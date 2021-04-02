Эволюция «антирадаров» от 90-х годов и до наших дней: к чему она привела? Что происходит с этим сегментом автомобильных гаджетов – развиваются, стагнируют, постепенно сходят со сцены? Об этом Kolesa.Ru расспросили экспертов крупнейшего российского независимого коммьюнити пользователей радар-детекторов RD-forum.ru.

Заранее просим прощения за эпизодически проскакивающий термин «антирадар» – корректно говорить «радар-детектор» и никак иначе, но все же «антирадар» давно прижился в народе, и в целом всем понятно, что он обозначает.

На наши вопросы отвечал основатель крупнейшего отечественного сайта, посвященного радар-детекторам rd-forum.ru Владимир, известный под ником «mono», а также коллектив экспертов форума.

Kolesa.ru: Собственно, что по технике и технологиям в сегменте радар-детекторов принес не столь давно ушедший от нас 2020 год? Какие бренды и модели отметились существенными новациями? Куда вообще идет развитие этого сегмента потребительской электроники сегодня?

Владимир: Абсолютно ничего нового не принес ни прошедший год, ни предыдущий. По причине отсутствия денег и курса доллара. Все, что используется и продается сегодня на нашем рынке, – все это наработки как минимум семилетней давности, включая сигнатурное детектирование (как наиболее эффективный и по сей день метод минимизации ложных срабатываний), так и LNA-приемники (Low Noise Amplifier – усилитель слабых сигналов), необходимые в связи с относительно массовым распространением малошумящих мобильных радаров типа Кордон-М2 и СКАТ-П. Игры же с внешним дизайном, построением разных гибридов и прочим подобным в расчет брать не стоит.

Какое-то развитие видно на североамериканском рынке, где появляются достаточно продвинутые современные модели – Escort с моделью Redline 360c, Uniden R7 и Valentine One Gen.2. Плюс мы весьма близки к появлению радар-детектора абсолютно нового поколения в виде Radenso Thiea, использующего искусственный интеллект (AI) и принципы глубокого машинного обучения (DML) для классификации типов излучений. По своей сути это тоже своего рода сигнатурный радар-детектор, но с совершенно иным качеством возможностей. Прежде всего, это касается процессорных мощностей (1.5GHz quad-core), позволяющих, по заявлениям разработчика, со стопроцентной точностью идентифицировать принимаемый сигнал и как минимум забыть о существовании таких вещей, как ложные срабатывания, независимо от их источника. Интересно, как это будет работать на практике, но предварительно все выглядит многообещающе. Система имеет открытый код и, следовательно, потенциал быть адаптированной под любые условия.



К: Какие технологические новинки появились у «противника»: новые типы радаров, камер, новые диапазоны, новые модуляции и т. п. – все то, чему должны противостоять «антирадары»?

В: Из появившегося в последние годы претендентом на титул «серьезной проблемы» можно назвать только Передвижной комплекс АвтоНом, который замеряет скорость без радарного излучения, на принципе анализа видеоизображения. Принцип действия – как у хорошо известного стационарного «АвтоУрагана», но мобильный. Хорошая новость для нас в том, что на дороги его пока не выпускают.

К: Давайте попробуем составить эдакий тайм-лайн эволюции сегмента радар-детекторов за весь период их существования в нашей стране с упором на принципиально важные и прорывные функции, влияющие на эффективность работы устройств.

В: В 90-х и начале нулевых все было в достаточно зачаточном состоянии. Со стороны «противника» существовало только два радара – «Сокол» (кстати, до сих пор эти древние радары применяются в Беларуси! – прим. Kolesa.ru) и «Искра», причем исключительно в варианте охоты за одиночной целью. Со стороны водителей на вооружении сперва стояли малосерийные отечественные поделки-полусамоделки, затем появились детекторы недорогих американских брендов типа Whistler и Cobra, с тем или иным успехом (кстати, любопытный эпизод торговли самодельными радар-детекторами описан в детективчике известного советского/ российского автора, генерала-майора МВД Андрея Молчанова, «Брайтон-Бич авеню», вышедшем в печать в 1990 году, а написанном, вероятно, еще ранее! – прим. Kolesa.ru).

На момент запуска РД-форума в 2009 году, на котором заинтересованные в теме пользователи начали системно накапливать информацию и знания в одном месте, рынок РФ представлял собой практически исключительно ширпотреб. В низкобюджетном сегменте были производители вроде вышеупомянутых, был Sho-me, который пытался что-то делать на базе китайско-корейского OEM, работал не очень качественно, но стоил дешево. Были дорогие американские Valentine One и адаптированные под Европу Escort и Beltronics, которые по тем временам работали исключительно хорошо, но стоили по $400 и приобретались в основном энтузиастами нашего форума – зачастую не в российских магазинах, а притаскивались штучно из-за границы. Все остальное, что было на рынке, просто толком не работало.



Думаю, первым, кто всерьез задумался над адаптацией под наши радары, было российское представительство «Кобры», и начало 2010 года можно считать отсчетной точкой сознательной работы с прошивками, напрямую нацеленной на рынок РФ.



В том же 2010 на дорогах появляются первые радары «Стрелка» с крайне сложным, не похожим ни на что ранее известное излучением. Примерно через год форумчанином под ником DED на нашем форуме была впервые обнародована рабочая схема детектирования «Стрелки», а где-то к концу 2012-го года эта схема была внедрена компанией Supra в полноценный производственный цикл. В следующем, 2013-м году эта схема с разной долей успешности была внедрена всеми основными брендами на рынке. По сути это была первая в своем роде сигнатурная реализация детектирования отдельного радара на аппаратном уровне. Здесь идею решения подсказала сама проблема. В том же 13-ом году марка Inspector выводит на рынок первое полноценное комбо-устройство с качественной видеофиксацией и рабочей радарной частью, после которого этот формат подхватили и все остальные. И в этом же году дистрибьютор компании Escort под брендом Street Storm выводит на рынок свое устройство с LNA-усилителем. В целом это можно назвать периодом самого бурного роста этого рынка.

Уже по инерции в начале 16-го года выходят на рынок сигнатурная Supra, обрабатывающая сэмплы на аппаратном уровне, и позаимствовавший у них идею Playme, но реализовавший их побочным методом на уровне софта – собственно, что и используют все сигнатурники сегодня. В целом уже на том этапе стало понятно, что полноценное сигнатурное устройство, лишенное всех понятных проблем, никак не может стоить дешевле $300-400 при наиболее массовом размере скоростного штрафа в 250 рублей. На этом можно поставить точку.

К: В современном радар-детекторе очень много настроек. Не только банальные включения/ выключения диапазонов, но и чувствительность, включение, отключение и регулировка разных фильтров и усилителей и т. п. Имеет ли обычному потребителю-водителю смысл в них вникать или большинство приборов работают оптимально на «коробочных» настройках?

В: Сейчас, как правило, уважающие себя бренды выставляют оптимальные настройки «из коробки». Плюс большинство приборов имеют GPS и могут работать в автоматическом режиме – то есть регулируют чувствительность и алгоритмы оповещения в зависимости от скорости. Режимы чувствительности могут меняться, но, в общем, это только степень программной обработки – слабые сигналы просто не отображаются на городских режимах, либо детектор можно настроить так, чтобы он приглушал звук до определенной скорости. Скорее, эти настройки для создания удобства, так как у всех свои привычки, манера езды, ареалы передвижения. Имеет смысл вникать или нет – целиком зависит от пользователя и его опыта общения с радар-детектором. Я бы рекомендовал при длительных поездках «на дальняк» использовать чистые трассовые режимы или режимы максимальной чувствительности без приглушения, без автоматики – это, по крайней мере, даст определенный опыт и понимание работы устройства, а заодно предохранит от лишних трат. Если же совсем нет желания вникать, нужно хотя бы проверить включенные диапазоны и отключить лишние. В России нас интересует диапазон К и ничего больше.

К: Микроволновые датчики мертвых зон (ДМЗ) в последнее время бурно распространяются. Когда-то они были признаком только премиум-авто, сегодня они проникли в средний сегмент, а китайцы в подвалах уже делают копеечные универсальные комплекты, которые можно поставить даже на старые «жигули»… Насколько успешно их сигналы распознают и фильтруют радар-детекторы, и не породило ли для них распространение систем ДМЗ помеховые проблемы?

В: На данном этапе развития радар-детекторы достаточно хорошо справляются с фильтрацией сигналов ДМЗ, чтобы не принимать их за скоростные радары. В фильтрации ДМЗ нет принципиальных сложностей, если имеется соответствующая сигнатура в прошивке (некоторым исключением можно назвать сигнатуру VW Touareg). Проблема заключается в другом: современные радар-детекторы не могут обрабатывать сразу несколько сигналов одновременно. Они все одноканальные и используют недорогие медленные процессоры. А если у нас на входе будет достаточно сильный фон от ДМЗ, детектор может его видеть и фильтровать, но за ним не увидит слабый сигнал реального радара. Некоторые автопроизводители в связи с нюансами лицензирования диапазонов для ДМЗ в России пошли по пути сокращения длительности зондирующих импульсов, результат – американские детекторы их отсекают, а «наши» (точнее, часть корейско-китайских) реагирует ложными сигналами «Стрелки»... Но, по сути, тут проблема лежит не в плоскости сигнатурной фильтрации, а в качестве приемного тракта – электронных компонентов приемного тракта и экранирования.

К: Еще один «признак времени» – лобовые стекла с обогревом, когда-то бывшие крутой экзотикой, но на сегодняшний день проникшие даже в самый бюджетный сегмент – влияют ли они на дальность приема сигнала радара радар-детектором?

В: Тут все просто: нет. Даже плотная сетка нитей не является препятствием для радиосигналов с частотами, на которых работают радары – тут можно не волноваться!

К: Какова средняя дальность действия радар-детектора, на которую мог бы ориентироваться покупатель для понимания? Большинство людей имеют дело лишь с одним экземпляром и одной моделью, которые есть лично у них, и им не с чем сравнить. И воспринимают работу устройства, как данность, а на деле человек может даже не знать, что прибор работает плохо – из-за брака, дефекта, каких-то особенностей установки и т. п.

В: При оценке можно ориентироваться на такие данные, приведенные по нескольким распространенным и популярным приборам и распространенным радарам из числа «тихих», то есть, чей сигнал не обнаруживается издалека.

Модель Кордон-М2 в спину Кордон-М2 в лоб СКАТ-П в спину СКАТ-П в лоб Sho-me G-800 (сигн.) 320 м 950 м 45 м 520 м Silverstone Sochi Z (сигн.) 190 м 1015 м 45 м 470 м Inspector Scat SE 225 м 965 м 40 м 245 м Inspector Scat SE 350 м 1050 м 135 м 840 м Escort 9500ix Intl 350 м 1050 м 50 м 245 м Все заезды на СКАТ только в режимах без сигнатур.

К: Сколько служит современный детектор по времени? Не в плане физического износа, а в плане технологического устаревания. Как долго производитель может поддерживать прибор актуальным при помощи обновления прошивки, пока он не станет реально бесполезным?

В: Возьмем тот же Neoline 7500s, выпускающийся с 2017-го года. Актуален до сих пор, но больше года уже не обновляется, в связи с чем есть некоторые проблемы с новыми датчиками мертвых зон (ДМЗ). А, по данным сервиса rdupdate, до сих пор активно обновляются Conqueror-ы 11-12 годов выпуска – модели A868 и A740 (899+) и их многочисленные клоны. Но вообще все зависит от финансовой устойчивости компании. Пока есть какие-то продажи, то поддержка будет. Если деятельность свернулась, то поддержка прекращается. Больше надежности тут, конечно, у зарубежных производителей, а не у российских OEM-щиков. Впрочем, с «американцами» возникает масса проблем и с адаптацией, и с поддержкой.

К: Радар-детекторы для скрытой установки – что с этим сегментом? Развивается ли он или стагнирует? Насколько такие системы представлены на российском рынке и насколько они востребованы?

В: Рынок развивается за счет Штатов и Канады. Интересная модель – Escort Max 360ci. Сюда же отнесу самые правильные лазер-джаммеры – AntiLaser Priority. По нашим понятиям, стоят безумных денег, но у них актуальны.

В РФ по сути продается только проводной Neoline S300 и беспроводной R750. Также вышел Silverstone c R-Bot, но результаты по нему будут только летом. В любом случае это – микрорынок. Устройства если и выходят, то поддерживаются плохо. И берут их в основном лишь те, у кого на машине имеются атермальные стекла или генерирующие помехи ДМЗ в зеркалах.

К: Как сегодня выглядит рынок детекторов в России? Растут или снижаются продажи? Насколько интенсивно появляются новые бренды и каково их происхождение?

В: Сравнивая рынок, каким он был в 11-13 годах чисто по количеству брендов и моделей, я бы сказал, что он уменьшился раза в два минимум. Что, в принципе, вполне коррелирует с курсом доллара. Новых брендов нет, остаются самые сильные. Это консолидация.

После ухода группы ведущих инженеров из компании Supra, которые еще несколько лет назад вели достаточно серьезные разработки железа и софта, по большому счету, весь российский рынок – перепродажа китайско-корейского OEM с разной степенью успешности адаптации под наши реалии. Что целиком зависит от человека или группы людей, которые занимаются продвижением той или иной марки.

К: Что можете сказать о законодательстве о запрете на радар-детекторы в ряде стран? Есть ли тенденция к либерализации этой темы или наоборот – закручивают гайки?

В: Никаких изменений не происходит. Европа стабильно против, Америка стабильно не против. В целом в Европе водителям грозят большие штрафы за использование, но самих пользователей почти единицы. Да и по собственному опыту езды по Германии и Италии могу сказать, что поводов для превышения, в общем, особо и нет. Перед камерами честно висят таблички, магистрали там, как правило, не проходят через населенные пункты, и нет пустых широких дорог с беспричинными знаками «40», как это часто случается у нас.

При этом имеют место и такие крайности, как запрет GPS-информаторов о стационарных радарах, которые у нас давно в порядке вещей и в любом комбо-устройстве, и в любом смартфоне с навигатором, и в массе специализированных бесплатных и платных приложений. В Германии, к примеру, это для водителей формально под запретом. И в продаваемые там видеорегистраторы и комбо-устройства залиты специальные региональные прошивки без функционала GPS-оповещения!

Что касается РФ, не думаю, что в текущей системе координат мы увидим запрет радар-детекторов. На заработок установщиков камер и региональных властей это практически не влияет, а запрещать и контролировать детекторы крайне сложно.