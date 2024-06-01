У большинства автомобилей есть своё узнаваемое «выражение лица», характерные внешние черты. Однако бывают и «неузнаваемые» машины, внешность которых никак не позволяет идентифицировать их с маркой или предельно схожа с обликом других моделей. Попробуете угадать десятку таких «атипичных»?



