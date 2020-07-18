Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера



Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.



Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?



Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).



Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.



Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.



Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.



Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.



Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.



Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.



Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.



В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.



Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.



Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.



Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.



Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.



Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.



Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.



Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

