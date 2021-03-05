Статистика ×
  • Авито Авто: о каком автомобиле мечтают женщины, а какой им подарили бы мужчины

Авито Авто: о каком автомобиле мечтают женщины, а какой им подарили бы мужчины

05.03.2021 157 0 0

Эксперты Авито Авто в преддверии 8 марта провели опрос и выяснили, о каком автомобиле мечтают российские женщины, а также спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский автомобиль. Суммарно на вопросы ответили 10 000 респондентов обоих полов из разных регионов России. Согласно результатам опроса, женщины мечтают не совсем о таком автомобиле, который им подарили бы мужчины.

 

По мнению опрошенных мужчин, женщины чаще всего мечтают о красном кабриолете. Сами женщины чаще всего называли автомобилем мечты внедорожник или седан – такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал – машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.

Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.

Ранее эксперты Авито Авто выяснили, на автомобиле какого киногероя мечтают передвигаться российские мужчины. Согласно результатам исследования, наиболее желанным кино-автомобилем для них оказался Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека), соответствующий вариант ответа выбрали 12% опрошенных. На втором месте Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Угнать за 60 секунд» (10% голосов), на третьем – Chevrolet Camaro из «Трансформеров» (9% голосов).

Rolls-Royce или Lada: об автомобиле какого бренда женщины мечтают чаще?

Toyota, согласно результатам опроса Авито Авто, оказалась самым популярным брендом автомобиля мечты жительниц России. Соответствующий вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. При этом наиболее близко к Toyota в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz – каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.

Интересно, что о Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса Авито Авто, жительницы России мечтают реже, чем об отечественных автомобилях Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.

Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?», Вся Россия, Авито Авто

Бренд

Доля опрошенных женского пола

Доля опрошенных мужского пола

Toyota

9%

6%

Mercedes-Benz

8%

10%

Audi

7%

8%

BMW

8%

6%

Mazda

7%

7%

Lexus

7%

5%

Porsche

4%

6%

Lamborghini

4%

5%

KIA

4%

5%

Volkswagen

4%

3%

Infiniti

3%

3%

Nissan

3%

2%

Hyundai

3%

2%

Bentley

2%

3%

Lada

2%

3%

Volvo

2%

3%

Skoda

2%

2%

Ford

2%

1%

Mitsubishi

2%

1%

Land Rover

2%

1%

Alfa Romeo

1%

3%

Bugatti

1%

1%

Rolls-Royce

1%

1%

Renault

1%

2%

Россия статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Pyongsang: завод в КНДР, который выпускал ГАЗ-69 и Mercedes-Benz 190 с мотором от Волги Сегодня мы продолжим рассказ об автопроме Северной Кореи. Если вы пропустили начало, то вот здесь можно прочитать про грузовик Sungri, сделанный на базе ГАЗ-51 и выпускаемый, судя по всему,... 585 1 0 05.03.2021
Статьи / История СУПЕР-И против угона и даже разбоя: тестируем первый советский иммобилайзер Сегодня в наших руках первая советская автосигнализация, спроектированная по принципу, весьма напоминающему современные иммобилайзеры! Большинство автомобильных охранных систем из СССР сегод... 735 1 0 05.03.2021
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Defender с пробегом: кузов негерметичен, алюминий гниёт, зато электрика простая Мало про какую машину можно столь же обоснованно сказать, что она технически уникальная. А про Дефендер – можно. Где еще у машины 2010-х годов выпуска вы увидите конструкцию, прямиком взятую... 2816 1 1 03.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 117584 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 111520 27 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 65707 26 20 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
84 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings