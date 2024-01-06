Вечная классика: Toyota Land Cruiser 70
Начнём с нестареющего бестселлера – Toyota Land Cruiser 70. Конечно, нельзя говорить о том, что эта машина выпускается с 1984 года в неизменном виде. Это совершенно не так – и крупные модернизации, и незначительные обновления эта модель переживала неоднократно. Как раз незначительные последний раз были внесены в 2023 году, когда Тойоте изменили оптику, форму капота и передних крыльев, решётку радиатора, бамперы, боковые зеркала заднего вида и детали интерьера. Ну и в пару к старому 4,5-литровому турбодизелю V8 машине дали ещё и новый 2,8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель в сочетании с шестиступенчатой гидромеханической АКП.
Предыдущее обновление 2007 года было заметно более серьёзным. Тогда Land Cruiser 70 получил другую раму, дополнительные подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, систему стабилизации, ассистент трогания в гору, круиз-контроль, модернизированный турбодизель V8 стандарта Euro 5 и некоторые другие новшества. Со временем для главного рынка (то есть, для Австралии) ему добавили ещё и современные электронные ассистенты: системы автоматического аварийного торможения и слежения за дорожной разметкой, систему распознавания знаков ограничения скорости и систему автоматического переключения света фар с дальнего на ближний. И всё же концептуально и даже внешне эта машина остаётся старым добрым семидесятым «крузаком», который до сих пор в строю. И, пожалуй, это единственная машина из сегодняшнего списка долгожителей, которая находится там заслуженно и радует своим присутствием в нём многочисленных фанатов марки.
Почти знакомый Chevrolet Lacetti
Если вдруг вы захотите купить недорогой, практичный и достаточно надёжный автомобиль, не обязательно бежать к дилерам… Даже не знаю, к каким дилерам, потому что таких машин у нас сейчас нет. А вот в Узбекистане есть, потому что там на заводе UzAuto Motors (бывший General Motors Uzbekistan) до сих пор выпускают старенький Chevrolet Lacetti образца 2002 года.
Как и в случае с предыдущей Тойотой, эту машину неоднократно модернизировали. Список переделок за 20 с лишним лет накопился серьёзный, все их перечислять не будем, но самое важное отметим. Итак, у нынешней Lacetti другие моторы, точнее, мотор: если у исходной машины под капотом мог быть один из четырёх вариантов (F14D3, F16D3, F18D3 или U20SED), то у узбекской долгожительницы двигатель один – B15D2 (1,5 л, 107 л.с.), который тоже собирали в Узбекистане на заводе GM Powertrain Uzbekistan. Этот же мотор стоял на Chevrolet Cobalt. Ну и единственный автомат – «джиэмовский» 6T30 вместо АКП Aisin 81-40LE (с 1,6-литровым двигателем) или ZF 4HP16 (с мотором 1,8 л), которые использовались на оригинальном Chevrolet Lacetti.
Внешних отличий тоже множество. Оптика, передние крылья, капот, решётка радиатора, бамперы – всё это у нынешних седанов Chevrolet Lacetti не такое, как у былых (фары и оформление передка от Lacetti, но не седана, а хэтчбека). К тому же здесь увеличен дорожный просвет, что пошло машине на пользу: в прошлом модель многие ругали за недостаточный клиренс.
В целом для своего класса это неплохая машина, и даже жаль, что с производства её с января 2024 года всё-таки снимают. Как пишут в местных новостях, ссылаясь на сообщение завода, «решение связано с политикой GM Global. Производственные мощности предприятий, выпускающих комплектующие для Lacetti, будут направлены на новые модели». Что же, пора. Ну а пока новые Lacetti в Узбекистане есть, и в пересчёте на наши деньги машину в не самой бедной комплектации с АКП можно купить приблизительно за 1,5 млн рублей. И кстати, это самый молодой автомобиль из нашей подборки.
«Узбек» японского происхождения: Chevrolet Damas
Если уж начали говорить про Узбекистан, невозможно не вспомнить ещё одну машину, которую там упорно выпускают с 1996 года – Chevrolet Damas. История выпуска этого автомобиля забавна сама по себе: он даже в Узбекистане успел поменять два завода, выпускавших его в разное время. Изначально и до 2014 года его собирали на UzDaewooAuto, с 2014 года и до сегодняшнего дня – на ХорезмАвто GM Uzbekistan. Ну а с 1991 до 1996 года его собирали у себя на родине в Корее (GM Korea). А если копнуть глубже, то этот автомобиль – такой же «Джи Эм», как я – король Норвегии: от рождения этот минибусик был копией копией Suzuki Every образца 1985 года.
Машина эта, конечно, фантастическая: на 30 мм длиннее нашей Оки и на 20 мм уже! Кстати, идея облегающего однообъёмника – типично японская, потому что это у них в середине прошлого века была мода требовать справку о наличии парковочного места перед покупкой автомобиля. Но для приобретения маленьких машин (менее 3300 х 1400 мм с мотором до 0,36 л) такого разрешения не требовалось. Тогда-то они и начали клепать плотно прилегающие к телу автомобили и никак не могут с этой привычкой расстаться. Им это сделать приблизительно так же сложно, как узбекам отказаться от выпуска Daewoo Damas.
Новый Chevrolet Damas до безобразия прост: кроме музыки и печки в салоне ничего нет, мотор имеет объём 0,8 л (38 л.с.), коробка – механическая пятиступка. Но главное, что эта машина способна ездить, а большего от неё за её смешную стоимость и не требуется. Вот её и выпускают уже не один десяток лет, периодически изменяя ей то фары, то ещё какую-нибудь мелочь. Ну а почему бы и нет, если спрос на Damas, как говорят на его родине, стабильно высокий? Нам бы, честно говоря, такая машинка тоже бы не помешала. Чисто ради веселья.
Весь мир забыл, а в Иране помнят: Zamyad Z24 / Shooka
Есть в Тегеране такая компания – Zamyad. Основана она была ещё в 1963 году, и первыми её автомобилями стали грузовые Volvo. Zamyad до сих пор специализируется на коммерческом транспорте, но разрабатывать что-то своё не спешит. А зачем, если уже всё разработано до них? Например, Nissan Junior третьего поколения – внимание! – 1970 года. Это довольной простой пикап, который в своё время дебютировал с бензиновыми моторами объёмом два литра (92 л.с.) и 1,6 л (75 л.с.), дизелем SD22 (55 кВт) и 2,2-литровым дизелем мощностью 60 л.с. Но не будем наговаривать на Zamyad: такую старую машину они в производство не взяли. Взяли её рестайлинг 1979 года с более экологичными версиями тех же моторов. Машины до 1979 года относились к серии 140, после – 141. По большому счёту, других отличий между этими версиями не было.
В Японии к 1982 году выпуск Nissan Junior был завершён – там в классе маленьких грузовичков победили бескапотники, и в Nissan решили оставить Junior без преемника. Но на покой машина не ушла, потому что иранский Zamyad с производства снимать её не собирался.
С самого начала в Иране выпускали только двухлитровые версии Nissan Junior. В 1986 году линию производства перенесли к другому иранскому производителю (Saipa), а заодно поставили машине новый двигатель (Nissan Z24 от пикапов Nissan / Datsun 720). Продолжалось счастье недолго, и уже в 1998 году производство вернули обратно на Zamyad. И там эту машину выпускают до сих пор.
Разумеется, не обошлось и без изменений. С 2008 года Zamyad начал использовать китайский дизельный двигатель FAW CA4D28C4-1 (93 л.с.), коробки передач остались теми же – механическими четырёх- или пятиступенчатыми. Производитель заявляет, что максимальная скорость пикапа с китайским дизелем составляет 160 км/ч. Наверное, это очень страшно, хотя на сегодня это самый новый двигатель, который можно найти под капотом этого автомобиля. Кстати, название машины тоже менялось: после возвращения производства на Zamyad пикап обрёл имя Z24, затем после некоторых обновлений – Shooka. Но в глубине души (да и снаружи тоже) так и остался пятидесятилетним Nissan Junior. А вы всё «буханка, буханка»… Не мы одни такие. А ведь этот Zamyad ещё и в Кению экспортируют (правда, под местным брендом Kifaru), и для этого даже специально сделали версию с правым рулём. Это успех, я считаю.
Маленький и вечный: Mitsubishi Delica II
Второе поколение Mitsubishi Delica вышло в 1979 году, в 1982 году появилась полноприводная версия этого автомобиля. Машина оказалось удачной: не слишком дорогой и очень выносливой, поэтому даже после прекращения её выпуска в виде микроавтобуса в 1986 году, в виде грузовика Делику выпускали ещё восемь лет (до 1994 года). Ну а компания Hyundai под именем Porter выпускала Делику в виде бортового грузовика до 1997 года. Долго? Да. Но рекорд по производству этого поколения Mitsubishi Delica принадлежит Mitsubishi Motors Philippines, которые до сих пор выпускают эту машину на Филиппинах.
В 1987 году там начали выпускать Делику в виде микроавтобуса под именем Mitsubishi L300 Versa Van (закончили производство в апреле 2012 года), а также в виде шасси, на которых местные производители строили свои версии грузовиков вэнов. В 2014 году местный производитель кузовов Centro Manufacturing выпустил версию L300 в виде микроавтобуса XV Mikrobus, который на местном рынке использовали в качестве общественного транспорта, школьного автобуса или машины скорой помощи. С тех пор Делика второго поколения в этой стране снова в строю.
В 2017 году в компании Mitsubishi Motors Philippines обновили старый дизельный двигатель L300, а в апреле 2019 года его заменили на новый дизель 4N14 CRDi, соответствующий стандартам выбросов Евро-4. Пожалуй, это стало единственным серьёзным обновлением того поколения Делики с 1997 года.
С 1987 по 2009 год дизайн передней панели филиппинской машины изменился очень мало, и в основном ей меняли интерьер. Но в 2019 году Делике дали новую горизонтальную хромированную решётку радиатора, похожую на язык дизайна «Dynamic Shield», используемый на других моделях Mitsubishi (например, Mitsubishi Xpander или Mitsubishi Montero Sport), чтобы хотя как-то отличать её от старых L300.
В 2020 году местное производство L300 достигло 200 000 единиц. Более того, в 2022 году эту машину даже начали экспортировать на рынки Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезию. Даже странно, что после Индонезии филиппинский производитель так и не стал привозить эту машину в Россию – нам бы понравилось. Хотя кто его знает: будущее у нас непредсказуемо, можно и накаркать.
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Конечно, это ещё не все долгожители автомобильного мира. Можно вспомнить и нашу Ниву, и УАЗы, которые тоже находятся в строю не одно десятилетие (разумеется, со множеством переделок). Но пока на этом остановимся, потому что хорошего должно быть в меру. И вечного – тоже, особенно если речь идёт об автомобилях.
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