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Что будет, если не обслуживаться у официального дилера при покупке новой машины

18.05.2020 1072 0 1

Покупатели новых машин в большинстве своем мыслят просто: автомобиль нужно обслуживать у официального дилера. Но порой, глядя на список проведенных работ и итоговый ценник, некоторые задаются вопросом: а можно ли сэкономить и обслуживаться не у дилера? И что в этом случае будет с гарантией на машину? Давайте разберемся.

 
Можно ли потерять гарантию, если не обслуживаться у дилера?

Прежде всего стоит понимать, что гарантийные обязательства на автомобиль устанавливает не дилер, а производитель. Дилер – это, формально говоря, официальный посредник, который берет на себя ответственность по обслуживанию машины в соответствии с рекомендациями производителя. Соответственно, и решения о выполнении гарантийных обязательств в конечном итоге пусть и принимаются дилером, но на основании установленных производителем условий. Еще один факт который следует держать в уме – это то, что понятия «снятие с гарантии» в целом не существует. При покупке автомобиля стоит ознакомиться с гарантийными обязательствами и разобраться в них: производитель предусматривает разные гарантийные сроки на разные узлы, агрегаты и детали, а на расходные материалы гарантия и вовсе не распространяется. Так что «полностью снять с гарантии машину за замену масла в неофициальном сервисе» никто не может.

Каждая поломка рассматривается по отдельности: например, если у автомобиля, в котором меняли масло в сторонней СТО, появятся проблемы с электрикой, в которую никто не вмешивался, то ничего не мешает решить эти проблемы в рамках гарантийных обязательств. Более того, даже в случае проблем с мотором при тех же условиях решение о выполнении гарантийных обязательств будет приниматься только после экспертизы. В гарантийном ремонте могут отказать только если будет доказано, что поломка произошла именно из-за некачественной работы или запчастей, установленных вне дилерского центра. Ну а выбор места обслуживания в любом случае остается за владельцем машины – при наличии соответствующих навыков он даже может выполнять обслуживание самостоятельно.

А что насчет установки дополнительного оборудования?

Здесь все точно так же: угрозы дилеров «снять машину с гарантии» в случае установки сигнализации, фаркопа или защиты двигателя в сторонней организации не имеют под собой никаких оснований. Просто ответственность за установленное оборудование будет нести не дилер, а организация-установщик, и в случае проблем также может потребоваться экспертиза. К примеру, если после установки сигнализации произошло короткое замыкание и пожар, нужно будет установить точную причину произошедшего – и если выяснится, что КЗ произошло из-за низкоквалифицированного вмешательства в электрику, разбираться придется уже не с дилером или производителем, а с тем самым сервисом, что устанавливал сигнализацию.

В чем же тогда смысл обслуживания у дилера?

Прочитав тезисы, обозначенные выше, можно задаться вопросом: а зачем вообще обслуживаться у дилера, если можно делать это дешевле в другом месте? Здесь все тоже просто и логично. Прежде всего дилер как официальный представитель производителя берет на себя ответственность за качество и полноту выполняемых работ: то есть владельцу не нужно держать в уме перечень работ на каждом ТО. Проще говоря, владелец платит за спокойствие: все работы выполняются по регламенту и в одном месте, так что при возникновении проблем не нужно будет выяснять, к кому обращаться. На практике это, конечно, вызывает и обратные ситуации. Во-первых, кто-то может вспомнить опыт общения с недобросовестными дилерами, навязывающими лишние работы или вовсе не выполняющими некоторые процедуры, взимая за это плату. Во-вторых, регламент обслуживания не всегда идеален: из простых примеров можно вспомнить увеличенные до 15, а то и 20 тысяч километров интервалы замены моторного масла или масло в АКП «на весь срок службы». Однако во всех этих случаях потенциальные проблемы все равно будут решаться в гарантийном порядке – ведь регламент устанавливает сам производитель.

Вторая причина проходить ТО у дилера – это заполнение сервисной книжки. Это может быть важно для тех, кто регулярно обновляет автомобиль: вместо сбора чеков и прочих доказательств своевременного обслуживания машины проще предъявить покупателю заполненную сервисную книжку с документами из дилерского центра. А еще сервисная история заодно косвенно подтверждает пробег. Правда, здесь тоже нужно понимать, что сервисная книжка – не панацея, и при покупке подержанной машины верить не только ей, но и результатам диагностики. Махинации со скручиванием пробега и проставлением каких-то печатей перед продажей вполне возможны. Однако при продаже свежей машины с небольшим пробегом заполненная сервисная книжка и наряд-заказы от дилера – все же весомый аргумент.

Ну а еще одним «внештатным» аргументом в пользу посещения дилера могут быть акции, скидки и прочие стимулирующие мероприятия. К примеру, дилер может предложить скидку на оригинальные запчасти при проведении ТО, дополнительные услуги вроде бесплатной мойки, шиномонтажа и так далее. Кроме того, встречаются акции, направленные на привлечение к дилерам владельцев возрастных автомобилей – комплексные диагностики по льготным спецпредложениям, сниженные цены на обслуживание и запчасти и так далее. Однако они сами по себе на гарантию уже не влияют, так что здесь решение остается за владельцем автомобиля.

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