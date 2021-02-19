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  • Audi R8 как у Тони Старка или Бэтмобиль? На автомобиле какого киногероя мечтают ездить российские мужчины

Audi R8 как у Тони Старка или Бэтмобиль? На автомобиле какого киногероя мечтают ездить российские мужчины

19.02.2021 157 0 0

В преддверии 23 февраля эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, за рулем автомобиля какого киногероя мечтают оказаться российские мужчины. Согласно результатам исследования, наиболее желанным киноавтомобилем оказался Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека), соответствующий вариант ответа выбрали 12% опрошенных мужчин. На втором месте Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Угнать за 60 секунд» (10% голосов), на третьем – Chevrolet Camaro из «Трансформеров» (9% голосов). При этом главной характеристикой автомобиля мечты российские мужчины назвали безопасность.

 

Партнерский материал

В число самых желанных киноавтомобилей российских мужчин также вошли ГАЗ-21 из «Черной молнии», Tesla Model S из фильма «Kingsman: Секретная служба» и Lexus LFA из фильма «Девять жизней» – о каждой из этих моделей мечтают по 8% респондентов. По 5% голосов набрали Бэтмобиль, Lamborghini Gallardo как у Капитана Америка, Aston Martin DB5 Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер» и DeLorean из фильма «Назад в будущее».

В рамках опроса эксперты также выяснили, какие характеристики мужчины считают ключевыми для супергеройского автомобиля мечты. Главным параметром, согласно результатам исследования, оказалась безопасность – эту характеристику назвали в числе наиболее значимых 64% опрошенных мужчин. На втором месте – возможность передвигаться на автомобиле в условиях бездорожья (45% голосов), на третьем – внешний вид автомобиля (43% голосов).

Высокая мощность, скорость, статусность и цена не вошли в топ наиболее значимых параметров автомобиля мечты, по мнению российских мужчин. Мощность назвали значимой характеристикой 15% опрошенных мужчин, скорость – 10%, статусность – 6%, высокую стоимость – 2%.

В опросе Авито Авто принимали участие не только мужчины, но и женщины. Суммарно на вопросы ответили 10 000 респондентов обоих полов из разных регионов России.

Среди всех опрошенных в целом самым желанным киноавтомобилем стал Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека): на нем мечтают ездить 13% опрошенных. На втором месте – Lexus LFA из фильма «Девять жизней», за рулем которого мечтают оказаться 12% респондентов. Третье место делят Chevrolet Camaro из «Трансформеров» и Ford Mustang Shelby GT500 из «Угнать за 60 секунд», набравшие по 9% голосов.

Отвечая на вопрос о главных характеристиках супергеройского автомобиля мечты, женщины называли безопасность еще чаще, чем мужчины. В результате, если учитывать сумму ответов респондентов обоих полов, этот параметр набрал 70% голосов и оказался самым важным для жителей России. На втором месте – внешний вид автомобиля (48% голосов в сумме от респондентов обоих полов), на третьем – возможность передвигаться на автомобиле в условиях бездорожья (39% голосов в сумме от респондентов обоих полов).

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