Несмотря на постоянный дефицит автомобилей в СССР для внутреннего потребления, страна уже с середины пятидесятых активно экспортировала собственные легковушки и грузовики, а также двухколёсную технику. Ведь это означало поступление в государственный бюджет такой желанной и необходимой для экономики иностранной валюты. Для того, чтобы организовать ритмичные поставки и правильно наладить сбыт, в 1956 году было создано Всесоюзное объединение "В/О Автоэкспорт". Ну а поскольку главным двигателем торговли на Западе была реклама, то без креатива советской внешнеторговой организации обойтись не удалось. Сегодня мы предлагаем вам пройти интересный и даже немного забавный тест, пытаясь угадать марку машины по тексту из рекламных каталогов и журналов "Автоэкспорта".