Тесты ×

Через вьюгу прорвёмся: новогодний тест от Kolesa.ru

24.12.2021 117 0 13

Пока население бегает по магазинам в поисках новогодних подарков, мы решили раздать их нашим читателям сами. Но так как читателей у нас больше, чем подарков, то достанутся они не всем, а избранным. То есть, тем, кто правильно ответит на наши не очень сложные вопросы, и кого потом рандомно выберет Фортуна. Поэтому читайте вопросы, выбирайте правильные ответы и ждите результатов розыгрыша. Чудесам на Новый год положено случаться, так что удачи! Итак, поехали.

Условия простые:

  1. пройди тест из десяти вопросов;
  2. сделай репост результата на своей странице в ВК;
  3. оставь комментарий "Участвую" под закрепленным постом в нашей группе в ВК: https://vk.com/kolesa_ru?w=wall-5711729_102260.

30 декабря в 16:00 по МСК мы подведем итоги конкурса и выберем победителей, которые получат подарки!

Ознакомиться с правилами проведения интернет-конкурса можно здесь.

{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

тесты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автосервис Техническая гарантия на автомобиль vs продленная: что лучше Вокруг технической и продленной гарантий постоянно возникают споры: есть ли вообще в них разница? А если есть, то какую подключить выгоднее? Разбирались совместно с экспертами гарантийной ко... 118 1 1 27.12.2021
Статьи / Тесты Ключевой вопрос: сможешь ли ты угадать марку и модель автомобиля по его ключу? Иногда для того, чтобы обозначить социальный статус и финансовое благополучие, достаточно просто положить на стол в ресторане ключ от автомобиля, по дизайну которого многие легко догадаются,... 2436 0 4 25.12.2021
Статьи / Интересно В отчёте на сайте у бэушной машины нашёлся кузовной ремонт: почему это не всегда плохо и когда это – очень хорошо В эпоху дикого спроса на автомобили найти хорошую машину на вторичном рынке сложно. И, как ни странно, отчасти усложняют поиск очень хорошие вещи – отчёты, которые можно получить на всех эле... 743 0 4 24.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 19140 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17944 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест Volkswagen Taos: стоит ли переплачивать за клона Шкоды Karoq? Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появ... 12486 5 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings