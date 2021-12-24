Условия простые:
- пройди тест из десяти вопросов;
- сделай репост результата на своей странице в ВК;
- оставь комментарий "Участвую" под закрепленным постом в нашей группе в ВК: https://vk.com/kolesa_ru?w=wall-5711729_102260.
30 декабря в 16:00 по МСК мы подведем итоги конкурса и выберем победителей, которые получат подарки!
Ознакомиться с правилами проведения интернет-конкурса можно здесь.
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