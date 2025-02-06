Разрядившаяся батарейка в брелоке сигнализации или в бесконтактной метке-идентификаторе может доставить немало проблем, если вы оказались на машине вдали от магазина или дома, а запасной батарейки нет. Как действовать в такой ситуации?

Разрядка батарейки в брелоке сигнализации или бесконтактной метке иногда происходит с предупреждением (звуковой сигнал или сообщение на мобильное приложение), но так бывает не всегда. Не каждый брелок умеет предупреждать, а иногда предупреждение просто не срабатывает или его не слышат. В результате можно оказаться перед дверями запертого автомобиля либо внутри него, но без возможности завести мотор. Как быть в такой ситуации, если вы где-то за городом, вдали от магазинов, запасной батарейки с собой нет, а батарейка от брелока другой машины, находящейся рядом с вами, не подходит? В некоторых ситуациях вам поможет только товарищ или таксист, который привезет батарейки. Но порой можно сделать кое-что самостоятельно, опираясь на минимальные знания электротехники и минимально прямые руки!

Брелок сигнализации с батарейкой A23 на 12 вольт

Если в вашем брелоке сигнализации села батарейка с напряжением 12 вольт с маркировкой A23 (также известная как K23A, 8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08 или MN21) – то это, наверное, самый благоприятный вариант. Хотя и встречаются брелоки с A23 уже не слишком часто, поскольку такая батарейка постепенно выходит из моды. В случае патовой ситуации на брелок, рассчитанный на такую батарейку, можно без всяких опасений подать питание непосредственно от автомобильного аккумулятора при помощи пары проводков. Это абсолютно безопасно для электроники брелока, несмотря на токовый потенциал аккумулятора в несколько сотен ампер: брелок не сгорит и возьмет себе ровно столько тока, сколько ему нужно – десяток-полтора миллиампер.

Если ваша машина закрыта, то для разблокировки дверей и снятия с охраны можно подключиться к аккумулятору машины-донора, владельца которой вы уговорите вам помочь. Если машина-донор к вам подъехала (то есть, соответственно, только что была заведена), то при подключении брелока сигнализации к ее аккумулятору нужно заглушить двигатель и желательно включить дальний свет. Это позволит снизить напряжение в бортсети с 14 вольт, поднятых только что работающим генератором, до 12 вольт. Скорее всего, брелок не сгорит и от получения 14 вольт вместо 12, но лучше не рисковать, тем более что дополнительных усилий почти не потребуется.

Если же ваша машина была открыта, но для запуска двигателя требовалось нажать кнопку на брелоке, то проводим ту же самую процедуру, но уже на своем собственном аккумуляторе, открыв капот.

К слову, в попытках кратковременно взбодрить батарейку сжатием и деформацией ее корпуса, как это иногда делают с батарейками АА и ААА, смысла нет, поскольку внутри A23 – столбик из 5 батареек-таблеток, а не общий корпус, как у полуторавольтовых элементов.



Брелок сигнализации с батарейкой ААА на 1,5 вольта

Такие батарейки – один из самых проблемных вариантов в плане получения низковольтного питания с нужным напряжением в полевых условиях. Поэтому сперва стоит попробовать простейший дедовский метод – как следует помять корпус батарейки и разогреть ее в ладонях, если на улице холодно. В отличие от 12-вольтовой батарейки А23, с батарейками ААА такое вполне работает. Мять и давить батарейку можно без опасений, чтобы оставались отчетливые вмятины по всему корпусу – постукивая по ней гаечным ключиком, рукояткой ножа, сминая в пассатижах и так далее. Это иногда позволяет запустить химическую реакцию на остатках неотработавших реактивов, и батарейка сможет на короткое время запустить электронику брелока.

Не получилось взбодрить батарейку ударами по корпусу? Ну, значит, не повезло… Тогда идем по трудному пути. Если у вас или в автомобиле вашего помощника есть USB-порт (штатный на торпедо, в виде адаптера в прикуриватель или разъем в магнитоле), то можно после некоторой кропотливой возни сделать 1,5 вольта из 5 вольт USB-шины, использовав для этого USB-кабель и три маломощные автомобильные лампочки.

Для начала отрезаем у кабеля наконечник-штекер и разделываем шнур ножом, чтобы зачистить концы у черного и красного проводков. Теперь нам нужно разделить 5 вольт на 3, получив примерно 1,6 вольта. Сделать это возможно с помощью резистивного делителя, а «резисторами» выступят маломощные 12-вольтовые 5-ваттные автомобильные лампочки, которые можно вытащить из подсветки бардачка, багажника и салонного потолочного светильника – например, бесцокольные W5W или стержневые C5W. Последние, правда, использовать гораздо труднее, хотя невозможного и тут нет – просто дольше возиться.

Главное, чтобы все три лампы были одинакового типа – тогда при их последовательном соединении в «гирлянду», подключенную к USB, на каждой лампе будет присутствовать одинаковое напряжение, 5/3=1,6 вольта. К одной лампе из этой «гирлянды» мы можем подключить два проводка, которые в свою очередь временно подключим к контактам батарейного отсека брелока.



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Брелок сигнализации или беспроводная метка с батарейкой-таблеткой на 3 вольта

Это наиболее распространенный сегодня стандарт питания брелоков сигнализаций, бесконтактных меток иммобилайзера, а также комбинированных вариантов, когда брелок с кнопками для управления сигнализацией содержит в себе еще и метку. Как правило, в таких брелоках и метках применяется одна 3-вольтовая литиевая батарейка-таблетка типа «2016», «2025», «2032».

Сперва можно попробовать простой путь – взбодрить батарейку нагреванием. Сделать это можно при помощи зажигалки, грея кратковременными поднесениями пламени и постоянным контролем пальцами степени нагрева. Греть нужно до состояния «едва-едва горячо». Если перестараться, то батарейка может сделать «пуф» и лопнуть. Пальцы вряд ли пострадают (это все же не взрыв), но одна из половинок корпуса теоретически может прилететь и в глаз… Сложно сказать, насколько это опасно, но автор этих строк так несколько раз делал, и его это сильно выручало.

Кстати, если речь идет о метке иммобилайзера, то, пытаясь взбодрить севшую батарейку, перед ее использованием очень важно поменять режим авторизации метки, если в настройках сигнализации у вас была выбрана «постоянная авторизация». Как правило, это можно сделать с мобильного приложения сигнализации на смартфоне. Постоянная авторизация означает, что сигнализация непрерывно, с небольшими интервалами, проводит опрос наличия метки во время движения, и метка вынуждена раз за разом выходить в эфир и отвечать. Поэтому остатков энергии батарейки может не хватить, пока вы будете ехать до дома. А, значит, нужно выбрать режим «единоразовой авторизации» – в этом случае после первого распознавания метки она нам больше не понадобится до следующего запуска двигателя.

Если взбодрить батарейку нагревом не удалось, то остается сложный вариант. Для питания брелока опять-таки можно применить USB-шнур с резистивным делителем из лампочек. В данном случае достаточно двух лампочек. Деленные пополам 5 вольт дадут нам примерно 2,5 вольта, чего должно хватить для брелока или метки.

Обычно брелоки защищены от ошибочной установки батарейки, но все же при подключении проводов старайтесь не путать плюс и минус!



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Брелок сигнализации или беспроводная метка с двумя батарейками-таблетками по 3 вольта

Иногда встречаются брелоки сигнализации или бесконтактные метки, питающиеся от двух последовательно соединенных батареек-таблеток. В таком варианте чаще всего используются наиболее тонкие батарейки стандарта «2016», которые в батарейном отсеке располагаются «бутербродом», одна над другой. Поскольку напряжение одной «2016» – 3 вольта, то последовательно соединенные две штуки образуют батарею с напряжением 6 вольт. Это, как и в случае с 12-вольтовыми брелоками, тоже достаточно простой случай, ибо запитать такой брелок или метку можно напрямую от 5 вольт порта USB, разрезав кабель и зачистив красный и черный провода. Обычно 5 вольт вполне достаточно, чтобы брелок заработал.