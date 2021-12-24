Пока население бегает по магазинам в поисках новогодних подарков, мы решили раздать их нашим читателям сами. Но так как читателей у нас больше, чем подарков, то достанутся они не всем, а избранным. То есть, тем, кто правильно ответит на наши не очень сложные вопросы, и кого потом рандомно выберет Фортуна. Поэтому читайте вопросы, выбирайте правильные ответы и ждите результатов розыгрыша. Чудесам на Новый год положено случаться, так что удачи! Итак, поехали.

