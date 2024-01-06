В далеком уже 2016 году мы рассказывали о том, какие древние машины остаются на конвейерах автопроизводителей – и отмечали, что некоторые были родом аж из 80-х годов. В том списке был и Peugeot 405 в разных ипостасях. Но недавно появилась информация о том, что в Иране компания Iran Khodro наконец-то решила прекратить выпуск Peugeot Pars. То есть собственной версии старичка Peugeot 405 образца 1987 года. Впрочем, не будем лить слёзы: при желании эту машину можно купить новой, только под другой маркой – как Peugeot Khazar 406, которую выпускают с 2019 года в Азербайджане на ОАО «Азермаш». Лицензию на сборку автомобиля продал всё тот же Iran Khodro, причём, несмотря на индекс 406, это всё-таки Peugeot 405, чуть переделанный внешне. Ну а какие ещё старые машины до сих пор в остаются на конвейерах разных стран? Оказывается, весьма разнообразные.

Вечная классика: Toyota Land Cruiser 70

Начнём с нестареющего бестселлера – Toyota Land Cruiser 70. Конечно, нельзя говорить о том, что эта машина выпускается с 1984 года в неизменном виде. Это совершенно не так – и крупные модернизации, и незначительные обновления эта модель переживала неоднократно. Как раз незначительные последний раз были внесены в 2023 году, когда Тойоте изменили оптику, форму капота и передних крыльев, решётку радиатора, бамперы, боковые зеркала заднего вида и детали интерьера. Ну и в пару к старому 4,5-литровому турбодизелю V8 машине дали ещё и новый 2,8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель в сочетании с шестиступенчатой гидромеханической АКП.

Toyota Land Cruiser '1984–1990 1 / 7 Toyota Land Cruiser '1984–1990 2 / 7 Toyota Land Cruiser '1984–1990 3 / 7 Toyota Land Cruiser 70 '2023 4 / 7 Toyota Land Cruiser 70 '2023 5 / 7 Toyota Land Cruiser 70 '2023 6 / 7 Toyota Land Cruiser 70 '2023 7 / 7

Предыдущее обновление 2007 года было заметно более серьёзным. Тогда Land Cruiser 70 получил другую раму, дополнительные подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, систему стабилизации, ассистент трогания в гору, круиз-контроль, модернизированный турбодизель V8 стандарта Euro 5 и некоторые другие новшества. Со временем для главного рынка (то есть, для Австралии) ему добавили ещё и современные электронные ассистенты: системы автоматического аварийного торможения и слежения за дорожной разметкой, систему распознавания знаков ограничения скорости и систему автоматического переключения света фар с дальнего на ближний. И всё же концептуально и даже внешне эта машина остаётся старым добрым семидесятым «крузаком», который до сих пор в строю. И, пожалуй, это единственная машина из сегодняшнего списка долгожителей, которая находится там заслуженно и радует своим присутствием в нём многочисленных фанатов марки.

Toyota Land Cruiser '2007–н.в. 1 / 3 Toyota Land Cruiser '2007–н.в. 2 / 3 Toyota Land Cruiser '2007–н.в. 3 / 3

Почти знакомый Chevrolet Lacetti

Если вдруг вы захотите купить недорогой, практичный и достаточно надёжный автомобиль, не обязательно бежать к дилерам… Даже не знаю, к каким дилерам, потому что таких машин у нас сейчас нет. А вот в Узбекистане есть, потому что там на заводе UzAuto Motors (бывший General Motors Uzbekistan) до сих пор выпускают старенький Chevrolet Lacetti образца 2002 года.

Как и в случае с предыдущей Тойотой, эту машину неоднократно модернизировали. Список переделок за 20 с лишним лет накопился серьёзный, все их перечислять не будем, но самое важное отметим. Итак, у нынешней Lacetti другие моторы, точнее, мотор: если у исходной машины под капотом мог быть один из четырёх вариантов (F14D3, F16D3, F18D3 или U20SED), то у узбекской долгожительницы двигатель один – B15D2 (1,5 л, 107 л.с.), который тоже собирали в Узбекистане на заводе GM Powertrain Uzbekistan. Этот же мотор стоял на Chevrolet Cobalt. Ну и единственный автомат – «джиэмовский» 6T30 вместо АКП Aisin 81-40LE (с 1,6-литровым двигателем) или ZF 4HP16 (с мотором 1,8 л), которые использовались на оригинальном Chevrolet Lacetti.

Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 1 / 2 Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 2 / 2

Внешних отличий тоже множество. Оптика, передние крылья, капот, решётка радиатора, бамперы – всё это у нынешних седанов Chevrolet Lacetti не такое, как у былых (фары и оформление передка от Lacetti, но не седана, а хэтчбека). К тому же здесь увеличен дорожный просвет, что пошло машине на пользу: в прошлом модель многие ругали за недостаточный клиренс.

Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 1 / 4 Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 2 / 4 Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 3 / 4 Chevrolet Lacetti '2014–н.в. 4 / 4

В целом для своего класса это неплохая машина, и даже жаль, что с производства её с января 2024 года всё-таки снимают. Как пишут в местных новостях, ссылаясь на сообщение завода, «решение связано с политикой GM Global. Производственные мощности предприятий, выпускающих комплектующие для Lacetti, будут направлены на новые модели». Что же, пора. Ну а пока новые Lacetti в Узбекистане есть, и в пересчёте на наши деньги машину в не самой бедной комплектации с АКП можно купить приблизительно за 1,5 млн рублей. И кстати, это самый молодой автомобиль из нашей подборки.

«Узбек» японского происхождения: Chevrolet Damas

Если уж начали говорить про Узбекистан, невозможно не вспомнить ещё одну машину, которую там упорно выпускают с 1996 года – Chevrolet Damas. История выпуска этого автомобиля забавна сама по себе: он даже в Узбекистане успел поменять два завода, выпускавших его в разное время. Изначально и до 2014 года его собирали на UzDaewooAuto, с 2014 года и до сегодняшнего дня – на ХорезмАвто GM Uzbekistan. Ну а с 1991 до 1996 года его собирали у себя на родине в Корее (GM Korea). А если копнуть глубже, то этот автомобиль – такой же «Джи Эм», как я – король Норвегии: от рождения этот минибусик был копией копией Suzuki Every образца 1985 года.

Suzuki Every '1985–1990

Машина эта, конечно, фантастическая: на 30 мм длиннее нашей Оки и на 20 мм уже! Кстати, идея облегающего однообъёмника – типично японская, потому что это у них в середине прошлого века была мода требовать справку о наличии парковочного места перед покупкой автомобиля. Но для приобретения маленьких машин (менее 3300 х 1400 мм с мотором до 0,36 л) такого разрешения не требовалось. Тогда-то они и начали клепать плотно прилегающие к телу автомобили и никак не могут с этой привычкой расстаться. Им это сделать приблизительно так же сложно, как узбекам отказаться от выпуска Daewoo Damas.

Daewoo Damas '1995–2003 1 / 2 Daewoo Damas II '2003–2011 2 / 2

Новый Chevrolet Damas до безобразия прост: кроме музыки и печки в салоне ничего нет, мотор имеет объём 0,8 л (38 л.с.), коробка – механическая пятиступка. Но главное, что эта машина способна ездить, а большего от неё за её смешную стоимость и не требуется. Вот её и выпускают уже не один десяток лет, периодически изменяя ей то фары, то ещё какую-нибудь мелочь. Ну а почему бы и нет, если спрос на Damas, как говорят на его родине, стабильно высокий? Нам бы, честно говоря, такая машинка тоже бы не помешала. Чисто ради веселья.

Daewoo Damas. Фото: chevrolet.uz 1 / 2 Daewoo Damas. Фото: chevrolet.uz 2 / 2

Весь мир забыл, а в Иране помнят: Zamyad Z24 / Shooka

Есть в Тегеране такая компания – Zamyad. Основана она была ещё в 1963 году, и первыми её автомобилями стали грузовые Volvo. Zamyad до сих пор специализируется на коммерческом транспорте, но разрабатывать что-то своё не спешит. А зачем, если уже всё разработано до них? Например, Nissan Junior третьего поколения – внимание! – 1970 года. Это довольной простой пикап, который в своё время дебютировал с бензиновыми моторами объёмом два литра (92 л.с.) и 1,6 л (75 л.с.), дизелем SD22 (55 кВт) и 2,2-литровым дизелем мощностью 60 л.с. Но не будем наговаривать на Zamyad: такую старую машину они в производство не взяли. Взяли её рестайлинг 1979 года с более экологичными версиями тех же моторов. Машины до 1979 года относились к серии 140, после – 141. По большому счёту, других отличий между этими версиями не было.

Nissan Junior '1970–1982 1 / 3 Nissan Junior '1970–1982 2 / 3 Nissan Junior '1970–1982 3 / 3

В Японии к 1982 году выпуск Nissan Junior был завершён – там в классе маленьких грузовичков победили бескапотники, и в Nissan решили оставить Junior без преемника. Но на покой машина не ушла, потому что иранский Zamyad с производства снимать её не собирался.

С самого начала в Иране выпускали только двухлитровые версии Nissan Junior. В 1986 году линию производства перенесли к другому иранскому производителю (Saipa), а заодно поставили машине новый двигатель (Nissan Z24 от пикапов Nissan / Datsun 720). Продолжалось счастье недолго, и уже в 1998 году производство вернули обратно на Zamyad. И там эту машину выпускают до сих пор.

Разумеется, не обошлось и без изменений. С 2008 года Zamyad начал использовать китайский дизельный двигатель FAW CA4D28C4-1 (93 л.с.), коробки передач остались теми же – механическими четырёх- или пятиступенчатыми. Производитель заявляет, что максимальная скорость пикапа с китайским дизелем составляет 160 км/ч. Наверное, это очень страшно, хотя на сегодня это самый новый двигатель, который можно найти под капотом этого автомобиля. Кстати, название машины тоже менялось: после возвращения производства на Zamyad пикап обрёл имя Z24, затем после некоторых обновлений – Shooka. Но в глубине души (да и снаружи тоже) так и остался пятидесятилетним Nissan Junior. А вы всё «буханка, буханка»… Не мы одни такие. А ведь этот Zamyad ещё и в Кению экспортируют (правда, под местным брендом Kifaru), и для этого даже специально сделали версию с правым рулём. Это успех, я считаю.

Zamyad Z24. Фото: khodrobank.com

Маленький и вечный: Mitsubishi Delica II

Второе поколение Mitsubishi Delica вышло в 1979 году, в 1982 году появилась полноприводная версия этого автомобиля. Машина оказалось удачной: не слишком дорогой и очень выносливой, поэтому даже после прекращения её выпуска в виде микроавтобуса в 1986 году, в виде грузовика Делику выпускали ещё восемь лет (до 1994 года). Ну а компания Hyundai под именем Porter выпускала Делику в виде бортового грузовика до 1997 года. Долго? Да. Но рекорд по производству этого поколения Mitsubishi Delica принадлежит Mitsubishi Motors Philippines, которые до сих пор выпускают эту машину на Филиппинах.

Mitsubishi Delica '1979–1982 1 / 3 Mitsubishi Delica Truck '1988–1994 2 / 3 Mitsubishi Delica Van '1986–1988 3 / 3

В 1987 году там начали выпускать Делику в виде микроавтобуса под именем Mitsubishi L300 Versa Van (закончили производство в апреле 2012 года), а также в виде шасси, на которых местные производители строили свои версии грузовиков вэнов. В 2014 году местный производитель кузовов Centro Manufacturing выпустил версию L300 в виде микроавтобуса XV Mikrobus, который на местном рынке использовали в качестве общественного транспорта, школьного автобуса или машины скорой помощи. С тех пор Делика второго поколения в этой стране снова в строю.

Mitsubishi L300 Versa Van 1 / 2 Mitsubishi L300 Versa Van 2 / 2

В 2017 году в компании Mitsubishi Motors Philippines обновили старый дизельный двигатель L300, а в апреле 2019 года его заменили на новый дизель 4N14 CRDi, соответствующий стандартам выбросов Евро-4. Пожалуй, это стало единственным серьёзным обновлением того поколения Делики с 1997 года.

С 1987 по 2009 год дизайн передней панели филиппинской машины изменился очень мало, и в основном ей меняли интерьер. Но в 2019 году Делике дали новую горизонтальную хромированную решётку радиатора, похожую на язык дизайна «Dynamic Shield», используемый на других моделях Mitsubishi (например, Mitsubishi Xpander или Mitsubishi Montero Sport), чтобы хотя как-то отличать её от старых L300.

Mitsubishi L300. Фото: www.mitsubishi-motors.com.ph 1 / 3 Mitsubishi L300. Фото: www.mitsubishi-motors.com.ph 2 / 3 Mitsubishi L300. Фото: www.mitsubishi-motors.com.ph 3 / 3

В 2020 году местное производство L300 достигло 200 000 единиц. Более того, в 2022 году эту машину даже начали экспортировать на рынки Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезию. Даже странно, что после Индонезии филиппинский производитель так и не стал привозить эту машину в Россию – нам бы понравилось. Хотя кто его знает: будущее у нас непредсказуемо, можно и накаркать.

* * *

Конечно, это ещё не все долгожители автомобильного мира. Можно вспомнить и нашу Ниву, и УАЗы, которые тоже находятся в строю не одно десятилетие (разумеется, со множеством переделок). Но пока на этом остановимся, потому что хорошего должно быть в меру. И вечного – тоже, особенно если речь идёт об автомобилях.