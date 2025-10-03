С начала 2022 года, изменившего российский рынок, прошло уже 3 года, и за это время цепочки производства и продаж успели перестроиться. От фазы «что делать, когда все ушли» рынок перешел к фазе «как понять, кто скрывается под новым именем». Сегодня поговорим об этом в контексте зимних шин Ikon.

Что такое Ikon

Проблему сцепления шин с зимней дорогой начали решать еще на заре автомобилизации. И не случайно в Финляндии, где и зима длинная, и снега навалом, и лесная промышленность была и остается важнейшей отраслью экономики, еще в 1934 году небольшая компания Suomen Gummitehdas Osakeyhtio предложила специальные зимние шины для лесовозов, получившие название Kelirengas. Они сразу завоевали огромную популярность, причем не только у водителей лесовозов, и уже в 1936 году компания, которая впоследствии выросла во всемирно известного производителя шин Nokian, выпустила целую линейку зимних шин для всех видов транспорта под общим именем Lumi Hakkapeliitta. Lumi в переводе с финского значит «снег», а словом Hakkapeliitta в Финляндии называли лихих кавалеристов, участвовавших в Тридцатилетней войне на стороне шведского короля Густава II Адольфа. Произошло название от их боевого клича Hakkaa päälle! – «Головы руби!» В итоге уже после войны название Hakkapeliitta закрепилось за зимними шинами для легковых автомобилей.

Со временем линейки шипованных и нешипованных Hakkapeliitta и Hakkapeliitta R сформировали премиальный сегмент в общей линейке марки, а в бюджетном заняли место шипованные Nordman и Nordman R. Ну а поскольку российский рынок стал одним из приоритетных для финской компании, в 2005 году во Всеволожске под Санкт-Петербургом был запущен завод мощностью 17 миллионов шин в год. К осени 2022 года в производстве были самые свежие версии шин главных модельных линеек, в том числе – Hakkapeliitta 9 и Hakkapeliitta R3. Но под гнетом политических событий компания приняла решение уйти с рынка.

Проблему удалось решить: весь российский бизнес Nokian был продан нефтехимическому гиганту «Татнефть». Окончательно сделка была оформлена 29 марта 2023-го, а 25 апреля того же года рынку был представлен новый бренд – Ikon Tyres. В сумму сделки, помимо самих производственных мощностей, вошли право на использование конструкции шины и рисунков протектора, рецептура резиновой смеси, а также неограниченное использование марки Nordman – правда, без эксклюзива: любой завод Nokian, включая построенное в Румынии предприятие, сможет также называть свою продукцию этим словом. При этом в пакет не вошло использование фирменного названия Hakkapeliitta, конструкции шипов (финны оснащали шины шипами двух типов – для центральной зоны и для плечевой), а также использование таких зарегистрированных названий, как «арамидные волокна» или «микрочастицы Cryo Crystal и Arctic Grip». В итоге вместо надписи Hakkapeliitta на боковинах всеволожских шин появилась надпись Autograph, а линейка Nordman уже в 2025 году представлена в магазинах под названием Character.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Разработка новых шипов стала первой задачей для созданного уже в феврале 2023 года, еще до завершения процедуры передачи собственности, новообразованного отдела исследований и разработок. В результате зимой 2024 года были представлены шипы для шин премиальной и средней ценовых категорий. Шины Nokian Hakkapeliitta 9 оснащены двумя типами шипов: их корпус имеет схожую, но все-таки различающуюся шестиугольную форму со скошенной верхней частью и несколько отличающейся формой фланца. Но вот твердосплавный сердечник шипов, которые расположены в средней части беговой дорожки, имеет в сечении форму пятиугольника с направленным вперед углом, а у шипов плечевой зоны сердечник в форме трехлучевой звезды с обрезанными лучами. Сделано это для того, чтобы шина наилучшим образом цеплялась за лед и снежный накат при разгоне и торможении (за это как раз и отвечает средняя зона протектора), а плечевая зона активно вступает в работу в основном при поворотах, и ей нужно противостоять поперечным смещениям.

Но оказалось, что для обеспечения такого же эффекта можно просто повернуть в плечевой зоне сердечники центральной зоны на 90 градусов так, чтобы в центральной части они располагались длинной стороной поперек направления движения и отвечали за продольное сцепление, а в плечевой области – вдоль для лучшего поперечного сцепления. Но вот форму корпуса пришлось изменить. Во всем остальном шины Ikon Autograph Ice 9 ничем не отличаются от Nokian Hakkapeliitta 9: тот же направленный симметричный рисунок протектора (по результатам тестов Nokian такой рисунок эффективней всего сопротивляется слэшплэнингу – «всплыванию» на слякоти) с придающей жесткость сплошной центральной полосой, канавками для отведения снежно-водяной смеси из пятна контакта, V-образными вырезами, улучшающими сцепление при движении по укатанному снегу, и многочисленными ламелями с 3D-рисунком.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Не отличается и внутренняя конструкция: фланцы шипов опираются на амортизирующий слой более мягкой резины, под которым расположен брекер из особо прочных стальных нитей, а боковина усилена синтетическими полиамидными волокнами (которые, правда, теперь нельзя называть «арамидными»). Кстати, не отличается и состав резиновой смеси. Как и в компаунде зимних шин Nokian Tyres, в шинах Ikon Autograph Ice 9 используются натуральный и синтетический каучуки, рапсовое масло, а также биопластификатор на натуральной основе. Такой состав позволяет шинам сохранять эластичность в широком диапазоне минусовых температур. По сути, все то же самое можно сказать и про преемственность Hakkapeliitta R3 и Ikon Autograph Snow 3. В данном случае включенные в состав смеси микрочастицы нельзя называть запатентованными коммерческими названиями Cryo Crystal и Arctic Grip. Ну а чтобы подтвердить, что наши автомобилисты не остались без зимних шин должного качества, компания Ikon Tyres предоставила возможность испытать шины в экстремальных условиях Заполярья.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Проверка ходом

Шинам с приставкой «премиум» должны соответствовать и автомобили, так что на маршрут по Мурманской области нам предстояло выехать на автомобилях марки Hongqi – кроссоверах HS3 и обновленных HS5, оснащенных шинами Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3. На самом деле эти автомобили очень похожи и имеют одинаковые силовые агрегаты: 245-сильные «турбочетверки» объемом 2 литра в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой. Мне достался HS5 с шипованными шинами Autograph Ice 9. Ну а условия действительно можно было назвать экстремальными: накануне прошли мощные снегопады, а температура колебалась вокруг отметки -25 плюс-минус 4 градуса.

Шипованные шины семейства Hakkapeliitta все традиционно хвалили за отличные сцепные свойства на льду и снежном накате и аккуратно журили за довольно высокий уровень шума. Поначалу, пока мы двигались по уже расчищенным городским улицам на относительно невысокой скорости, шум вообще не воспринимался как раздражающий фактор. Скорее всего, тут сказалась вполне приличная шумоизоляция кроссоверов Hongqi. Но когда мы вырвались на трассу 47К-050, ведущую в сторону Териберки, цокот шипов по асфальту слился в ровный гул, который все-таки прорвал шумоизоляционные барьеры.

Но чем дальше от Мурманска, тем меньше становилось участков с чистым асфальтом и тем больше – отрезков дороги со снежным накатом, которые вскоре и вовсе слились в единую белую полосу. Учитывая, что ехать нам пришлось в условиях «полярных сумерек», когда солнце в принципе не показывается из-за горизонта, главной задачей водителя в таких условиях оказалась точная рулежка – границы дорожного полотна и повороты были видны не самым лучшим образом. В общем, поначалу я осторожничал и существенно снижал скорость перед поворотами, но автомобиль глотал километр за километром, четко следуя заданной траектории. В результате оказалось, что даже в таких условиях можно смело держать скорость порядка 90-100 км/ч – шипы плечевой зоны уверенно справлялись с боковыми нагрузками.

1 / 2 2 / 2

На следующий день мы нашли в Териберке подходящую площадку и от души оторвались в экстремальном маневрировании. Под сброс газа автомобиль послушно уходил в контролируемое скольжение, но легко стабилизировался при активном дросселировании.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Еще днем позже нам было предложено два упражнения на подготовленных трассах – во-первых, прохождение змейки, а во-вторых, езда по извилистой узкой трассе для оценки управляемого скольжения. Вот тут мне удалось попробовать и фрикционные Autograph Snow 3, но первую серию заездов я проделал на шипованной резине. Жаль, что не было хронометража для объективного контроля эффективности разных приемов прохождения – пришлось опираться на субъективные ощущения и комментарии инструкторов по рации. Слышать в свой адрес «А вот сейчас отлично!» и «Практически идеально» приятно, но я бы предпочел видеть протокол с секундами. Тем не менее могу сказать, что, по ощущениям, самая эффективная змейка получалась на ровном газу, вкатыванием, при том что ты начинаешь поворот в сторону следующего створа еще до того, как автомобиль изменил направление движения. А вот на фрикционных шинах Ikon Autograph Snow 3 оптимальным, на мой взгляд, оказалось прохождение в режиме ритмического заноса, что, естественно, требовало постоянной игры газом.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Что же касается второй трассы, тут, конечно, главным было не переоценить свои силы и возможности комплекса автомобиль – резина. Естественно, перед острыми шпильками приходилось оттормаживаться, да и в поворотах четко контролировать нажатие на педаль газа. Кстати, не все из коллег сумели сдержать свой темперамент и закономерно вылетели в снежные брустверы, что привело к приостановке заездов и выезду эвакуатора.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Размеры и цены

Шины Ikon Autograph Ice 9 выпускаются в 33 типоразмерах, от 175/65 R14 (индекс скорости 190 км/ч, максимальная нагрузка 530 кг) до 255/35 R20 (индекс скорости – те же 190 км/ч, максимальная нагрузка 730 кг), а это значит, что потенциальный покупатель может оснастить ими автомобиль практически любой популярной модели, от Lada Granta и Changan Alsvin до GAC GS8 и Tank 500. Но за качество придется раскошелиться: даже шины с посадочным диаметром 14-15 дюймов стоят от 7 390 до 8 070 рублей за штуку, а уж владельцам больших внедорожников, седанов бизнес-класса и представительских седанов, которым требуются колеса размерности от 225/45R18 до 255/35 R20, каждое колесо обойдется в солидную сумму, от 18 860 до 33 090 рублей. Ничего удивительного в этом нет, ведь производитель позиционирует всю линейку Autograph как премиальную, предназначенную прежде всего для оснащения автомобилей соответствующих ценовых категорий, владельцы которых не будут экономить на качестве и безопасности.

В любом случае в Москву я вылетел, не только посмотрев на северное сияние над Боингом, стоящим на бетоне аэропорта Мурмаши, но и с твердой уверенностью, что на российском рынке есть зимние шины отечественного производства, но вполне мирового уровня.