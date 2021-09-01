Неоднозначная экономическая ситуация на рынке грузоперевозок ставит вопрос рентабельности оказания услуг в этой сфере достаточно остро. Ориентируясь на потребности и приоритеты конечных потребителей, компания «Кордиант» предлагает рынку грузовых шин комплексное решение, которое распространяет свое действие на все этапы использования грузовой покрышки.

Партнерский материал

Приобрести шины стало проще



Компания АО «Кордиант» совместно с АО «Первоуральскбанк» запустили программу «Лизинг грузовых шин». Программа позволяет потребителям получить финансирование на покупку любых грузовых шин бренда Cordiant Professional или Tyrex All Steel. Важно отметить, что подобное предложение является уникальным среди производителей ценовых сегментов «В» и «С». Программа работает максимально просто.

При покупке грузовых шин Cordiant Professional или Tyrex All Steel в лизинг вы оплачиваете 30% от суммы договора. Остальную сумму – в течение 11 месяцев равными частями.

Почему это выгодно?

Возможность приобрести шины при недостатке оборотных денежных средств.

Быстрая подача заявки и оформление необходимых документов.

Фиксация цены на 11 месяцев.

В рамках программы предусмотрены несколько видов финансирования в зависимости от формы собственности компании клиента. Для ИП – кредитная форма. Для юридических лиц – лизинг. Разница заключается в обеспечении финансирования:

В случае ИП (кредит) – без залога.



В случае юр. лиц (лизинг) – поручительство единоличного исполнительного органа, бенефициаров общества, либо другого лица, согласованного с банком.

Как воспользоваться программой?

Для того, чтобы воспользоваться программой «Лизинг грузовых шин», достаточно обратиться к официальному дилеру АО «Кордиант», участвующему в программе.

Помимо этого вы можете самостоятельно оставить заявку на сайте, где размещен калькулятор предварительного расчета договора лизинга. Калькулятор носит информационных характер. Для расчета необходимо указать модель, типоразмер и количество интересующих шин. После ввода информации нажмите на кнопку «Рассчитать», и вы получите предварительный расчёт и график платежей. Нажав кнопку «Оставить заявку», вы попадете на сайт банка-партнера АО «Первоуральскбанк». Заполните все необходимые поля, после чего с вами свяжется сотрудник банка для информирования по деталям сделки.

Шиномонтаж с Cordiant Professional – это выгодно

При покупке грузовых шин Cordiant Professional Вы можете воспользоваться акцией «Cordiant Service» и получить услуги шиномонтажа совершенно бесплатно, что позволяет сэкономить в среднем до 1500 рублей на одном колесе. Программа действует на всей территории Российской Федерации в специализированных шинных центрах Cordiant Professional и особенно интересна для автопарков, не имеющих собственных шиномонтажей.

С шинами Cordiant Professional повреждения не страшны

Во время эксплуатации на все шины бренда Cordiant Professional действует программа «Безусловная гарантия». Вероятность преждевременного выхода шины из строя в условиях активной эксплуатации весьма велика. Ненадлежащий уход за шинами, ошибки водителя, перегруз транспортных средств, суровые российские условия – это лишь некоторые из тех факторов, которые представляют реальную угрозу повреждения шины и невозможности ее дальнейшего использования. Программа «Безусловная гарантия» полностью направлена на конечного потребителя и имеет крайне прозрачную механику: необходимо предъявить поврежденную шину, никаких чеков и других документов при себе иметь не нужно, вам моментально будет предоставлена скидка в размере остаточной стоимости на покупку новой шины Cordiant Professional. Размер скидки рассчитывается от даты изготовления и даты возврата шины. Программа действует на всей территории Российской Федерации в аккредитованных шинных центрах. Срок действия программы «Безусловная Гарантия» составляет 1 год с даты производства шины.

Даже полностью изношенная шина может быть полезной, если это шина Cordiant Professional

По окончании эксплуатации на шины Cordiant Professional действует акция «Повторная покупка». На момент, когда шина полностью исчерпала свой ресурс, конечному потребителю предоставляется скидка в размере 500 рублей на повторную покупку любой шины Cordiant Professional при предъявлении старой шины этого же бренда. Программа действует на всей территории Российской Федерации в аккредитованных шинных центрах.

Обеспечение сервисной поддержки на протяжении всего жизненного цикла шины формирует новый взгляд на удовлетворение потребностей грузоперевозчиков и повышение рентабельности перевозок в целом. Компания «Кордиант» берет все лишние затраты и риски, связанные с грузовыми шинами, на себя, а грузоперевозчикам желает выгодных контрактов и ровных дорог!

Сервисные программы «Cordiant Service», «Безусловная гарантия» и «Повторная покупка» распространяются на все шины бренда Cordiant Professional вне зависимости от модели и типоразмера. Ознакомиться с подробными условиями акций и перечнем партнеров вы можете на сайте или по телефону горячей линии 8 800 333 50 30.

* Программа «Лизинг грузовых шин» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор лизинга/кредита с АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на покупку грузовых ЦМК шин Cordiant Professional и Tyrex All Steel. Срок лизинга 11 месяцев. Подробнее на странице АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», базовая лицензия Банка России 965 от 08.11.2018. Банк вправе изменить условия лизинга/кредита или отказать в предоставлении лизинга/кредита грузовых шин.

Не является публичной офертой.