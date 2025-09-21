Авто с пробегом ×

5 причин покупать и не покупать Haval Jolion

21.09.2025 10 0 0

Изменения на автомобильном рынке России, прежде всего в сегменте новых автомобилей, смело можно назвать тектоническими. Ушли в прошлое былые «владельцы дум», их место заняли китайские компании, которые при этом плодят новые марки со скоростью кроликов на ферме. Но и на вторичном рынке, как утверждает статистика, предложение китайских машин за последний год выросло вдвое. И в первую очередь это касается наиболее массовых моделей. Таких как Haval Jolion.

Впервые Haval Jolion был показан публике на Пекинском автосалоне 2020 года как модель, которая заменит в линейке Haval H2. Тогда автомобиль назывался Chulian, что в переводе с китайского означает «первая любовь». Изначально было понятно, что автомобиль создавался с серьезным прицелом на продажи за пределами Поднебесной, именно поэтому китайское название Chulian вскоре сменилось на англизированное Jolion, которое можно трактовать двояко: и как соединение слов Joy («радость») и Lion («лев»), и просто как старое англосаксонское имя. 

Основой для модели послужила модульная платформа L.E.M.O.N., которую дополнил вместительный кузов с массой современных высокотехнологичных опций. В движение автомобиль приводили либо 1,5-литровый турбомотор GW4B15A в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой со сдвоенным «мокрым» сцеплением GW7DCT1 (этот силовой агрегат Jolion унаследовал от H2), либо гибридный привод последовательного типа, включающий в себя 1,5-литровый GW4G15H и электромотор Borgwarner DHT115. Привод – полный или передний.

Уже в апреле 2021 года сборка Haval Jolion была налажена на заводе Haval в промзоне «Узловая» под Тулой, затем – в Таиланде, Пакистане и Индонезии. И уже осенью того же года были прекращены продажи модели в Китае – она осталась в линейке Haval как чисто экспортная.  

В России Jolion был адресован той же целевой аудитории, что и популярные Hyundai Creta и Renault Kaptur, однако российская спецификация несколько отличалась от международной. В частности, российский рынок не получил гибридной версии, зато имел две версии силовых агрегатов: переднеприводные машины оснащались 1,5-литровым турбомотором 4G15K мощностью 143 л.с. в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой 6MF22B, либо с 7-ступенчатым роботом GW7DCT1, а полноприводные – 150-сильным 4G15D в тандеме с той же 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

В 2024 году Jolion пережил рестайлинг, в ходе которого были исправлены некоторые недочеты. В частности, рулевая колонка, наконец, получила регулировку не только по углу наклона, но и по вылету, а внешность утратила многие хромированные элементы декора. 

Сегодня дорестайлинговые версии на вторичном рынке продают и за 750-950 тысяч рублей – это будут переднеприводные автомобили из такси с пробегом 100-150 тысяч километров, и за 2,5-2,7 млн – здесь преобладают полноприводные машины от единственного владельца с пробегом в 10-20 тысяч. Цена может доходить и до 3,5 миллионов, но это, скорее, свидетельство неуемного аппетита продавцов, нежели рыночная реальность. Машины после рестайлинга предлагаются по цене от 1,4 до 2,9 миллиона рублей. Вместе с тем цена на новенькие Haval Jolion в дилерских центрах составляет от 2 миллионов за базовую комплектацию и до 2,75 – за топовую. Наличие здравого смысла при покупке Haval Jolion на вторичном рынке подразумевает внимательное и тщательное обдумывание в каждом конкретном случае. Но есть ли вообще смысл обращать внимание на эту модель? Давайте посмотрим, что пишут ее владельцы, и попробуем разобраться.

Ненависть №5: и ноль эмоций

Я просмотрел сотни отзывов владельцев Haval Jolion. Часть их них была вполне положительной, некоторые (явное меньшинство) – резко отрицательными. Но вот отзывов с рассказом о том, как поехали по автосалонам в поисках совсем другого автомобиля, но увидели Jolion, влюбились с первого взгляда и поняли, что это именно то, что нужно, не попалось ни одного. Равно как и не встретилось повествований о том, как каждая поездка, каждый ее километр и каждая минута за рулем становились источником незабываемых позитивных эмоций. Подавляющее большинство авторов оценивают Jolion как «просто комфортный автомобиль за свои деньги»; «Симпатичный автомобиль на каждый день, который не будет доставлять проблем ближайшие 3-4 года»; «Не "немец" и не "японец" – "китаец", но хотя бы с гарантией и более-менее приятной ценой за новый автомобиль, созданный доставлять из точки А в точку Б». А некоторые и вовсе пишут, что надо быть извращенцем, чтобы полюбить такую машину.

А эмоций-то все-таки хочется! Вот и пишут владельцы: «Мне лично машина не особо понравилась, никаких эмоций не было»; «Конечно, машина должна быть по кайфу – вот как владельцы немецкой тройки или Тойота/Лексус ездят и не думают о смене автомобиля много лет»; «До этого всегда были "немцы", не новые, но очень бодрые! Скажу, что скучаю по эмоциям». 

Многие машиной в целом не очень довольны, но им нравится, что не приходится постоянно покупать запчасти, что можно не париться по поводу состояния автомобиля и что вообще не интересно, что с происходит с машиной, когда они дома, а она припаркована во дворе. В общем, «машина – убожество, но все, что мне надо, она мне дает!». А что дает? А вот что: «Jolion – оптимальный вариант для передвижений. Он не дарит ярких эмоций, но имеет приятный современный интерьер и целый ряд вкусных плюшек современной инженерии».

Любовь №5: А что, выглядит неплохо

Нужно сказать, что в оценке внешнего вида Haval Jolion российские владельцы расходятся самым кардинальным образом: одни записывают его в значимые достоинства, другие – в конкретные недостатки. 

Одни сообщают, что «внешний вид и интерьер на любителя, но мне не нравится совершенно», другие – что «внешний вид автомобиля выделяется на фоне прочих моделей» и что у автомобиля достаточно стильный современный дизайн. На худой конец признают, что внешне автомобиль весьма хорош спереди, а вот сзади – не очень, и отмечают, что особенно презентабелен этот Джолион в черном цвете.

Рестайлинг, похоже, улучшил эстетическое восприятие машины: «В ресте мне машина однозначно нравится больше. Кажется, что ее сильно выделяет именно антихром решетки радиатора и агрессивная юбка переднего бампера, так что дорестайлинг смотрится уже немного "пфи" только из-за обилия хрома. В целом, дизайн получился в меру оригинальным, но сердечко не захватывает. Что-то на уровне "корейцев". Приемлемо». 

Ненависть №4: куда такой годится маленький…

Багажное отделение никак нельзя отнести к числу достоинств модели. То, что багажник все же маловат, прежде всего – для размеров автомобиля, отмечают все – и авторы отзывов, и профессиональные обозреватели. Да и к оборудованию багажника есть вопросы: «Багажник, несмотря на размеры машины, заметно меньше, чем на Весте СВ, к тому же никаких дополнительных мест для хранения вещей вы здесь не найдете, как не найдете и розетки для переноски. Розетка всего одна, у передних сидений». 

Регулярно встречаются жалобы и на постоянно слетающие с креплений тяги багажной полки: «Веревка полки багажника иногда слетает, но только правая (но реже, если закрывать багажник медленнее)», «Постоянно слетающая с крючков крышки багажника полка». Да и закрывать багажник не очень удобно. Один из владельцев буквально хвастается в своем отзыве: «Кстати, приноровился закрывать его только с разгона с ручки – главное, успеть руку убрать!»

Да, 1133 литра со сложенными задними сиденьям – это вроде бы как вполне солидно, а вот 337 литров в пятиместной конфигурации скорее приличествуют скромному хэтчбеку. Но в массе своей авторы отзывов понимают, что маленький багажник – это плата за простор на втором ряду сидений, и 337 литров – это мало, но для повседневной жизни достаточно: «Багажник маленький, но 3 средних чемодана влезает»; «Багажник вполне для семьи, если у вас, конечно, не трое и более детей»; «Багажник кажется маленьким, но на деле вполне вместительный».

Любовь №4: сядем все!

Подавляющее большинство владельцев Jolion хвалят простор и комфорт на втором ряду сидений: «Машина семейная, места в салоне – огонь»; «Салон просторный, кто едет сзади, очень довольны, что много места и комфортные сиденья»; «Места на втором ряду вполне достаточно для троих взрослых людей (просторней, чем, к примеру, в СХ5 или Тигуане, хотя, в отличие от них, Джолион малоразмерный, а не среднеразмерный кроссовер)». Но найдутся и те, кто оценит все иначе. Попался мне, например, и такой отзыв: «Очень мало места сзади. Если вы молодые – точно не сможете заниматься различными делами. Но, блин, даже если вы семьянин – тоже не подойдет. Даже моему сыну мало места, хотя он всего 186 ростом. Не знаю, как на такой машине работать в такси».

И тут даже не знаю, что сказать… Весь опыт эксплуатации Haval Jolion в такси подтверждает, что уж что-что, а объем салона этой работе вполне соответствует. Так что правду-матку, скорее, рубят авторы дифирамбов этому параметру, а не одинокий критик, вырастивший высокого сына. 

Ненависть №3: шумим и глючим, глючим и шумим

Не попадает в список достоинств Haval Jolion и акустический комфорт. Более того, подавляющее большинство авторов отзывов заносят шум в салоне в список недостатков. Конечно же, они делают это по-разному: восприятие шума человеком – дело весьма субъективное. Одни рубят с плеча: «Шумоизоляции, можно сказать, нет»; «Шумоизоляция очень слабая, на уровне Жигулей 10-й серии. Отлично слышно все, что происходит под машиной, и мотор при резком разгоне взревывает чувствительно»; «Шумоизоляция. Ее нет. Иногда ощущение, что все окна открыты. Лужи чувствуешь ногами в полнейших деталях, так же, как и камушки. Подкрылки "поют", когда в них вода попадает. Колодки свистят. Выхлопная труба дребезжит на холостых (все крепления на месте, деформаций не было)». 

Другие считают проблему серьезной, но полагают, что с ней все же можно справиться: «Машина требует хорошую шумоизоляцию, так как на скорости в ней стоит приличный гул, который достаточно напрягает. В первую очередь закатал двери, арки, багажник и капот. Над остальным подумаю в перспективе, очень просится потолок, потому что он гремит, как консервная банка». 

С ними дискутируют те, кто считает, что нанесение шумоизоляционного покрытия на колесные арки радикально проблему не решит: возникающие здесь высокочастотные вибрации передаются через элементы подвески на кузов, а он уже работает резонатором. Впрочем, дорожный шум может быть не единственным раздражителем. Кто-то жалуется на жуткий скрип пластика верхней части передней панели, которая трется о ветровое стекло, кто-то придумывает демпферы в местах крепления полки багажника, которые при движении издают раздражающий скрип… В общем, и эта проблема присутствует. 

Третьи тщательно анализируют свои ощущения: «В городском скоростном режиме в машине тихо и комфортно. На трассе до 110 км/ч тоже все ок, на 130 км/ч шум от окон и колес уже начинает становиться заметным». Ну а четвертые полагают, что шум, конечно, присутствует, но его уровень вполне соответствует принятым для класса нормам. А если он все-таки мешает – сделал музыку погромче, и «все стало вокруг голубым и зеленым».

Но не меньше, чем шум, владельцев раздражают возникающие проблемы с электронными системами самого автомобиля. На самом деле, такие жалобы весьма характерны для отзывов, написанных в 2022-2023 годах. Причем больше всего владельцев бесило то, что проблемы эти – «блуждающие», возникающие и пропадающие самопроизвольно. Может пропасть картинка с камер кругового обзора, а потом восстановиться. Может начать «тупить» система бесключевого доступа. Кто-то жалуется на невнятную работу системы стабилизации, причем в любых режимах вождения. Есть и такое мнение: «На скользкой дороге система стабилизации практически не работает, при заносах реакции никакой, так что надеяться на помощь машины в этих случаях не стоит, лучше на поворотах разумно снизить скорость».

Может загореться ошибка и пропасть информация от всех датчиков системы мониторинга давления в шинах. Могут перестать работать датчики парковки. Может на ходу забастовать электроусилитель руля и вернуться к работе после перезагрузки автомобиля. Ну и на закуску две истории. История первая: «Разок коробка глюканула, и машина отказалась включать драйв, причем заднюю включала. Я не захотел ехать к ОД задним ходом, поэтому пришлось вызвать эвакуатор. Служба поддержки Хавал сработала тут на ура, и меня в течении часа довезли до ближайшего дилера. Там мне сбросили коробку за 5 минут, развели руками и сказали, что такого глюка ни разу еще не встречали. После уже этого не повторялось».

Вторая история: «Позвонила супруга: машина заглохла и не заводится прямо на дороге. Приехал, посмотрел: зажигание включается, по приборам и датчикам все в норме (топлива 3 деления). Вызвали эвакуатор и отправили машину в сервис. На следующий день позвонили официалы и сказали, что просто закончилось топливо. На просьбу проверить датчик топлива ответили, что все в норме – датчик показывает, что топлива нет. После этого стали следить внимательнее за датчиком и старались заправлять машину, как только уровень опускался до 3 делений. Рецидив возник на трассе по дороге на море – пришлось ловить попутку и ехать с канистрой. Официалы разводят руками и говорят: проверка не выявляет проблем по датчику».

Такие «блуждающие глюки» именно тем и неприятны, что обращается пострадавший в техцентр, а там все работает нормально. 

Любовь №3: надежность и приспособленность к российским условиям

Надежность – важнейшая характеристика любого автомобиля. Модели, за которой закрепится репутация надежной, гарантирована неплохая рыночная жизнь даже при наличии кучи недостатков. С другой стороны, абсолютно надежной техники просто не бывает. Все дело в вероятности столкнуться с серьезными поломками. В случае с Haval Jolion все выглядит примерно так: в отзывах 2022-2023 года хватает историй о череде тех самых поломок и ремонтов, с которыми встретились владельцы неудачных экземпляров: «За год владения машиной я столкнулся с несколькими поломками, которые потребовали дорогущего ремонт»; «Уже на 10 тысячах км появились странные звуки в подвеске, особенно сзади. Машина стала "постукивать" на кочках, как будто ей уже лет десять»; «На 20 тысячах км начались посторонние стуки задней подвески. Через 300 км сгорел генератор, а на 800 км загорелась лампочка подушек безопасности. К 22 тысячам км погасла панель приборов, и системы безопасности отказали». 

Регулярно встречаются жалобы владельцев Jolion ранних выпусков на проблемы с тормозными дисками: «Год проехали мы на этом Халяле – тормоза подвели, биение пошло. Но устранили все по гарантии – брак колодок, которые испортили тормозные диски»; «Диски тормозные стали капец какие кривые. Отказ по гарантии – неправильная эксплуатация, хотя ездила жена не по бездорожью, а по пробкам в городе. Диски приобрести у сторонней организации было невозможно, а у дилера нужно было ждать от 45 дней и более».

Для первых лет рыночной жизни Jolion в России были характерны проблемы с длительным ожиданием поставок необходимых запчастей. Порой можно прочитать настоящий крик души: «Запчастей для ремонта нет, сроки поставки 90 дней! На три месяца машина просто зависла на сервисе, а ремонт даже не начат! Вроде автомобиль производится в России, а запчасти для ремонта идут из Китая…».

Но чем ближе дата написания к сегодняшнему дню, тем чаще встречаются в отзывах фразы типа «проехали 15 (20, 30, 40, 50 тысяч километров) – ни одной серьезной поломки, только расходы на текущее ТО», ничего не потекло, не вспотело, не закапало и не застучало. Более того, появились люди, которые отъездили на Jolion четыре года, продали и вновь купили Jolion. Или приобрели такой же для кого-то из членов семьи. Один из владельцев рассказывает, что в компании, где он работает, целый флот Haval Jolion, которые без проблем накатали по 200 000 км. Он так и советует: «Кто думает покупать, берите, 200 откатаете без проблем в любом режиме». 

Проблемы со сроками поставки запчастей и расходников тоже как-то рассосались: «Запчасти дешевые, очень много подходит от "японцев". Пробивал впервые расходники, вплоть до сцепления. Все доставят за сутки», «По оригинальным каталогам машина читается без проблем». А еще оказалось, что все необходимое прекрасно покупается на маркетплейсах, там можно найти что угодно – амортизаторы, фильтры, колодки, датчики колес, патрубки и т.д.

Стоит отметить, что Jolion оказался неплохо приспособлен к условиям зимней эксплуатации. Во-первых, ни в одном, даже относительно негативном отзыве, не встречается нареканий на проблемы с запуском двигателя в холодное время. Многим очень понравилась возможность запускать двигатель дистанционно и утром садиться в уже прогретый автомобиль. Сожаление вызывала только невозможность дистанционно включить обогрев ветрового стекла.

В оценке проходимости Jolion владельцы расходятся самым диаметральным образом. Одни жалуются: «Напоследок важно сказать о проходимости – она никакая. Много пробуксовки при движении по обычному снегу на асфальте. Однажды застрял так, будто я на обычном переднеприводном седане». Другие, наоборот, восхищаются внедорожными возможностями: «Полный привод опробовал в Калмыкии в грязи. Вылез, как настоящий джип!», «Полный привод зимой – вещь незаменимая, очень сильно ощущается».

И все же в целом создается устойчивое впечатление, что владельцы Haval Jolion чувствуют себя в России весьма уверенно и в плане умеренных расходов на эксплуатацию, и в сложное для всех зимнее время.

Ненависть №2: когда в друзьях согласья нет

Динамика Haval Jolion не устраивает очень и очень многих: «мотор слабый, машина вообще не едет»; «Обгонять на трассе не особо приятно – двигатель шумит, а машина разгоняется вяло, как будто ей надо уговорить себя перед прыжком»; «Едет еле-еле, динамики никакой». Встречаются и несколько более сбалансированные мнения: «Двигатель слабоват только на трассе для такой массы, а в городе до 70 км/ч –приемлемо. Пусть с низов тянет неохотно, зато потом полет нормальный, турбина как-то спасает»; «Машина предсказуемая, плавная, но на трассе – не последняя и не овощ». 

Отмечают владельцы и некую нелинейность динамических характеристик: «И в "Нормале", и в "Спорте" даже при одном положении педали акселератора разгон производится рывком, с резким ускорением на 40-60 км/ч». 

Кто-то пытается найти спасение в подборе режима, причем зачастую оптимальным оказывается Sport, а иногда, как ни странно, Eco. Одни пишут, что «... с разгоном прямо беда. Машина не понимает, когда ей разгоняться резко, когда плавно, турбина не понимает, когда ей включиться, когда выключиться»; «Нормальная динамическая езда может быть только в режиме Sport и если заправляетесь 95-м бензином». Другие утверждают, что «коробка настроена настолько отвратительно, что езда в любом режиме, кроме Эко, вызывает истерику (а в Эко – зевоту)»; «я передвигаюсь в Эко, так как в нем самое адекватное управления тягой». Но полностью выбор режима проблемы не решает, и приходится приспосабливаться, подбирая алгоритм работы с педалью газа.

Ну а корнем зла всех проблем большинство считает рассогласованность работы двигателя и коробки передач: «Робот работает не в такт с двигателем. Например, еду 170 и держу эту скорость, а он думает, что я сейчас буду набирать, и держит обороты 4 тысячи на 6-й передаче, не переключая на 7-ю. Отсюда и расход завышен»; «Коробка с двигателем согласуется не очень, при наборе скорости слишком рано перескакивает на передачи ниже, мотор ревет, но эффекта мало»; «Коробка и мотор иногда "не дружат" в повседневной езде, но при обгонах двигатель тянет уверенно, никаких проблем». 

К роботу GW7DCT1 производства китайской компании HYCET есть и еще одна серьезная претензия: откат с горки после остановки – как при включении D после P, так и в режиме автоматического удержания машины. 

Ну и те самые не очень удачные алгоритмы работы коробки приводят к тому, что топливная экономичность не попадает в список достоинств Haval Jolion. Средний расход в смешанном режиме движения у владельцев составляет 9-10 л/100 км, а в городе – порядка 12 литров на сотню. Не то чтобы чудовищно много, но не так уж и мало для компактного кроссовера и существенно выше данных, которые значатся в официальных таблицах технических характеристик.

Любовь №2: управляемость и работа подвески

В оценке владельцами управляемости и настройки подвесок расхождений тоже достаточно, но положительных отзывов намного больше. Многие с радостью рапортуют: «Ведет машина себя достойно в поворотах на приличных скоростях, ее не мотает, дорогу держит хорошо до 145 км/ч»; «Машина отлично ведет себя на дороге, она маневренная и легко управляется»; «Впечатление отличное, машина хорошо держит дорогу, управляемость отличная». Менее склонные к восторгам владельцы сравнивают Jolion с популярными корейскими и японскими моделями: «К рулежке вопросов нет, в поворотах машина – как условный Спортейдж или Х-Трейл, похожа на слегка подпитого слоненка в сувенирной лавке – мягкая и чуть неловкая, но в целом управляемая». 

А еще многих радуют возможность выбрать усилие на руле и умение машины устойчиво держаться на дороге. В том числе – на заснеженном асфальте в зимнее время. Правда, иногда при этом напоминают, что довести машину до срабатывания ABS на скользком асфальте очень легко. Но и выправляется траектория тоже достаточно просто. 

Больше вопросов возникает к ездовому комфорту и плавности хода. Кто-то считает, что «подвеска немного жестковата, но даже по грунтовках ни разу не было пробоя», а кто-то утверждает, что «мягкая подвеска на хорошей дороге комфортная, но стоит выехать на разбитый асфальт – начинается качка, как на лодке». Кто-то пишет, что «подвеска комфортная даже на плохих дорогах», а кто-то жалуется: «дорога до дачи, скажем так, плохого качества, как и подвеска у этого автомобиля. Любая кочка и выбоина чувствуются». Но в целом глас народа уверенно приходит к мнению, что Jolion хорош для спокойной городской езды, да и на загородных трассах он неплохо стоит на дороге. А то, что автомобиль не провоцирует на нажатие тапки в пол и шашки по МКАДу, так зачем это автомобилю, который задуман как семейный?

Ненависть №1: посадка за рулем, «шайба» и отсутствие кнопок

Главные претензии владельцев к Haval Jolion касаются именно эргономики рабочего места водителя. Начнем с самого сиденья. Тут владельцам не нравится многое, в том числе – профиль: «Самый большой минус машины – это водительские кресла. Выглядят они достойно, но не получается найти удобное положение при разных весовых категориях и росте. В первую очередь потому, что нет боковых упоров, сидение жесткое, после 2 часов езды начинает болеть 5 точка». Естественно, традиционно короткая подушка не добавляет комфорта. 

Не хватает регулировок, в том числе – поясничного подпора: «Водительское сидение не имеет поясничного упора, что для машины с такой ценой вызывает удивление»; «Основная претензия: с ростом 188 не смог нормально расположиться, не получилось нормально отодвинуть сиденье, нужно было тянуться к рулю, на большом расстоянии это сказалось – кроме задницы устали плечи и шея». А у машин до рестайлинга еще и нет регулировки руля по вылету: «Посадка за рулем – главная проблема этого автомобиля, рулевая колонка не регулируется по вылету. Это полный провал!! Усесться за рулем правильно невозможно», «Я уже к середине дня кручу-верчу эти положения сидения и спинки, поднимаю-опускаю руль, только чтоб мои ноги не онемели окончательно. Отвратительное сидение». 

Еще один предмет для массовой критики – селектор управления коробкой в виде ротор-контроллера, в просторечии – шайбы. «Шайба эта ваша пресловутая! Ну как же она меня раздражает, особенно если нужно быстро развернуться за несколько движений! Она постоянно у меня улетает в нейтраль, и со стороны выглядит так, будто я – та самая стереотипная девочка с купленными правами, которая просто не понимает, что делает»; «Селектор работает странно, порой нужно два-три раза прокрутить бублик, чтобы включить драйв или реверс, зато паркинг работает исправно», – жалуются авторы отзывов. Правда, некоторые признают за таким решением право на существование: «Тема с КПП в форме шайбы современна, "китайцы" в таком ценовом сегменте опережают себя сами! Пускай шайба и без стопоров, но за этим будущее». 

Ну и главная претензия – это отсутствие физических органов управления функциями, востребованными непосредственно во время поездки. «Очень неудобное включение подогрева передних сидений через экран ГУ, на ходу, чтобы включить или выключить, нужно лезть глубоко в интерфейс управления, что очень сильно отвлекает от дороги»; «Я полчаса разбирался, как включить подогрев сиденья. Оказывается, это можно сделать только через меню компьютера, это как? Едешь себе 110 по трассе и думаешь: залезу-ка я в комп, выключу подогрев…» – и это лишь малая доля жалоб такого рода. 

Не вызывают восторга и блок кнопок под главным тачскрином: «Сенсорные кнопки быстрого доступа под дисплеем – точно полный провал. Если хочешь что-то нажать на самом дисплее, обязательно включаешь или выключаешь какую-то функцию кнопками».

Любовь №1: опций, дайте больше опций!

Вот чего нельзя отнять у китайских автопроизводителей, так это умения нафаршировать свои машины самыми разнообразными электронными системами. Владельцы Jolion пишут об этом так: «Опции мультимедиа и ассистенты – одна из чеканных монет, которыми подкупают "китайцы" (не считая льготных ставок по кредиту). Безумно полезная опция – проекция на лобовое, не знаю, как жил раньше без нее. Серьезно. Камера на 360 градусов с отличным качеством картинки. Адаптивный круиз + контроль полосы на дальних поездках – тоже крутая фича. Автопарковкой не пользовался. Короче, опций много, большинство умеренно полезны, хотя есть и бесполезные. Очень приятное впечатление оставляет качество звучания аудиосистемы, прямо был удивлен. Головное устройство не тупит, интерфейс в целом понятный, когда привыкнешь». 

И опционная насыщенность, и реализация многих функций соответствуют машинам более дорогих классов. Можно долго перечислять список оборудования Jolion, но мы этого делать не будем. Дадим слово владельцам, которые особенно часто упоминают отдельные опции. К ним относится, например, проекционный дисплей: «Очень нравится проекция на лобовое стекло. Забыл про штрафы с камер, так как ограничения скорости всегда перед глазами, да и уход из полосы сразу отражается», «Проекционный экран – очень удобная штука!».

Очень полезной считают владельцы и систему кругового видеообзора: «Камеру на 360 брать обязательно, потому что обзорность, мягко говоря, плохая. Когда сдаешь назад – только боковые зеркала или камера». Многие упоминают в качестве плюсов модели системы интеграции Apple CarPlay и Android Auto, которые работают четко и устойчиво, и телематическое приложение с возможностью дистанционного запуска двигателя. А вот систему автоматической парковки практически никто не вспоминает. Разве что так, мельком: «Автопарковкой не пользуюсь».

При этом к электронным ассистентам у владельцев отношение настороженное: «Создается впечатление, что машина умнее тебя – контролирует дорогу, дорожные знаки»; «Электронные ассистенты работают как-то неуверенно. Пару раз система экстренного торможения срабатывала "по приколу" – при этом в критической ситуации она вообще "забыла" включиться». 

И все же в целом отзывы создают впечатление, что Haval Jolion уже заработал репутацию вполне надежного, отлично оснащенного и вполне комфортабельного семейного автомобиля.

