Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.

Моторное масло

Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.



Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.

​Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.



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Трансмиссионное масло

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.



И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.



Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.

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Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.

Охлаждающая жидкость

В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!



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Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.

Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.



Тормозная жидкость

Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.



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Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.



Топливо

Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.



Гидроусилитель руля

Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.



Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.

Кондиционер

Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.



А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.



Другие варианты

В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.



Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.

