Революционный для СССР 80-х годов антикор «Феран» мог бы помочь сохраниться до наших дней куда большему количеству «Жигулей», «Москвичей», «Волг» и «Запорожцев», но особенности выпуска товаров народного потребления с нелепой советской системой распределения заказов по заводам и снабжения магазинов сделали уникальное средство дефицитным и редким, а распад страны и вовсе его погубил. Однако нам удалось достать дефицитный товар и опробовать его в деле.

В СССР бытовала грустная шутка, которую применяли практически ко всем маркам отечественных автомобилей: «Если загнать Москвич (Жигули, Волгу – вписать нужное) в глубокую чащу леса, заглушить мотор и прислушаться, то можно услышать, как он гниет».



В наши дни многие с удовольствием вспоминают (а некоторые еще и применяют!) старые советские средства для борьбы с коррозией кузова автомобиля. Знаменитый препарат «Мовиль» с ингибиторами коррозии, появившийся в 1977 году, не менее знаменитый и овеянный легендами (реальными и надуманными) индустриальный консервант «пушечное сало» (тоже якобы с ингибиторами), различные хитрые миксы на основе битумных мастик и масел, в том числе и с засекреченными стратегическими ингредиентами, утащенными сотрудниками разных «почтовых ящиков» и НИИ с работы… Все это и многое другое применялось как по отдельности, так и в составе различных, как правило смешиваемых наугад коктейлей, в интуитивных пропорциях. Наносилось в холодном виде и в горячем, прямо на ржавчину, на зачищенный до блеска металл, а также на миллион промежуточных между ними вариаций коррозионных повреждений.

Увы, все эти средства были довольно сильно переоценены еще в то время, когда активно использовались. Еще более они переоценены сегодня, поскольку срабатывает олдскульный эффект. Люди, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е, сейчас с удовольствием играют в давно устаревшие 8-битные «денди», которыми на ностальгической волне заполнены магазины, и убеждают сами себя и других, вспоминая рассказы отцов и дедов, как волшебны были «Мовиль», «пушсало» и прочие составы той эпохи. Миф обрастает все большими «подробностями» и преувеличениями и живет, живет, живет… Им, к слову, пользуются и разного рода аферисты, предлагающие «настоящие советские» антикоррозийные препараты на барахолках и в соцсетях.



На самом деле толковых способов бороться с коррозией во времена «пушсала», по сути, не было. Слегка притормозить ее, безусловно, удавалось. Но прекратить процесс полностью и тем более – чуть ли не «повернуть гниение вспять», как любят фантазировать ностальгирующие по «тому самому, настоящему советскому «Мовилю», конечно же, не получалось…



Все дело в том, что остановить уже идущую коррозию препаратами, не обладающими какими-то реально высокотехнологичными характеристиками, невозможно. Состав практически любого средства можно разделить на ингибитор коррозии (меньший объем) и основной несущий компонент (больший объем – вещество, как правило, на основе нефтяных производных), и все это вполне эффективно при нанесении даже на ржавчину – но только если автомобиль… не ездит! В этом случае ингибитор работает, несущий компонент его надежно удерживает в виде слоя и изолирует от атмосферной влаги. Но как только машина начинает эксплуатироваться, и слой покрытия начинает испытывать нагрузки от песка, камней, снега, влаги, температуры и т.п., он получает повреждения и стремительно теряет защитные свойства. Влага проникает между антикором и металлом, и в этих полостях ржавление идет с удвоенной силой, поскольку затрудняется просыхание даже в теплые и сухие периоды.

Все эти мероприятия по защите кузова дают эффект лишь на безупречно очищенном до блеска металле – по которому, кстати, еще и неплохо предварительно пройтись фосфатирующими составами. Но немолодой и повидавший виды автомобиль отчистить безупречно до блеска нереально. На днище, вокруг лонжеронов, в колесных арках (не говоря уже о скрытых полостях) слишком много изгибов, углов и прочих труднодоступных мест, с которыми справится только мощная пескоструйная машина в специально оборудованной камере, чего у обычного автолюбителя, разумеется, нет.



В 70-х «Мовиль» произвел фурор в среде советских автолюбителей, ибо ничего подобного ранее не было. В прессе его сравнивали с продукцией небезызвестной голландской марки Tectyl (которая уже тогда была известна в СССР – правда, в основном лишь специалистам нашей химической промышленности, ездившим на международные выставки и консилиумы) и находили полностью соответствующим «буржуйской» химии по защитным качествам. Впрочем, несколько лет активного применения «Мовиля» советскими автолюбителями выявили главную проблему: этот антикор отлично подходил для обработки днища и открытых поверхностей типа дверных проемов и т.п., но не держался в колесных арках, откуда его быстро вымывала вода с песком и солью. Ввиду того, что подкрылки в их сегодняшнем понимании практически отсутствовали в продаже, главными источниками распространения коррозии по кузову становились именно колесные арки, средств долговременной защиты для которых не существовало.



С учетом этих сложностей и был в 1984 году создан советский антикор «Феран». Разработали его в одной из организаций из списка создателей знаменитого «Мовиля» – в вильнюсском Проектно-конструкторском бюро «Союзбытхим». Сегодня об этом препарате остались лишь туманные воспоминания, но благодаря одному из наших читателей нам удалось познакомиться с чудо-антикором поближе и даже испытать его в работе. При разборке отцовских запасов в старом гараже им была обнаружена полная банка «Ферана» выпуска 1990 года, не потерявшая ни текучести содержимого, ни, как выяснилось в дальнейшем, характеристик!

На литровой банке частично облезла краска, но серьезного ущерба она не понесла. Главное, что крышка сохранила стопроцентную герметичность.



Интересный для того времени дизайнерский прием – дно и крышку банки штамповали из того же рулона металла с принтом, что шел и на ее цилиндр. Такое оформление выглядит оригинально и сейчас.



На крышке сохранился бумажный шильдик с датой: апрель 1990 года. Производитель – Бийский олеумный завод. Это предприятие, к слову, существует и по сей день. Известно оно массовым выпуском военных и промышленных взрывчатых веществ, а в качестве «побочки» – небольшой ассортимент «товаров народного потребления», которые у стратегических предприятий ВПК чаще всего получались диковатыми.



Переливаемый в стеклянную тару, «Феран» из нашей банки демонстрирует не изменившуюся за более чем три десятка лет консистенцию! Хотя срок годности, указанный на упаковке, составляет 12 месяцев. А вот сохранились ли свойства?



Физико-химическая суть этого состава и его действия были достаточно интересными. Если «Мовиль» после полимеризации формировал относительно мягкий слой смеси нефтяных дистиллятов с ингибитором коррозии, то «Феран» представлял своего рода застывающую в жесткую корку краску – и тоже с ингибиторами коррозии. Основа «Ферана» – разновидность масляной краски, поскольку для его разбавления применяется растворитель 651, который в массе своей состоит из уайт-спирита.



Главное, что «Феран» не требовал глубокой очистки защищаемой поверхности – и уж тем более зачистки до металла! Достаточно было смахнуть стальной щеткой лишь самую грубую и рыхлую ржавчину, если таковая была. На оставшуюся же (но обязательно сухую!) ржавую поверхность состав наносился густо кистью, пропитывал ее, заставляя с помощью ингибиторов терять коррозионную активность и переводя ржу, по сути, в механический наполнитель, усиливающий прочность покрытия. Средство застывало прочной коркой, которая, в отличие от «Мовиля», формировала что-то вроде «подкрылка», который был стоек к механическим и солевым воздействиям. Если же оголялся и ржавел окрашенный участок кузова, то нанесение «Ферана» играло роль грунтования, после которого можно было подкрасить этот участок прямо поверх антикора эмалью в цвет автомобиля.



Для проверки свойств дефицитного советского антикора мы провели весьма близкий к реальности эксперимент. Был взят отрезок стальной ленты (10х40 мм толщиной 0,3 мм), достаточно сильно пораженный коррозией.



Согласно инструкции, металлическая пластина была вымыта водой, высушена, слегка обезжирена бензином и прямо по ржавчине покрыта двумя слоями «Ферана». Для ускорения сушки был применен технический фен, поэтому местами видны пузыри, что неправильно, но мы решили счесть это дополнительным усложнением условий теста.



После обработки пластину на двух небольших, но мощных неодимовых магнитах-таблетках прикрепили к кузову автомобиля внутри колесной арки переднего колеса – в зоне солевой «бани» и постоянного обстрела грязью и влагой.



На другой колесной арке закрепили вторую аналогичную пластину, отрезанную от того же куска ржавой металлической ленты, но уже без всякой защиты – в качестве контрольной.



Наш эксперимент начался незадолго до первого снега в ноябре 2021 года и завершился в апреле 2022 года. Чуть более 5 месяцев автомобиль ездил по безудержно заливаемым реагентами улицам Москвы. После этого пластины были сняты и исследованы на предмет сохранности покрытия.



«Феран» не подвел даже спустя более трех десятилетий – несмотря на нанесение прямо на ржавчину, древний советский антикор надежно остановил текущий процесс коррозии и защитил металл от внешних воздействий, позволив ему остаться в том состоянии, в котором он изначально пребывал! Пробная срезка покрытия показала, что под нижним слоем ржавчина почернела и уплотнилась, вероятно, прореагировав с ингибитором коррозии. А верхние слои эффективно изолировали ее от влаги и кислорода, устояв перед песком, снегом и солью.



Ну а контрольная пластина, как и следовало ожидать, продолжила интенсивно корродировать и проржавела до сквозных свищей.



Конечно, наш эксперимент не претендует на академическую точность, но довольно наглядно доказывает эффективность «Ферана» в реальных условиях. А заодно напоминает, что в СССР были средства эффективной защиты от коррозии, не получившие достаточно славы и внимания. Возможно, вы вспомните что-то еще?