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  • Атипичные: угадываем автомобили с неоднозначной внешностью

Атипичные: угадываем автомобили с неоднозначной внешностью

01.06.2024 43 0 0

У большинства автомобилей есть своё узнаваемое «выражение лица», характерные внешние черты. Однако бывают и «неузнаваемые» машины, внешность которых никак не позволяет идентифицировать их с маркой или предельно схожа с обликом других моделей. Попробуете угадать десятку таких «атипичных»?


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история интересно ретроавтомобили

 

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