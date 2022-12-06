А вместо сердца – электромотор
Начнём с электробуса ГАЗель e-City. Кто-то скажет: «Да ладно, баловство все эти ваши электробусы. Не для лапотной Руси это баловство и не для нашего климата». Позволю себе откинуть эту реплику из зала как неорганизованную: электробусы в нашу жизнь уже давно вошли (хотя и далеко не во всех регионах), а зима и мороз им в общем-то не помеха. Как ни странно, летом электробусам жить сложнее.
Итак, ГАЗель e-City. Конкретно этот экземпляр сделан по заказу ГУП «Мосгортранс» и имеет некоторые особенности, продиктованные требованиями заказчика. В первую очередь это заметно по расцветке – голубой с чёрной линией и с надписью «Это электробус». Передний бампер тоже окрашен в цвет кузова, а решётка радиатора осталась чёрной. И на ней видна фирменная «улитка» – эмблема Мосгортранса. Есть некоторые особенности в расположении поворотников, в колпаках дисков. В технике по желанию заказчика есть отличия в дверях: они с активной кромкой и кнопкой открывания двери.
Кромка – это элемент безопасности, который не даёт двери зажать руку, ногу, голову или другую часть тела вечно спешащего москвича, желающего проскочить в закрывающиеся двери. Кнопки открывания дверей – это тоже типично московская «фишка». В Мосгортрансе считают, что открывать двери должны сами пассажиры, а не водитель. Зерно столичной рациональности в этом есть. Например, если пассажиры на остановке не собираются входить в автобус или выходить из него, открытие двери нежелательно – летом оно выпускает прохладу кондиционера, зимой – впускает в салон холод улицы. Правда, некоторые эти кнопки не жалуют. Мол, и грязные они бывают, и не все знают, что их надо нажимать (особенно долго перед автобусом стоят беспомощные гости столицы), а если руки чем-то заняты, нажимать кнопку просто нечем. Но Мосгортрансу виднее, так что если они такую кнопку хотят, на электробус её поставить можно. Также по желанию заказчика тут стоят продвинутая система телематики и новые рейсоуказатели. Однако нам это всё интересно, но не так важно, как техническая начинка электробуса.
По механике электробус во многом повторяет электрическую Газель е-NN (а значит, и обычную Газель NN). Напомню, что платформа семейства NN подразумевает её использование и для машин с ДВС, и для электромобилей, и это очень удобно. Поэтому на e-City стоит точно такая же передняя подвеска и тот же задний мост типа спайсер на пневмоподвеске. Рама используется та же, что и на Газель City, а конструкция кузова за исключением некоторых небольших деталей идентична Газели е-NN.
Схема для отечественного электромобилестроения классическая: спереди стоит электродвигатель с пиковой мощностью 100 кВт (и с 300 Нм крутящего момента), который крутит кардан. Ну а кардан приводит в действие задний мост. Все электрические компоненты (преобразователь, зарядное устройство, зарядный порт, вакуумный насос на руль, насос на тормоза) установлены под капотом.
В e-City установлены две батареи (суммарной емкостью 81 кВтч), одна из которых стоит в салоне, справа от водителя. Вторая – в заднем свесе. Батареи, по словам представителя завода ГАЗ, российские, причём заказчик даже может выбрать, батарею какого производителя поставить – оказывается, их у нас есть несколько (вот так сюрприз). Они отличаются по стоимости и некоторым параметрам, но выбор в любом случае существует. Конечно, часть компонентов электроники всё равно приходится покупать, но всю основную разработку и настройку на ГАЗе проводят своими силами. А куда деваться: сейчас всё чаще мы слышим новости про электромобили, поэтому это направление приходится развивать.
На сколько хватит запаса хода? Точно сказать невозможно: e-City только готовятся передать в Мосгортранс для полноценного тестирования. Но обещают, что на 150 км зарядки хватит, причём с полной нагрузкой (а полная масса e-City – 5 тонн). Этого достаточно даже для Москвы: маршруты не слишком длинные, а если поработать над логистикой, то можно выпускать электробус и на более длинное «плечо». Тут пригодился опыт эксплуатации «электрички» в Нижнем Новгороде. Там машину заряжали ночью (от сети 380 В), отправляли утром на линию, а днём, во время пересменки водителей, один раз подзаряжали на быстрой зарядке. И до вечера запаса хода вполне хватало.
Кстати, о зарядке. В отличие от жадных производителей смартфонов, которые продают свои гаджеты без зарядок, ГАЗ прикладывает к e-City сразу три кабеля. Первый – для медленной зарядки от обычной сети 220 В. При мощности в 6 кВт зарядка займёт 9-10 часов. Второй кабель пригодится для средней зарядки мощностью в 20-30 кВт (380 В). В этом случае машина должна простоять 3-4 часа. А быстрая зарядка мощностью до 100 кВт займёт всего около 40 минут.
Будет ли зависеть запас хода от времени года? Да, летом он будет меньше. Причина тому – кондиционер, для работы которого требуется много электричества. А вот с отоплением вопрос решили изящно: отопитель в e-City метановый, на сжатом газе. Баллоны в целях безопасности расположили внутри рамы, ну а задача газового отопителя – сохранить запас хода, не тратя электричество на обогрев салона.
Комфортные температурные условия нужны не только людям, но и батареям – зимой ячейки надо подогревать. Поэтому в e-City стоит жидкостная система термостатирования.
Ну и, конечно же, надо ответить на ещё два немых вопроса: сколько e-City будет стоить по сравнению с классическим автобусом и что будет, если в Европе примут очередной пакет санкций? Насчёт последнего переживать не стоит вовсе: ситуацию на ГАЗе постоянно мониторят, очень многое там производят сами, а что пока не производят, стараются покупать у отечественных поставщиков. Обещают, что никакое давление со стороны недружественных стран e-City не сломает.
А вот что не смогли назвать цену – плохо. Скорее всего, говорить о ней ещё действительно рано. Совсем скоро эти электробусы отправятся на серьёзное рабочее испытание в Мосгортранс, и только осенью следующего года их обещают начать выпускать серийно. Само собой, с учётом всех замечаний, выявленных в ходе работы в Мосгортрансе. Вот ближе к осени с ценой и определятся. Так что ждём.
Не так прост
В отличие от e-City, автобусы Citymax 9 мы увидим уже совсем скоро. Первая партия из нескольких десятков таких машин уже готова, их ждёт отгрузка, и буквально на днях они отправятся перевозить своих первых пассажиров. Правда, пока только в Нижнем Новгороде. Но через два-три месяца их можно будет увидеть и в других городах, так что Citymax 9 – это то будущее, которое уже наступило. Будущее радует со всех сторон: и со стороны техники, и со стороны комфорта для пассажиров (которых тут может быть 75 человек). Начнём с техники.
Про неё было бы не так интересно писать, если бы не две детали. Во-первых, конкретно на этом автобусе установлен совершенно новый дизель ЯМЗ-535. В серию, правда, пойдут машины с привычным нам ЯМЗ-534 в версии на 214 л.с., но вот тут стоит пока незнакомый нам ЯМЗ-535. От ЯМЗ-534 он отличается увеличенным с 4,4 л до 5,1 л рабочим объёмом. Мощность выросла не слишком сильно (до 221 л.с.), а вот крутящий момент увеличился заметно. И эти моторы – тоже вопрос недалёкого будущего. Само собой, встретить их можно будет на разных машинах: и на ПАЗах, и на ЛиАЗах, и на других машинах Группы ГАЗ. И это первый сюрприз.
Второй сюрприз некоторые, наверное, уже заметили на фотографии рабочего места водителя. Где «кочерга» коробки передач? А нет её, потому что Citymax 9 стал первым серийным автобусом Группы ГАЗ с автоматической коробкой. Да, о том, что автомат нужен, говорили уже давно. И уже несколько лет назад принялись за её разработку. Не за копирование чьей-то коробки, а именно за разработку. И вот, наконец-то, шестиступенчатый автомат тут появился. И со временем он появится и на ЛиАЗах, и на других машинах ГАЗа.
Ну а теперь от техники перейдём к людям. Всё же в автобусе главное – это комфорт для пассажиров, поэтому не поговорить о нём невозможно. Чем удивит Citymax 9 пассажиров?
Конечно, это полунизкопольный автобус. То есть, пол у него низкий не по всей длине кузова. Но поверьте: в этом классе ни у одного автобуса нет пола такой площади – 10 квадратных метров. А это значит, что заходить в автобус и выходить из него можно будет максимально удобно и быстро. И на накопительных площадках остаётся достаточно места и для стоячих пассажиров, и для колясок.
Если пройти в секцию с высоким полом, можно обратить внимание на две вещи. Первое – это то, что даже там не бьёшься головой о потолок: стоячие места тут полноценные. Второе – это удобство прохода. Дело не только в том, что проход широкий, но и в том, что на ГАЗе называют «чистым полом» – системой организации пространства, при которой все сиденья и поручни не крепятся к полу, оставляя его свободным от лишних железок, которые путаются под ногами и сильно мешают проходить или удобно стоять. Ну и вдобавок пространство салона не съедают арки колёс, как это иногда бывает в других автобусах. Передняя ось убрана под водителя, и её в салоне нет вообще, а задний мост расположен под подиумом высокой части пола и тоже никак не мешает. Одним словом, компоновка салона получилось удобной.
Разумеется, все блага цивилизации в виде USB-зарядок и системы «книлинг», наклоняющей автобус при остановках, присутствуют тут в полном объёме. Наверное, этот автобус – не самое плохое, что могло произойти с нашими городами. Citymax может даже стать их украшением. Причём надолго, потому что композитный кузов не умеет ржаветь и вызывать страх и отвращение у прохожих.
На этом, пожалуй, всё. Если хотя бы эти два автобуса в ближайшее время действительно появятся на улицах наших городов, уже будет хорошо – хотя бы что-то новое и даже красивое. Так что ждём и смотрим, не подъезжает ли к остановке новый Citymax или e-City – они уже где-то совсем близко.
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