Ремонт и обслуживание ×
  • Что делать, если в метке или брелоке сигнализации села батарейка

Что делать, если в метке или брелоке сигнализации села батарейка

06.02.2025 394 0 0

Разрядившаяся батарейка в брелоке сигнализации или в бесконтактной метке-идентификаторе может доставить немало проблем, если вы оказались на машине вдали от магазина или дома, а запасной батарейки нет. Как действовать в такой ситуации?

Разрядка батарейки в брелоке сигнализации или бесконтактной метке иногда происходит с предупреждением (звуковой сигнал или сообщение на мобильное приложение), но так бывает не всегда. Не каждый брелок умеет предупреждать, а иногда предупреждение просто не срабатывает или его не слышат. В результате можно оказаться перед дверями запертого автомобиля либо внутри него, но без возможности завести мотор. Как быть в такой ситуации, если вы где-то за городом, вдали от магазинов, запасной батарейки с собой нет, а батарейка от брелока другой машины, находящейся рядом с вами, не подходит? В некоторых ситуациях вам поможет только товарищ или таксист, который привезет батарейки. Но порой можно сделать кое-что самостоятельно, опираясь на минимальные знания электротехники и минимально прямые руки!

Брелок сигнализации с батарейкой A23 на 12 вольт

Если в вашем брелоке сигнализации села батарейка с напряжением 12 вольт с маркировкой A23 (также известная как K23A, 8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08 или MN21) – то это, наверное, самый благоприятный вариант. Хотя и встречаются брелоки с A23 уже не слишком часто, поскольку такая батарейка постепенно выходит из моды. В случае патовой ситуации на брелок, рассчитанный на такую батарейку, можно без всяких опасений подать питание непосредственно от автомобильного аккумулятора при помощи пары проводков. Это абсолютно безопасно для электроники брелока, несмотря на токовый потенциал аккумулятора в несколько сотен ампер: брелок не сгорит и возьмет себе ровно столько тока, сколько ему нужно – десяток-полтора миллиампер.

Если ваша машина закрыта, то для разблокировки дверей и снятия с охраны можно подключиться к аккумулятору машины-донора, владельца которой вы уговорите вам помочь. Если машина-донор к вам подъехала (то есть, соответственно, только что была заведена), то при подключении брелока сигнализации к ее аккумулятору нужно заглушить двигатель и желательно включить дальний свет. Это позволит снизить напряжение в бортсети с 14 вольт, поднятых только что работающим генератором, до 12 вольт. Скорее всего, брелок не сгорит и от получения 14 вольт вместо 12, но лучше не рисковать, тем более что дополнительных усилий почти не потребуется.

Если же ваша машина была открыта, но для запуска двигателя требовалось нажать кнопку на брелоке, то проводим ту же самую процедуру, но уже на своем собственном аккумуляторе, открыв капот. 

К слову, в попытках кратковременно взбодрить батарейку сжатием и деформацией ее корпуса, как это иногда делают с батарейками АА и ААА, смысла нет, поскольку внутри A23 – столбик из 5 батареек-таблеток, а не общий корпус, как у полуторавольтовых элементов.

Брелок сигнализации с батарейкой ААА на 1,5 вольта

Такие батарейки – один из самых проблемных вариантов в плане получения низковольтного питания с нужным напряжением в полевых условиях. Поэтому сперва стоит попробовать простейший дедовский метод – как следует помять корпус батарейки и разогреть ее в ладонях, если на улице холодно. В отличие от 12-вольтовой батарейки А23, с батарейками ААА такое вполне работает. Мять и давить батарейку можно без опасений, чтобы оставались отчетливые вмятины по всему корпусу – постукивая по ней гаечным ключиком, рукояткой ножа, сминая в пассатижах и так далее. Это иногда позволяет запустить химическую реакцию на остатках неотработавших реактивов, и батарейка сможет на короткое время запустить электронику брелока.

Не получилось взбодрить батарейку ударами по корпусу? Ну, значит, не повезло… Тогда идем по трудному пути. Если у вас или в автомобиле вашего помощника есть USB-порт (штатный на торпедо, в виде адаптера в прикуриватель или разъем в магнитоле), то можно после некоторой кропотливой возни сделать 1,5 вольта из 5 вольт USB-шины, использовав для этого USB-кабель и три маломощные автомобильные лампочки.

Для начала отрезаем у кабеля наконечник-штекер и разделываем шнур ножом, чтобы зачистить концы у черного и красного проводков. Теперь нам нужно разделить 5 вольт на 3, получив примерно 1,6 вольта. Сделать это возможно с помощью резистивного делителя, а «резисторами» выступят маломощные 12-вольтовые 5-ваттные автомобильные лампочки, которые можно вытащить из подсветки бардачка, багажника и салонного потолочного светильника – например, бесцокольные W5W или стержневые C5W. Последние, правда, использовать гораздо труднее, хотя невозможного и тут нет – просто дольше возиться.    

Главное, чтобы все три лампы были одинакового типа – тогда при их последовательном соединении в «гирлянду», подключенную к USB, на каждой лампе будет присутствовать одинаковое напряжение, 5/3=1,6 вольта. К одной лампе из этой «гирлянды» мы можем подключить два проводка, которые в свою очередь временно подключим к контактам батарейного отсека брелока.

1 / 2
2 / 2

Брелок сигнализации или беспроводная метка с батарейкой-таблеткой на 3 вольта

Это наиболее распространенный сегодня стандарт питания брелоков сигнализаций, бесконтактных меток иммобилайзера, а также комбинированных вариантов, когда брелок с кнопками для управления сигнализацией содержит в себе еще и метку. Как правило, в таких брелоках и метках применяется одна 3-вольтовая литиевая батарейка-таблетка типа «2016», «2025», «2032».

Сперва можно попробовать простой путь – взбодрить батарейку нагреванием. Сделать это можно при помощи зажигалки, грея кратковременными поднесениями пламени и постоянным контролем пальцами степени нагрева. Греть нужно до состояния «едва-едва горячо». Если перестараться, то батарейка может сделать «пуф» и лопнуть. Пальцы вряд ли пострадают (это все же не взрыв), но одна из половинок корпуса теоретически может прилететь и в глаз… Сложно сказать, насколько это опасно, но автор этих строк так несколько раз делал, и его это сильно выручало.

Кстати, если речь идет о метке иммобилайзера, то, пытаясь взбодрить севшую батарейку, перед ее использованием очень важно поменять режим авторизации метки, если в настройках сигнализации у вас была выбрана «постоянная авторизация». Как правило, это можно сделать с мобильного приложения сигнализации на смартфоне. Постоянная авторизация означает, что сигнализация непрерывно, с небольшими интервалами, проводит опрос наличия метки во время движения, и метка вынуждена раз за разом выходить в эфир и отвечать. Поэтому остатков энергии батарейки может не хватить, пока вы будете ехать до дома. А, значит, нужно выбрать режим «единоразовой авторизации» – в этом случае после первого распознавания метки она нам больше не понадобится до следующего запуска двигателя.

Если взбодрить батарейку нагревом не удалось, то остается сложный вариант. Для питания брелока опять-таки можно применить USB-шнур с резистивным делителем из лампочек. В данном случае достаточно двух лампочек. Деленные пополам 5 вольт дадут нам примерно 2,5 вольта, чего должно хватить для брелока или метки. 

Обычно брелоки защищены от ошибочной установки батарейки, но все же при подключении проводов старайтесь не путать плюс и минус!

1 / 2
2 / 2

Брелок сигнализации или беспроводная метка с двумя батарейками-таблетками по 3 вольта

Иногда встречаются брелоки сигнализации или бесконтактные метки, питающиеся от двух последовательно соединенных батареек-таблеток. В таком варианте чаще всего используются наиболее тонкие батарейки стандарта «2016», которые в батарейном отсеке располагаются «бутербродом», одна над другой. Поскольку напряжение одной «2016» – 3 вольта, то последовательно соединенные две штуки образуют батарею с напряжением 6 вольт. Это, как и в случае с 12-вольтовыми брелоками, тоже достаточно простой случай, ибо запитать такой брелок или метку можно напрямую от 5 вольт порта USB, разрезав кабель и зачистив красный и черный провода. Обычно 5 вольт вполне достаточно, чтобы брелок заработал.

практика ремонт ремонт и обслуживание
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные В 2011 году новый BMW третьей серии 318i в начальной комплектации можно было купить за 1,2 миллиона рублей. За полтора миллиона можно было взять уже 320d xDrive. Ну а сегодня мы забудем о пр... 1401 22 2 05.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штрафы для владельцев автомобилей старше 10 лет с 1 февраля 2025: почему это неправда В Сети активно распространяется информация о том, что с февраля 2025 года появились новые штрафы для владельцев старых машин – по этим данным, их начнут штрафовать на 2-5 тысяч рублей за нар... 27226 1 0 03.02.2025
Статьи / Автоспорт Гонка чемпионов – 2025: проблема переключения режима и спортивные новинки АВТОВАЗа У этого соревнования много имен: «Гонка чемпионов», «Гонка великих», «Рождественская гонка», «Чемпионат Сосновки»… В любом случае, это уникальное для нашей страны состязание, открывающее рос... 535 0 0 02.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67791 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 22974 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14674 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
22 Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные
10 Кроссовер Новая Lada Niva: первые изображения
6 Грузовик Потенциал есть, стабилизатора нет: тест-драйв Kapitan 4х4 Kub и Kapitan 4х4 Prima
Новые комментарии
Change privacy settings