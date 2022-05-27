Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут

Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение если и последует, то с временны́м лагом. Однако подешевения может и вовсе не быть, и на то есть немало причин.

Что происходит на рынке?​

Май и начало июня на российском топливном рынке всегда были периодом пикового спроса – в этот период стартовал сезон отпусков и посевная кампания, совпадающие со снижением объемов производства бензина из-за плановых ремонтов на НПЗ. Как следствие, отмечался заметный рост цен. Однако на этой неделе цена тонны бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составляла около 37 тысяч рублей, а на торгах в среду ушла ниже отметки в 36,8 тысячи. Аналогичная ситуация и с другими видами моторного топлива.

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Архив данных на сайте биржи показывает, что это одни из самых низких показателей за последние шесть лет. С начала года цена снизилась почти на 30%, а по сравнению с последним пиком в сентябре 2021-го коррекция приближается к 40%.



Почему дешевеет бензин на бирже?​

Причина происходящего – естественно, события на Украине. Санкции ЕС и США против России привели к резкому сокращению экспорта, иностранные партнеры перестали закупать российскую нефть и продукты ее переработки. По «разрешенным» направлениям внешних поставок нефтяникам сейчас работать тоже не слишком интересно, так как значительно укрепившийся рубль (тоже, к слову, показавший рекорд нескольких последних лет) снижает итоговый объем выручки.

Соответственно, на внутреннем рынке остается топлива больше, чем обычно. И по законам экономики при избытке предложения начинают снижаться цены. Текущие биржевые котировки отражают, насколько много бензина скопилось в России по сравнению с обычной ситуацией. В прежние времена нефтяные компании варьировали объемы продаж внутри страны и на экспортных направлениях. Теперь же последние для них в значительной степени перекрыты, и влиять на цену снижением объемов предложения не получается. Снизить добычу – радикальный шаг, означающий прямые убытки, поэтому пока он всерьез не рассматривается.

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«Нефтяные компании должны поддерживать стабильный уровень добычи и загрузки НПЗ, иначе им придется снижать добычу. Снижение добычи ведет к утрате скважин и довольно затратному, а порой невозможному процессу быстрой расконсервации», – поясняет директор по административно-хозяйственной деятельности «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин.



По той же причине разрыва с внешними рынками возникло несоответствие мировых цен на нефть и внутрироссийских. Для сравнения: весной 2020 года, в разгар пандемии, тонна АИ-92 стоила больше 40 000 рублей при цене нефти менее 25 долларов за баррель и курсе рубля к доллару выше 70 рублей. Сейчас эти показатели на уровне 37 000 рублей, 115 долларов и 62 рублей соответственно.

Почему не снизились цены на АЗС?​

По оценке «Петромаркета», по сравнению с концом февраля литр бензина АИ-92 на заправках в среднем стал доступнее всего на 0,5%. Это явно не соответствует темпам снижения цен на бирже.

«Розничные цены всегда снижают достаточно медленно и неохотно, они всегда отстают от темпов снижения оптовой цены. Такое снижение начинается позже и бывает менее выраженным», – объясняет старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Вторая причина после временно́го лага в том, что в недавний период рекордно высоких оптовых цен на топливо заправки (особенно независимые, не принадлежащие крупным нефтяным компаниям) работали на грани рентабельности, а то и вовсе в «минус». Сейчас они наслаждаются моментом и отыгрывают убытки прошлых периодов. Консалтинговая компания «Петромаркет» оценивает текущую маржу АЗС в 7,1 рубля с каждого проданного литра бензина АИ-92 и 8,3 рубля для бензина АИ-95. Средняя цена этих видов топлива составляет в России 47 и 51 рубль за литр соответственно.

В-третьих, с 2019 года в России применительно к ценам на топливо работает демпферный механизм. При высоких ценах на внешних рынках государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали стоимость внутри страны. Если не заинтересовать их подобным способом, всё топливо устремится туда, где за него платят больше. И наоборот: когда выгоднее продавать в России, компании платят в бюджет дополнительные суммы. В настоящее время ситуация весьма нестандартная – хотя мировые цены на нефть бьют максимумы, в России нефтепродукты дешевеют. При этом государство выплачивает нефтяникам демпферные субсидии, поскольку цены на мировом рынке гораздо выше индикативной цены в России. В результате, вопреки затовариванию и снижению спроса, розничные цены на АЗС не идут вниз.



Наконец, четвертая причина в том, что пока никто из масштабных игроков рынка попросту не пошел на радикальный шаг с заметным снижением цены. Если это произойдет, в борьбе за клиентов аналогичные меры примут и другие сети АЗС.

Снижения цен – ждать?​

Пусть и с задержкой, но коррекция розничных цен случится, считают эксперты. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов оценивает снижение спроса на бензин в рознице в мае в 15-20% относительно того же месяца прошлого года. Это вынудит сети привлекать клиентов, что проще всего сделать игрой с ценой. Правда, далеко не в тех же масштабах, что на бирже.

«Снижение оптовых цен на топливо в России не влечет за собой аналогичные процессы в розничном сегменте. Это объясняется высоким уровнем монополизации нефтяного рынка. Оптовые цены могут падать, но розница для конечного потребителя будет лишь колебаться в пределах одного-двух процентов», – сообщили в пресс-службе ГК «Автодом».

С этим мнением согласен и согласен Валерий Полховский: «Наверняка цены понизятся уже в перспективах нескольких ближайших недель, но снижение будет не очень значительным. В любом случае продавцы будут стараться максимально удерживать цены и делать это до последнего».



Государство не вмешается?

Политика государства в целом и антимонопольной службы в частности заключается в том, чтобы вмешиваться в процесс явного повышения цен. Вряд ли в данной ситуации они станут заставлять АЗС радикально переписать ценники в сторону уменьшения. Тем более что продавцы топлива ничего не нарушают: в законе ведь не прописана максимально допустимая надбавка к оптовой стоимости.

Снижения налогов и акцизов, которые составляют около 70% розничной стоимости топлива, тем более ожидать не стоит. Сейчас бюджеты всех уровней по понятным причинам наполняются хуже, чем до конца февраля. Поэтому расстаться с весомой статьей поступлений правительство точно не захочет. Так что автомобилистам остается тихо надеяться на то, что заправки будут вынуждены конкурировать за покупателей, а низкие биржевые цены сохранятся на более-менее длительный срок.