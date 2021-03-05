Авито Авто: о каком автомобиле мечтают женщины, а какой им подарили бы мужчины

Эксперты Авито Авто в преддверии 8 марта провели опрос и выяснили, о каком автомобиле мечтают российские женщины, а также спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский автомобиль. Суммарно на вопросы ответили 10 000 респондентов обоих полов из разных регионов России. Согласно результатам опроса, женщины мечтают не совсем о таком автомобиле, который им подарили бы мужчины.

По мнению опрошенных мужчин, женщины чаще всего мечтают о красном кабриолете. Сами женщины чаще всего называли автомобилем мечты внедорожник или седан – такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал – машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.

Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.

Ранее эксперты Авито Авто выяснили, на автомобиле какого киногероя мечтают передвигаться российские мужчины. Согласно результатам исследования, наиболее желанным кино-автомобилем для них оказался Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека), соответствующий вариант ответа выбрали 12% опрошенных. На втором месте Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Угнать за 60 секунд» (10% голосов), на третьем – Chevrolet Camaro из «Трансформеров» (9% голосов).

Rolls-Royce или Lada: об автомобиле какого бренда женщины мечтают чаще?

Toyota, согласно результатам опроса Авито Авто, оказалась самым популярным брендом автомобиля мечты жительниц России. Соответствующий вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. При этом наиболее близко к Toyota в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz – каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.

Интересно, что о Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса Авито Авто, жительницы России мечтают реже, чем об отечественных автомобилях Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.

Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?», Вся Россия, Авито Авто