«Бдить в два глаза»! Новый бюджетный двухкамерный видеорегистратор от NEOLINE

Недорогие модели автогаджетов редко снабжают инновационными функциями… Однако в бюджетном двухкамерном видеорегистраторе NEOLINE заложен ряд совершенно уникальных способностей, которых нет ни у других моделей марки, ни у прочих производителей «региков» в нашей стране в принципе!

Количество камер — 2​

Разрешение передней камеры – FullHD 1920х1080 30 fps

Разрешение задней камеры – FullHD 1920х1080 30 fps

Объектив — угол обзора 140°, f1.8

Дисплей – 2 дюйма, IPS

Дополнительно – датчик удара, датчик движения, штамп время/дата/госномер

Корпус устройства – мечта технаря и перфекциониста! Строго прямоугольный, без намека на «пластмассовый дизайн», без рельефа и «космических форм», лаконичный и симметричный. Это во-первых, удобно чисто тактильно, а во-вторых регистратор безупречно вписывается в интерьер любого авто – от бюджета до премиума. Дисплей невелик (2 дюйма), но выполнен по технологии IPS, обеспечивающей сочность изображения и широкие углы обзора.



Регистратор компактен (74х42х35 мм) и практически не влияет на видимость через лобовое стекло:



Крепление прибора – магнитное. Оно крепится к лобовому стеклу на двустороннем скотче 3M и обладает максимальной жесткостью, ибо в нем всего одна регулировка — для наклона по вертикали. Через шестиконтактный разъем в магнитном креплении осуществляется питание основного блока, питание задней камеры, а также передача видеосигнала от задней камеры в основной блок.

Благодаря короткой и жесткой ножке, на которой закреплен блок, а также тому, что питание и кабель второй камеры подключаются именно к креплению, а не к корпусу прибора, обеспечивается максимальное подавление вибраций, от которых страдают регистраторы с фиксаторами на присосках с двумя-тремя сочленениями.



Удобство магнитного разъема оценит каждый, кто привык постоянно выдергивать сперва кабель питания из регистратора, а затем отключать сам прибор от крепления-присоски. Все эти соединения обычно тугие и неудобные, соединять/разъединять их приходится вслепую, и вдвойне сложнее это становится делать, когда приходят холода. NEOLINE G-TECH X76 от этой проблемы избавлен в принципе, ибо крепится и снимается одним движением и одной рукой – посредством магнитного фиксатора. Нужно просто потянуть за прибор, и он останется в руке. А при подсоединении буквально сам прыгнет четко в гнездо, влекомый силой магнитов.



Задняя камера может устанавливаться как на заднее стекло внутри салона, так и на крышку багажника или бампер снаружи. Камера полностью герметична по стандарту IP67 – она не боится ни всепроникающей водяной пыли при езде в дождь, ни струй воды на автомойке. Закрепить ее можно либо на скотч 3M, либо на идущие в комплекте саморезы.

Особенность NEOLINE G-TECH X76 – в рекордной длине кабеля к тыловой камере – она составляет 10 метров, тогда как большинство регистраторов-двухканальников имеют длину провода 5-7 метров. Благодаря этому G-TECH X76 может быть легко смонтирован на легковой автомобиль любых габаритов, а также на микроавтобусы и легкий коммерческий транспорт. При установке же на компактный автомобиль лишний кабель просто сматывается в бухту и прячется под обшивкой багажника.



Фронтальная камера в основном блоке оснащена съемным антибликовым CPL-фильтром. Такой фильтр у некоторых производителей видеорегистраторов идет в качестве дополнительной опции, но у NEOLINE G-Tech X76 он входит в штатную комплектацию. Цель такого стекла – подавление отражения торпедо автомобиля в лобовом стекле, и улучшение контрастности изображения в солнечный день.

Подключение прибора несложное, и в принципе, доступно любому рукастому автовладельцу. Фактически, единственное, что потребует некоторой возни – прокладка кабеля к задней камере под обшивками порогов или центрального тоннеля . Но даже если это планируется делать силами сервисменов, основной блок регистратора можно установить и подключить к прикуривателю сразу после покупки – неподключенная задняя камера не мешает работе передней!



Меню устройства – простое и последовательное. Управление им интуитивно понятное, без интерфейсных ошибок, нередко встречающихся в видеорегистраторах и радар-детекторах, когда некоторые пункты меню обозначены странными терминами или аббревиатурами, а то и разбросаны по подразделам, где их фиг найдешь… У NEOLINE G-TECH X76 все настройки обозначены и рассортированы логично и системно, а управляются четырьмя клавишами на передней панели справа и слева от экрана – «меню», «ОК», «вверх» и «вниз».

Также на левой грани, для быстрого нажатия большим пальцем правой руки, расположена кнопка Hot-Key. Ее короткое нажатие управляет стандартной для большинства регистраторов функцией — блокирует текущую запись от стирания, перемещая ее в защищенную папку для роликов с важными событиями. Но при длительном удержании эта кнопка активирует дополнительный функционал, который можно настроить через меню. Например, включает режим парковки (подробно о котором — ниже).

Фирменная фишка модели — функция контроля работоспособности задней камеры. У большинства двухкамерных регистраторов эта возможность отсутствует, а важность ее трудно переоценить! Кабель к задней камере – достаточно длинный у любой модели регистратора любой марки. Идет он через весь салон и багажник. Квалификация установщиков, как известно, не всегда безупречна – провод могут проложить так, что со временем он перетрется или замкнет на массу. Небрежная загрузка багажника или буйное поведение пассажиров в салоне также могут нанести повреждение проводу – иногда даже скрытно проложенному под обшивками и обивками. А владелец автомобиля и знать не будет, что камера не работает и запись с нее не идет… Причем, по закону бутерброда это выяснится именно тогда, когда видео обзора заднего вида вам будет просто необходимо! Поэтому в NEOLINE G-TECH X76 основной блок непрерывно ведет контроль работоспособности второй камеры, и при неисправностях (выдергивание разъема, повреждение провода) сразу сообщает об этом на экране устройства!



Еще одна фирменная фишка – оповещение о проблемах с записью на флеш-носитель. Нередко бывает, что из-за повреждения или глюка карты памяти, а также сбоев в программном обеспечении самого регистратора индикация режима записи работает, как и прежде, а вот реальная запись не ведется! Это серьезная проблема – сразу после (не дай бог) ДТП, обнаружить, что регистратор вас подвел и схалтурил… В NEOLINE G-TECH X76 такого не произойдет – функция контроля реальной записи сообщит вам тревожным звуком и надписью на дисплее, что произошел сбой – по вине microSD или самого устройства – неважно!

Также нельзя не отметить полезную и нетипичную для устройств-одноклассников функцию голосового оповещения о срабатывании в режиме парковочной записи. В этом режиме регистратор по датчикам движения и удара пишет происходящее вокруг автомобиля на стоянке, и способен зафиксировать мелкий касательный удар от соседнего автомобиля или намеренный вандализм хулиганов. В NEOLINE G-TECH X76 парковочный режим дополнен функцией голосовой подсказки. Когда вы сядете утром в автомобиль и включите зажигание, G-TECH X76 сообщит голосом, если в ваше отсутствие была сделана видеозапись. Дело в том, что даже те, кто пользуется режимом парковки в регистраторе, далеко не всегда проверяют библиотеку записей, садясь в машину. И в итоге помятый бампер или ссадину на двери замечают, лишь уехав от места происшествия. А то и не в этот же день, что серьезно снижает эффективность использования записей для привлечения к ответственности негодяев.



И да, еще один важный момент, раз уж речь зашла о парковочной записи… Большинство регистраторов выходят из строя раньше времени из-за повреждения (вздутий и замыканий) аккумулятора, вызванных постоянным пребыванием прибора на палящем солнце или на морозе. В G-TECH X76 эта проблема отсутствует благодаря использованию вместо аккумулятора конденсатора-ионистора большой емкости. Конденсатор не позволяет устройству работать автономно, а обеспечивает только стабильное завершение записи при выключении зажигания, но зато и не боится перепада температур в широком диапазоне, и перезаряда, как аккумулятор.

Непосредственно на экране регистратора съемка выглядит, как «кадр в кадре» — изображение экрана на ¾ занимает видео с передней камеры, и на ¼ — с задней, в верхней левой четверти дисплея. Но при просмотре файлов на сторонних устройствах (ТВ, компьютеры, планшеты и прочее), разумеется, формат иной. На карте памяти, извлеченной из регистратора (или перекачанной через кабель без извлечения) мы видим две папки – «F DRIVING» и «R DRIVING» — передняя (front) и задняя (rear) камеры. В каждой папке накапливаются ролики с соответствующей камеры. Количество файлов в обоих папках – одинаковое, у роликов с «фронта» название файла заканчивается на букву А, а у роликов с «тыла» — на В, и нумерация у них сквозная, с чередованием «F» и «R» камер. Иными словами, если вам нужен ролик с фронтальной камеры, чье имя заканчивается, к примеру, на «ххх00029А», то смежный ролик с тыловой камеры будет именоваться «ххх00030B». Так что найти и скопировать нужный момент с обоих камер не составит труда.



Съемка днем передняя камера:



Съемка днем задняя камера:



Съемка ночью передняя камера:



Съемка ночью задняя камера:



Разница в изображении с CPL-фильтром и без него:

