трогать и поглаживать».

Во многих отзывах отдельно упомянута панорамная стеклянная крыша: «Панорамная крыша – это идеальная функция, если едете с детьми в дальнюю дорогу, да и в принципе приятная штука, если банально хочется дневного света в салоне». Опять же, перед сном в машине можно на звезды полюбоваться. Романтика!

Toyota Venza 2008–15



А еще стоит отметить, что автомобили, которые официально продавались в РФ, как правило, оснащены богаче, чем те, что куплены на американских аукционах и ввезены в страну до 2014 года. Добавились такие приятные мелочи, как навигатор, аудиосистема стала получше, появился пуск двигателя с кнопки, электропривод багажника, подсветки в зеркалах дверей, адаптивное салонное зеркало.

Ненависть #3: двери, зеркала, омыватели фар

Есть у Venza и не очень приятные особенности. Например, конструкция дверей. С одной стороны, двери, закрывающие пороги, – это хорошо, потому что при посадке-высадке в плохую погоду брюки останутся чистыми, несмотря на то что вообще-то Venza – изрядный грязнуля, и в заднее стекло хоть что-то видно только первые два-три дня после мойки. Вот только при параллельной парковке может запросто оказаться, что двери невозможно открыть, поскольку они упираются в бордюр.



Toyota Venza 2008–15



Во многих отзывах авторы высказывают претензии в адрес боковых зеркал. Во-первых, они маленькие и плоские, значительно меньше тех, которыми обычно оснащают кроссоверы и внедорожники. Ну а поскольку у нас принято настраивать зеркала так, чтобы порядка трети зеркала занимал борт автомобиля, в боковых зеркалах образуются огромные слепые зоны, в которые и КамАЗ поместится. В качестве лечения этой проблемы предлагается установить боковые зеркала от Toyota Avensis.

Ну а во-вторых, даже топовые комплектации не имеют функции автоматического складывания зеркал. Хочешь сложить зеркала на тесной парковке – будь добр, обеги машину и ручками, ручками… Это вызывает естественное недоумение: как это так, в автомобиле за полтора миллиона нет такой элементарной функции, в то время как на вдвое более дешевом Auris она есть? Тут, по всей видимости, сказывается то, что изначально автомобиль был предназначен для североамериканского рынка, а там, как правило, парковки достаточно просторны, и функция складывания зеркал не слишком актуальна.

Toyota Venza 2008–15



Забавная ситуация сложилась с омывателями фар. На «американках» их просто нет, и владельцы негодуют, мол, обидно отдать миллион и потом через каждые 15 минут езды по ночному дождю с тряпкой бегать протирать фары. На машинах из официальных поставок омыватели есть, но и тут все не слава богу: и жидкость слишком быстро расходуется, и обидно получается, когда ты только что помыл машину, и тут выезжают форсунки и вместе с фарами обливают тебе капот. На форумах владельцы делятся опытом, как программно отключить автоматику омывателя или как встроить тумблер принудительного отключения этой функции.

Кроме того, у этой модели нет датчика дождя, обогрева стекла (причем даже в зоне покоя стеклоочистителей), что вызывает определенное раздражение: ведь у европейских моделей сопоставимой цены и класса все это есть! Ну и нет кнопки открывания багажника на самом багажнике, только в салоне или на брелоке.

Любовь #3: безопасность

Итак, семейный автомобиль должен быть удобным и объемистым, чтобы в нем помещалось всё что нужно. А еще он должен быть безопасным, потому что в нем вы возите самых главных в вашей жизни людей… По крайней мере, так считают многие из владельцев Toyota Venza. И в этом плане Venza не обманывает их ожиданий. «Первое, что ощутил, – безопасность: массивные двери, большие стойки и самое главное – непонятно откуда берущееся чувство защищённости. Такого я ещё нигде не встречал… ». «Когда садишься в эту машину первый раз, чувствуешь себя как в танке, в какой-то отстраненности от внешнего мира».



Toyota Venza 2008–15



И это не просто некое субъективное восприятие на чувственном уровне. Venza не зря получила максимально возможные пять звезд в рейтинге NHTSA, национальной администрации по безопасности дорожного движения США. Фронтальный удар – по 5 звезд за безопасность водителя и переднего пассажира, боковой удар – по 5 звезд за безопасность водителя и задних пассажиров, и только в тесте на склонность к перевороту автомобиль получил четверку.

А еще безопасность повышает сам характер автомобиля. Как пишут владельцы, все недостатки Вензы компенсируются некой позитивной энергетикой и исходящими от нее флюидами спокойствия. «В ней хочется просто вальяжно катиться, никуда не спеша, ни о чем не думая, забив на все, не обращая внимания ни на прыщавых ушлепков, оседлавших отечественного производителя и вообразивших себя как минимум баррикеллами, ни на обиженных жизнью упырей на ржавых иномарках, считающих своим долгом чего-нибудь выкинуть из окна на дорогу, которые скорей удавятся, чем включат поворотник. Хочется парить над потоком, и это практически получается».

Ненависть #2: проходимость, отсутствие проушин

По оценке проходимости Toyota Venza все владельцы достаточно четко делятся на две категории. Первая (по счастью, достаточно малочисленная) группа почему-то считала, что покупает настоящий «джип», а посему оказывается неприятно удивлена, столкнувшись с тем, что автомобиль обладает достаточно скромным внедорожным потенциалом. Вторая группа никакого разочарования не испытывает, поскольку изначально не рассчитывала на борьбу с серьезным бездорожьем, а вот для успешного преодоления всяких неприятных неожиданностей, с которыми можно столкнуться в городе или по дороге на дачу, возможностей Venza вполне хватает.

Главное оружие в арсенале Venza – 205 мм дорожного просвета. Между прочем, это на 10 мм больше, чем у RAV4, и этого хватает для того, чтобы не страдать от бессилия во дворе после снегопада или без проблем проехать по сухой бугристой грунтовке. Причем такими возможностями обладают даже переднеприводные версии автомобиля: «У меня резина с шипами. Возможно, из-за этого за три зимы ни разу нигде не застрял и не разу не пожалел о том, что взял передний привод».

Toyota Venza 2008–15



Автоматически подключаемый полный привод с вискомуфтой поможет разве что при движении по скользкому покрытию, да предоставит шанс заехать в достаточно крутой подъем, по снегу, песку или гравию: «Зимой пробовал забуксовать на ледяной горке, остановился в подъём и с места нажал до пола – буксанула, но выехала. Второй раз пробовал плавно – тронулся без шлифовки, то есть все системы привода и антибукса работают». «Заехал на рыхлый песок, остановился на подъёме, дал газу – машина, не буксуя и не рыча высокими оборотами, спокойно заехала наверх».

Тем не менее, по словам авторов отзывов, автомобиль вполне уверенно едет и по снегу, и по гравию: «Зимой ездить одно удовольствие, дорогу держит шикарно». «В лес на нём не поедешь, на рыбалку или охоту не приспособлен, но на дачу или там просто съехать с дороги – это запросто. Забирались по пересечённой местности в гору, путешествовали по не очень хорошим дорогам в регионах».

Ну а сколь-нибудь серьезные внедорожные упражнения для Venza строго противопоказаны, поскольку эвакуация застрявшего автомобиля из грязевой засады представляет собой практически неразрешимую задачу. Дело в том, что у Venza полностью как класс отсутствуют буксирные проушины, и в инструкции по эксплуатации написано, что эвакуация возможна только методом погрузки. Прямо скажем, это обстоятельство изрядно нервирует владельцев: «Полное отсутствие проушин для буксировки сильно напрягало. Проблем, слава богу, не случилось, но мог бы завязнуть где, да мало ли – за что бы тогда вытягивали, не знаю». Отсутствие проушин может оказаться неприятным сюрпризом не только на бездорожье, но и на городском асфальте. Вот, к примеру, такая история: «Порвался ремень генератора, попал под шкив коленвала и задымил. Остановился на перекрёстке. Открыл капот, посмотрел, ничего горящего не нашёл, вызвал друга, тот прибыл через пять минут, достал верёвку – а ни сзади, ни спереди цеплять не за что! В общем, вдвоём утолкали с перекрёстка, купили ремень за 370 руб. и за 30 минут заменили».

Toyota Venza 2008–15



Любовь #2: устойчивость на дороге, динамика, управляемость

В целом поведение Venza на дороге авторы отзывов оценивают более чем положительно. Единственное, кое-кто из них (хотя и не все) жалуются на недостаток динамики. Они пишут, что 2,7 литра и 185 лошадей передвигают две тонны несколько вяло, что разгоняется автомобиль посредственно, что кикдаун какой-то задумчивый: едешь по трассе 80 км/ч, на обгоне топаешь по педальке, мотор взревывает, как раненый бегемот, стрелка подлетает к красной зоне, и… больше ничего не происходит, ускорение начинается через невыносимо долгие секунды.

Но тут, скорее, сказываются несбывшиеся ожидания. Те же, кто понял и принял характер автомобиля, абсолютно спокойно относятся к тому, что машина располагает к плавной и солидной езде, когда ты вроде никуда не спешишь, но при этом все равно едешь достаточно быстро. Да, автомобиль активно противится шахматным перестроениям и сопротивляется дерганию на дороге, но запаса мощности 2,7-литрового мотора вполне хватает для безопасных обгонов на скорости 120 км/ч, даже если автомобиль полностью загружен.

Toyota Venza 2008–15



Зато управляемость автомобиля оказывается приятным сюрпризом. Владельцы пишут, что в этом автомобиль вполне сравним с VW Touareg, что за рулем ощущаешь себя как в седане бизнес-класса, и что главным достоинством Venza является устойчивое движение по заданной траектории: «Даже крутые повороты проходит легко – за пять лет вождения я пытался иногда сорвать ее в контролируемый занос, но сделать этого не получалось. При отключении ESP это сделать можно, но тут уже рисковать не стал, потому что поймать такую ванну будет нелегко». «Дорогу держит если не идеально, то почти. По мокрой трассе в повороты градусов 120-130 на 100 км/ч входит как по рельсам, ни малейших намеков на снос».

Эта устойчивость проявляется не только при движении по прямой или в быстрых поворотах, но и в весьма экстремальных ситуациях. Вот что, к примеру, рассказывает один из владельцев: «Был один случай у меня на ЗСД, ехал 180 и, видать, где-то до трассы поймал боковой порез, машину резко затрясло, но она как шла прямо, так и шла. Я сразу на обочину, вышел и... офигел – на диске был остаток покрышки, сверху был круг протектора, а бокового корда не было, но даже несмотря на это, автомобиль не потерял управляемости».

Все это в комплексе только подтверждает, что Venza вполне вписывается в определение «идеальный автомобиль для дальних поездок с семьей». Большая, мягкая, по дороге плывёт, как корабль, а полный привод, высокий дорожный просвет, широкие шины и приличная управляемость позволяют спокойно и комфортно чувствовать себя на любой дороге, перемещаясь на любые расстояния.

Ненависть #1: шумоизоляция

О недостатке шумоизоляции пишет если не каждый первый, то уж точно каждый второй владелец Venza. Правда, делают это авторы отзывов не то чтобы совсем ругательски, но то, что шумоизоляция у модели так себе, как у большинства «японцев», признают почти все. «Понял, что попал на шумоизоляцию – её просто нет, и даже не в сравнении с Лексусом, а с Камри или служебной Джеттой».

Прежде всего, по мнению владельцев, стоит заняться установкой дополнительной шумоизоляции в двери: «Звук при закрытии такой позорный, и легкие они какие-то, ужас как несолидно». Во-вторых, нужно заняться колесными арками: «Как обычно, больше всего шума от арок, но те же стёкла пропускают мало шума (передние с двойным остеклением)». «Третьего дня переобулся в зимнюю резину – на сухом асфальте гул неслабый, арки надо делать».

Toyota Venza 2008–15



Меньше всего претензий к шуму двигателя: «Двигатель при спокойном движении вообще не слыхать». «Ощущения работы двигателя – как будто он электрический, а не бензиновый». «Есть минус по шумке задних арок и моторного отсека, но это поправимо: задние арки можно проклеить, а мотора, когда он прогреется, почти не слышно».

Многие владельцы ставят дополнительную шумоизоляцию самостоятельно: «Шумку наклеил сам в двери, капот, крышку багажника, крылья, где смог достать. Конечно, не совсем удобно без канавы или подъемника, остались пол и крыша – до следующего лета и свободного времени». «Сделал шумку всего, кроме крыши. Не сказать, что стало «глухо, как в танке», но уровень шума стал значительно ниже, шум, конечно, есть, но стал он менее заметным».

Любовь #1: надежность

Стоит ли удивляться тому, что в подавляющем большинстве отзывов в качестве главного достоинства автомобиля названо качество, ставшее фирменным знаком марки Toyota? «Мы говорим Toyota – подразумеваем надежность, мы говорим надежность – подразумеваем Toyota»… Свидетельства этого можно цитировать чуть ли не бесконечно. Об этом пишут и те, кто купил автомобиль в официальных салонах, и те, кто заказал когда-то у серых дилеров, и те, кто приобрел его на вторичном рынке. «Сколько лет владею данным авто, ни разу не было никаких проблем». «За 50 000 тысяч километров ничего не ломалось, как говорится, мой автомобиль да делай ТО». «За пять лет при пробеге 100 тыс. км так ничего и не посыпалось». «За 6 лет при аккуратном вождении – замена стоек и расходники. Пробег 160 тыс. км». «За время владения автомобилем, а это 7 лет, менял только масло, фильтры, жидкости, колодки и один раз – стойки по кругу».

Да, для этого автомобиля 200 000 км – не такой уж большой пробег. В одном из отзывов автор рассказывает, что встретил на мойке Venza с пробегом в полмиллиона! И ни в одном отзыве мне не встретились упоминания о каких-либо серьезных проблемах с двигателем. Только один из владельцев упомянул о необходимости замены заднего сальника коленвала, что обошлось ему в 10 000 рублей. Наоборот, все в голос утверждают, что мотор 1AR-FE можно назвать эталоном надежности, и что при правильном обслуживании и двигатель, и коробка без проблем выхаживают по 450-500 тыс. км.

Toyota Venza 2008–15



Подвеска также отличается выносливостью и очень достойно «ходит» по нашим буграм ямам, которые по ﻿недоразумению у нас называют дорогами. «Попал в ямку, подскочил на кочке, загнал в техцентр, думал, хана подвеске. Неа... Даже сход-развал не нужен».

Конечно, у Venza, как и у любой модели, есть определенные врожденные болячки и уязвимые места. Чаще всего в отзывах упоминается появление стука в рулевой рейке и гидроусилителе, который проявляется при движении по мелким неровностям. Но методы борьбы с этой проблемой механиками специализированных сервисов вполне отработаны.

В целом Venza, как и большинство Тойот, проста, в чем-то даже слегка архаична, но исключительно надежна. И именно эта надежность стала ключевым компонентом в невысокой стоимости владения.