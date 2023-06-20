Чем реже, тем лучше: как часто нужно менять моторное масло?

Спор об оптимальном интервале замены моторного масла носит несколько религиозный оттенок: оппоненты часто обмениваются аргументами, основанными на личных убеждениях, опыте предков, субъективных оценках и просто вере в чудеса, вечный двигатель, эстеры и фиксиков (нужное подчеркнуть). В последнее время споры стали ещё более яростными в силу того, что на рынке появилось множество новых масел из ОАЭ, Турции и Китая, а также откровенных подделок. Теперь сложно не только понять, как часто надо менять масло, но и что выбрать для замены. Давайте найдём один простой ответ на эти два сложных вопроса.

Семь, десять или пятнадцать?

Откуда всё-таки взялись настолько разнящиеся интервалы замены, которые чаще всего называют автолюбители: 7, 10 или 15 тысяч километров?

Происхождение двух последних чисел очевидно: их чаще всего называют в сервисных книжках производители автомобилей. Правда, при этом часто бывает оговорка: в тяжёлых условиях эксплуатации интервал желательно сократить. И вот тут появляются те самые семь или восемь тысяч «от замены до замены».

В общем-то, появляются они не случайно: в ходе эксплуатации масло в моторе стареет. Этот процесс неизбежен по нескольким очевидным причинам. Высокие температуры, картерные газы, неизбежное разжижение топливом, твёрдые частицы (продукты износа мотора) потихоньку приводят масло в негодность. В нём изнашивается пакет присадок, под действием кислот (которые есть, например, в картерных газах из-за наличия там влаги и оксидов серы и азота) изменяются характеристики основы – базового масла, и в результате свойства масла меняются. Деградация масла приводит к тому, что оно уже не способно эффективно выполнять все три основные задачи: охлаждать, смазывать и очищать. Вот только не совсем понятно, как быстро масло приходит в негодность?

Часто для выяснения желательного интервала прибегают к расчётам, позволяющим перевести тысячи километров в моточасы. В целом это правильный подход, но не слишком удобный: некоторые автомобили могут показать время работы в часах прямо на приборной панели, но для подавляющего большинства машин приходится всё считать самостоятельно и получается не слишком точно. Но всё же некоторый порядок цифр получить удаётся. Например, принято считать, что в среднем масло способно работать от 200 до 400 моточасов. Если ездить по мегаполису с его ежедневными пробками, то 400 моточасов как раз и набегут к 8-10 тысячам. А если учитывать, что с точки зрения температурного режима пробки – это зло, то смысл менять масло до пробега в 10 тысяч есть. Если ездить на машине с малообъёмным мотором и после каждого светофора раскручивать его до красной зоны тахометра, то масло состарится ещё быстрее. С другой стороны, если ездить только по трассе, то эти же 400 моточасов набегут к пробегу под 30 тысяч километров. А это уже, скорее всего, перебор. Что делать?

Ответ очевиден: смотреть на масло. Хорошее масло способно работать 10 тысяч километров гарантированно, и менять его раньше нет никакого смысла. И желания тоже нет, потому что тратиться на слишком частые замены никому, разумеется, тоже не хочется. Так что теперь осталось только понять, где взять это самое хорошее масло и на какие параметры при его выборе смотреть.

Своё, родное

Не секрет, что после ухода с нашего рынка мировых масляных грандов появилась тревога: что теперь заливать в моторы? Отчасти выручают поставки по «серым» схемам, но веры такому маслу не слишком много хотя бы из-за сложности проверки его оригинальности (чем, к слову, пользуются не слишком честные продавцы – подделок сейчас очень много). Мало нам пока знакомые азиатские бренды тоже не пользуются большой любовью или хотя бы доверием. Было бы намного проще иметь отечественное хорошее масло, но его выбор пока не слишком велик, а происхождение пакетов присадок в нём часто вызывает вопросы. Тем радостнее, что в компании ВМПАВТО из Санкт-Петербурга объявили о выпуске собственного масла. Причем не одного, а целой линейки масел разной вязкости и разных допусков: 5W-30 API SN/CF A3/B4, 5W-30 API SN/CF A5/B5, 5W-40 API SN/CF A3/B4.

В случае с ВМПАВТО речь не идёт о разливе по своим канистрам чужого продукта. Речь идёт именно о собственном масле с оригинальным полимерным загустителем и SN-пакетом, впервые в России разработанным именно в этой компании (что, в общем-то, неудивительно, учитывая 27-летний опыт ВМПАВТО в создании смазочных материалов). Само собой, выпуск этого масла налажен тоже в России, в Санкт-Петербурге, на собственной линии. А значит, никаких подделок бояться не надо. Но откуда такая уверенность в его ресурсе?

Тут, конечно, было бы неплохо обратиться к истории создания этого масла. Наблюдать за ходом разработки и испытания можно было практически в прямом эфире: в компании не стали делать из этих процессов тайну и довольно подробно рассказывали о них в Интернете. Получился увлекательный сериал, пересказывать который не будем, но некоторые ключевые пункты отметим обязательно.

Итак, любое масло состоит из трёх основных компонентов: основы, пакета присадок и полимерного загустителя. Основа масла ВМПАВТО – синтетическая, состоящая из VHVI-базы, эстеров и алкилированных нафталинов. Такая основа сама по себе встречается нечасто, но тут решили не экономить. Эстеры делают масляную плёнку более прочной, нафталины значительно снижают расход на угар и предотвращают появление лаковых отложений. Пакет присадок, как мы уже говорили, тоже разработан в ВМПАВТО, причём на эту работу ушло девять месяцев. И это не просто пакет, а SN-пакет присадок. Класс SN на сегодня один из самых востребованных, и соответствие этому классу означает пригодность использования масла в современных экологичных моторах с системами нейтрализации выхлопных газов.

Само собой, масло с SN-пакетом должно максимально долгое время сохранять свои свойства. И чтобы проверить это на деле, масло проходило тщательные испытания не только в лаборатории ВМПАВТО, но и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Не хотелось бы забивать головы цифрами, но хотя бы парочку результатов тестирования (не только лабораторного, но и на автомобилях в ходе их обычной эксплуатации) привести надо. Чего мы хотим от масла? Да не так уж много: оно должно сохранять ресурс двигателя. Другими словами – в отработке должно быть минимум продуктов износа ЦПГ. В результате тестирования выяснили, что содержание частиц железа после 10 000 км пробега составило 3 ppm (ppm – это миллионная доля или 0,0001 %). Нормальный износ допускает содержание до 20 ppm, так что 3 – это просто отличный результат. Повторим ещё раз: после 10 000 км пробега.

Обращали внимание на то, как некоторые производители на своих канистрах пишут что-то фантастическое о каких-нибудь уникальных молекулах или содержании молибдена? В ВМПАВТО на канистрах таких надписей нет – они там ни к чему. Органический молибден сейчас есть в любом масле, ну а молекулы… Из них состоит вообще всё, так что они в рекламе не нуждаются абсолютно. Но всё же: в масле ВМПАВТО одно из самых высоких значений содержания органического молибдена – 216 ppm. В Liqui Moly, например, его 91 ppm, в Shell Helix Ultra – 95, в Mobil 1 – 83. Только писать об этом не хочется: масло работает 10 000 км гарантированно, а как оно это делает – автолюбителю знать не обязательно. Ему надо залить масло и забыть о нём на 10 тысяч километров.

Кстати, если говорить о долговечности масла, мы должны вспомнить о таком параметре, как SSI – индекс устойчивости к сдвигу. Тест SSI помогает определить способность полимера сохранять параметры масла в течение определенного периода времени. Потеря вязкости в SSI тесте для масла ВМПАВТО составила 1,8%. Такой же уровень показало масло Shell Helix Ultra, а вот у Mobil 1 и Motul потеря вязкости составила 2,4 и 3,2% соответственно. То есть, полимерный загуститель в масле ВМПАВТО даёт последнему возможность работать без потери характеристик не меньше, чем работают масла топовых, но ушедших брендов. Опять же: не уверен, что эти цифры интересны рядовым автолюбителям. Как, например, нам не слишком интересно, как работает компрессор холодильника на кухне: работает – и хорошо. Главное, чтобы долго.

Просто масло

Нет, наверное, в жизни ничего мучительнее, чем постоянно что-то выбирать и бояться ошибиться. С маслом ровно та же ситуация: какое лучше, какое оригинальное, какие у него допуски… А на самом деле всё не так страшно. Любое качественное масло со своевременной заменой способно сохранить здоровье мотора на очень долгий срок. И если есть возможность просто пойти и купить такое масло, то почему бы и нет? К тому же в ВМПАВТО сделали хитрый ход: качество их масла застраховано. То есть, бояться, что с мотором что-то случится, не надо.

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Нет и риска нарваться на «палёнку»: пока что никому не взбредёт в голову подделывать отечественное масло. Подделывать продукцию зарубежных крупных брендов – дело другое, тут сейчас никто не может гарантировать оригинальность масла. И да: если вы тяготеете к таким брендам, будьте осторожны и очень внимательны. А если желания до покраснения белков глаз разглядывать этикетки и канистры нет, то альтернативу мы уже назвали.

Конечно, можно понять и тех, кто испытывает определённое недоверие к отечественному продукту. Тут можно посоветовать только зайти на сайт компании и самостоятельно изучить всю историю продукта и результаты всех испытаний – всё это есть в открытом доступе.

А вот не склонным к паранойе людям можно только позавидовать: залить просто хорошее масло и забыть о нём до следующей замены – это счастье для любого автовладельца. Теперь – ещё и доступное.

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