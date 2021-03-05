По мнению опрошенных мужчин, женщины чаще всего мечтают о красном кабриолете. Сами женщины чаще всего называли автомобилем мечты внедорожник или седан – такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал – машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.
Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.
Ранее эксперты Авито Авто выяснили, на автомобиле какого киногероя мечтают передвигаться российские мужчины. Согласно результатам исследования, наиболее желанным кино-автомобилем для них оказался Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека), соответствующий вариант ответа выбрали 12% опрошенных. На втором месте Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Угнать за 60 секунд» (10% голосов), на третьем – Chevrolet Camaro из «Трансформеров» (9% голосов).
Rolls-Royce или Lada: об автомобиле какого бренда женщины мечтают чаще?
Toyota, согласно результатам опроса Авито Авто, оказалась самым популярным брендом автомобиля мечты жительниц России. Соответствующий вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. При этом наиболее близко к Toyota в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz – каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.
Интересно, что о Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса Авито Авто, жительницы России мечтают реже, чем об отечественных автомобилях Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.
Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?», Вся Россия, Авито Авто
|
Бренд
|
Доля опрошенных женского пола
|
Доля опрошенных мужского пола
|
Toyota
|
9%
|
6%
|
Mercedes-Benz
|
8%
|
10%
|
Audi
|
7%
|
8%
|
BMW
|
8%
|
6%
|
Mazda
|
7%
|
7%
|
Lexus
|
7%
|
5%
|
Porsche
|
4%
|
6%
|
Lamborghini
|
4%
|
5%
|
KIA
|
4%
|
5%
|
Volkswagen
|
4%
|
3%
|
Infiniti
|
3%
|
3%
|
Nissan
|
3%
|
2%
|
Hyundai
|
3%
|
2%
|
Bentley
|
2%
|
3%
|
Lada
|
2%
|
3%
|
Volvo
|
2%
|
3%
|
Skoda
|
2%
|
2%
|
Ford
|
2%
|
1%
|
Mitsubishi
|
2%
|
1%
|
Land Rover
|
2%
|
1%
|
Alfa Romeo
|
1%
|
3%
|
Bugatti
|
1%
|
1%
|
Rolls-Royce
|
1%
|
1%
|
Renault
|
1%
|
2%
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