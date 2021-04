В сети можно столкнуться с самыми разнообразными ответами на вопрос, нужна ли вообще сезонная смена резины и когда это нужно делать. Кто-то утверждает, что менять резину нужно непременно в марте, иначе штраф. Кто-то считает, что это нужно делать в апреле, кто-то – что в мае… А кто-то яростно отстаивает утверждение, что сезонная смена резины – это «развод для лохов», иначе для чего бы выпускалась «всесезонка»? Вот и давайте попробуем разобраться.



Начнем с самого общего вопроса: а обязательно ли менять «зиму» на «лето»? Ответ будет зависеть от того, зимними шинами какого типа вы пользуетесь. Если шипованными, то ответ будет положительным. Действительно, в соответствии с пунктом 5.5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 запрещается эксплуатация автомобилей, которые оборудованы шипованной резиной, в течение календарного летнего сезона, с июня по август. Несоответствие этим требованиям входит в приложение к ПДД «Перечень неисправностей и условий» (раздел 5), и любой сотрудник ГИБДД имеет полное право остановить ваш автомобиль для проверки ваших шин и в случае нарушений, в соответствии со статьей 12.5 КоАП, выписать штраф размером в 500 рублей. Впрочем, нарушением будет считаться и слишком большой износ протектора (высота которого будет менее 1,6 мм), и наличие явно видимых повреждений, и установка разнотипной резины: скажем, одно колесо на передней оси зимнее, а другое – летнее. Единственным исключением может быть ситуация, когда вы пробили колесо, установили вместо него запаску и едете в шиномонтаж. Получив такое объяснение, инспектор скорее всего отпустит вас с миром, сопроводив напутствием «Езжайте аккуратно!». Действительно, автомобиль, обутый в шины с разным коэффициентом сцепления, в любой момент может повести себя совершенно непредсказуемо.

Ну а если вы используете фрикционные зимние шины, то менять их или нет, остается исключительно вашим решением. Но чтобы это решение было правильным, давайте вспомним, чем, собственно, зимние шины отличаются от летних.

Прежде всего они различаются по составу резиновой смеси. В случае зимних шин эта смесь составлена так, чтобы шины сохраняли эластичность, а значит, как высокий коэффициент сцепления, так и нормальный ездовой комфорт в условиях низких температур. Но что произойдет с ними в теплый сезон? Собственно говоря, ничего страшного, кроме того, что смесь станет избыточно мягкой. Субъективно это воспринимается совсем не плохо: я и сам использую фрикционные зимние шины, и в короткий период перед заменой, когда уже тепло, но я еще продолжаю на них ездить, на сухом асфальте эти шины кажутся мне даже комфортней летних, да и управляется автомобиль вполне пристойно, по крайней мере, на средних скоростях. Но та же избыточная мягкость приводит к тому, что протектор начинает изнашиваться просто с космической скоростью. Кроме того, из-за потерь на деформацию шин во время движения существенно возрастает расход горючего.

И управляемость остается приемлемой только на сухом асфальте и на не слишком высокой скорости. На мокром покрытии всё может получиться не очень хорошо… Ведь зимние шины серьезно отличаются от летних и по рисунку протектора. Блоки протектора зимних фрикционных шин рассечены множеством ламелей, что в условиях летней дороги далеко не лучшим образом сказывается как на точности управления, так и на тормозных характеристиках.

А что же можно сказать про всесезонные шины? Их использование вообще никак не регламентируется. Но стоит учитывать вот что: как любое компромиссное универсальное решение, в условиях средней полосы России что летом, что зимой «всесезонки» будут серьезно уступать специализированным шинам по всем параметрам. Так что же, получается, они не совсем нужны? Вовсе нет. Ведь в России хватает территорий, где зимы, почитай, и нет, по крайней мере – в нашем понимании, с трескучими морозами и обильными снегопадами. В таких местах круглогодичная эксплуатация всесезонных шин вполне может оказаться оправданной, особенно когда речь идет о не самых мощных и быстрых автомобилях, например, легких коммерческих фургончиках-«каблучках». Но вот ставить всесезонные шины на Audi A6 или BMW 5-й серии я бы не посоветовал даже в том случае, если владелец живет в Краснодарском крае или Астрахани.

Итак, менять резину все-таки нужно, и пора вернуться к вопросу «Когда это стоит делать?». Вы уже поняли, что все определяется местными погодными условиями. Действующие нормативы ТС запрещают лишь эксплуатировать сугубо летние шины с декабря по февраль и шины с шипами противоскольжения – с июня по август. Местные власти имеют возможность регламенти­ровать период использо­вания зимних шин по своему усмотре­нию, но тем не менее решение всегда остается за автовладельцем.

Только вряд ли стоит мчаться на шиномонтаж при первых звуках весенней капели. Даже если вам кажется, что весна окончательно вступила в свои права, и дневные температуры устойчиво держатся в плюсовой зоне, то все равно торопиться не стоит. Мало ли какой фокус выкинет погода: придет арктический холодный фронт с обильными снегопадами и ночными заморозками, и что вы будете делать на задубевшей летней резине на утренней обледеневшей дороге? А ведь такие ситуации у нас – не редкость, равно как и метели на первомайские праздники. Самое правильное – положиться в этом вопросе на данные метеорологов. Переобуваться стоит тогда, когда среднесуточная температура перевалит за отметку +7 градусов. Подчеркну – не дневная, а среднесуточная! И в условиях резко-континентального климата такой уровень может достигаться и тогда, когда днем солнышко прогреет воздух градусов до 20, а то и 25…

Но вот решение принято, и вы отправляетесь в гараж или на склад, где у вас ждал своего часа комплект летних шин. И есть весьма высокая вероятность, что, осмотрев шины перед установкой, вы сокрушенно почешете затылок и произнесете сакраментальное «да, а ведь резину-то менять пора». Действительно, новые автомобили, как правило, поступают в продажу, оснащенные именно летней резиной, срок ее эксплуатации в течение года, как правило, оказывается чуть длиннее, да и эксплуатируется автомобиль в течение теплого сезона существенно интенсивнее, чем зимой. И тут вы встанете перед проблемой выбора: а какая именно летняя резина вам нужна? В шинных салонах и интернет-магазинах предлагаются сотни моделей десятков марок, на любой вкус и кошелек. Как тут не запутаться и, самое главное, не совершить ошибку? Ведь вы принимаете весьма ответственное решение, от которого зависит и безопасность, и комфорт, да и зря потратить весьма ощутимую сумму тоже не хочется…

В принципе, для летних шин легковых автомобилей существуют три типа рисунка протектора: асимметричный, направленный и симметричный. Особенности асимметричного рисунка мы обсудили в прошлый раз. Теоретически хороши по своим параметрам шины с направленным рисунком: они и на мокрой дороге отлично работают, и, как правило, отличаются низким уровнем шума. Но у них есть ахиллесова пята: их нельзя менять местами произвольно, и из четырех шин две будут предназначены для установки на правую сторону машины, а две – на левую. Получается, что и запасных колес нужно иметь две штуки, но где их размещать прикажете? Так что многие шинные бренды, например, Toyo, вообще отказались от производства шин такого типа. Что же касается шин с симметричным рисунком протектора, то для них характерен относительно высокий уровень шума и средние сцепные свойства. Зато такие шины менять местами в произвольном порядке, обеспечивая равномерность износа. Более того, их можно переставлять на диске другой стороной!

Достаточно сложным вопросом является выбор марки. Понятно, что, приобретая шины одного из американских, европейских или японских брендов первого эшелона, вы получаете гарантированное качество и... изрядную наценку за громкое имя. На другом полюсе ценового спектра лежат шины бюджетных марок. Среди них есть европейские, азиатские, российские, причем бюджетные – вовсе не значит «некачественные». Но, с моей точки зрения, наибольший интерес представляет собой средний ценовой эшелон, который предлагает сочетание достойного качества, передовых технологий и вполне приемлемой цены. При этом в гамме любого из этих производителей есть шины, ориентированные на разные классы автомобилей и группы потребителей. Давайте разберем эти группы на примере каталога марки Toyo Tires.

Proxes R888R Proxes Sport

Все шины Toyo подразделяются на три главных линейки: Proxes, Open Country и Nano Energy. Линейка Proxes включает в себя высокопроизводительные летние шины для самых разных автомобилей: от моделей малого класса до мощных спорткаров. Все эти шины отличаются превосходной управляемостью, высоким ресурсом и ярко выраженными аквадренажными свойствами, хотя каждая из моделей имеет свои особенности. Мы уже довольно подробно рассказали о модели Proxes TR1 с асимметричным протектором, но выбор спортивных шин Toyo не ограничивается только ею. Для тех, кому асимметричный рисунок кажется слишком экстравагантным, есть модель Proxes Sport с собственным набором козырей. Во-первых, это динамические клиновидные канавки со скругленными краями, форма поперечного сечения которых способствует снижению деформации блоков, что в свою очередь обеспечивает равномерное давление в пятне контакта и точное следование заданной траектории. Во-вторых, в конструкции шины использованы три типа резиновой смеси. Внутренние слои, примыкающие к брекеру, состоят из смеси с высокой жесткостью, причем в нее входит специальный эластомер, предназначенный для контроля теплообразования. Для наружной части протектора использована смесь с высоким содержанием диоксида кремния, так называемой «силики», которая улучшает сцепление резины с поверхностью. На боковинах использован третий состав, также обладающий высокой жесткостью, но здесь жесткость нужна для снижения расхода топлива.

Proxes TR1

Тем, у кого в приоритетах значится плавность хода, комфорт и низкий уровень шума, предназначены модели Proxes CF2, Tranpath MPZ и Proxes Comfort. Не забыли в компании Toyo Tires и про владельцев кроссоверов, ведь популярность автомобилей этого сегмента продолжает расти с каждым годом. Для них предназначены специальные версии Proxes Sport SUV, Proxes CF2 SUV, ну а владельцам самых мощных и быстрых кроссоверов предлагается высокоскоростная стильная шина Proxes ST III.



Proxes ST3

Эти шины отличает эффектный направленный рисунок протектора. Японцы, которые очень любят поэтические образы, утверждают, что в основу дизайн-концепции этого рисунка легли изображения молнии, наконечника стрелы и крыльев современного истребителя поколения «Стелс». При этом вся эта красота вполне функциональна: молниеобразная канавка обеспечивает улучшенный отвод воды из пятна контакта, жесткие широкие блоки улучшают управляемость на сухом покрытии, а стреловидные конусообразные элементы повышают курсовую устойчивость при прямолинейном движении.

Но все эти шины ориентированы на тех владельцев кроссоверов, кто редко покидает асфальт и обитает преимущественно в городских джунглях. Если же потенциальный покупатель часто выбирается на своем кроссовере за пределы городов и междугородных трасс, ему стоит обратить внимание на шины из линейки Open Country, прежде всего – на модель Open Country H/T. Она не только имеет элегантный внешний вид, но и отличается комфортом при движении на любом типе покрытия, высокой износостойкостью, а также обеспечивает безопасность как на мокрой, так и на сухой дороге.

Open Country MT

Шины Open Country H/T можно установить и на внедорожник, и на пикап, но в линейке Open Country есть и модели, ориентированные именно на эти классы автомобилей, – Open Country U/T и A/T Plus. И если шины Open Country U/T предназначены тем, кто во главу угла ставит низкий уровень шума, комфорт, устойчивость и управляемость, а также низкий расход топлива в городских дорожных условиях, то шины Open Country A/T Plus предназначены для регулярного использования на гравийных трассах, грунтовках или легком бездорожье. Асимметричный дизайн протектора этой шины, образующий пять ребер с жесткими блоками, обеспечивает повышенную износостойкость, низкий уровень шума, исключительную реакцию на рулевое управление при движении по скоростному шоссе, которая прекрасно сочетается с отличной управляемостью на бездорожье и неплохой способностью к самоочистке при движении по глине.

Ну а для тех, кто хочет иметь возможность добраться на колесах до «самого конца географии», штурмовать реальные топи и хляби, пробираться по лесовозным колеям и совершать подобные внедорожные подвиги, есть модель Open Country M/T. За счет особой формы разреженных блоков протектора, расположенных в четыре ряда, и развитых грунтозацепов в плечевой зоне конструкторы постарались достичь высокого сцепления с грунтом. Одновременно с этим Open Country M/T имеют очень низкий (в рамках класса шин с грязевым протектором) уровень дорожного шума и неплохую (опять же, для грязевых шин) эффективность на твердых покрытиях.

Open Country MT

Третья линейка, NanoEnergy, представлена всего двумя моделями – NanoEnergy 3 и NanoEnergy VAN, но имеет большой размерный ряд. Эти шины предназначены для легковых автомобилей бюджетного сегмента и коммерческого транспорта, а их владельцы, как известно, самыми приоритетными параметрами считают высокую топливную эффективность и возможность длительной эксплуатации. Соответственно, их создатели сделали упор на высокую износостойкость и низкое сопротивление качению. Для этого разработчикам пришлось всерьез поколдовать над составом смеси, используя технологию NanoBalance, а при разработке дизайна рисунка протектора широко использовать компьютерное моделирование (технология T-MODE).



Ну вот, мы с вами обсудили, когда стоит менять зимние шины на летние, а также некоторые варианты замены изношенного комплекта. В любом случае решение принимать вам, и только вам. И шины выбирать тоже вам, причем, выбирая модель, следует исходить не только из своего образа жизни и планируемого характера эксплуатации, но и принимать во внимание такие показатели, как индекс нагрузки и скоростной индекс. Так что удачного вам выбора и безопасных дорог!