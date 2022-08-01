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Автомобиль мечты: ближе, чем кажется

01.08.2022 467 0 3

Мечты об автомобилях есть даже у тех, кто не так уж любит сидеть за рулем. Для кого-то машина мечты – это мощное купе, способное показать, что такое динамика и управляемость, а для кого-то – представительский седан, заднее сиденье которого подарит ощущение настоящей роскоши. Правда, многим кажется, что не всем мечтам свойственно сбываться. Но на самом деле сегодня желанный автомобиль ближе, чем кажется.

 

Чего греха таить: любой, кто неровно дышит к автомобилям, лелеет собственную мечту на четырех колесах. И вряд ли это что-то из массовых моделей. Как минимум – премиального класса, а скорее всего, по-настоящему люксовая или заряженная роскошь. Такие и раньше были доступны единицам, а сейчас уже любая новая машина – в некоторой мере роскошь. Ну а подержанный автомобиль принесет миллион вопросов по стоимости содержания и доступности запчастей.

Но если не каждый день, то хотя бы изредка побаловать себя, согласитесь, очень хочется. Свадьба, день рождения, юбилей? Неожиданный подарок лучшему другу? Да может просто захотелось красиво прожить один день в стиле Джеймса Бонда. Не покупать же машину на каждый парадный случай. Решение любого из этих вопросов – прокат премиальных автомобилей, благо такие предложения появляются в России. Роскошная и редкая модель сделает обычный день особенным, а особенный – запомнившимся на всю жизнь.

И если вы думаете, что аренда люксовой модели безумно дорога, то ошибаетесь. Для примера возьмем тарифы московской компании по аренде авто премиум класса – Unicars. Они сформированы пакетом по восемь часов: хватит на рабочий день, длительную прогулку выходного дня или свадьбу. На таких условиях прокат внедорожника Mercedes G-класса обойдется в 25 000 рублей. Причем в эту сумму уже включен водитель, поэтому все дорожные риски арендатора не касаются, остается только наслаждаться поездкой. Внедорожный лимузин Mercedes-Maybach GLS будет стоить 55 000 рублей за восемь часов, а королевское купе Rolls-Royce Wraith – 60 000 рублей.

Если хочется  порулить самому – тоже нет проблем. Сполна насладиться управлением настоящим спорткаром позволит 720-сильный Ferrari F8 Spider. Он окажется в вашем распоряжении за 140 000 рублей, причем это цена за 24 часа аренды. В зависимости от выбранной модели взимается залог, который возвращается клиенту в случае отсутствия нарушений условий договора.

Условия аренды в таких компаниях разные, но, как правило, максимально лояльные. Если вы садитесь за руль сами, необходимо быть старше 21 года и иметь не меньше трех лет водительского стажа. Клиентом Unicars может стать и иностранный гражданин. Ему, как и россиянину, нужно предоставить паспорт и права. Автомобиль при необходимости доставят ко времени начала аренды в указанное заказчиком место и заберут по окончании. Ездить можно по территории Москвы и Подмосковья без ограничений, за их пределами – после уведомления компании.

Как видите, прокат делает премиальные автомобили не такими уж недосягаемыми, как кажется. Остается только придумать повод, а сервис сделает воспоминания о нём весьма и весьма приятными. 

Россия Германия Италия

 

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